Validated and Supported Cables and Switches
Cables Lifecycle Legend
Lifecycle Phase
Definition
EOL
End of Life
LTB
Last Time Buy
HVM
GA level
MP
GA level
P-Rel
GA level
Preliminary
Engineering Sample
Prototype
Engineering Sample
NVIDIA does not support InfiniBand cables or modules not qualified or approved by NVIDIA.
HDR / 200GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
HDR
N/A
980-9I86N-00H003*
MCA1J00-H003E*
NVIDIA Active Copper cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, 3m, yellow pulltab
EOL [MP]
HDR
N/A
980-9I86O-00H004*
MCA1J00-H004E*
NVIDIA Active Copper cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, 4m, yellow pulltab
EOL [MP]
HDR
N/A
980-9I86P-00H005
MCA1J00-H005E
NVIDIA Active Copper cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, 5m, yellow pulltab
EOL [Prototype]
HDR
N/A
980-9I977-00H003*
MCA7J50-H003R*
NVIDIA Active copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2xHDR100 100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, 3m, colored
EOL [MP]
HDR
N/A
980-9I978-00H004*
MCA7J50-H004R*
NVIDIA Active copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2xHDR100 100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, 4m, colored
EOL [MP]
HDR
N/A
980-9I979-00H005
MCA7J50-H005R
NVIDIA Active copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2xHDR100 100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, 5m, colored
EOL [Prototype]
HDR
200GE
980-9I548-00H001
MCP1650-H001E30
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1m
HVM
HDR
200GE
980-9I549-00H002
MCP1650-H002E26
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 2m
HVM
HDR
200GE
980-9I54A-00H00A
MCP1650-H00AE30
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 0.5m
HVM
HDR
200GE
980-9I54B-00H01A
MCP1650-H01AE30
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1.5 m
HVM
HDR
200GE
980-9I39E-00H001
MCP7H50-H001R30
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1m
HVM
HDR
200GE
980-9I99F-00H002
MCP7H50-H002R26
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 2m
HVM
HDR
200GE
980-9I98G-00H01A
MCP7H50-H01AR30
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1.5m
HVM
HDR
200GE
980-9I46K-00H001
MCP7Y60-H001
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I46L-00H002
MCP7Y60-H002
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 2m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I93M-00H01A
MCP7Y60-H01A
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1.5m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I93N-00H001
MCP7Y70-H001
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I93O-00H002
MCP7Y70-H002
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 2m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I47P-00H01A
MCP7Y70-H01A
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1.5m, fin to flat
MP
HDR
N/A
980-9I123-00H003
MFS1S00-H003-LL
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 3m
EOL [P-Rel]
HDR
N/A
980-9I124-00H003
MFS1S00-H003E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I457-00H003
MFS1S00-H003V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 3m
MP
HDR
N/A
980-9I449-00H005
MFS1S00-H005-LL
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 5m
EOL [P-Rel]
HDR
N/A
980-9I45A-00H005
MFS1S00-H005E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I45D-00H005
MFS1S00-H005V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 5m
MP
HDR
N/A
980-9I44F-00H010
MFS1S00-H010-LL
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 10m
EOL [P-Rel]
HDR
N/A
980-9I45G-00H010
MFS1S00-H010E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I45J-00H010
MFS1S00-H010V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 10m
MP
HDR
N/A
980-9I44L-00H015
MFS1S00-H015-LL
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 15m
EOL [P-Rel]
HDR
N/A
980-9I45M-00H015
MFS1S00-H015E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I45O-00H015
MFS1S00-H015V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 15m
MP
HDR
N/A
980-9I44Q-00H020
MFS1S00-H020-LL
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 20m
EOL [P-Rel]
HDR
N/A
980-9I45R-00H020
MFS1S00-H020E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I45T-00H020
MFS1S00-H020V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 20m
MP
HDR
N/A
980-9I45X-00H030
MFS1S00-H030-LL
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 30m
EOL [P-Rel]
HDR
N/A
980-9I45Y-00H030
MFS1S00-H030E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I440-00H030
MFS1S00-H030V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 30m
MP
HDR
N/A
980-9I455-00H050
MFS1S00-H050E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I447-00H050
MFS1S00-H050V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 50m
MP
HDR
N/A
980-9I44G-00H100
MFS1S00-H100E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I44H-00H100
MFS1S00-H100V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 100m
MP
HDR
N/A
980-9I44I-00H130
MFS1S00-H130E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 130m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I44K-00H130
MFS1S00-H130V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 130m
MP
HDR
N/A
980-9I45L-00H150
MFS1S00-H150E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 150m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I44N-00H150
MFS1S00-H150V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 150m
MP
HDR
N/A
980-9I45O-00H200
MFS1S00-H200E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 200m
EOL [EVT]
HDR
N/A
980-9I452-00H003
MFS1S50-H003E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 3m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I445-00H003
MFS1S50-H003V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 3m
HVM
HDR
N/A
980-9I956-00H005
MFS1S50-H005E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 5m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I969-00H005
MFS1S50-H005V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 5m
HVM
HDR
N/A
980-9I95A-00H010
MFS1S50-H010E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I96D-00H010
MFS1S50-H010V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 10m
HVM
HDR
N/A
980-9I95E-00H015
MFS1S50-H015E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 15m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I96H-00H015
MFS1S50-H015V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 15m
HVM
HDR
N/A
980-9I95I-00H020
MFS1S50-H020E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I96L-00H020
MFS1S50-H020V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 20m
HVM
HDR
N/A
980-9I95M-00H030
MFS1S50-H030E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I96P-00H030
MFS1S50-H030V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 30m
HVM
HDR
N/A
980-9I95Z-00H003
MFS1S90-H003E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 3m
EOL [HVM]
HDR
N/A
980-9I960-00H005
MFS1S90-H005E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 5m
EOL [HVM]
HDR
N/A
980-9I961-00H010
MFS1S90-H010E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m
LTB [HVM]
HDR
N/A
980-9I962-00H015
MFS1S90-H015E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 15m
EOL [HVM]
HDR
N/A
980-9I423-00H020
MFS1S90-H020E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m
LTB [HVM]
HDR
N/A
980-9I424-00H030
MFS1S90-H030E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m
EOL [HVM]
HDR
N/A
980-9I17S-00HS00
MMA1T00-HS
NVIDIA transceiver, HDR, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
HVM
HDR
NA
980-9I45E-09H070
MFS1S00-H070V
NVIDIA active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, LSZH, 70m
MP
* These cables were approved for switch-to-switch connectivity. For switch-to-host connectivity there may be some issues. See Known Issue 1959529 in the Known Issues section.
HDR links raise with RS_FEC.
EDR / 100GbEs Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
EDR
100GE
980-9I62P-00C001
MCP1600-E001
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m 30AWG
EOL [HVM]
EDR
N/A
980-9I62Q-00E001
MCP1600-E001E30
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG
HVM
EDR
100GE
980-9I62S-00C002
MCP1600-E002
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2m 28AWG
EOL [HVM]
EDR
N/A
980-9I62T-00E002
MCP1600-E002E26
NVIDIA® Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 26AWG
Preliminary
EDR
N/A
980-9I62U-00E002
MCP1600-E002E30
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG
HVM
EDR
100GE
980-9I62V-00C003
MCP1600-E003
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG
EOL [HVM]
EDR
N/A
980-9I62W-00E003
MCP1600-E003E26
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG
HVM
EDR
N/A
980-9I62Y-00E004
MCP1600-E004E26
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 4m, Black, 26AWG
EOL [HVM]
EDR
N/A
980-9I62Z-00E005
MCP1600-E005E26
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG
HVM
EDR
N/A
980-9I620-00E00A
MCP1600-E00A
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m 30AWG
EOL [HVM]
EDR
N/A
980-9I621-00E00A
MCP1600-E00AE30
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG
EOL [HVM]
EDR
N/A
980-9I622-00E00B
MCP1600-E00BE30
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, Black, 30AWG
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
EDR
100GE
980-9I623-00C01A
MCP1600-E01A
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m 30AWG
EOL [HVM]
EDR
N/A
980-9I624-00E01A
MCP1600-E01AE30
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG
HVM
EDR
N/A
980-9I625-00E01C
MCP1600-E01BE30
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.25m, Black, 30AWG
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
EDR
100GE
980-9I626-00C02A
MCP1600-E02A
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2.5m 26AWG
EOL [HVM]
EDR
N/A
980-9I627-00E02A
MCP1600-E02AE26
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, Black, 26AWG
HVM
EDR
N/A
980-9I13D-00E001
MFA1A00-E001
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m
HVM
EDR
N/A
980-9I13F-00E003
MFA1A00-E003
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m
HVM
EDR
N/A
980-9I13J-00E005
MFA1A00-E005
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m
HVM
EDR
N/A
980-9I13M-00E007
MFA1A00-E007
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 7m
LTB [HVM]
EDR
N/A
980-9I13O-00E010
MFA1A00-E010
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m
HVM
EDR
N/A
980-9I13S-00E015
MFA1A00-E015
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m
HVM
EDR
N/A
980-9I13V-00E020
MFA1A00-E020
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m
HVM
EDR
N/A
980-9I13Y-00E030
MFA1A00-E030
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m
HVM
EDR
N/A
980-9I133-00E050
MFA1A00-E050
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m
HVM
EDR
N/A
980-9I135-00E100
MFA1A00-E100
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m
LTB [HVM]
EDR
N/A
980-9I17L-00E000
MMA1B00-E100
NVIDIA transceiver, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
HVM
EDR links raise with RS-FEC.
FDR Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy OPN
Description
LifeCycle Phase
FDR
56GE
980-9I679-00L004
MC2207126-004
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 4m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I67A-00L003
MC2207128-003
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I67C-00L02A
MC2207128-0A2
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2.5m
EOL [MP]
FDR
56GE
980-9I67D-00L001
MC2207130-001
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I67E-00L002
MC2207130-002
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I67F-00L00A
MC2207130-00A
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 0.5m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I67G-00L01A
MC2207130-0A1
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1.5m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15U-00L003
MC220731V-003
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15V-00L005
MC220731V-005
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 5m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15W-00L010
MC220731V-010
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 10m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15X-00L015
MC220731V-015
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 15m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15Y-00L020
MC220731V-020
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 20m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15Z-00L025
MC220731V-025
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 25m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I150-00L030
MC220731V-030
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 30m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I151-00L040
MC220731V-040
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 40m
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
FDR
56GE
980-9I152-00L050
MC220731V-050
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 50m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I153-00L075
MC220731V-075
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 75m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I154-00L100
MC220731V-100
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 100m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I675-00L001
MCP170L-F001
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1m
EOL [P-Rel]
FDR
56GE
980-9I678-00L00A
MCP170L-F00A
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m
EOL [P-Rel]
FDR
56GE
980-9I679-00L01A
MCP170L-F01A
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m
EOL [P-Rel][HIBERN/ATE]
FDR
N/A
980-9I17M-00FS00
MMA1B00-F030D
NVIDIA transceiver, FDR, QSFP+, MPO, 850nm, SR4, up to 30m, DDMI
LTB [HVM]
FDR10 Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
FDR10
40GE
980-9I66U-00B004
MC2206128-004
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 4m
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
FDR10
40GE
980-9I66V-00B005
MC2206128-005
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 5m
EOL [HVM]
FDR10
40GE
980-9I66W-00B001
MC2206130-001
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 1m
EOL [HVM]
FDR10
40GE
980-9I66X-00B002
MC2206130-002
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 2m
EOL [HVM]
FDR10
40GE
980-9I66Y-00B003
MC2206130-003
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 3m
EOL [HVM]
FDR10
40GE
980-9I66Z-00B00A
MC2206130-00A
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 0.5m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I140-00T003
MC2206310-003
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 3m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I141-00T005
MC2206310-005
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 5m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I142-00T010
MC2206310-010
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 10m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I143-00T015
MC2206310-015
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 15m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I144-00T020
MC2206310-020
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 20m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I145-00T030
MC2206310-030
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 30m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I147-00T050
MC2206310-050
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 50m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I148-00T100
MC2206310-100
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 100m
EOL [HVM]
FDR10
40GE
980-9I170-00BM00
MC2210411-SR4E
NVIDIA optical module, 40Gb/s, QSFP, MPO, 850nm, up to 300m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I21O-00TR00
MC2210511-LR4
NVIDIA optical module, 40Gb/s, QSFP, LC-LC, 1310nm, LR4 up to 10km
EOL [MP]
HDR / 200Gb/s Switches
Speed
Switch Silicon
OPN # / Name
Description
Vendor
HDR
Quantum
MQM8700-xxx
40-port Managed Non-blocking HDR 200Gb/s InfiniBand Smart Switch
NVIDIA
HDR
Quantum
MQM8790-xxx
40-port Unmanaged, Non-blocking HDR 200Gb/s InfiniBand Smart Switch
NVIDIA
EDR / 100Gb/s Switches
Speed
Switch Silicon
OPN # / Name
Description
Vendor
EDR
Switch-IB
MSB7790-XXX
36-port Unmanaged EDR 100Gb/s InfiniBand Switch Systems
NVIDIA
EDR
Switch-IB
MSB7700-XXX
36-port Managed EDR 100Gb/s InfiniBand Switch Systems
NVIDIA
EDR
Switch-IB 2
MSB7800-XXX
36-port Managed EDR 100Gb/s InfiniBand Switch Systems
NVIDIA
This firmware version complies with the following Programmer’s Reference Manual:
Adapters Programmer’s Reference Manual (PRM), Rev 0.53 or later, which has Command Interface Revision 0x5. The command interface revision can be retrieved by means of the QUERY_FW command and is indicated by the field cmd_interface_rev.