Validated and Supported Cables and Switches
Cables Lifecycle Legend
|
Lifecycle Phase
|
Definition
|
EOL
|
End of Life
|
LTB
|
Last Time Buy
|
HVM
|
GA level
|
MP
|
GA level
|
P-Rel
|
GA level
|
Preliminary
|
Engineering Sample
|
Prototype
|
Engineering Sample
NVIDIA does not support InfiniBand cables or modules not qualified or approved by NVIDIA.
HDR / 200GbE Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy P/N
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
HDR
|
N/A
|
980-9I86N-00H003*
|
MCA1J00-H003E*
|
NVIDIA Active Copper cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, 3m, yellow pulltab
|
EOL [MP]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I86O-00H004*
|
MCA1J00-H004E*
|
NVIDIA Active Copper cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, 4m, yellow pulltab
|
EOL [MP]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I86P-00H005
|
MCA1J00-H005E
|
NVIDIA Active Copper cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, 5m, yellow pulltab
|
EOL [Prototype]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I977-00H003*
|
MCA7J50-H003R*
|
NVIDIA Active copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2xHDR100 100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, 3m, colored
|
EOL [MP]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I978-00H004*
|
MCA7J50-H004R*
|
NVIDIA Active copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2xHDR100 100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, 4m, colored
|
EOL [MP]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I979-00H005
|
MCA7J50-H005R
|
NVIDIA Active copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2xHDR100 100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, 5m, colored
|
EOL [Prototype]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I548-00H001
|
MCP1650-H001E30
|
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I549-00H002
|
MCP1650-H002E26
|
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 2m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I54A-00H00A
|
MCP1650-H00AE30
|
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 0.5m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I54B-00H01A
|
MCP1650-H01AE30
|
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1.5 m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I39E-00H001
|
MCP7H50-H001R30
|
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I99F-00H002
|
MCP7H50-H002R26
|
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 2m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I98G-00H01A
|
MCP7H50-H01AR30
|
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1.5m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I46K-00H001
|
MCP7Y60-H001
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I46L-00H002
|
MCP7Y60-H002
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 2m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I93M-00H01A
|
MCP7Y60-H01A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1.5m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I93N-00H001
|
MCP7Y70-H001
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I93O-00H002
|
MCP7Y70-H002
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 2m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I47P-00H01A
|
MCP7Y70-H01A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1.5m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I123-00H003
|
MFS1S00-H003-LL
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 3m
|
EOL [P-Rel]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I124-00H003
|
MFS1S00-H003E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I457-00H003
|
MFS1S00-H003V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 3m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I449-00H005
|
MFS1S00-H005-LL
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 5m
|
EOL [P-Rel]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I45A-00H005
|
MFS1S00-H005E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I45D-00H005
|
MFS1S00-H005V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 5m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I44F-00H010
|
MFS1S00-H010-LL
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 10m
|
EOL [P-Rel]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I45G-00H010
|
MFS1S00-H010E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I45J-00H010
|
MFS1S00-H010V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 10m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I44L-00H015
|
MFS1S00-H015-LL
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 15m
|
EOL [P-Rel]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I45M-00H015
|
MFS1S00-H015E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I45O-00H015
|
MFS1S00-H015V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 15m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I44Q-00H020
|
MFS1S00-H020-LL
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 20m
|
EOL [P-Rel]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I45R-00H020
|
MFS1S00-H020E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I45T-00H020
|
MFS1S00-H020V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 20m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I45X-00H030
|
MFS1S00-H030-LL
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 30m
|
EOL [P-Rel]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I45Y-00H030
|
MFS1S00-H030E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I440-00H030
|
MFS1S00-H030V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 30m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I455-00H050
|
MFS1S00-H050E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I447-00H050
|
MFS1S00-H050V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 50m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I44G-00H100
|
MFS1S00-H100E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I44H-00H100
|
MFS1S00-H100V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 100m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I44I-00H130
|
MFS1S00-H130E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 130m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I44K-00H130
|
MFS1S00-H130V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 130m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I45L-00H150
|
MFS1S00-H150E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 150m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I44N-00H150
|
MFS1S00-H150V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 150m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I45O-00H200
|
MFS1S00-H200E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 200m
|
EOL [EVT]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I452-00H003
|
MFS1S50-H003E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 3m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I445-00H003
|
MFS1S50-H003V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 3m
|
HVM
|
HDR
|
N/A
|
980-9I956-00H005
|
MFS1S50-H005E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 5m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I969-00H005
|
MFS1S50-H005V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 5m
|
HVM
|
HDR
|
N/A
|
980-9I95A-00H010
|
MFS1S50-H010E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I96D-00H010
|
MFS1S50-H010V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 10m
|
HVM
|
HDR
|
N/A
|
980-9I95E-00H015
|
MFS1S50-H015E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 15m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I96H-00H015
|
MFS1S50-H015V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 15m
|
HVM
|
HDR
|
N/A
|
980-9I95I-00H020
|
MFS1S50-H020E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I96L-00H020
|
MFS1S50-H020V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 20m
|
HVM
|
HDR
|
N/A
|
980-9I95M-00H030
|
MFS1S50-H030E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I96P-00H030
|
MFS1S50-H030V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 30m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I95S-00H040
|
MFS1S50-H040V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 40m
|
Prototype
|
HDR
|
200GE
|
980-9I95T-00H050
|
MFS1S50-H050V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 50m
|
Prototype
|
HDR
|
N/A
|
980-9I95Z-00H003
|
MFS1S90-H003E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 3m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I960-00H005
|
MFS1S90-H005E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 5m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I961-00H010
|
MFS1S90-H010E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m
|
LTB [HVM]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I962-00H015
|
MFS1S90-H015E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 15m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I423-00H020
|
MFS1S90-H020E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m
|
LTB [HVM]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I424-00H030
|
MFS1S90-H030E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I17S-00HS00
|
MMA1T00-HS
|
NVIDIA transceiver, HDR, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
|
HVM
* These cables were approved for switch-to-switch connectivity. For switch-to-host connectivity there may be some issues. See Known Issue 1959529 in the Known Issues section.
HDR links raise with RS_FEC.
EDR / 100GbEs Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy P/N
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
EDR
|
100GE
|
980-9I62P-00C001
|
MCP1600-E001
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m 30AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
N/A
|
980-9I62Q-00E001
|
MCP1600-E001E30
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG
|
HVM
|
EDR
|
100GE
|
980-9I62S-00C002
|
MCP1600-E002
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2m 28AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
N/A
|
980-9I62T-00E002
|
MCP1600-E002E26
|
NVIDIA® Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 26AWG
|
Preliminary
|
EDR
|
N/A
|
980-9I62U-00E002
|
MCP1600-E002E30
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG
|
HVM
|
EDR
|
100GE
|
980-9I62V-00C003
|
MCP1600-E003
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
N/A
|
980-9I62W-00E003
|
MCP1600-E003E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I62Y-00E004
|
MCP1600-E004E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 4m, Black, 26AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
N/A
|
980-9I62Z-00E005
|
MCP1600-E005E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I620-00E00A
|
MCP1600-E00A
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m 30AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
N/A
|
980-9I621-00E00A
|
MCP1600-E00AE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
N/A
|
980-9I622-00E00B
|
MCP1600-E00BE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, Black, 30AWG
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
EDR
|
100GE
|
980-9I623-00C01A
|
MCP1600-E01A
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m 30AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
N/A
|
980-9I624-00E01A
|
MCP1600-E01AE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I625-00E01C
|
MCP1600-E01BE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.25m, Black, 30AWG
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
EDR
|
100GE
|
980-9I626-00C02A
|
MCP1600-E02A
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2.5m 26AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
N/A
|
980-9I627-00E02A
|
MCP1600-E02AE26
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, Black, 26AWG
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I13D-00E001
|
MFA1A00-E001
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I13F-00E003
|
MFA1A00-E003
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I13J-00E005
|
MFA1A00-E005
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I13M-00E007
|
MFA1A00-E007
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 7m
|
LTB [HVM]
|
EDR
|
N/A
|
980-9I13O-00E010
|
MFA1A00-E010
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I13S-00E015
|
MFA1A00-E015
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I13V-00E020
|
MFA1A00-E020
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I13Y-00E030
|
MFA1A00-E030
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I133-00E050
|
MFA1A00-E050
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m
|
HVM
|
EDR
|
N/A
|
980-9I135-00E100
|
MFA1A00-E100
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m
|
LTB [HVM]
|
EDR
|
N/A
|
980-9I17L-00E000
|
MMA1B00-E100
|
NVIDIA transceiver, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
|
HVM
EDR links raise with RS-FEC.
FDR Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy OPN
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
FDR
|
56GE
|
980-9I679-00L004
|
MC2207126-004
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 4m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I67A-00L003
|
MC2207128-003
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I67C-00L02A
|
MC2207128-0A2
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2.5m
|
EOL [MP]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I67D-00L001
|
MC2207130-001
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I67E-00L002
|
MC2207130-002
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I67F-00L00A
|
MC2207130-00A
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 0.5m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I67G-00L01A
|
MC2207130-0A1
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1.5m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I15U-00L003
|
MC220731V-003
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I15V-00L005
|
MC220731V-005
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 5m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I15W-00L010
|
MC220731V-010
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 10m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I15X-00L015
|
MC220731V-015
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 15m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I15Y-00L020
|
MC220731V-020
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 20m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I15Z-00L025
|
MC220731V-025
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 25m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I150-00L030
|
MC220731V-030
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 30m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I151-00L040
|
MC220731V-040
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 40m
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I152-00L050
|
MC220731V-050
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 50m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I153-00L075
|
MC220731V-075
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 75m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I154-00L100
|
MC220731V-100
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 100m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I675-00L001
|
MCP170L-F001
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1m
|
EOL [P-Rel]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I676-00L002
|
MCP170L-F002
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 2m
|
EOL [P-Rel]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I677-00L003
|
MCP170L-F003
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 3m
|
EOL [P-Rel][HIBERN/ATE]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I678-00L00A
|
MCP170L-F00A
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m
|
EOL [P-Rel]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I679-00L01A
|
MCP170L-F01A
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m
|
EOL [P-Rel][HIBERN/ATE]
|
FDR
|
N/A
|
980-9I17M-00FS00
|
MMA1B00-F030D
|
NVIDIA transceiver, FDR, QSFP+, MPO, 850nm, SR4, up to 30m, DDMI
|
LTB [HVM]
FDR10 Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy P/N
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
FDR10
|
40GE
|
980-9I66U-00B004
|
MC2206128-004
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 4m
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
FDR10
|
40GE
|
980-9I66V-00B005
|
MC2206128-005
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 5m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
40GE
|
980-9I66W-00B001
|
MC2206130-001
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 1m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
40GE
|
980-9I66X-00B002
|
MC2206130-002
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 2m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
40GE
|
980-9I66Y-00B003
|
MC2206130-003
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 3m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
40GE
|
980-9I66Z-00B00A
|
MC2206130-00A
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 0.5m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
N/A
|
980-9I140-00T003
|
MC2206310-003
|
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 3m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
N/A
|
980-9I141-00T005
|
MC2206310-005
|
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 5m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
N/A
|
980-9I142-00T010
|
MC2206310-010
|
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 10m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
N/A
|
980-9I143-00T015
|
MC2206310-015
|
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 15m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
N/A
|
980-9I144-00T020
|
MC2206310-020
|
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 20m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
N/A
|
980-9I145-00T030
|
MC2206310-030
|
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 30m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
N/A
|
980-9I147-00T050
|
MC2206310-050
|
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 50m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
N/A
|
980-9I148-00T100
|
MC2206310-100
|
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 100m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
40GE
|
980-9I170-00BM00
|
MC2210411-SR4E
|
NVIDIA optical module, 40Gb/s, QSFP, MPO, 850nm, up to 300m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
N/A
|
980-9I21O-00TR00
|
MC2210511-LR4
|
NVIDIA optical module, 40Gb/s, QSFP, LC-LC, 1310nm, LR4 up to 10km
|
EOL [MP]
HDR / 200Gb/s Switches
|
Speed
|
Switch Silicon
|
OPN # / Name
|
Description
|
Vendor
|
HDR
|
Quantum
|
MQM8700-xxx
|
40-port Managed Non-blocking HDR 200Gb/s InfiniBand Smart Switch
|
NVIDIA
|
HDR
|
Quantum
|
MQM8790-xxx
|
40-port Unmanaged, Non-blocking HDR 200Gb/s InfiniBand Smart Switch
|
NVIDIA
EDR / 100Gb/s Switches
|
Speed
|
Switch Silicon
|
OPN # / Name
|
Description
|
Vendor
|
EDR
|
Switch-IB
|
MSB7790-XXX
|
36-port Unmanaged EDR 100Gb/s InfiniBand Switch Systems
|
NVIDIA
|
EDR
|
Switch-IB
|
MSB7700-XXX
|
36-port Managed EDR 100Gb/s InfiniBand Switch Systems
|
NVIDIA
|
EDR
|
Switch-IB 2
|
MSB7800-XXX
|
36-port Managed EDR 100Gb/s InfiniBand Switch Systems
|
NVIDIA
This firmware version complies with the following Programmer’s Reference Manual:
Adapters Programmer’s Reference Manual (PRM), Rev 0.53 or later, which has Command Interface Revision 0x5. The command interface revision can be retrieved by means of the QUERY_FW command and is indicated by the field cmd_interface_rev.