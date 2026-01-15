Validated and Supported Cables and Switches

NVIDIA ConnectX-6 Dx Adapter Cards Firmware Release Notes v22.43.4100 LTS (2024 LTS U4)
Validated and Supported Cables and Modules

Cables Lifecycle Legend

Lifecycle Phase

Definition

EOL

End of Life

LTB

Last Time Buy

HVM

GA level

MP

GA level

P-Rel

GA level

Preliminary

Engineering Sample

Prototype

Engineering Sample

200GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy P/N

Description

LifeCycle Phase

HDR

200GE

980-9I548-00H001

MCP1650-H001E30

Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1m

HVM

HDR

200GE

980-9I549-00H002

MCP1650-H002E26

Nvidia Passive Copper cable,up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 2m

HVM

HDR

200GE

980-9I54A-00H00A

MCP1650-H00AE30

Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 0.5m

HVM

HDR

200GE

980-9I54B-00H01A

MCP1650-H01AE30

Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1.5 m

HVM

N/A

200GE

980-9I54C-00V001

MCP1650-V001E30

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I54D-00V002

MCP1650-V002E26

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I54G-00V003

MCP1650-V003E26

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I54H-00V00A

MCP1650-V00AE30

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I54I-00V01A

MCP1650-V01AE30

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I54L-00V02A

MCP1650-V02AE26

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG

LTB [HVM]

HDR

200GE

980-9I39E-00H001

MCP7H50-H001R30

Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1m

HVM

HDR

200GE

980-9I99F-00H002

MCP7H50-H002R26

Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 2m

HVM

HDR

200GE

980-9I98G-00H01A

MCP7H50-H01AR30

Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1.5m

HVM

N/A

200GE

980-9I98H-00V001

MCP7H50-V001R30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1m, 30AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I98I-00V002

MCP7H50-V002R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2m, 26AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I98J-00V003

MCP7H50-V003R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 3m, 26AWG

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I98K-00V01A

MCP7H50-V01AR30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1.5m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I98M-00V02A

MCP7H50-V02AR26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2.5m, 26AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I98O-00V002

MCP7H60-C002

NVIDIA DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2m

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9IA3P-00V003

MCP7H60-C003

NVIDIA DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 3m

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9IA3P-00V003-M

MCP7H60-C003-M

NVIDIA DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 3m

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9IA3X-00V001

MCP7H70-V001R30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1m, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9IA3Y-00V002

MCP7H70-V002R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2m, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9I43Z-00V003

MCP7H70-V003R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4x4SFP56, colored, 3m, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9I430-00V01A

MCP7H70-V01AR30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1.5m, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9I431-00V02A

MCP7H70-V02AR26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2.5m, 26AWG

EOL [P-Rel]

HDR

200GE

980-9I46K-00H001

MCP7Y60-H001

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I46L-00H002

MCP7Y60-H002

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 2m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I93M-00H01A

MCP7Y60-H01A

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1.5m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I93N-00H001

MCP7Y70-H001

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I93O-00H002

MCP7Y70-H002

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 2m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I47P-00H01A

MCP7Y70-H01A

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1.5m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I457-00H003

MFS1S00-H003V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 3m

MP

HDR

200GE

980-9I45D-00H005

MFS1S00-H005V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 5m

MP

HDR

200GE

980-9I45J-00H010

MFS1S00-H010V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 10m

MP

HDR

N/A

980-9I44L-00H015

MFS1S00-H015-LL

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 15m

EOL [P-Rel]

HDR

200GE

980-9I45O-00H015

MFS1S00-H015V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 15m

MP

HDR

N/A

980-9I45R-00H020

MFS1S00-H020E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I45T-00H020

MFS1S00-H020V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 20m

MP

HDR

200GE

980-9I440-00H030

MFS1S00-H030V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 30m

MP

HDR

200GE

980-9I447-00H050

MFS1S00-H050V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 50m

MP

HDR

200GE

980-9I44H-00H100

MFS1S00-H100V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 100m

MP

HDR

200GE

980-9I44K-00H130

MFS1S00-H130V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 130m

MP

HDR

200GE

980-9I44N-00H150

MFS1S00-H150V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 150m

MP

N/A

200GE

980-9I44P-00V003

MFS1S00-V003E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I45Q-00V005

MFS1S00-V005E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I45R-00V010

MFS1S00-V010E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I44S-00V015

MFS1S00-V015E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I44T-00V020

MFS1S00-V020E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I44U-00V030

MFS1S00-V030E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I44V-00V050

MFS1S00-V050E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I44W-00V100

MFS1S00-V100E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

HDR

200GE

980-9I445-00H003

MFS1S50-H003V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 3m

HVM

HDR

200GE

980-9I969-00H005

MFS1S50-H005V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 5m

HVM

HDR

200GE

980-9I96D-00H010

MFS1S50-H010V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 10m

HVM

HDR

200GE

980-9I96H-00H015

MFS1S50-H015V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 15m

HVM

HDR

200GE

980-9I96L-00H020

MFS1S50-H020V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 20m

HVM

HDR

200GE

980-9I96P-00H030

MFS1S50-H030V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 30m

HVM

HDR

200GE

980-9I95S-00H040

MFS1S50-H040V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 40m

Prototype

HDR

200GE

980-9I95T-00H050

MFS1S50-H050V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 50m

Prototype

N/A

200GE

980-9I95Q-00V003

MFS1S50-V003E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 3m

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I96R-00V005

MFS1S50-V005E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 5m

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I96S-00V010

MFS1S50-V010E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 10m

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I96T-00V015

MFS1S50-V015E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 15m

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I95U-00V020

MFS1S50-V020E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 20m

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I95V-00V030

MFS1S50-V030E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 30m

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I20T-00V000

MMA1T00-VS

NVIDIA transceiver, 200GbE, up to 200Gb/s, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m

HVM

Note

HDR links raise with RS_FEC.

100GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy P/N

Description

LifeCycle Phase

N/A

100GE

980-9I90Z-00C000

FTLC9152RGPL

100Gb/s Transceiver, QSFP28, LC-LC, 850nm SWDM4 up to 100m Over Multi-Mode Fiber

EOL [MP]

N/A

100GE

980-9I62O-00C001

MCP1600-C001

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1m 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I620-00C001

MCP1600-C001E30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N

HVM

N/A

100GE

980-9I62S-00C001

MCP1600-C001LZ

NVIDIA Passive Copper Cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, 1m, LSZH, 30AWG

EOL [MP]

N/A

100GE

980-9I621-00C002

MCP1600-C002

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2m 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I622-00C002

MCP1600-C002E26N

NVIDIA® Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 26AWG, CA-N

Preliminary

N/A

100GE

980-9I62V-00C002

MCP1600-C002E30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N

HVM

N/A

100GE

980-9I62X-00C003

MCP1600-C003

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3m 28AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I62Z-00C003

MCP1600-C003E26N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I620-00C003

MCP1600-C003E30L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L

HVM

N/A

100GE

980-9I622-00C003

MCP1600-C003LZ

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, 3m, LSZH, 26AWG

EOL [MP]

N/A

100GE

980-9I625-00C005

MCP1600-C005E26L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L

HVM

N/A

100GE

980-9I626-00C00A

MCP1600-C00A

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 0.5m 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I627-00C00A

MCP1600-C00AE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I629-00C00B

MCP1600-C00BE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, Black, 30AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I62B-00C01A

MCP1600-C01A

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1.5m 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I62C-00C01A

MCP1600-C01AE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N

HVM

N/A

100GE

980-9I62G-00C02A

MCP1600-C02A

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2.5m 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I62H-00C02A

MCP1600-C02AE26N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I62I-00C02A

MCP1600-C02AE30L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28,2.5m, Black, 30AWG, CA-L

HVM

N/A

100GE

980-9I62M-00C03A

MCP1600-C03A

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3.5m 26AWG

EOL [P-Rel]

EDR

100GE

980-9I62P-00C001

MCP1600-E001

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m 30AWG

EOL [HVM]

EDR

100GE

980-9I62S-00C002

MCP1600-E002

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2m 28AWG

EOL [HVM]

EDR

100GE

980-9I62V-00C003

MCP1600-E003

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG

EOL [HVM]

EDR

100GE

980-9I623-00C01A

MCP1600-E01A

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m 30AWG

EOL [HVM]

EDR

100GE

980-9I626-00C02A

MCP1600-E02A

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2.5m 26AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I645-00C001

MCP7F00-A001R

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 1m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I486-00C001

MCP7F00-A001R30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48A-00C002

MCP7F00-A002R

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 2m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I48B-00C002

MCP7F00-A002R30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48G-00C003

MCP7F00-A003R26N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I48H-00C003

MCP7F00-A003R30L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48J-00C005

MCP7F00-A005R26L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48M-00C01A

MCP7F00-A01AR

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs,1.5m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I48N-00C01A

MCP7F00-A01AR30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48S-00C02A

MCP7F00-A02AR26N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I48T-00C02A

MCP7F00-A02AR30L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48U-00C02A

MCP7F00-A02ARLZ

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, LSZH, Colored, 28AWG

EOL [P-Rel]

N/A

100GE

980-9I48X-00C03A

MCP7F00-A03AR26L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3.5m, Colored, 26AWG, CA-L

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I61C-00C005

MCP7H00-G00000

NVIDIA® passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L

Preliminary

N/A

100GE

980-9I61D-00C001

MCP7H00-G001

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I99F-00C001

MCP7H00-G001R

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 1m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I99G-00C001

MCP7H00-G001R30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I99J-00C002

MCP7H00-G002R

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I99K-00C002

MCP7H00-G002R26N

NVIDIA® passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 26AWG, CA-N

Preliminary

N/A

100GE

980-9I99L-00C002

MCP7H00-G002R30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I99O-00C003

MCP7H00-G003R

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 3m, 28AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I99Q-00C003

MCP7H00-G003R26N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I39R-00C003

MCP7H00-G003R30L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I99S-00C004

MCP7H00-G004R26L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 4m, Colored, 26AWG, CA-L

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I99W-00C01A

MCP7H00-G01AR

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 1.5m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I99X-00C01A

MCP7H00-G01AR30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I992-00C02A

MCP7H00-G02AR

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2.5m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I994-00C02A

MCP7H00-G02AR26N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I395-00C02A

MCP7H00-G02AR30L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I13S-00C003

MFA1A00-C003

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m

HVM

N/A

100GE

980-9I13X-00C005

MFA1A00-C005

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m

HVM

N/A

100GE

980-9I134-00C010

MFA1A00-C010

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m

HVM

N/A

100GE

980-9I13A-00C015

MFA1A00-C015

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m

HVM

N/A

100GE

980-9I13F-00C020

MFA1A00-C020

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m

HVM

N/A

100GE

980-9I13N-00C030

MFA1A00-C030

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m

HVM

N/A

100GE

980-9I130-00C050

MFA1A00-C050

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m

HVM

N/A

100GE

980-9I13B-00C100

MFA1A00-C100

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I37H-00C003

MFA7A20-C003

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I37I-00C005

MFA7A20-C005

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I40J-00C010

MFA7A20-C010

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 10m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I40K-00C020

MFA7A20-C020

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 20m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I40L-00C002

MFA7A20-C02A

NVIDIA® active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m

Preliminary

N/A

100GE

980-9I40M-00C003

MFA7A20-C03A

NVIDIA® active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3.5m

Preliminary

N/A

100GE

980-9I40N-00C003

MFA7A50-C003

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I40O-00C005

MFA7A50-C005

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I49P-00C010

MFA7A50-C010

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 10m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I49Q-00C015

MFA7A50-C015

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 15m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I49R-00C020

MFA7A50-C020

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 20m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I49S-00C030

MFA7A50-C030

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 30m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I149-00CS00

MMA1B00-C100D

NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m, DDMI

HVM

N/A

100GE

980-9I17D-00CS00

MMA1B00-C100T

NVIDIA® transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, up to 100m, OTU4

Preliminary

N/A

100GE

980-9I17P-00CR00

MMA1L10-CR

NVIDIA optical transceiver, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, LR4 up to 10km

HVM

N/A

100GE

980-9I17Q-00CM00

MMA1L30-CM

NVIDIA optical module, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, CWDM4, up to 2km

MP

N/A

100GE

980-9I16X-00C000

MMS1C10-CM

NVIDIA active optical module, 100Gb/s, QSFP, MPO, 1310nm, PSM4, up to 500m

EOL [MP]

N/A

100GE

980-9I042-00C000

MMS1V70-CM

NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, LC-LC, 1310nm, DR1

P-Rel

NA

100GE

980-9I53X-00C000

SPQ-CE-ER-CDFL-M

40km 100G QSFP28 ER Optical Transceiver

P-Rel

50GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

N/A

50GE

980-9I79O-00G000

MAM1Q00A-QSA56

NVIDIA cable module, ETH 50GbE, 200Gb/s to 50Gb/s, QSFP56 to SFP56

EOL [POR]

N/A

50GE

980-9I873-00G001

MCP2M50-G001E30

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

50GE

980-9I874-00G002

MCP2M50-G002E26

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

50GE

980-9I875-00G003

MCP2M50-G003E26

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

50GE

980-9I876-00G00A

MCP2M50-G00AE30

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

50GE

980-9I877-00G01A

MCP2M50-G01AE30

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

50GE

980-9I878-00G02A

MCP2M50-G02AE26

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG

EOL [P-Rel]

FDR10 / 40GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

FDR10

40GE

980-9I66U-00B004

MC2206128-004

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 4m

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

FDR10

40GE

980-9I66V-00B005

MC2206128-005

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 5m

EOL [HVM]

FDR10

40GE

980-9I66W-00B001

MC2206130-001

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 1m

EOL [HVM]

FDR10

40GE

980-9I66X-00B002

MC2206130-002

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 2m

EOL [HVM]

FDR10

40GE

980-9I66Y-00B003

MC2206130-003

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 3m

EOL [HVM]

FDR10

40GE

980-9I66Z-00B00A

MC2206130-00A

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 0.5m

EOL [HVM]

FDR10

N/A

980-9I140-00T003

MC2206310-003

NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 3m

EOL [HVM]

FDR10

N/A

980-9I141-00T005

MC2206310-005

NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 5m

EOL [HVM]

FDR10

N/A

980-9I142-00T010

MC2206310-010

NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 10m

EOL [HVM]

FDR10

N/A

980-9I143-00T015

MC2206310-015

NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 15m

EOL [HVM]

FDR10

N/A

980-9I144-00T020

MC2206310-020

NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 20m

EOL [HVM]

FDR10

N/A

980-9I145-00T030

MC2206310-030

NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 30m

EOL [HVM]

FDR10

N/A

980-9I147-00T050

MC2206310-050

NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 50m

EOL [HVM]

FDR10

N/A

980-9I148-00T100

MC2206310-100

NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 100m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I666-00B004

MC2210126-004

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 4m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I667-00B005

MC2210126-005

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 5m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I668-00B003

MC2210128-003

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I66A-00B001

MC2210130-001

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I66C-00B002

MC2210130-002

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I14D-00B003

MC2210310-003

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m

EOL [MP]

N/A

40GE

980-9I14E-00B005

MC2210310-005

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 5m

EOL [MP]

N/A

40GE

980-9I14F-00B010

MC2210310-010

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 10m

EOL [MP]

N/A

40GE

980-9I14G-00B015

MC2210310-015

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 15m

EOL [MP]

N/A

40GE

980-9I14H-00B020

MC2210310-020

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 20m

EOL [MP]

N/A

40GE

980-9I14I-00B030

MC2210310-030

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 30m

EOL [MP]

N/A

40GE

980-9I14J-00B050

MC2210310-050

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 50m

EOL [MP]

N/A

40GE

980-9I14K-00B100

MC2210310-100

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 100m

EOL [MP]

FDR10

40GE

980-9I170-00BM00

MC2210411-SR4E

NVIDIA optical module, 40Gb/s, QSFP, MPO, 850nm, up to 300m

EOL [HVM]

FDR10

N/A

980-9I21O-00TR00

MC2210511-LR4

NVIDIA optical module, 40Gb/s, QSFP, LC-LC, 1310nm, LR4 up to 10km

EOL [MP]

N/A

40GE

980-9I64V-00B005

MC2609125-005

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 5m

EOL [P-Rel]

N/A

40GE

980-9I64W-00B001

MC2609130-001

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 1m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I64Y-00B003

MC2609130-003

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 3m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I72J-00B005

MC6709309-005

NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 5m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I72K-00B010

MC6709309-010

NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 10m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I72L-00B020

MC6709309-020

NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 20m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I72M-00B030

MC6709309-030

NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 30m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I66U-00B001

MCP1700-B001E

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1m, Black Pulltab

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I66V-00B002

MCP1700-B002E

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2m, Black Pulltab

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I66W-00B003

MCP1700-B003E

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m, Black Pulltab

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I66X-00B01A

MCP1700-B01AE

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1.5m, Black Pulltab

EOL [MP]

N/A

40GE

980-9I66Y-00B02A

MCP1700-B02AE

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2.5m, Black Pulltab

EOL [MP]

N/A

40GE

980-9I426-00BM00

MMA1B00-B150D

NVIDIA transceiver, 40GbE, QSFP+, MPO, 850nm, SR4, up to 150m, DDMI

EOL [HVM]

25GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

N/A

25GE

980-9I78I-00A000

MAM1Q00A-QSA28

NVIDIA cable module, ETH 25GbE, 100Gb/s to 25Gb/s, QSFP28 to SFP28

HVM

N/A

25GE

980-9I63J-00A001

MCP2M00-A001

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63L-00A001

MCP2M00-A001E30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9I63M-00A002

MCP2M00-A002

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63N-00A002

MCP2M00-A002E26N

NVIDIA® Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 26AWG, CA-N

Preliminary

N/A

25GE

980-9I63O-00A002

MCP2M00-A002E30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9I63R-00A003

MCP2M00-A003E26N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63S-00A003

MCP2M00-A003E30L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9I63T-00A004

MCP2M00-A004E26L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 4m, Black, 26AWG, CA-L

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63V-00A005

MCP2M00-A005E26L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9I63W-00A00A

MCP2M00-A00A

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63X-00A00A

MCP2M00-A00AE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63Z-00A01A

MCP2M00-A01AE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9I631-00A02A

MCP2M00-A02AE26N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I632-00A02A

MCP2M00-A02AE30L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9IA1T-00A003

MFA2P10-A003

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 3m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I53W-00A005

MFA2P10-A005

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 5m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I53Z-00A007

MFA2P10-A007

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 7m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I532-00A010

MFA2P10-A010

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 10m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I535-00A015

MFA2P10-A015

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 15m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I536-00A020

MFA2P10-A020

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 20m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I539-00A030

MFA2P10-A030

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 30m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I53A-00A050

MFA2P10-A050

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 50m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I094-00AR00

MMA2L20-AR

NVIDIA optical transceiver, 25GbE, 25Gb/s, SFP28, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km

MP

N/A

25GE

980-9I595-00AM00

MMA2P00-AS

NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR

HVM

N/A

25GE

980-9I34B-00AS00

MMA2P00-AS-SP

NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 100m, single package

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I34D-00AS00

MMA2P00-AS_FF

NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 100m

EOL [HVM]

10GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

N/A

10GE

980-9I71G-00J000

MAM1Q00A-QSA

NVIDIA cable module, ETH 10GbE, 40Gb/s to 10Gb/s, QSFP to SFP+

HVM

N/A

10GE

980-9I65P-00J005

MC2309124-005

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 5m

EOL [P-Rel]

N/A

10GE

980-9I65Q-00J007

MC2309124-007

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 7m

EOL [P-Rel]

N/A

10GE

980-9I65R-00J001

MC2309130-001

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 1m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I65S-00J002

MC2309130-002

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 2m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I65T-00J003

MC2309130-003

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 3m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I65U-00J00A

MC2309130-00A

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 0.5m

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

N/A

10GE

980-9I682-00J004

MC3309124-004

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 4m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I683-00J005

MC3309124-005

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 5m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I684-00J006

MC3309124-006

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 6m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I685-00J007

MC3309124-007

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 7m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I686-00J001

MC3309130-001

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I688-00J002

MC3309130-002

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68B-00J003

MC3309130-003

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68F-00J00A

MC3309130-00A

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 0.5m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68G-00J01A

MC3309130-0A1

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68H-00J02A

MC3309130-0A2

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68B-00J002

MCP2100-X002B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Blue Pulltab, Connector Label

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

N/A

10GE

980-9I68C-00J003

MCP2100-X003B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Blue Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68E-00J001

MCP2104-X001B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

N/A

10GE

980-9I68F-00J002

MCP2104-X002B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68G-00J003

MCP2104-X003B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68H-00J01A

MCP2104-X01AB

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68I-00J02A

MCP2104-X02AB

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

930-9O000-0000-343

MFM1T02A-LR

NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-LR

HVM

N/A

10GE

MFM1T02A-LR-F

MFM1T02A-LR-F

NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km

HVM

N/A

10GE

930-9O000-0000-409

MFM1T02A-SR

NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-SR

HVM

N/A

10GE

MFM1T02A-SR-F

MFM1T02A-SR-F

NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m

HVM

N/A

10GE

MFM1T02A-SR-P

MFM1T02A-SR-P

NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m

HVM

1GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

N/A

1GE

980-9I270-00IM00

MC3208011-SX

NVIDIA Optical module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, LC-LC, SX 850nm, up to 500m

EOL [P-Rel]

N/A

1GE

980-9I251-00IS00

MC3208411-T

NVIDIA module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, Base-T, up to 100m

HVM

Supported 3rd Party Cables and Modules

Speed

Cable OPN

Description

400GbE

C-DQF8FNMxxx-N00

QSFP-DD to 2 x QSFP56 active optical cable with full real-time digital diagnostic monitoring (Rev 1A)

400GbE

DME8811-EC07

400G-2x200G split 7M AOC cables (400G QSFP-DD breaking out to 2x 200G QSFP56) (Rev 12)

400GbE

FCBN950QE1C05

400G-2x200G split 5M AOC cables (400G QSFP-DD breaking out to 2x 200G QSFP56) (Rev A0)

200GbE

ATRF-C020

400G-2x200G split 20M AOC cables (400G QSFP-DD breaking out to 2x 200G QSFP56)

200GbE

RTXM500-910

400G-2x200G split 10M AOC cables (400G QSFP-DD breaking out to 2x 200G QSFP56) (Rev 10)

200GbE

RTXM500-905

400G-2x200G split 5M AOC cables (400G QSFP-DD breaking out to 2x 200G QSFP56) (Rev C0)

100GbE

DMM8211-DC10

Hisense DSFP AOC 10m

100GbE

ATRP-B007

Hgtech DSFP AOCs 7m

100GbE

ATRP-B010

Hgtech DSFP AOCs 10m

100GbE

RTXM520-107

Accelink DSFP AOCs 7m

100GbE

RTXM520-110

Accelink DSFP AOCs 10m

100GbE

C-PD2FNM010-N00

Innolight DSFP AOCs 10m

100GbE

DQF8503-4C07

Hisense QSFP28 AOCs 7m

100GbE

DQF8503-4C10

Hisense QSFP28 AOCs 10m

100GbE

DMM8211-DC07

Hisense DSFP AOC 7m

100GbE

ATRQ-A007

Hgtech QSFP28 AOCs 7m

100GbE

ATRQ-A010

Hgtech QSFP28 AOCs 10m

100GbE

RTXM420-007

Accelink QSFP28 AOCs 7m

100GbE

RTXM420-010

Accelink QSFP28 AOCs 10m

100GbE

FCBN425QE2C10

QSFP28 AOC 10m

100GbE

1AT-3Q4M01XX-12A

O-NET QSFP28 100G Active cable/module

100GbE

AQPMANQ4EDMA0784

QSFP28 100G SMF 500m Transceiver

100GbE

CAB-Q-Q-100G-3M

Passive 3 meter, QSFP+ to QSFP+ QSFP100 TWINAX 103.125Gbps-CR4

100GbE

CAB-Q-Q-100GbE-3M

Passive 3 meter , QSFP+ to QSFP+ QSFP100 TWINAX 103.125Gbps-CR4

100GbE

FCBN425QE1C30-C1

100GbE Quadwire® QSFP28 Active Optical Cable 30M

100GbE

FTLC1151RDPL

TRANSCIEVER 100GBE QSFP LR4

100GbE

FTLC9152RGPL

100G 100M QSFP28 SWDM4 OPT TRANS

100GbE

FTLC9555REPM3-E6

100m Parallel MMF 100GQSFP28Optical Transceiver

100GbE

NDAAFJ-C102

SF-NDAAFJ100G-005M

100GbE

QSFP-100G-AOC30M

30m (98ft) Cisco QSFP-100G-AOC30M Compatible 100G QSFP28 Active Optical Cable

100GbE

QSFP28-LR4-AJ

CISCO-PRE 100GbE LR4 QSFP28 Transceiver Module

100GbE

QSFP-40/100-SRBD

CISCO-PRE 100G AOM BiDi

100GbE

SQF1002L4LNC101P

Cisco-SUMITOMO 100GbE AOM

40GbE

2231254-2

Cisco 3m 40GbE copper

40GbE

AFBR-7QER15Z-CS1

Cisco 40GbE 15m AOC

40GbE

BN-QS-SP-CBL-5M

PASSIVE COPPER SPLITTER CABLE ETH 40GBE TO 4X10GBE 5M

40GbE

NDCCGJ-C402

15m (49ft) Avago AFBR-7QER15Z Compatible 40G QSFP+ Active Optical Cable

40GbE

QSFP-40G-SR-BD

Cisco 40GBASE-SR-BiDi, duplex MMF

25GbE

LTF8507-PC05

Hisense SFP28 AOCs 5m

25GbE

LTF8507-PC07

Hisense SFP28 AOCs 7m

25GbE

ATRS-2005

Hgtech SFP28 AOCs 5m

25GbE

ATRS-2007

Hgtech SFP28 AOCs 7m

25GbE

RTXM330-005

Accelink SFP28 AOCs 5m

25GbE

RTXM330-007

Accelink SFP28 AOCs 7m

25GbE

FCBG125SD1C05M

Finisar SFP28 AOCs 5m

25GbE

FCBG125SD1C10M

Finisar SFP28 AOCs 7m

10GbE

FTLX8571D3BCL-ME

10gb SFP 850nm Optic Transceiver

10GbE

SP7051-HP

HP-MethodeElec. 10GbE AOM

Tested Switches

400GbE Switches

Speed

Switch Silicon

OPN # / Name

Description

Vendor

400GbE

Spectrum-3

MSN4410

24 QSFP-DD28 and 8 QSFP-DD ports, 400GbE 1U Open Ethernet Switch with Onyx

NVIDIA

400GbE

Spectrum-3

MSN4700

32 QSFPDD ports, 400GbE 1U Open Ethernet Switch with Onyx

NVIDIA

400GbE

N/A

Wedge 400

Wedge 400-48X 400GbE Data Center Switch

Facebook

400GbE

N/A

Cisco Nexus 3432D-S

Cisco Nexus 3432D-S, 32 fixed 400-Gigabit Ethernet QSFP-DD ports with backward compatibility for QSFP56, QSFP28, and QSFP+

Cisco

200GbE Switches

Speed

Switch Silicon

OPN # / Name

Description

Vendor

200GbE

Spectrum-3

MSN4600V-XXXX

64 QSFP56 ports, 200GbE 2U Open Ethernet Switch with Onyx

NVIDIA

200GbE

Spectrum-2

MSN3700-XXXX

32 QSFP56 ports, 200GbE Open Ethernet Switch System

NVIDIA

100GbE Switches

Speed

NVIDIA SKU

Legacy OPN

Description

100GbE

920-9N302-00xA-xxx /

920-9N302-00x7-xxx

SN4600-XXXX

64-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System

100GbE

920-9N201-00x7-xxx

SN3700C-XXXX

32-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System

100GbE

920-9N213-00x7-xxx

SN3420-XXXX

48 SFP + 12 QSFP ports Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System

100GbE

920-9N101-00x7-xxx

SN2700-XXXX

32-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System

100GbE

N/A

QFX5200-32C-32

32-port 100GbE Ethernet Switch System

100GbE

N/A

7060CX-32S

32-port 100GbE Ethernet Switch System

100GbE

N/A

3232C

32-port 100GbE Ethernet Switch System

100GbE

N/A

N9K-C9236C

36-port 100GbE Ethernet Switch System

100GbE

N/A

93180YC-EX

48-port 25GbE + 6-port 100GbE Ethernet Switch System

100GbE

N/A

S6820-56HF

H3C S6850-56HF L3 Ethernet Switch with 48 SFP28 Ports and 8 QSFP28 Ports

100GbE

N/A

BMS T7032-IX7

32 QSFP28 ports support for 10/25/40/50/100GbE

PRM Revision Compatibility

This firmware version complies with the following Programmer’s Reference Manual:

  • Adapters Programmer’s Reference Manual (PRM), Rev 0.53 or later, which has Command Interface Revision 0x5. The command interface revision can be retrieved by means of the QUERY_FW command and is indicated by the field cmd_interface_rev.
content here