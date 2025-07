Validated and Supported Cables and Switches

HDR 200GE 980-9I548-00H001 MCP1650-H001E30 Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1m HVM

HDR 200GE 980-9I549-00H002 MCP1650-H002E26 Nvidia Passive Copper cable,up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 2m HVM

HDR 200GE 980-9I54A-00H00A MCP1650-H00AE30 Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 0.5m HVM

HDR 200GE 980-9I54B-00H01A MCP1650-H01AE30 Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1.5 m HVM

N/A 200GE 980-9I54C-00V001 MCP1650-V001E30 NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG LTB [HVM]

N/A 200GE 980-9I54D-00V002 MCP1650-V002E26 NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG LTB [HVM]

N/A 200GE 980-9I54G-00V003 MCP1650-V003E26 NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG EOL [HVM]

N/A 200GE 980-9I54H-00V00A MCP1650-V00AE30 NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG LTB [HVM]

N/A 200GE 980-9I54I-00V01A MCP1650-V01AE30 NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG LTB [HVM]

N/A 200GE 980-9I54L-00V02A MCP1650-V02AE26 NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG LTB [HVM]

HDR 200GE 980-9I39E-00H001 MCP7H50-H001R30 Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1m HVM

HDR 200GE 980-9I99F-00H002 MCP7H50-H002R26 Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 2m HVM

HDR 200GE 980-9I98G-00H01A MCP7H50-H01AR30 Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1.5m HVM

N/A 200GE 980-9I98H-00V001 MCP7H50-V001R30 NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1m, 30AWG LTB [HVM]

N/A 200GE 980-9I98I-00V002 MCP7H50-V002R26 NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2m, 26AWG LTB [HVM]

N/A 200GE 980-9I98J-00V003 MCP7H50-V003R26 NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 3m, 26AWG EOL [HVM]

N/A 200GE 980-9I98K-00V01A MCP7H50-V01AR30 NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1.5m, 30AWG EOL [HVM]

N/A 200GE 980-9I98M-00V02A MCP7H50-V02AR26 NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2.5m, 26AWG LTB [HVM]

N/A 200GE 980-9I98O-00V002 MCP7H60-C002 NVIDIA DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2m EOL [P-Rel]

N/A 200GE 980-9IA3P-00V003 MCP7H60-C003 NVIDIA DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 3m EOL [P-Rel]

N/A 200GE 980-9IA3P-00V003-M MCP7H60-C003-M NVIDIA DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 3m EOL [P-Rel]

N/A 200GE 980-9IA3X-00V001 MCP7H70-V001R30 NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1m, 30AWG EOL [P-Rel]

N/A 200GE 980-9IA3Y-00V002 MCP7H70-V002R26 NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2m, 26AWG EOL [P-Rel]

N/A 200GE 980-9I43Z-00V003 MCP7H70-V003R26 NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4x4SFP56, colored, 3m, 26AWG EOL [P-Rel]

N/A 200GE 980-9I430-00V01A MCP7H70-V01AR30 NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1.5m, 30AWG EOL [P-Rel]

N/A 200GE 980-9I431-00V02A MCP7H70-V02AR26 NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2.5m, 26AWG EOL [P-Rel]

HDR 200GE 980-9I46K-00H001 MCP7Y60-H001 NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1m, fin to flat MP

HDR 200GE 980-9I46L-00H002 MCP7Y60-H002 NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 2m, fin to flat MP

HDR 200GE 980-9I93M-00H01A MCP7Y60-H01A NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1.5m, fin to flat MP

HDR 200GE 980-9I93N-00H001 MCP7Y70-H001 NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1m, fin to flat MP

HDR 200GE 980-9I93O-00H002 MCP7Y70-H002 NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 2m, fin to flat MP

HDR 200GE 980-9I47P-00H01A MCP7Y70-H01A NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1.5m, fin to flat MP

HDR 200GE 980-9I457-00H003 MFS1S00-H003V Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 3m MP

HDR 200GE 980-9I45D-00H005 MFS1S00-H005V Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 5m MP

HDR 200GE 980-9I45J-00H010 MFS1S00-H010V Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 10m MP

HDR N/A 980-9I44L-00H015 MFS1S00-H015-LL NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 15m EOL [P-Rel]

HDR 200GE 980-9I45O-00H015 MFS1S00-H015V Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 15m MP

HDR N/A 980-9I45R-00H020 MFS1S00-H020E NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m EOL [HVM]

HDR 200GE 980-9I45T-00H020 MFS1S00-H020V Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 20m MP

HDR 200GE 980-9I440-00H030 MFS1S00-H030V Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 30m MP

HDR 200GE 980-9I447-00H050 MFS1S00-H050V Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 50m MP

HDR 200GE 980-9I44H-00H100 MFS1S00-H100V Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 100m MP

HDR 200GE 980-9I44K-00H130 MFS1S00-H130V Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 130m MP

HDR 200GE 980-9I44N-00H150 MFS1S00-H150V Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 150m MP

N/A 200GE 980-9I44P-00V003 MFS1S00-V003E NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m LTB [HVM]

N/A 200GE 980-9I45Q-00V005 MFS1S00-V005E NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m LTB [HVM]

N/A 200GE 980-9I45R-00V010 MFS1S00-V010E NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m LTB [HVM]

N/A 200GE 980-9I44S-00V015 MFS1S00-V015E NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m LTB [HVM]

N/A 200GE 980-9I44T-00V020 MFS1S00-V020E NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m LTB [HVM]

N/A 200GE 980-9I44U-00V030 MFS1S00-V030E NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m LTB [HVM]

N/A 200GE 980-9I44V-00V050 MFS1S00-V050E NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m LTB [HVM]

N/A 200GE 980-9I44W-00V100 MFS1S00-V100E NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m EOL [HVM][HIBERN/ATE]

HDR 200GE 980-9I445-00H003 MFS1S50-H003V Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 3m HVM

HDR 200GE 980-9I969-00H005 MFS1S50-H005V Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 5m HVM

HDR 200GE 980-9I96D-00H010 MFS1S50-H010V Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 10m HVM

HDR 200GE 980-9I96H-00H015 MFS1S50-H015V Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 15m HVM

HDR 200GE 980-9I96L-00H020 MFS1S50-H020V Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 20m HVM

HDR 200GE 980-9I96P-00H030 MFS1S50-H030V Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 30m HVM

HDR 200GE 980-9I95S-00H040 MFS1S50-H040V Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 40m Prototype

HDR 200GE 980-9I95T-00H050 MFS1S50-H050V Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 50m Prototype

N/A 200GE 980-9I95Q-00V003 MFS1S50-V003E NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 3m EOL [HVM]

N/A 200GE 980-9I96R-00V005 MFS1S50-V005E NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 5m EOL [HVM]

N/A 200GE 980-9I96S-00V010 MFS1S50-V010E NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 10m EOL [HVM]

N/A 200GE 980-9I96T-00V015 MFS1S50-V015E NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 15m EOL [HVM]

N/A 200GE 980-9I95U-00V020 MFS1S50-V020E NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 20m EOL [HVM]

N/A 200GE 980-9I95V-00V030 MFS1S50-V030E NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 30m EOL [HVM]