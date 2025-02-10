Firmware Compatible Products

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 50GbE for OCP 3.0; with host management; Dual-port SFP56; PCIe 3.0/4.0 x16; Internal Lock

900-9X624-0055-SI0 / 900-9X624-0055-SB0

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE for OCP 3.0; with Multi-Host and host management; Single-port QSFP56; PCIe 3.0/4.0 x16; Internal Lock

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE for OCP 3.0; with host management; Dual-port QSFP56; PCIe 3.0/4.0 x16; Internal Lock

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 50GbE; Dual-port SFP56; PCIe 4.0/3.0 x16

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE; Dual-port SFP28; PCIe 4.0/3.0 x16

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE; Dual-port SFP28; PCIe 4.0/3.0 x8

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; PCIe 4.0/3.0 x16;

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; No Crypto

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; OCP3.0; With Host management; Dual-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot;

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE OCP2.0; With Host management; Type 2; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; No Crypto

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x8; Crypto and Secure Boot

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 50GbE; Dual-port SFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 50GbE; Dual-port SFP56; PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; No Crypto

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE; OCP3.0; With Host management ; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE; OCP3.0; With Host management ; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE OCP2.0; With Host management ; Type 2; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; OCP3.0; With Host management ; Dual-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE; OCP3.0; With Host management; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; No Crypto;

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 50GbE; Dual-port SFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto; No Secure Boot

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto; No Secure Boot

ConnectX®-6 Dx EN adapter card, 200GbE OCP2.0, With Host management, Type 2, Single-port QSFP56, PCIe 4.0 x16, No Crypto, No Bracket

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto; No Secure Boot

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 50GbE OCP3.0; With Host management ; Dual-port SFP56; PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE ; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x8; Crypto; No Secure Boot;

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE for OCP 3.0; with host management; Dual-port SFP28; PCIe 3.0/4.0 x16

900-9X624-0053-SI0 / 900-9X624-0003-SB0

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE OCP3.0; With Host management; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot;

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 50GbE OCP3.0; With Host management; Dual-port SFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot;

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; OCP3.0; With Host management ; Dual-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto; No Secure Boot

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE OCP3.0; With Host management ; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x16; Crypto; No Secure Boot

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE OCP3.0; With Host management ; Single-port DSFP; Multi Host or Socket Direct;PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE OCP3.0; With Host management ; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; OCP3.0; With Host management ; Dual-port QSFP56; Multi Host or Socket Direct;PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto; Thumbscrew (Pull Tab) Bracket

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; OCP3.0; With Host management ; Dual-port QSFP56; Multi Host or Socket Direct;PCIe 4.0 x16; No Crypto; Thumbscrew (Pull Tab) Bracket

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE OCP3.0; With Host management ; Dual-port DSFP; Multi Host or Socket Direct;PCIe 4.0 x16; Secure Boot; No Crypto; Thumbscrew (Pull Tab) Bracket

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 200GbE for OCP 3.0; with Multi Host and host management; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16

900-9X658-0018-MB1 / 900-9X658-0018-MI0

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; OCP3.0; With Host management ; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; No Crypto

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; OCP3.0; With Host management ; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot

900-9X658-0046-SB0 / 900-9X658-0046-SI0

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto; No Secure Boot

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; OCP3.0; With Host management ; Single-port QSFP56; PCIe 4.0 x16; Crypto; No Secure Boot

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE OCP3.0; With Host management ; Dual-port SFP56; Multi Host or Socket Direct; PCIe 4.0 x16; No Crypto

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE; With active cooling; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x8; Crypto and Secure Boot

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 25GbE; With active cooling; Dual-port SFP28; PCIe 4.0 x8; Secure Boot; No Crypto

ConnectX-6 Dx EN adapter card; 100GbE; Dual-port QSFP56; Enhanced-SyncE & PTP GM support; PPS In/Out; PCIe 4.0 x16; Crypto and Secure Boot

900-9X6AK-0086-SQ1

MCX623106GC-CDAT

MT_0000000762