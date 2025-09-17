Supported Non-Volatile Configurations
Configuration
mlxconfig Parameter Name
Class
TLV ID
NV_MEMIC_CONF
MEMIC_BAR_SIZE
GLOBAL (0)
0x6
MEMIC_SIZE_LIMIT
NV_HOST_CHAINING_CONF
HOST_CHAINING_MODE
0x8
HOST_CHAINING_DESCRIPTORS
HOST_CHAINING_TOTAL_BUFFER_SIZE
NV_FLEX_PARS_CONF
FLEX_PARSER_PROFILE_ENABLE
0xe
FLEX_IPV4_OVER_VXLAN_PORT
NV_ROCE_1_5_CONF
ROCE_NEXT_PROTOCOL
0x10
NV_INTERNAL_RESOURCE_CONF
ESWITCH_HAIRPIN_DESCRIPTORS
0x13
ESWITCH_HAIRPIN_TOT_BUFFER_SIZE
NV_GLOBAL_PCI_CONF
NON_PREFETCHABLE_PF_BAR
0x80
NUM_OF_VFS
SRIOV_EN
PF_LOG_BAR_SIZE
VF_LOG_BAR_SIZE
NUM_PF_MSIX
NUM_VF_MSIX
NV_TPT_CONF
INT_LOG_MAX_PAYLOAD_SIZE
0x82
NV_POWER_CONF
SW_RECOVERY_ON_ERRORS
0x88
RESET_WITH_HOST_ON_ERRORS
ADVANCED_POWER_SETTINGS
NV_GLOBAL_MASK
ece_disable_mask
0x116
NV_SW_OFFLOAD_CONFIG
CQE_COMPRESSION
0x10a
IP_OVER_VXLAN_EN
PCI_ATOMIC_MODE
LRO_LOG_TIMEOUT0
LRO_LOG_TIMEOUT1
LRO_LOG_TIMEOUT2
LRO_LOG_TIMEOUT3
log_max_outstandng_wqe
NV_config.sr_enable (ConnectX-6 Dx and above)
NV_IB_DC_CONF
LOG_DCR_HASH_TABLE_SIZE
0x190
DCR_LIFO_SIZE
NV_VPI_LINK_TYPE
LINK_TYPE
PHYSICAL_PORT (2)
0x12
NV_ROCE_CC
ROCE_CC_PRIO_MASK
0x107
ROCE_CC_ALGORITHM
NV_ROCE_CC_ECN
CLAMP_TGT_RATE_AFTER_TIME_INC
0x108
CLAMP_TGT_RATE
RPG_TIME_RESET
RPG_BYTE_RESET
RPG_THRESHOLD
RPG_MAX_RATE
RPG_AI_RATE
RPG_HAI_RATE
RPG_GD
RPG_MIN_DEC_FAC
RPG_MIN_RATE
RATE_TO_SET_ON_FIRST_CNP
DCE_TCP_G
DCE_TCP_RTT
RATE_REDUCE_MONITOR_PERIOD
INITIAL_ALPHA_VALUE
MIN_TIME_BETWEEN_CNPS
CNP_802P_PRIO
CNP_DSCP
NV_LLDP_NB_CONF
LLDP_NB_DCBX
0x10a
LLDP_NB_RX_MODE
LLDP_NB_TX_MODE
NV_LLDP_NB_DCBX
DCBX_IEEE
0x18e
DCBX_CEE
DCBX_WILLING
NV_KEEP_LINK_UP
KEEP_ETH_LINK_UP
0x190
KEEP_IB_LINK_UP
KEEP_LINK_UP_ON_BOOT
KEEP_LINK_UP_ON_STANDBY
NV_QOS_CONF
NUM_OF_VL
0x192
NUM_OF_TC
NUM_OF_PFC
NV_MPFS_CONF
DUP_MAC_ACTION
0x196
SRIOV_IB_ROUTING_MODE
IB_ROUTING_MODE
NV_HCA_CONF
PCI_WR_ORDERING
HOST-FUNCTION (3)
0x112
MULTI_PORT_VHCA_EN
NV_EXTERNAL_PORT_CTRL
PORT_OWNER
0x192
ALLOW_RD_COUNTERS
RENEG_ON_CHANGE
TRACER_ENABLE
NV_ROM_BOOT_CONF2
IP_VER
0x195
BOOT_UNDI_NETWORK_WAIT
NV_ROM_UEFI_CONF
UEFI_HII_EN
0x196
NV_ROM_UEFI_DEBUG_LEVEL
BOOT_DBG_LOG
0x206
UEFI_LOGS
NV_ROM_BOOT_CONF1
BOOT_VLAN
0x221
LEGACY_BOOT_PROTOCOL
BOOT_RETRY_CNT
BOOT_LACP_DIS
BOOT_VLAN_EN
NV_ROM_IB_BOOT_CONF
BOOT_PKEY
0x222
NV_PCI_CONF
ADVANCED_PCI_SETTINGS
HOST (7)
0x80
SAFE_MODE_CONF
SAFE_MODE_THRESHOLD
0x82
SAFE_MODE_ENABLE