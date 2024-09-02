NVIDIA ConnectX-4 Lx Adapter Cards Firmware Release Notes v14.32.1900
NVIDIA ConnectX-4 Lx Adapter Cards Firmware Release Notes v14.32.1900

Bug Fixes in this Firmware Version

For a list of old Bug Fixes, please see Bug Fixes History.

This version does not include Bug Fixes.
