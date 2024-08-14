On This Page
Validated and Supported Cables and Switches
Cables Lifecycle Legend
|
Lifecycle Phase
|
Definition
|
EOL
|
End of Life
|
LTB
|
Last Time Buy
|
HVM
|
GA level
|
MP
|
GA level
|
P-Rel
|
GA level
|
Preliminary
|
Engineering Sample
|
Prototype
|
Engineering Sample
200GbE Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy P/N
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
HDR
|
200GE
|
980-9I548-00H001
|
MCP1650-H001E30
|
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I549-00H002
|
MCP1650-H002E26
|
Nvidia Passive Copper cable,up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 2m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I54A-00H00A
|
MCP1650-H00AE30
|
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 0.5m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I54B-00H01A
|
MCP1650-H01AE30
|
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1.5 m
|
HVM
|
N/A
|
200GE
|
980-9I54C-00V001
|
MCP1650-V001E30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I54D-00V002
|
MCP1650-V002E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I54G-00V003
|
MCP1650-V003E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I54H-00V00A
|
MCP1650-V00AE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I54I-00V01A
|
MCP1650-V01AE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I54L-00V02A
|
MCP1650-V02AE26
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG
|
LTB [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I39E-00H001
|
MCP7H50-H001R30
|
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I99F-00H002
|
MCP7H50-H002R26
|
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 2m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I98G-00H01A
|
MCP7H50-H01AR30
|
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1.5m
|
HVM
|
N/A
|
200GE
|
980-9I98H-00V001
|
MCP7H50-V001R30
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1m, 30AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I98I-00V002
|
MCP7H50-V002R26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2m, 26AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I98J-00V003
|
MCP7H50-V003R26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 3m, 26AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I98K-00V01A
|
MCP7H50-V01AR30
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1.5m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I98M-00V02A
|
MCP7H50-V02AR26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2.5m, 26AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I98O-00V002
|
MCP7H60-C002
|
NVIDIA DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2m
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
200GE
|
980-9IA3P-00V003
|
MCP7H60-C003
|
NVIDIA DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 3m
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
200GE
|
980-9IA3P-00V003-M
|
MCP7H60-C003-M
|
NVIDIA DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 3m
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
200GE
|
980-9IA3X-00V001
|
MCP7H70-V001R30
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1m, 30AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
200GE
|
980-9IA3Y-00V002
|
MCP7H70-V002R26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2m, 26AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I43Z-00V003
|
MCP7H70-V003R26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4x4SFP56, colored, 3m, 26AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I430-00V01A
|
MCP7H70-V01AR30
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1.5m, 30AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I431-00V02A
|
MCP7H70-V02AR26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2.5m, 26AWG
|
EOL [P-Rel]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I46K-00H001
|
MCP7Y60-H001
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I46L-00H002
|
MCP7Y60-H002
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 2m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I93M-00H01A
|
MCP7Y60-H01A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1.5m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I93N-00H001
|
MCP7Y70-H001
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I93O-00H002
|
MCP7Y70-H002
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 2m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I47P-00H01A
|
MCP7Y70-H01A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1.5m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I457-00H003
|
MFS1S00-H003V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 3m
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I45D-00H005
|
MFS1S00-H005V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 5m
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I45J-00H010
|
MFS1S00-H010V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 10m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I44L-00H015
|
MFS1S00-H015-LL
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 15m
|
EOL [P-Rel]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I45O-00H015
|
MFS1S00-H015V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 15m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I45R-00H020
|
MFS1S00-H020E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I45T-00H020
|
MFS1S00-H020V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 20m
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I440-00H030
|
MFS1S00-H030V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 30m
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I447-00H050
|
MFS1S00-H050V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 50m
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I44H-00H100
|
MFS1S00-H100V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 100m
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I44K-00H130
|
MFS1S00-H130V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 130m
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I44N-00H150
|
MFS1S00-H150V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 150m
|
MP
|
N/A
|
200GE
|
980-9I44P-00V003
|
MFS1S00-V003E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I45Q-00V005
|
MFS1S00-V005E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I45R-00V010
|
MFS1S00-V010E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I44S-00V015
|
MFS1S00-V015E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I44T-00V020
|
MFS1S00-V020E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I44U-00V030
|
MFS1S00-V030E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I44V-00V050
|
MFS1S00-V050E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I44W-00V100
|
MFS1S00-V100E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I445-00H003
|
MFS1S50-H003V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 3m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I969-00H005
|
MFS1S50-H005V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 5m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I96D-00H010
|
MFS1S50-H010V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 10m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I96H-00H015
|
MFS1S50-H015V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 15m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I96L-00H020
|
MFS1S50-H020V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 20m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I96P-00H030
|
MFS1S50-H030V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 30m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I95S-00H040
|
MFS1S50-H040V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 40m
|
Prototype
|
HDR
|
200GE
|
980-9I95T-00H050
|
MFS1S50-H050V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 50m
|
Prototype
|
N/A
|
200GE
|
980-9I95Q-00V003
|
MFS1S50-V003E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I96R-00V005
|
MFS1S50-V005E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I96S-00V010
|
MFS1S50-V010E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I96T-00V015
|
MFS1S50-V015E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I95U-00V020
|
MFS1S50-V020E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I95V-00V030
|
MFS1S50-V030E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I20T-00V000
|
MMA1T00-VS
|
NVIDIA transceiver, 200GbE, up to 200Gb/s, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
|
HVM
HDR links raise with RS_FEC.
100GbE Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy P/N
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
N/A
|
100GE
|
980-9I90Z-00C000
|
FTLC9152RGPL
|
100Gb/s Transceiver, QSFP28, LC-LC, 850nm SWDM4 up to 100m Over Multi-Mode Fiber
|
EOL [MP]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62O-00C001
|
MCP1600-C001
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1m 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I620-00C001
|
MCP1600-C001E30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62S-00C001
|
MCP1600-C001LZ
|
NVIDIA Passive Copper Cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, 1m, LSZH, 30AWG
|
EOL [MP]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I621-00C002
|
MCP1600-C002
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2m 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I622-00C002
|
MCP1600-C002E26N
|
NVIDIA® Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 26AWG, CA-N
|
Preliminary
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62V-00C002
|
MCP1600-C002E30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62X-00C003
|
MCP1600-C003
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3m 28AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62Z-00C003
|
MCP1600-C003E26N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I620-00C003
|
MCP1600-C003E30L
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I622-00C003
|
MCP1600-C003LZ
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, 3m, LSZH, 26AWG
|
EOL [MP]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I625-00C005
|
MCP1600-C005E26L
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I626-00C00A
|
MCP1600-C00A
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 0.5m 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I627-00C00A
|
MCP1600-C00AE30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I629-00C00B
|
MCP1600-C00BE30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, Black, 30AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62B-00C01A
|
MCP1600-C01A
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1.5m 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62C-00C01A
|
MCP1600-C01AE30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62G-00C02A
|
MCP1600-C02A
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2.5m 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62H-00C02A
|
MCP1600-C02AE26N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62I-00C02A
|
MCP1600-C02AE30L
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28,2.5m, Black, 30AWG, CA-L
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I62M-00C03A
|
MCP1600-C03A
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3.5m 26AWG
|
EOL [P-Rel]
|
EDR
|
100GE
|
980-9I62P-00C001
|
MCP1600-E001
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m 30AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
100GE
|
980-9I62S-00C002
|
MCP1600-E002
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2m 28AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
100GE
|
980-9I62V-00C003
|
MCP1600-E003
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
100GE
|
980-9I623-00C01A
|
MCP1600-E01A
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m 30AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
100GE
|
980-9I626-00C02A
|
MCP1600-E02A
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2.5m 26AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I645-00C001
|
MCP7F00-A001R
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 1m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I486-00C001
|
MCP7F00-A001R30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48A-00C002
|
MCP7F00-A002R
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 2m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48B-00C002
|
MCP7F00-A002R30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48G-00C003
|
MCP7F00-A003R26N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48H-00C003
|
MCP7F00-A003R30L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48J-00C005
|
MCP7F00-A005R26L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48M-00C01A
|
MCP7F00-A01AR
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs,1.5m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48N-00C01A
|
MCP7F00-A01AR30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48S-00C02A
|
MCP7F00-A02AR26N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48T-00C02A
|
MCP7F00-A02AR30L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48U-00C02A
|
MCP7F00-A02ARLZ
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, LSZH, Colored, 28AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I48X-00C03A
|
MCP7F00-A03AR26L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3.5m, Colored, 26AWG, CA-L
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I61C-00C005
|
MCP7H00-G00000
|
NVIDIA® passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L
|
Preliminary
|
N/A
|
100GE
|
980-9I61D-00C001
|
MCP7H00-G001
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99F-00C001
|
MCP7H00-G001R
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 1m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99G-00C001
|
MCP7H00-G001R30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99J-00C002
|
MCP7H00-G002R
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99K-00C002
|
MCP7H00-G002R26N
|
NVIDIA® passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 26AWG, CA-N
|
Preliminary
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99L-00C002
|
MCP7H00-G002R30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99O-00C003
|
MCP7H00-G003R
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 3m, 28AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99Q-00C003
|
MCP7H00-G003R26N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I39R-00C003
|
MCP7H00-G003R30L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99S-00C004
|
MCP7H00-G004R26L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 4m, Colored, 26AWG, CA-L
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99W-00C01A
|
MCP7H00-G01AR
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 1.5m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I99X-00C01A
|
MCP7H00-G01AR30N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I992-00C02A
|
MCP7H00-G02AR
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2.5m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I994-00C02A
|
MCP7H00-G02AR26N
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I395-00C02A
|
MCP7H00-G02AR30L
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I13S-00C003
|
MFA1A00-C003
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I13X-00C005
|
MFA1A00-C005
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I134-00C010
|
MFA1A00-C010
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I13A-00C015
|
MFA1A00-C015
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I13F-00C020
|
MFA1A00-C020
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I13N-00C030
|
MFA1A00-C030
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I130-00C050
|
MFA1A00-C050
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I13B-00C100
|
MFA1A00-C100
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I37H-00C003
|
MFA7A20-C003
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I37I-00C005
|
MFA7A20-C005
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I40J-00C010
|
MFA7A20-C010
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 10m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I40K-00C020
|
MFA7A20-C020
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 20m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I40L-00C002
|
MFA7A20-C02A
|
NVIDIA® active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m
|
Preliminary
|
N/A
|
100GE
|
980-9I40M-00C003
|
MFA7A20-C03A
|
NVIDIA® active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3.5m
|
Preliminary
|
N/A
|
100GE
|
980-9I40N-00C003
|
MFA7A50-C003
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I40O-00C005
|
MFA7A50-C005
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I49P-00C010
|
MFA7A50-C010
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 10m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I49Q-00C015
|
MFA7A50-C015
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 15m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I49R-00C020
|
MFA7A50-C020
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 20m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I49S-00C030
|
MFA7A50-C030
|
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 30m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I149-00CS00
|
MMA1B00-C100D
|
NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m, DDMI
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I17D-00CS00
|
MMA1B00-C100T
|
NVIDIA® transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, up to 100m, OTU4
|
Preliminary
|
N/A
|
100GE
|
980-9I17P-00CR00
|
MMA1L10-CR
|
NVIDIA optical transceiver, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, LR4 up to 10km
|
HVM
|
N/A
|
100GE
|
980-9I17Q-00CM00
|
MMA1L30-CM
|
NVIDIA optical module, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, CWDM4, up to 2km
|
MP
|
N/A
|
100GE
|
980-9I16X-00C000
|
MMS1C10-CM
|
NVIDIA active optical module, 100Gb/s, QSFP, MPO, 1310nm, PSM4, up to 500m
|
EOL [MP]
|
N/A
|
100GE
|
980-9I042-00C000
|
MMS1V70-CM
|
NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, LC-LC, 1310nm, DR1
|
P-Rel
|
NA
|
100GE
|
980-9I53X-00C000
|
SPQ-CE-ER-CDFL-M
|
40km 100G QSFP28 ER Optical Transceiver
|
P-Rel
50GbE Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy OPN
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
N/A
|
50GE
|
980-9I79O-00G000
|
MAM1Q00A-QSA56
|
NVIDIA cable module, ETH 50GbE, 200Gb/s to 50Gb/s, QSFP56 to SFP56
|
EOL [POR]
|
N/A
|
50GE
|
980-9I873-00G001
|
MCP2M50-G001E30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
50GE
|
980-9I874-00G002
|
MCP2M50-G002E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
50GE
|
980-9I875-00G003
|
MCP2M50-G003E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
50GE
|
980-9I876-00G00A
|
MCP2M50-G00AE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
50GE
|
980-9I877-00G01A
|
MCP2M50-G01AE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
50GE
|
980-9I878-00G02A
|
MCP2M50-G02AE26
|
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG
|
EOL [P-Rel]
FDR10 / 40GbE Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy OPN
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
FDR10
|
40GE
|
980-9I66U-00B004
|
MC2206128-004
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 4m
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
FDR10
|
40GE
|
980-9I66V-00B005
|
MC2206128-005
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 5m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
40GE
|
980-9I66W-00B001
|
MC2206130-001
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 1m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
40GE
|
980-9I66X-00B002
|
MC2206130-002
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 2m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
40GE
|
980-9I66Y-00B003
|
MC2206130-003
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 3m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
40GE
|
980-9I66Z-00B00A
|
MC2206130-00A
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 0.5m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
N/A
|
980-9I140-00T003
|
MC2206310-003
|
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 3m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
N/A
|
980-9I141-00T005
|
MC2206310-005
|
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 5m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
N/A
|
980-9I142-00T010
|
MC2206310-010
|
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 10m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
N/A
|
980-9I143-00T015
|
MC2206310-015
|
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 15m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
N/A
|
980-9I144-00T020
|
MC2206310-020
|
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 20m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
N/A
|
980-9I145-00T030
|
MC2206310-030
|
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 30m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
N/A
|
980-9I147-00T050
|
MC2206310-050
|
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 50m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
N/A
|
980-9I148-00T100
|
MC2206310-100
|
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 100m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I666-00B004
|
MC2210126-004
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 4m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I667-00B005
|
MC2210126-005
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I668-00B003
|
MC2210128-003
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I66A-00B001
|
MC2210130-001
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I66C-00B002
|
MC2210130-002
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I14D-00B003
|
MC2210310-003
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m
|
EOL [MP]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I14E-00B005
|
MC2210310-005
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 5m
|
EOL [MP]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I14F-00B010
|
MC2210310-010
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 10m
|
EOL [MP]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I14G-00B015
|
MC2210310-015
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 15m
|
EOL [MP]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I14H-00B020
|
MC2210310-020
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 20m
|
EOL [MP]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I14I-00B030
|
MC2210310-030
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 30m
|
EOL [MP]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I14J-00B050
|
MC2210310-050
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 50m
|
EOL [MP]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I14K-00B100
|
MC2210310-100
|
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 100m
|
EOL [MP]
|
FDR10
|
40GE
|
980-9I170-00BM00
|
MC2210411-SR4E
|
NVIDIA optical module, 40Gb/s, QSFP, MPO, 850nm, up to 300m
|
EOL [HVM]
|
FDR10
|
N/A
|
980-9I21O-00TR00
|
MC2210511-LR4
|
NVIDIA optical module, 40Gb/s, QSFP, LC-LC, 1310nm, LR4 up to 10km
|
EOL [MP]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I64V-00B005
|
MC2609125-005
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 5m
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I64W-00B001
|
MC2609130-001
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 1m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I64Y-00B003
|
MC2609130-003
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 3m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I72J-00B005
|
MC6709309-005
|
NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I72K-00B010
|
MC6709309-010
|
NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 10m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I72L-00B020
|
MC6709309-020
|
NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 20m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I72M-00B030
|
MC6709309-030
|
NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 30m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I66U-00B001
|
MCP1700-B001E
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1m, Black Pulltab
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I66V-00B002
|
MCP1700-B002E
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2m, Black Pulltab
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I66W-00B003
|
MCP1700-B003E
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m, Black Pulltab
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I66X-00B01A
|
MCP1700-B01AE
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1.5m, Black Pulltab
|
EOL [MP]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I66Y-00B02A
|
MCP1700-B02AE
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2.5m, Black Pulltab
|
EOL [MP]
|
N/A
|
40GE
|
980-9I426-00BM00
|
MMA1B00-B150D
|
NVIDIA transceiver, 40GbE, QSFP+, MPO, 850nm, SR4, up to 150m, DDMI
|
EOL [HVM]
25GbE Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy OPN
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
N/A
|
25GE
|
980-9I78I-00A000
|
MAM1Q00A-QSA28
|
NVIDIA cable module, ETH 25GbE, 100Gb/s to 25Gb/s, QSFP28 to SFP28
|
HVM
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63J-00A001
|
MCP2M00-A001
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63L-00A001
|
MCP2M00-A001E30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63M-00A002
|
MCP2M00-A002
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63N-00A002
|
MCP2M00-A002E26N
|
NVIDIA® Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 26AWG, CA-N
|
Preliminary
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63O-00A002
|
MCP2M00-A002E30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63R-00A003
|
MCP2M00-A003E26N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63S-00A003
|
MCP2M00-A003E30L
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63T-00A004
|
MCP2M00-A004E26L
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 4m, Black, 26AWG, CA-L
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63V-00A005
|
MCP2M00-A005E26L
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63W-00A00A
|
MCP2M00-A00A
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63X-00A00A
|
MCP2M00-A00AE30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63Z-00A01A
|
MCP2M00-A01AE30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I631-00A02A
|
MCP2M00-A02AE26N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I632-00A02A
|
MCP2M00-A02AE30L
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 30AWG, CA-L
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9IA1T-00A003
|
MFA2P10-A003
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 3m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I53W-00A005
|
MFA2P10-A005
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I53Z-00A007
|
MFA2P10-A007
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 7m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I532-00A010
|
MFA2P10-A010
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 10m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I535-00A015
|
MFA2P10-A015
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 15m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I536-00A020
|
MFA2P10-A020
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 20m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I539-00A030
|
MFA2P10-A030
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 30m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I53A-00A050
|
MFA2P10-A050
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 50m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I094-00AR00
|
MMA2L20-AR
|
NVIDIA optical transceiver, 25GbE, 25Gb/s, SFP28, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km
|
MP
|
N/A
|
25GE
|
980-9I595-00AM00
|
MMA2P00-AS
|
NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR
|
HVM
|
N/A
|
25GE
|
980-9I34B-00AS00
|
MMA2P00-AS-SP
|
NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 100m, single package
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I34D-00AS00
|
MMA2P00-AS_FF
|
NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 100m
|
EOL [HVM]
10GbE Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy OPN
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
N/A
|
10GE
|
980-9I71G-00J000
|
MAM1Q00A-QSA
|
NVIDIA cable module, ETH 10GbE, 40Gb/s to 10Gb/s, QSFP to SFP+
|
HVM
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65P-00J005
|
MC2309124-005
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 5m
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65Q-00J007
|
MC2309124-007
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 7m
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65R-00J001
|
MC2309130-001
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 1m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65S-00J002
|
MC2309130-002
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 2m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65T-00J003
|
MC2309130-003
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 3m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65U-00J00A
|
MC2309130-00A
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 0.5m
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I682-00J004
|
MC3309124-004
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 4m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I683-00J005
|
MC3309124-005
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I684-00J006
|
MC3309124-006
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 6m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I685-00J007
|
MC3309124-007
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 7m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I686-00J001
|
MC3309130-001
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I688-00J002
|
MC3309130-002
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68B-00J003
|
MC3309130-003
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68F-00J00A
|
MC3309130-00A
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 0.5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68G-00J01A
|
MC3309130-0A1
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68H-00J02A
|
MC3309130-0A2
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68B-00J002
|
MCP2100-X002B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Blue Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68C-00J003
|
MCP2100-X003B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Blue Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68E-00J001
|
MCP2104-X001B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, Black Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68F-00J002
|
MCP2104-X002B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Black Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68G-00J003
|
MCP2104-X003B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Black Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68H-00J01A
|
MCP2104-X01AB
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m, Black Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68I-00J02A
|
MCP2104-X02AB
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m, Black Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
930-9O000-0000-343
|
MFM1T02A-LR
|
NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-LR
|
HVM
|
N/A
|
10GE
|
MFM1T02A-LR-F
|
MFM1T02A-LR-F
|
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km
|
HVM
|
N/A
|
10GE
|
930-9O000-0000-409
|
MFM1T02A-SR
|
NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-SR
|
HVM
|
N/A
|
10GE
|
MFM1T02A-SR-F
|
MFM1T02A-SR-F
|
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m
|
HVM
|
N/A
|
10GE
|
MFM1T02A-SR-P
|
MFM1T02A-SR-P
|
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m
|
HVM
1GbE Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy OPN
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
N/A
|
1GE
|
980-9I270-00IM00
|
MC3208011-SX
|
NVIDIA Optical module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, LC-LC, SX 850nm, up to 500m
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
1GE
|
980-9I251-00IS00
|
MC3208411-T
|
NVIDIA module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, Base-T, up to 100m
|
HVM
Supported 3rd Party Cables and Modules
|
Speed
|
Cable OPN
|
Description
|
400GbE
|
DME8811-EC07
|
400G-2x200G split 7M AOC cables (400G QSFP-DD breaking out to 2x 200G QSFP56) (Rev 12)
|
400GbE
|
FCBN950QE1C05
|
400G-2x200G split 5M AOC cables (400G QSFP-DD breaking out to 2x 200G QSFP56) (Rev A0)
|
200GbE
|
ATRF-C020
|
400G-2x200G split 20M AOC cables (400G QSFP-DD breaking out to 2x 200G QSFP56)
|
200GbE
|
RTXM500-910
|
400G-2x200G split 10M AOC cables (400G QSFP-DD breaking out to 2x 200G QSFP56) (Rev 10)
|
200GbE
|
RTXM500-905
|
400G-2x200G split 5M AOC cables (400G QSFP-DD breaking out to 2x 200G QSFP56) (Rev C0)
|
100GbE
|
DMM8211-DC10
|
Hisense DSFP AOC 10m
|
100GbE
|
ATRP-B007
|
Hgtech DSFP AOCs 7m
|
100GbE
|
ATRP-B010
|
Hgtech DSFP AOCs 10m
|
100GbE
|
RTXM520-107
|
Accelink DSFP AOCs 7m
|
100GbE
|
RTXM520-110
|
Accelink DSFP AOCs 10m
|
100GbE
|
C-PD2FNM010-N00
|
Innolight DSFP AOCs 10m
|
100GbE
|
DQF8503-4C07
|
Hisense QSFP28 AOCs 7m
|
100GbE
|
DQF8503-4C10
|
Hisense QSFP28 AOCs 10m
|
100GbE
|
DMM8211-DC07
|
Hisense DSFP AOC 7m
|
100GbE
|
ATRQ-A007
|
Hgtech QSFP28 AOCs 7m
|
100GbE
|
ATRQ-A010
|
Hgtech QSFP28 AOCs 10m
|
100GbE
|
RTXM420-007
|
Accelink QSFP28 AOCs 7m
|
100GbE
|
RTXM420-010
|
Accelink QSFP28 AOCs 10m
|
100GbE
|
FCBN425QE2C10
|
QSFP28 AOC 10m
|
100GbE
|
1AT-3Q4M01XX-12A
|
O-NET QSFP28 100G Active cable/module
|
100GbE
|
AQPMANQ4EDMA0784
|
QSFP28 100G SMF 500m Transceiver
|
100GbE
|
CAB-Q-Q-100G-3M
|
Passive 3 meter, QSFP+ to QSFP+ QSFP100 TWINAX 103.125Gbps-CR4
|
100GbE
|
CAB-Q-Q-100GbE-3M
|
Passive 3 meter , QSFP+ to QSFP+ QSFP100 TWINAX 103.125Gbps-CR4
|
100GbE
|
FCBN425QE1C30-C1
|
100GbE Quadwire® QSFP28 Active Optical Cable 30M
|
100GbE
|
FTLC1151RDPL
|
TRANSCIEVER 100GBE QSFP LR4
|
100GbE
|
FTLC9152RGPL
|
100G 100M QSFP28 SWDM4 OPT TRANS
|
100GbE
|
FTLC9555REPM3-E6
|
100m Parallel MMF 100GQSFP28Optical Transceiver
|
100GbE
|
NDAAFJ-C102
|
SF-NDAAFJ100G-005M
|
100GbE
|
QSFP-100G-AOC30M
|
30m (98ft) Cisco QSFP-100G-AOC30M Compatible 100G QSFP28 Active Optical Cable
|
100GbE
|
QSFP28-LR4-AJ
|
CISCO-PRE 100GbE LR4 QSFP28 Transceiver Module
|
100GbE
|
QSFP-40/100-SRBD
|
CISCO-PRE 100G AOM BiDi
|
100GbE
|
SQF1002L4LNC101P
|
Cisco-SUMITOMO 100GbE AOM
|
40GbE
|
2231254-2
|
Cisco 3m 40GbE copper
|
40GbE
|
AFBR-7QER15Z-CS1
|
Cisco 40GbE 15m AOC
|
40GbE
|
BN-QS-SP-CBL-5M
|
PASSIVE COPPER SPLITTER CABLE ETH 40GBE TO 4X10GBE 5M
|
40GbE
|
NDCCGJ-C402
|
15m (49ft) Avago AFBR-7QER15Z Compatible 40G QSFP+ Active Optical Cable
|
40GbE
|
QSFP-40G-SR-BD
|
Cisco 40GBASE-SR-BiDi, duplex MMF
|
25GbE
|
LTF8507-PC05
|
Hisense SFP28 AOCs 5m
|
25GbE
|
LTF8507-PC07
|
Hisense SFP28 AOCs 7m
|
25GbE
|
ATRS-2005
|
Hgtech SFP28 AOCs 5m
|
25GbE
|
ATRS-2007
|
Hgtech SFP28 AOCs 7m
|
25GbE
|
RTXM330-005
|
Accelink SFP28 AOCs 5m
|
25GbE
|
RTXM330-007
|
Accelink SFP28 AOCs 7m
|
25GbE
|
FCBG125SD1C05M
|
Finisar SFP28 AOCs 5m
|
25GbE
|
FCBG125SD1C10M
|
Finisar SFP28 AOCs 7m
|
10GbE
|
FTLX8571D3BCL-ME
|
10gb SFP 850nm Optic Transceiver
|
10GbE
|
SP7051-HP
|
HP-MethodeElec. 10GbE AOM
400GbE Switches
|
Speed
|
Switch Silicon
|
OPN # / Name
|
Description
|
Vendor
|
400GbE
|
Spectrum-3
|
MSN4410
|
24 QSFP-DD28 and 8 QSFP-DD ports, 400GbE 1U Open Ethernet Switch with Onyx
|
NVIDIA
|
400GbE
|
Spectrum-3
|
MSN4700
|
32 QSFPDD ports, 400GbE 1U Open Ethernet Switch with Onyx
|
NVIDIA
|
400GbE
|
N/A
|
Wedge 400
|
Wedge 400-48X 400GbE Data Center Switch
|
|
400GbE
|
N/A
|
Cisco Nexus 3432D-S
|
Cisco Nexus 3432D-S, 32 fixed 400-Gigabit Ethernet QSFP-DD ports with backward compatibility for QSFP56, QSFP28, and QSFP+
|
Cisco
200GbE Switches
|
Speed
|
Switch Silicon
|
OPN # / Name
|
Description
|
Vendor
|
200GbE
|
Spectrum-3
|
MSN4600V-XXXX
|
64 QSFP56 ports, 200GbE 2U Open Ethernet Switch with Onyx
|
NVIDIA
|
200GbE
|
Spectrum-2
|
MSN3700-XXXX
|
32 QSFP56 ports, 200GbE Open Ethernet Switch System
|
NVIDIA
100GbE Switches
|
Speed
|
Switch Silicon
|
OPN # / Name
|
Description
|
Vendor
|
100GbE
|
Spectrum-3
|
MSN4600-XXXX
|
64-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
|
NVIDIA
|
100GbE
|
Spectrum-2
|
MSN3700C-XXXX
|
32-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
|
NVIDIA
|
100GbE
|
Spectrum-2
|
MSN3420-XXXX
|
48 SFP + 12 QSFP ports Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
|
NVIDIA
|
100GbE
|
Spectrum
|
MSN2700-XXXX
|
32-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
|
NVIDIA
|
100GbE
|
N/A
|
QFX5200-32C-32
|
32-port 100GbE Ethernet Switch System
|
Juniper
|
100GbE
|
N/A
|
7060CX-32S
|
32-port 100GbE Ethernet Switch System
|
Arista
|
100GbE
|
N/A
|
3232C
|
32-port 100GbE Ethernet Switch System
|
Cisco
|
100GbE
|
N/A
|
N9K-C9236C
|
36-port 100GbE Ethernet Switch System
|
Cisco
|
100GbE
|
N/A
|
93180YC-EX
|
48-port 25GbE + 6-port 100GbE Ethernet Switch System
|
Cisco
|
100GbE
|
N/A
|
S6820-56HF
|
H3C S6850-56HF L3 Ethernet Switch with 48 SFP28 Ports and 8 QSFP28 Ports
|
H3C
|
100GbE
|
N/A
|
BMS T7032-IX7
|
32 QSFP28 ports support for 10/25/40/50/100GbE
|
QuantaMesh
This firmware version complies with the following Programmer’s Reference Manual:
Adapters Programmer’s Reference Manual (PRM), Rev 0.53 or later, which has Command Interface Revision 0x5. The command interface revision can be retrieved by means of the QUERY_FW command and is indicated by the field cmd_interface_rev.