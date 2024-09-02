NVIDIA ConnectX-4 Lx Adapter Cards Firmware Release Notes v14.32.1900
Unsupported Features and Commands

Unsupported Features

The following advanced feature are unsupported in the current firmware version:

  • The following service types:

    • SyncUMR

    • Mellanox transport

    • RAW IPv6

  • INT-A not supported for EQs only MSI-X

  • PCI VPD write flow (RO flow supported)

  • Streaming Receive Queue (STRQ) and collapsed CQ

  • Subnet Manager (SM) on VFs

  • RoCE LAG in Multi-Host/Socket-Direct

  • DC in Multi-Host, SR-IOV, and Ethernet (RoCE)

  • RoCE LAG for VFs

  • Mutlihost Ethernet

Unsupported Commands

  • QUERY_MAD_DEMUX

  • SET_MAD_DEMUX

  • CREATE_RQ - MEMORY_RQ_RMP

  • MODIFY_LAG_ASYNC_EVENT
