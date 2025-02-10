Firmware Compatible Products
These are the release notes for the NVIDIA® ConnectX®-6 Dx adapters firmware. This firmware supports the following protocols:
Ethernet - 1GbE, 10GbE, 25GbE, 40GbE, 50GbE1, 100GbE1, 200GbE2
PCI Express 4.0, supporting backwards compatibility for v3.0, v2.0 and v1.1
1. Speed that supports both NRZ and PAM4 modes in Force mode and Auto-Negotiation mode.
2. Speed that supports PAM4 mode only.
When connecting an NVIDIA-to-NVIDIA adapter card in ETH PAM4 speeds, Auto-Neg should always be enabled.
Please make sure to use a PCIe slot that can supply the required power to the ConnectX-6 Dx adapter card as stated in section Specifications in the adapter card’s User Manual.
This firmware supports the devices and protocols listed below:
NVIDIA SKU
Legacy OPN
PSID
Device Name
900-9X624-0055-SI0 / 900-9X624-0055-SB0
MCX623432AN-GDA
MT_0000000325
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 50GbE for OCP 3.0; with host management; Dual-port SFP56; PCIe 3.0/4.0 x16; Internal Lock
900-9X658-0016-MB0
MCX623435MN-CDAB
MT_0000000326
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE for OCP 3.0; with Multi-Host and host management; Single-port QSFP56; PCIe 3.0/4.0 x16; Internal Lock
900-9X658-0056-SB1
MCX623436AN-CDAB
MT_0000000327
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE for OCP 3.0; with host management; Dual-port QSFP56; PCIe 3.0/4.0 x16; Internal Lock
900-9X6AP-0055-ST1
MCX623102AN-GDAT
MT_0000000353
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 50GbE; Dual-port SFP56; PCIe 4.0/3.0 x16
900-9X6AP-0053-ST0
MCX623102AN-ADAT
MT_0000000355
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE; Dual-port SFP28; PCIe 4.0/3.0 x16
900-9X661-0053-SQ0
MCX621102AN-ADAT
MT_0000000356
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE; Dual-port SFP28; PCIe 4.0/3.0 x8
900-9X6AG-0056-ST1
MCX623106AN-CDAT
MT_0000000359
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; PCIe 4.0/3.0 x16;
900-9X6AG-0018-ST0
MCX623105AN-VDAT
MT_0000000362
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; No Crypto
900-9X658-0086-SB0
MCX623436AC-CDAB
MT_0000000394
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; OCP3.0; With Host management; Dual-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot;
900-9X671-0016-SN0
MCX623405AN-CDAN
MT_0000000396
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE OCP2.0; With Host management; Type 2; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; No Crypto
900-9X661-0083-ST1
MCX621102AC-ADAT
MT_0000000430
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x8; Crypto and Secure Boot
900-9X6AP-0085-ST0
MCX623102AC-GDAT
MT_0000000432
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 50GbE; Dual-port SFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot
900-9X6AP-0075-ST0
MCX623102AS-GDAT
MT_0000000433
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 50GbE; Dual-port SFP56; PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto
900-9X6AG-0016-ST0
MCX623105AN-CDAT
MT_0000000434
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; No Crypto
900-9X6AG-0038-ST0
MCX623105AS-VDAT
MT_0000000435
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto
900-9X6AG-0086-ST0
MCX623106AC-CDAT
MT_0000000436
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot
900-9X6AG-0076-ST0
MCX623106AS-CDAT
MT_0000000437
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto
900-9X6AG-0048-ST0
MCX623105AC-VDAT
MT_0000000442
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot
900-9X658-0048-SB0
MCX623435AC-VDAB
MT_0000000457
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE; OCP3.0; With Host management ; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot
900-9X658-0038-SI0
MCX623435AS-VDAI
MT_0000000458
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE; OCP3.0; With Host management ; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto
900-9X671-0046-SN0
MCX623405AC-CDAN
MT_0000000459
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE OCP2.0; With Host management ; Type 2; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot
900-9X6AP-0083-ST0
MCX623102AC-ADAT
MT_0000000460
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot
900-9X658-0076-SI0
MCX623436AS-CDAI
MT_0000000471
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; OCP3.0; With Host management ; Dual-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto
900-9X658-0018-SB0
MCX623435AN-VDAB
MT_0000000512
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE; OCP3.0; With Host management; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; No Crypto;
900-9X6AP-0065-ST0
MCX623102AE-GDAT
MT_0000000529
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 50GbE; Dual-port SFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto; No Secure Boot
900-9X6AG-0028-ST0
MCX623105AE-VDAT
MT_0000000530
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto; No Secure Boot
900-9X671-0018-SN0
MCX623405AN-VDAN
MT_0000000602
ConnectX®-6 Dx EN adapter card, 200GbE OCP2.0, With Host management, Type 2, Single-port QSFP56, PCIe 4.0 x16, No Crypto, No Bracket
900-9X6AG-0066-ST0
MCX623106AE-CDAT
MT_0000000528
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto; No Secure Boot
900-9X624-0075-SI0
MCX623432AS-GDAI
MT_0000000472
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 50GbE OCP3.0; With Host management ; Dual-port SFP56; PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto
900-9X661-0063-ST0
MCX621102AE-ADAT
MT_0000000536
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE ; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x8; Crypto; No Secure Boot;
900-9X624-0053-SI0 / 900-9X624-0003-SB0
MCX623432AN-ADA
MT_0000000357
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE for OCP 3.0; with host management; Dual-port SFP28; PCIe 3.0/4.0 x16
900-9X624-0083-SB0
MCX623432AC-ADAB
MT_0000000440
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE OCP3.0; With Host management; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot;
900-9X624-0085-SB0
MCX623432AC-GDAB
MT_0000000393
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 50GbE OCP3.0; With Host management; Dual-port SFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot;
900-9X658-0066-SB0
MCX623436AE-CDAB
MT_0000000456
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; OCP3.0; With Host management ; Dual-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto; No Secure Boot
900-9X624-0063-SB0
MCX623432AE-ADAB
MT_0000000455
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE OCP3.0; With Host management ; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x16; Crypto; No Secure Boot
900-9X675-0046-MB0
MCX623439MC-CDAB
MT_0000000652
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE OCP3.0; With Host management ; Single-port DSFP; Multi Host or Socket Direct;PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot
900-9X624-0073-SB0
MCX623432AS-ADAB
MT_0000000759
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE OCP3.0; With Host management ; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto
900-9X6AP-0073-ST0
MCX623102AS-ADAT
MT_0000000760
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto
900-9X658-0076-MB0
MCX623436MS-CDAB
MT_0000000773
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; OCP3.0; With Host management ; Dual-port QSFP56; Multi Host or Socket Direct;PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto; Thumbscrew (Pull Tab) Bracket
900-9X658-0056-MB0
MCX623436MN-CDAB
MT_0000000771
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; OCP3.0; With Host management ; Dual-port QSFP56; Multi Host or Socket Direct;PCIe 4.0 x16; No Crypto; Thumbscrew (Pull Tab) Bracket
900-9X675-0076-MB0
MCX623430MS-CDAB
MT_0000000774
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE OCP3.0; With Host management ; Dual-port DSFP; Multi Host or Socket Direct;PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto; Thumbscrew (Pull Tab) Bracket
900-9X658-0018-MB1 / 900-9X658-0018-MI0
MCX623435MN-VDA
MT_0000000358
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE for OCP 3.0; with Multi Host and host management; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16
900-9X658-0016-SB0
MCX623435AN-CDAB
MT_0000000694
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; OCP3.0; With Host management ; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; No Crypto
900-9X6AG-0046-ST0
MCX623105AC-CDAT
MT_0000000709
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot
900-9X658-0046-SB0 / 900-9X658-0046-SI0
MCX623435AC-CDA
MT_0000000695
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; OCP3.0; With Host management ; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot
900-9X6AG-0026-ST0
MCX623105AE-CDAT
MT_0000000710
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto; No Secure Boot
900-9X658-0026-SB0
MCX623435AE-CDAB
MT_0000000696
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; OCP3.0; With Host management ; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto; No Secure Boot
900-9X624-0053-MB0
MCX623432MN-ADAB
MT_0000000808
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE OCP3.0; With Host management ; Dual-port SFP56; Multi Host or Socket Direct; PCIe 4.0 x16; No Crypto
900-9X663-0083-SQ0
MCX621202AC-ADAT
MT_0000000846
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE; With active cooling; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x8; Crypto and Secure Boot
900-9X663-0073-SQ0
MCX621202AS-ADAT
MT_0000000845
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE; With active cooling; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x8; Secure Boot; No Crypto
900-9X6AK-0086-SQ0
MCX623106TC-CDAT
MT_0000000761
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; Enhanced-SyncE & PTP GM support; PPS In/Out; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot
900-9X6AK-0086-SQ1
MCX623106GC-CDAT
MT_0000000762
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; Enhanced-SyncE & PTP GM support and GNSS; PPS Out ; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot
900-9X6AJ-0086-ST0
MCX623106PC-CDAT
MT_0000000500
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; with PPS In/Out; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot
900-9X6AK-0056-ST1
MCX623106GN-CDAT
MT_0000000744
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; Enhanced-SyncE & PTP GM support and GNSS; PPS Out ; PCIe 4.0 x16; No Crypto; Tall Bracket
900-9X6AJ-0056-ST0
MCX623106PN-CDAT
MT_0000000438
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; with PPS In/Out; PCIe 4.0 x16; No Crypto
900-9X6AK-0056-ST0
MCX623106TN-CDAT
MT_0000000743
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; Enhanced-SyncE & PTP GM support; PPS In/Out; PCIe 4.0 x16; No Crypto; Tall Bracket
900-9X6AJ-0066-SQ0
MCX623106PE-CDAT
MT_0000000606
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; with PPS In/Out; PCIe 4.0 x16; Crypto; No Secure Boot; Tall Bracket
900-9X6AK-0076-SQ1
MCX623106TS-CDAS
MT_0000001118
ConnectX-6 Dx VPI adapter card; 100Gbs (HDR100; EDR IB and 100GbE); Dual-port QSFP56; PTP; PPS Out; PCIe 4.0 x16; No Crypto and Secure Boot
900-9X671-0016-MN0
MCX623405MN-CDAN
MT_0000000328
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE for OCP 2.0; with Multi-Host and host management; Single-port QSFP56; PCIe 3.0/4.0 x16; No Bracket
900-9X675-0056-SB0
MCX623430AN-CDAB
MT_0000000658
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE OCP3.0; With Host management ; Dual-port DSFP; PCIe 4.0 x16; No Crypto;
900-9X675-0086-SB0
MCX623430AC-CDAB
MT_0000000656
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE OCP3.0; With Host management ; Dual-port DSFP; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot;
900-9X671-0018-MN0
MCX623405MN-VDAN
MT_0000000395
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE OCP2.0; With Host management; Type 2; Single-port QSFP56; Multi Host; PCIe 4.0 x16; No Crypto
900-9X675-0016-SB0
MCX623439AN-CDAB
MT_0000000661
ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE OCP3.0; With Host management ; Single-port DSFP; PCIe 4.0 x16; No Crypto;
The following are the drivers’ software, tools, switch/HCA firmware versions tested that you can upgrade from or downgrade to when using this firmware version:
Supported Version
ConnectX-6 Dx Firmware
22.44.1036 / 22.43.2026 / 22.43.1014
DOCA-HOST
2.10.0 / 2.9.1
Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.
MLNX_OFED
24.10-1.1.4.0 / 24.10-0.7.0.0 / 24.07-0.6.1.0
Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.
MLNX_EN (MLNX_OFED based code)
24.10-1.1.4.0 / 24.10-0.7.0.0 / 24.07-0.6.1.0
Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.
WinOF-2
25.1.50020 / 24.10.50010 / 24.7.50000
Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.
MFT
4.31.0-147 / 4.30.1-139 / 4.30.0-139
Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.
mstflint
4.31.0-147 / 4.30.1-139 / 4.30.0-139
Note: For the list of the supported Operating Systems, please refer to the driver's Release Notes.
FlexBoot
3.7.500
UEFI
14.37.14
Cumulus
5.11.0.0026 onwards