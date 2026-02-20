On This Page
Exclude Devices APIs
Description – Gets the excluded devices.
Request URL –
GET /cablevalidation/devices/excluded
Response Content Type – application/json
Status Codes
200 – OK
Description – Excludes devices
Request URL –
POST /cablevalidation/devices/exclude
Request Data Example
[
"sw-hdr-proton01",
"sw-hdr-proton02"]
Response Content Type – application/json
Status Codes
200 – OK
400 – BAD REQUEST
Response - OK
Description – Unexcludes devices.
Request URL –
DELETE /cablevalidation/devices/unexclude
Request Data Example
[
"sw-hdr-proton01",
"sw-hdr-proton02"]
Response Content Type – application/json
Status Codes
200 – OK
400 – BAD REQUEST
Response – OK