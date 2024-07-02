Firmware Compatible Products
These are the release notes for the NVIDIA® ConnectX®-6 Dx adapters firmware. This firmware supports the following protocols:
Ethernet - 1GbE, 10GbE, 25GbE, 40GbE, 50GbE1, 100GbE1, 200GbE2
PCI Express 4.0, supporting backwards compatibility for v3.0, v2.0 and v1.1
1. Speed that supports both NRZ and PAM4 modes in Force mode and Auto-Negotiation mode.
2. Speed that supports PAM4 mode only.
When connecting an NVIDIA-to-NVIDIA adapter card in ETH PAM4 speeds, Auto-Neg should always be enabled.
Please make sure to use a PCIe slot that can supply the required power to the ConnectX-6 Dx adapter card as stated in section Specifications in the adapter card’s User Manual.
This firmware supports the devices and protocols listed below:
|
NVIDIA SKU
|
Legacy OPN
|
PSID
|
Device Name
|
900-9X624-0055-SI0 / 900-9X624-0055-SB0
|
MCX623432AN-GDA
|
MT_0000000325
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 50GbE for OCP 3.0; with host management; Dual-port SFP56; PCIe 3.0/4.0 x16; Internal Lock
|
900-9X658-0016-MB0
|
MCX623435MN-CDAB
|
MT_0000000326
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE for OCP 3.0; with Multi-Host and host management; Single-port QSFP56; PCIe 3.0/4.0 x16; Internal Lock
|
900-9X658-0056-SB1
|
MCX623436AN-CDAB
|
MT_0000000327
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE for OCP 3.0; with host management; Dual-port QSFP56; PCIe 3.0/4.0 x16; Internal Lock
|
900-9X6AP-0055-ST1
|
MCX623102AN-GDAT
|
MT_0000000353
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 50GbE; Dual-port SFP56; PCIe 4.0/3.0 x16
|
900-9X6AP-0053-ST0
|
MCX623102AN-ADAT
|
MT_0000000355
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE; Dual-port SFP28; PCIe 4.0/3.0 x16
|
900-9X661-0053-SQ0
|
MCX621102AN-ADAT
|
MT_0000000356
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE; Dual-port SFP28; PCIe 4.0/3.0 x8
|
900-9X6AG-0056-ST1
|
MCX623106AN-CDAT
|
MT_0000000359
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; PCIe 4.0/3.0 x16;
|
900-9X6AG-0018-ST0
|
MCX623105AN-VDAT
|
MT_0000000362
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; No Crypto
|
900-9X658-0086-SB0
|
MCX623436AC-CDAB
|
MT_0000000394
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; OCP3.0; With Host management; Dual-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot;
|
900-9X671-0016-SN0
|
MCX623405AN-CDAN
|
MT_0000000396
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE OCP2.0; With Host management; Type 2; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; No Crypto
|
900-9X661-0083-ST1
|
MCX621102AC-ADAT
|
MT_0000000430
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x8; Crypto and Secure Boot
|
900-9X6AP-0085-ST0
|
MCX623102AC-GDAT
|
MT_0000000432
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 50GbE; Dual-port SFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot
|
900-9X6AP-0075-ST0
|
MCX623102AS-GDAT
|
MT_0000000433
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 50GbE; Dual-port SFP56; PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto
|
900-9X6AG-0016-ST0
|
MCX623105AN-CDAT
|
MT_0000000434
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; No Crypto
|
900-9X6AG-0038-ST0
|
MCX623105AS-VDAT
|
MT_0000000435
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto
|
900-9X6AG-0086-ST0
|
MCX623106AC-CDAT
|
MT_0000000436
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot
|
900-9X6AG-0076-ST0
|
MCX623106AS-CDAT
|
MT_0000000437
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto
|
900-9X6AG-0048-ST0
|
MCX623105AC-VDAT
|
MT_0000000442
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot
|
900-9X658-0048-SB0
|
MCX623435AC-VDAB
|
MT_0000000457
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE; OCP3.0; With Host management ; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot
|
900-9X658-0038-SI0
|
MCX623435AS-VDAI
|
MT_0000000458
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE; OCP3.0; With Host management ; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto
|
900-9X671-0046-SN0
|
MCX623405AC-CDAN
|
MT_0000000459
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE OCP2.0; With Host management ; Type 2; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot
|
900-9X6AP-0083-ST0
|
MCX623102AC-ADAT
|
MT_0000000460
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot
|
900-9X658-0076-SI0
|
MCX623436AS-CDAI
|
MT_0000000471
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; OCP3.0; With Host management ; Dual-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto
|
900-9X658-0018-SB0
|
MCX623435AN-VDAB
|
MT_0000000512
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE; OCP3.0; With Host management; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; No Crypto;
|
900-9X6AP-0065-ST0
|
MCX623102AE-GDAT
|
MT_0000000529
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 50GbE; Dual-port SFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto; No Secure Boot
|
900-9X6AG-0028-ST0
|
MCX623105AE-VDAT
|
MT_0000000530
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto; No Secure Boot
|
900-9X671-0018-SN0
|
MCX623405AN-VDAN
|
MT_0000000602
|
ConnectX®-6 Dx EN adapter card, 200GbE OCP2.0, With Host management, Type 2, Single-port QSFP56, PCIe 4.0 x16, No Crypto, No Bracket
|
900-9X6AG-0066-ST0
|
MCX623106AE-CDAT
|
MT_0000000528
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto; No Secure Boot
|
900-9X624-0075-SI0
|
MCX623432AS-GDAI
|
MT_0000000472
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 50GbE OCP3.0; With Host management ; Dual-port SFP56; PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto
|
900-9X661-0063-ST0
|
MCX621102AE-ADAT
|
MT_0000000536
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE ; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x8; Crypto; No Secure Boot;
|
900-9X624-0053-SI0 / 900-9X624-0003-SB0
|
MCX623432AN-ADA
|
MT_0000000357
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE for OCP 3.0; with host management; Dual-port SFP28; PCIe 3.0/4.0 x16
|
900-9X624-0083-SB0
|
MCX623432AC-ADAB
|
MT_0000000440
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE OCP3.0; With Host management; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot;
|
900-9X624-0085-SB0
|
MCX623432AC-GDAB
|
MT_0000000393
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 50GbE OCP3.0; With Host management; Dual-port SFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot;
|
900-9X658-0066-SB0
|
MCX623436AE-CDAB
|
MT_0000000456
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; OCP3.0; With Host management ; Dual-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto; No Secure Boot
|
900-9X624-0063-SB0
|
MCX623432AE-ADAB
|
MT_0000000455
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE OCP3.0; With Host management ; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x16; Crypto; No Secure Boot
|
900-9X675-0046-MB0
|
MCX623439MC-CDAB
|
MT_0000000652
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE OCP3.0; With Host management ; Single-port DSFP; Multi Host or Socket Direct;PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot
|
900-9X624-0073-SB0
|
MCX623432AS-ADAB
|
MT_0000000759
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE OCP3.0; With Host management ; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto
|
900-9X6AP-0073-ST0
|
MCX623102AS-ADAT
|
MT_0000000760
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto
|
900-9X658-0076-MB0
|
MCX623436MS-CDAB
|
MT_0000000773
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; OCP3.0; With Host management ; Dual-port QSFP56; Multi Host or Socket Direct;PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto; Thumbscrew (Pull Tab) Bracket
|
900-9X658-0056-MB0
|
MCX623436MN-CDAB
|
MT_0000000771
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; OCP3.0; With Host management ; Dual-port QSFP56; Multi Host or Socket Direct;PCIe 4.0 x16; No Crypto; Thumbscrew (Pull Tab) Bracket
|
900-9X675-0076-MB0
|
MCX623430MS-CDAB
|
MT_0000000774
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE OCP3.0; With Host management ; Dual-port DSFP; Multi Host or Socket Direct;PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto; Thumbscrew (Pull Tab) Bracket
|
900-9X658-0018-MB1 / 900-9X658-0018-MI0
|
MCX623435MN-VDA
|
MT_0000000358
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE for OCP 3.0; with Multi Host and host management; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16
|
900-9X658-0016-SB0
|
MCX623435AN-CDAB
|
MT_0000000694
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; OCP3.0; With Host management ; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; No Crypto
|
900-9X6AG-0046-ST0
|
MCX623105AC-CDAT
|
MT_0000000709
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot
|
900-9X658-0046-SB0 / 900-9X658-0046-SI0
|
MCX623435AC-CDA
|
MT_0000000695
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; OCP3.0; With Host management ; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot
|
900-9X6AG-0026-ST0
|
MCX623105AE-CDAT
|
MT_0000000710
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto; No Secure Boot
|
900-9X658-0026-SB0
|
MCX623435AE-CDAB
|
MT_0000000696
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; OCP3.0; With Host management ; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto; No Secure Boot
|
900-9X624-0053-MB0
|
MCX623432MN-ADAB
|
MT_0000000808
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE OCP3.0; With Host management ; Dual-port SFP56; Multi Host or Socket Direct; PCIe 4.0 x16; No Crypto
|
900-9X663-0083-SQ0
|
MCX621202AC-ADAT
|
MT_0000000846
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE; With active cooling; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x8; Crypto and Secure Boot
|
900-9X663-0073-SQ0
|
MCX621202AS-ADAT
|
MT_0000000845
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE; With active cooling; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x8; Secure Boot; No Crypto
|
900-9X6AK-0086-SQ0
|
MCX623106TC-CDAT
|
MT_0000000761
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; Enhanced-SyncE & PTP GM support; PPS In/Out; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot
|
900-9X6AK-0086-SQ1
|
MCX623106GC-CDAT
|
MT_0000000762
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; Enhanced-SyncE & PTP GM support and GNSS; PPS Out ; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot
|
900-9X6AJ-0086-ST0
|
MCX623106PC-CDAT
|
MT_0000000500
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; with PPS In/Out; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot
|
900-9X6AK-0056-ST1
|
MCX623106GN-CDAT
|
MT_0000000744
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; Enhanced-SyncE & PTP GM support and GNSS; PPS Out ; PCIe 4.0 x16; No Crypto; Tall Bracket
|
900-9X6AJ-0056-ST0
|
MCX623106PN-CDAT
|
MT_0000000438
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; with PPS In/Out; PCIe 4.0 x16; No Crypto
|
900-9X6AK-0056-ST0
|
MCX623106TN-CDAT
|
MT_0000000743
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; Enhanced-SyncE & PTP GM support; PPS In/Out; PCIe 4.0 x16; No Crypto; Tall Bracket
|
900-9X6AJ-0066-SQ0
|
MCX623106PE-CDAT
|
MT_0000000606
|
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; with PPS In/Out; PCIe 4.0 x16; Crypto; No Secure Boot; Tall Bracket
The following are the drivers’ software, tools, switch/HCA firmware versions tested that you can upgrade from or downgrade to when using this firmware version:
|
Supported Version
|
ConnectX-6 Dx Firmware
|
22.39.3560 / 22.39.3004 / 22.39.2048
|
MLNX_OFED
|
23.10-3.2.1.1 / 23.10-2.1.3.1 / 23.10-1.1.9.0
Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.
|
MLNX_EN (MLNX_OFED based code)
|
23.10-3.2.1.1 / 23.10-2.1.3.1 / 23.10-1.1.9.0
Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.
|
WinOF-2
|
23.10.51000 / 23.10.50000 / 23.7.50000
Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.
|
MFT
|
4.26.1-6 / 4.26.1 / 4.26.0
Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.
|
mstflint
|
4.26.1-6 / 4.26.1 / 4.26.0
Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.
|
FlexBoot
|
3.7.300
|
UEFI
|
14.32.17
|
Cumulus
|
5.4 onwards