On This Page
Validated and Supported Cables and Switches
Cables Lifecycle Legend
Lifecycle Phase
Definition
EOL
End of Life
LTB
Last Time Buy
HVM
GA level
MP
GA level
P-Rel
GA level
Preliminary
Engineering Sample
Prototype
Engineering Sample
200GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
HDR
200GE
980-9I548-00H001
MCP1650-H001E30
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1m
HVM
HDR
200GE
980-9I549-00H002
MCP1650-H002E26
Nvidia Passive Copper cable,up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 2m
HVM
HDR
200GE
980-9I54A-00H00A
MCP1650-H00AE30
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 0.5m
HVM
HDR
200GE
980-9I54B-00H01A
MCP1650-H01AE30
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1.5 m
HVM
N/A
200GE
980-9I54C-00V001
MCP1650-V001E30
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I54D-00V002
MCP1650-V002E26
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I54G-00V003
MCP1650-V003E26
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I54H-00V00A
MCP1650-V00AE30
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I54I-00V01A
MCP1650-V01AE30
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I54L-00V02A
MCP1650-V02AE26
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG
LTB [HVM]
HDR
200GE
980-9I39E-00H001
MCP7H50-H001R30
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1m
HVM
HDR
200GE
980-9I99F-00H002
MCP7H50-H002R26
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 2m
HVM
HDR
200GE
980-9I98G-00H01A
MCP7H50-H01AR30
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1.5m
HVM
N/A
200GE
980-9I98H-00V001
MCP7H50-V001R30
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1m, 30AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I98I-00V002
MCP7H50-V002R26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2m, 26AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I98J-00V003
MCP7H50-V003R26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 3m, 26AWG
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I98K-00V01A
MCP7H50-V01AR30
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1.5m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I98M-00V02A
MCP7H50-V02AR26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2.5m, 26AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I98O-00V002
MCP7H60-C002
NVIDIA DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2m
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9IA3P-00V003
MCP7H60-C003
NVIDIA DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 3m
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9IA3P-00V003-M
MCP7H60-C003-M
NVIDIA DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 3m
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9IA3X-00V001
MCP7H70-V001R30
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1m, 30AWG
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9IA3Y-00V002
MCP7H70-V002R26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2m, 26AWG
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9I43Z-00V003
MCP7H70-V003R26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4x4SFP56, colored, 3m, 26AWG
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9I430-00V01A
MCP7H70-V01AR30
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1.5m, 30AWG
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9I431-00V02A
MCP7H70-V02AR26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2.5m, 26AWG
EOL [P-Rel]
HDR
200GE
980-9I46K-00H001
MCP7Y60-H001
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I46L-00H002
MCP7Y60-H002
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 2m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I93M-00H01A
MCP7Y60-H01A
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1.5m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I93N-00H001
MCP7Y70-H001
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I93O-00H002
MCP7Y70-H002
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 2m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I47P-00H01A
MCP7Y70-H01A
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1.5m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I457-00H003
MFS1S00-H003V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 3m
MP
HDR
200GE
980-9I45D-00H005
MFS1S00-H005V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 5m
MP
HDR
200GE
980-9I45J-00H010
MFS1S00-H010V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 10m
MP
HDR
N/A
980-9I44L-00H015
MFS1S00-H015-LL
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 15m
EOL [P-Rel]
HDR
200GE
980-9I45O-00H015
MFS1S00-H015V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 15m
MP
HDR
N/A
980-9I45R-00H020
MFS1S00-H020E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I45T-00H020
MFS1S00-H020V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 20m
MP
HDR
200GE
980-9I440-00H030
MFS1S00-H030V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 30m
MP
HDR
200GE
980-9I447-00H050
MFS1S00-H050V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 50m
MP
HDR
200GE
980-9I44H-00H100
MFS1S00-H100V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 100m
MP
HDR
200GE
980-9I44K-00H130
MFS1S00-H130V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 130m
MP
N/A
200GE
980-9I44P-00V003
MFS1S00-V003E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I45Q-00V005
MFS1S00-V005E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I45R-00V010
MFS1S00-V010E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I44S-00V015
MFS1S00-V015E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I44T-00V020
MFS1S00-V020E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I44U-00V030
MFS1S00-V030E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I44V-00V050
MFS1S00-V050E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I44W-00V100
MFS1S00-V100E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
HDR
200GE
980-9I445-00H003
MFS1S50-H003V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 3m
HVM
HDR
200GE
980-9I969-00H005
MFS1S50-H005V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 5m
HVM
HDR
200GE
980-9I96D-00H010
MFS1S50-H010V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 10m
HVM
HDR
200GE
980-9I96H-00H015
MFS1S50-H015V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 15m
HVM
HDR
200GE
980-9I96L-00H020
MFS1S50-H020V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 20m
HVM
HDR
200GE
980-9I96P-00H030
MFS1S50-H030V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 30m
HVM
HDR
200GE
980-9I95S-00H040
MFS1S50-H040V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 40m
Prototype
HDR
200GE
980-9I95T-00H050
MFS1S50-H050V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 50m
Prototype
N/A
200GE
980-9I95Q-00V003
MFS1S50-V003E
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I96R-00V005
MFS1S50-V005E
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I96S-00V010
MFS1S50-V010E
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I96T-00V015
MFS1S50-V015E
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I95U-00V020
MFS1S50-V020E
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I95V-00V030
MFS1S50-V030E
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I20T-00V000
MMA1T00-VS
NVIDIA transceiver, 200GbE, up to 200Gb/s, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
HVM
HDR links raise with RS_FEC.
100GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
N/A
100GE
980-9I90Z-00C000
FTLC9152RGPL
100Gb/s Transceiver, QSFP28, LC-LC, 850nm SWDM4 up to 100m Over Multi-Mode Fiber
EOL [MP]
N/A
100GE
980-9I62O-00C001
MCP1600-C001
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1m 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I620-00C001
MCP1600-C001E30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N
HVM
N/A
100GE
980-9I62S-00C001
MCP1600-C001LZ
NVIDIA Passive Copper Cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, 1m, LSZH, 30AWG
EOL [MP]
N/A
100GE
980-9I621-00C002
MCP1600-C002
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2m 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I62V-00C002
MCP1600-C002E30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N
HVM
N/A
100GE
980-9I62X-00C003
MCP1600-C003
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3m 28AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I62Z-00C003
MCP1600-C003E26N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I620-00C003
MCP1600-C003E30L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L
HVM
N/A
100GE
980-9I622-00C003
MCP1600-C003LZ
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, 3m, LSZH, 26AWG
EOL [MP]
N/A
100GE
980-9I625-00C005
MCP1600-C005E26L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L
HVM
N/A
100GE
980-9I627-00C00A
MCP1600-C00AE30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I629-00C00B
MCP1600-C00BE30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, Black, 30AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I62B-00C01A
MCP1600-C01A
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1.5m 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I62C-00C01A
MCP1600-C01AE30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N
HVM
N/A
100GE
980-9I62G-00C02A
MCP1600-C02A
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2.5m 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I62H-00C02A
MCP1600-C02AE26N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I62I-00C02A
MCP1600-C02AE30L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28,2.5m, Black, 30AWG, CA-L
HVM
N/A
100GE
980-9I62M-00C03A
MCP1600-C03A
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3.5m 26AWG
EOL [P-Rel]
EDR
100GE
980-9I62P-00C001
MCP1600-E001
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m 30AWG
EOL [HVM]
EDR
100GE
980-9I62S-00C002
MCP1600-E002
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2m 28AWG
EOL [HVM]
EDR
100GE
980-9I62V-00C003
MCP1600-E003
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG
EOL [HVM]
EDR
100GE
980-9I623-00C01A
MCP1600-E01A
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m 30AWG
EOL [HVM]
EDR
100GE
980-9I626-00C02A
MCP1600-E02A
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2.5m 26AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I645-00C001
MCP7F00-A001R
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 1m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I486-00C001
MCP7F00-A001R30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48A-00C002
MCP7F00-A002R
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 2m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I48B-00C002
MCP7F00-A002R30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48G-00C003
MCP7F00-A003R26N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I48H-00C003
MCP7F00-A003R30L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48J-00C005
MCP7F00-A005R26L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48M-00C01A
MCP7F00-A01AR
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs,1.5m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I48N-00C01A
MCP7F00-A01AR30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48S-00C02A
MCP7F00-A02AR26N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I48T-00C02A
MCP7F00-A02AR30L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48U-00C02A
MCP7F00-A02ARLZ
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, LSZH, Colored, 28AWG
EOL [P-Rel]
N/A
100GE
980-9I48X-00C03A
MCP7F00-A03AR26L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3.5m, Colored, 26AWG, CA-L
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I99G-00C001
MCP7H00-G001R30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I99L-00C002
MCP7H00-G002R30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I99Q-00C003
MCP7H00-G003R26N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I39R-00C003
MCP7H00-G003R30L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I99S-00C004
MCP7H00-G004R26L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 4m, Colored, 26AWG, CA-L
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I99X-00C01A
MCP7H00-G01AR30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I994-00C02A
MCP7H00-G02AR26N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I395-00C02A
MCP7H00-G02AR30L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I13S-00C003
MFA1A00-C003
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m
HVM
N/A
100GE
980-9I13X-00C005
MFA1A00-C005
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m
HVM
N/A
100GE
980-9I134-00C010
MFA1A00-C010
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m
HVM
N/A
100GE
980-9I13A-00C015
MFA1A00-C015
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m
HVM
N/A
100GE
980-9I13F-00C020
MFA1A00-C020
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m
HVM
N/A
100GE
980-9I13N-00C030
MFA1A00-C030
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m
HVM
N/A
100GE
980-9I130-00C050
MFA1A00-C050
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m
HVM
N/A
100GE
980-9I13B-00C100
MFA1A00-C100
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I37H-00C003
MFA7A20-C003
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I37I-00C005
MFA7A20-C005
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I40J-00C010
MFA7A20-C010
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 10m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I40K-00C020
MFA7A20-C020
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 20m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I40N-00C003
MFA7A50-C003
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I40O-00C005
MFA7A50-C005
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I49P-00C010
MFA7A50-C010
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 10m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I49Q-00C015
MFA7A50-C015
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 15m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I49R-00C020
MFA7A50-C020
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 20m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I49S-00C030
MFA7A50-C030
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 30m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I149-00CS00
MMA1B00-C100D
NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m, DDMI
HVM
N/A
100GE
980-9I17P-00CR00
MMA1L10-CR
NVIDIA optical transceiver, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, LR4 up to 10km
HVM
N/A
100GE
980-9I17Q-00CM00
MMA1L30-CM
NVIDIA optical module, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, CWDM4, up to 2km
MP
N/A
100GE
980-9I16X-00C000
MMS1C10-CM
NVIDIA active optical module, 100Gb/s, QSFP, MPO, 1310nm, PSM4, up to 500m
EOL [MP]
N/A
100GE
980-9I042-00C000
MMS1V70-CM
NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, LC-LC, 1310nm, DR1
P-Rel
NA
100GE
980-9I53X-00C000
SPQ-CE-ER-CDFL-M
40km 100G QSFP28 ER Optical Transceiver
P-Rel
50GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy OPN
Description
LifeCycle Phase
N/A
50GE
980-9I79O-00G000
MAM1Q00A-QSA56
NVIDIA cable module, ETH 50GbE, 200Gb/s to 50Gb/s, QSFP56 to SFP56
EOL [POR]
N/A
50GE
980-9I873-00G001
MCP2M50-G001E30
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG
EOL [P-Rel]
N/A
50GE
980-9I874-00G002
MCP2M50-G002E26
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG
EOL [P-Rel]
N/A
50GE
980-9I875-00G003
MCP2M50-G003E26
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG
EOL [P-Rel]
N/A
50GE
980-9I876-00G00A
MCP2M50-G00AE30
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG
EOL [P-Rel]
N/A
50GE
980-9I877-00G01A
MCP2M50-G01AE30
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG
EOL [P-Rel]
N/A
50GE
980-9I878-00G02A
MCP2M50-G02AE26
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG
EOL [P-Rel]
FDR10 / 40GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy OPN
Description
LifeCycle Phase
FDR10
40GE
980-9I66U-00B004
MC2206128-004
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 4m
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
FDR10
40GE
980-9I66V-00B005
MC2206128-005
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 5m
EOL [HVM]
FDR10
40GE
980-9I66W-00B001
MC2206130-001
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 1m
EOL [HVM]
FDR10
40GE
980-9I66X-00B002
MC2206130-002
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 2m
EOL [HVM]
FDR10
40GE
980-9I66Y-00B003
MC2206130-003
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 3m
EOL [HVM]
FDR10
40GE
980-9I66Z-00B00A
MC2206130-00A
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 0.5m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I140-00T003
MC2206310-003
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 3m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I141-00T005
MC2206310-005
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 5m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I142-00T010
MC2206310-010
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 10m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I143-00T015
MC2206310-015
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 15m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I144-00T020
MC2206310-020
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 20m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I145-00T030
MC2206310-030
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 30m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I147-00T050
MC2206310-050
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 50m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I148-00T100
MC2206310-100
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 100m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I666-00B004
MC2210126-004
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 4m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I667-00B005
MC2210126-005
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 5m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I668-00B003
MC2210128-003
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I66A-00B001
MC2210130-001
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I66C-00B002
MC2210130-002
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I14D-00B003
MC2210310-003
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m
EOL [MP]
N/A
40GE
980-9I14E-00B005
MC2210310-005
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 5m
EOL [MP]
N/A
40GE
980-9I14F-00B010
MC2210310-010
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 10m
EOL [MP]
N/A
40GE
980-9I14G-00B015
MC2210310-015
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 15m
EOL [MP]
N/A
40GE
980-9I14H-00B020
MC2210310-020
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 20m
EOL [MP]
N/A
40GE
980-9I14I-00B030
MC2210310-030
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 30m
EOL [MP]
N/A
40GE
980-9I14J-00B050
MC2210310-050
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 50m
EOL [MP]
N/A
40GE
980-9I14K-00B100
MC2210310-100
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 100m
EOL [MP]
FDR10
40GE
980-9I170-00BM00
MC2210411-SR4E
NVIDIA optical module, 40Gb/s, QSFP, MPO, 850nm, up to 300m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I21O-00TR00
MC2210511-LR4
NVIDIA optical module, 40Gb/s, QSFP, LC-LC, 1310nm, LR4 up to 10km
EOL [MP]
N/A
40GE
980-9I64V-00B005
MC2609125-005
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 5m
EOL [P-Rel]
N/A
40GE
980-9I64W-00B001
MC2609130-001
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 1m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I64Y-00B003
MC2609130-003
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 3m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I72J-00B005
MC6709309-005
NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 5m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I72K-00B010
MC6709309-010
NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 10m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I72L-00B020
MC6709309-020
NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 20m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I72M-00B030
MC6709309-030
NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 30m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I66U-00B001
MCP1700-B001E
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1m, Black Pulltab
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I66V-00B002
MCP1700-B002E
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2m, Black Pulltab
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I66W-00B003
MCP1700-B003E
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m, Black Pulltab
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I66X-00B01A
MCP1700-B01AE
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1.5m, Black Pulltab
EOL [MP]
N/A
40GE
980-9I66Y-00B02A
MCP1700-B02AE
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2.5m, Black Pulltab
EOL [MP]
N/A
40GE
980-9I426-00BM00
MMA1B00-B150D
NVIDIA transceiver, 40GbE, QSFP+, MPO, 850nm, SR4, up to 150m, DDMI
EOL [HVM]
25GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy OPN
Description
LifeCycle Phase
N/A
25GE
980-9I78I-00A000
MAM1Q00A-QSA28
NVIDIA cable module, ETH 25GbE, 100Gb/s to 25Gb/s, QSFP28 to SFP28
HVM
N/A
25GE
980-9I63J-00A001
MCP2M00-A001
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I63L-00A001
MCP2M00-A001E30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
25GE
980-9I63M-00A002
MCP2M00-A002
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I63O-00A002
MCP2M00-A002E30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
25GE
980-9I63R-00A003
MCP2M00-A003E26N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I63S-00A003
MCP2M00-A003E30L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
25GE
980-9I63T-00A004
MCP2M00-A004E26L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 4m, Black, 26AWG, CA-L
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I63V-00A005
MCP2M00-A005E26L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
25GE
980-9I63W-00A00A
MCP2M00-A00A
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I63X-00A00A
MCP2M00-A00AE30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I63Z-00A01A
MCP2M00-A01AE30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
25GE
980-9I631-00A02A
MCP2M00-A02AE26N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I632-00A02A
MCP2M00-A02AE30L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
25GE
980-9IA1T-00A003
MFA2P10-A003
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 3m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I53W-00A005
MFA2P10-A005
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 5m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I53Z-00A007
MFA2P10-A007
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 7m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I532-00A010
MFA2P10-A010
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 10m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I535-00A015
MFA2P10-A015
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 15m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I536-00A020
MFA2P10-A020
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 20m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I539-00A030
MFA2P10-A030
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 30m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I53A-00A050
MFA2P10-A050
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 50m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I094-00AR00
MMA2L20-AR
NVIDIA optical transceiver, 25GbE, 25Gb/s, SFP28, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km
MP
N/A
25GE
980-9I595-00AM00
MMA2P00-AS
NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR
HVM
N/A
25GE
980-9I34B-00AS00
MMA2P00-AS-SP
NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 100m, single package
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I34D-00AS00
MMA2P00-AS_FF
NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 100m
EOL [HVM]
10GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy OPN
Description
LifeCycle Phase
N/A
10GE
980-9I71G-00J000
MAM1Q00A-QSA
NVIDIA cable module, ETH 10GbE, 40Gb/s to 10Gb/s, QSFP to SFP+
HVM
N/A
10GE
980-9I65P-00J005
MC2309124-005
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 5m
EOL [P-Rel]
N/A
10GE
980-9I65Q-00J007
MC2309124-007
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 7m
EOL [P-Rel]
N/A
10GE
980-9I65R-00J001
MC2309130-001
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 1m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I65S-00J002
MC2309130-002
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 2m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I65T-00J003
MC2309130-003
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 3m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I65U-00J00A
MC2309130-00A
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 0.5m
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
N/A
10GE
980-9I682-00J004
MC3309124-004
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 4m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I683-00J005
MC3309124-005
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 5m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I684-00J006
MC3309124-006
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 6m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I685-00J007
MC3309124-007
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 7m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I686-00J001
MC3309130-001
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I688-00J002
MC3309130-002
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68B-00J003
MC3309130-003
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68F-00J00A
MC3309130-00A
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 0.5m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68G-00J01A
MC3309130-0A1
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68H-00J02A
MC3309130-0A2
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68B-00J002
MCP2100-X002B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Blue Pulltab, Connector Label
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
N/A
10GE
980-9I68C-00J003
MCP2100-X003B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Blue Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68F-00J002
MCP2104-X002B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68G-00J003
MCP2104-X003B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68H-00J01A
MCP2104-X01AB
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68I-00J02A
MCP2104-X02AB
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
MFM1T02A-LR-F
MFM1T02A-LR-F
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km
HVM
N/A
10GE
MFM1T02A-SR-F
MFM1T02A-SR-F
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m
HVM
N/A
10GE
MFM1T02A-SR-P
MFM1T02A-SR-P
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m
HVM
1GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy OPN
Description
LifeCycle Phase
N/A
1GE
980-9I270-00IM00
MC3208011-SX
NVIDIA Optical module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, LC-LC, SX 850nm, up to 500m
EOL [P-Rel]
N/A
1GE
980-9I251-00IS00
MC3208411-T
NVIDIA module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, Base-T, up to 100m
HVM
Supported 3rd Party Cables and Modules
Third-party devices that have not been qualified by NVIDIA may be used; however, please be aware that no performance guarantees are provided.
Any issues that arise will require initiating a new feature request process for third-party support.
Data Rate
Cable OPN
Description
100GE
FTLC1151RDPL
TRANSCIEVER 100GBE QSFP LR4
100GE
AFBR-89CDDZ
TRANSCIEVER 100GBE QSFP SR4
100GE
10137498-2010LF
PASSIVE COPPER CABLE ETH 100GBE QSFP 1M
100GE
10137498-2005LF
HPE 100G 2M COPPER CABLE
100GE
10137499-4050LF
PASSIVE COPPER CABLE ETH 100GBE QSFP 5M
100GE
CAB-Q-Q-100G-3M
PASSIVE COPPER CABLE ETH 100GBE QSFP 3M
100GE
FCBN425QE1C10-C1
AOC 100GBE QSFP 1M
100GE
SO-QSFP28-LR4
TRANSCIEVER 100GBE QSFP LR4
100GE
QSFP-40/100-SRBD
TRANSCIEVER 100GBE QSFP BI DIRECTIONAL (BIDIR)
100GE
FTLC9152RGPL
TRANSCEIVER 100GBE QSFP SWDM4
100GE
TR-FC13L-N00
100G QSFP28 OPTICAL TRANSCEIVERS QSFP28 LR4
100GE
NDAAFJ-C102
CISCO AMPHENOL SF-NDAAFJ100G-005M
100GE
TR-VC13T-N00
INNOLIGHT 100G OPTICAL TRANSCEIVER QSFP28 PSM4 TR-VC13T-N00,UP TO 2KM TRANSMISSI
100GE
FCBR425QF1C01
CBL ASSY 4X25G ETH QSFP 1M
100GE
FTLC9551REPM
100M PARALLEL MMF 100G QSFP28 OPTICAL TRANSCEIVER
100GE
RTXM420-550
MPO TYPE 210 M OM3 300 M OM4
100GE
RTXM420-551
100M PARALLEL MMF 100G QSFP28 OPTICAL TRANSCEIVER
100GE
FTLC9551REPM-H1
QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE HIGH-SPEED INPUT-OUTPUT CONNECTORS 100G ETHERNET OFNP 1 METER
100GE
FOQQD33P00001
QSFP28 CWDM4, SINGLE RATE PULL TAB 100GBE 2KM OPTICAL TRANSCEIVER
100GE
LQ210CR-CPA2
QSFP28 CWDM4, SINGLE RATE PULL TAB 100GBE 2KM OPTICAL TRANSCEIVER
100GE
FCBN425QE1C01
100G QUADWIRE QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE
100GE
AFBR-89CDDZ-JU1
100G QUADWIRE QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE
100GE
AFBR-89CEDZ
100GBE QSFP28 PLUGGABLE, PARALLEL FIBER-OPTICS TRANSCEIVER MODULE, EXTENDED REACH 300M
100GE
FTLC9555REPM3-E6
FIBER OPTIC TRANSMITTERS, RECEIVERS, TRANSCEIVERS XCVR,QSFP28,100M,100GBASE-SR4
100GE
FCBR425QF1C03
4X25G, FULL-DUPLEX, ETHERNET, QSFP CABLE ENDS
100GE
FOQQD33P00009
CABLE ASSEMBLY, QSFP TO QSFP, OM 3 PLENUM, ACTIVE OPTICAL, 100GBPS, 2M
100GE
FOQQD33P00010
CABLE ASSEMBLY, QSFP TO QSFP, OM 3 PLENUM, ACTIVE OPTICAL, 100GBPS, 3M
100GE
NDAAFF-C403
CABLE ASSEMBLY UL 20276 3M 30AWG QSFP+ TO QSFP+ 38 TO 38 POS M-M BAG
100GE
NDAAFJ-M203
QSFP28GB 26AWG, 3METER PASSIVE
100GE
NDARHF-M206
QSFP28 TO 2X QSFP28 COPPER SPLITTER CABLE ASSEMBLIES 100G/200G, HIGH SPEED INPUT OUTPUT CONNECTORS, QSFP28GB 30AWG, 2.5METER PASSIVE.
100GE
AQPA9N09ADLN0817
ACTIVE OPTICAL CABLE 100G QSFP28
100GE
AQPA9N12ADLN0778
QSFP28 AOC 100G MMF 850NM TRANSCEIVER
100GE
AQPA9N35ADLN0817
ACTIVE OPTICAL CABLE 100G QSFP28
100GE
AQPMANQ4EDMA0784
QSFP28 100G SMF 500M TRANSCEIVER
100GE
AQPMANQ4EDMA0871
QSFP28 100G SMF 500M TRANSCEIVER
100GE
AFBR-89CDDZ-CS1
AVAGO AFBR-89CDDZ COMPATIBLE 100GBASE-SR4 QSFP28 850NM
100GE
DHZZjj-KCCC-030
200G QSFP56 TO 2X100G QSFP56 DIRECT ATTACH CABLE
100GE
SFBR-89BDDZ-CS2
100G AOM BIDI
100GE
SFBR-89BDDZ-CS4
100G AOM BIDI
100GE
SQF1002L4LNC101P
CISCO-SUMITOMO 100GBE AOM
100GE
ET7402-SR4
100G QSFP28 OPTICAL TRANSCEIVER
100GE
FCBN425QE2C05
4X25G, FULL-DUPLEX, ETHERNET, QSFP CABLE ENDS
100GE
FCBR425QE1C10-HP
FIBRE OPTIC CABLE ASSEMBLIES 4X25G, FULL-DUPLEX, ETHERNET, QSFP CABLE ENDS
100GE
DQF8503-4C01
4X25.78GB/S QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE
100GE
DQF8503-4C05
4X25.78GB/S QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE
100GE
10137628-4050LF
HPE 100GBE QSFP28 DAC 5M CABLE - 100GB/S DIRECT ATTACH COPPER QUAD
100GE
RTXM420-005
QSFP28 100G
100GE
TF-FC010-N00
100G OPTICAL TRANSCEIVER QSFP28 PARALLEL ACTIVE OPTICAL CABLE
100GE
DQF8503-4C23
QSFP28 AOCS 7M
100GE
TR-ZC13T-N00
QSFP28 FR1 (PAM4)
100GE
1002971151
ZQSFP+-TO-ZQSFP+ CABLE ASSEMBLY, 30 AWG, 1.50M LENGTH
100GE
1003461071
ZQSFP+TO 2ZQSFP+50G CBL ASSY 0.7
100GE
1003461076
ZQSFP+-TO-2 ZQSFP+ PASSIVE CABLE ASSEMBLY, 100 GBPS-TO-(2) 50 GBPS
100GE
1003461101
ZQSFP+ TO 2ZQSFP+ 50G CBL
100GE
1003461106
ZQSFP+-TO-2 ZQSFP+ PASSIVE CABLE ASSEMBLY, 100 GBPS-TO-(2) 50 GBPS, LOW-SMOKE ZERO-HALOGEN CABLE, 30 AWG, 1.0M LENGTH
100GE
1003463156
ZQSFP+-TO-2 ZQSFP+ PASSIVE CABLE ASSEMBLY, 100 GBPS-TO-(2) 50 GBPS, LOW-SMOKE ZERO-HALOGEN CABLE, 26 AWG, 1.50M LENGTH
100GE
1003463301
ZQSFP+-TO-2 ZQSFP+ PASSIVE CABLE ASSEMBLY, 100 GBPS-TO-(2) 50 GBPS, 26 AWG, 3.0M LENGTH
100GE
1AT-3Q4M01XX-12A
QSFP28 100G ACTIVE CABLE/MODULE
100GE
1AT-3Q3Q9211-01A
100G QSFP28 CWDM4 PN: 1AT-3Q3Q9211-01A TRANSCEIVER MODULE
100GE
ATRQ-A007
QSFP28 AOCS 7M
100GE
DQF8503-4C07
7M 100GB/S QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLES AOC DQF8503-4C10 100GBE
100GE
DQF8503-4C10
10M 100GB/S QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLES AOC DQF8503-4C10 100GBE
100GE
FCBN425QE2C07
100GBASE-AOC QSFP28 TO QSFP28 DIRECT ATTACH CABLE, 7M
100GE
FCBN425QE2C10
100GBASE-AOC QSFP28 TO QSFP28 DIRECT ATTACH CABLE, 10M
100GE
NDARXJ-B303
3M DAC, 200G TO 2X100G
100GE
RTXM420-010
QSFP28 AOCS 10M
100GE
SPQCEERCDFLM
100G ER QSFP28, UP TO 40KM SINGLE MODE TRANSCEIVER
100GE
SPQCELRCDFB
100G LR4 QSFP28, UP TO 10KM SINGLE MODE TRANSCEIVER
100GE
QSFP-SR4-AJ
100GE
EOLQ-131HG-O-026
100G FR1
100GE
SPTSLP3SLCDF
100G DR1
100GE
QSFP28-FR-C
QSFP28, FR, 1310NM, 100G, 2KM, SMF, LC, DDM
100GE
QSFP28-SR4-AJ
QSFP28, SR4, 850NM, 100G, 100M, MMF, MPO12, C-TEMP
100GE
SPTSBP4LLCDF
QSFP28 100G LR4
100GE
JNP-QSFP-100G-LR
100GBASE LR4 QSFP28 TRANSCEIVER, LC, 10KM OVER SMF, JNP-QSFP-100G-LR4-LU
100GE
QSFP-100G-CWDM4
100GBASE CWDM4 QSFP TRANSCEIVER, LC, 2KM OVER SMF, JNP-QSFP-100G-CWDM4-LU
100GE
QSFP-100G-SR4-I
100GBASE-SR4 QSFP, MPO, 100M OVER OM4 MMF INDUSTRIAL TEMPERATURE RANGE, QSFP-100G-SR4-I-LU
100GE
QSFP-100G-SR4-LU
100GBASE-SR4 QSFP, QSFP-100G-SR4-LU
100GE
SPTSBP4LLCDF
QSFP28 100G LR4
100GE
QSFP-100G-DR-LU
100GBASE DR QSFP TRANSCEIVER, LC, 500M OVER SMF, QSFP-100G-DR-S-LU
100GE
NDYSV2-0003
400G TO 4X 100G QSFP DD - 4X QSFP56 CABLE ASSEMBLY, LINEAR ACTIVE, 30AWG, 3M, 56G / LANE, JACKET
100GE
NDYSV2-0008
400G TO 4X 100G QSFP DD - 4X QSFP CABLE ASSEMBLY, LINEAR ACTIVE, 30AWG, 2.5M, 56G / LANE, JACKET
100GE
NDYSYF-0001
400G TO 4X100G QSFP DD - 4X QSFP56 CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 30AWG, 1M
100GE
TR-ZC13H-NML
100G QSFP28 DR1 TRANSCEIVER
100GE
FCBN425QE2C02
HPE (FINISAR PN FCBN425QE2C02) 100G QUADWIRE QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE, 2M
100GE
S2T38A
HPE (FINISAR PN FCBN425QN2C05 ) 100G QSFP28 5M E-TEMP AOC
100GE
DQF8503-4C03
QSFP28 100G ACTIVE OPTICAL CABLE (AOC),3M, MM
100GE
FCBN425QF1C01
QSFP28 100G ACTIVE OPTICAL CABLE (AOC), 1M, MM
100GE
FCBN425QE2C30
HPE (FINISAR PN FCBN425QE2C30) 100G QUADWIRE QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE, 30M
100GE
NDAAFF-0003
AMPHENOL 100G, QSFP28 CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 30AWG, 3M, 28G / LANE, JACKET
100GE
NDYSYH-0003
AMPHENOL 400G TO 4X100G, QSFP DD - 4X QSFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 3M, 56G / LANE, JACKET
100GE
ATRQ-A010
HGTECH 100G QSFP28 AOC 10M
100GE
CAB-Q-Q-100GbE-3M
ARISTA 100G QSFP+ DAC 3M
100GE
FCBN425QE1C30-C1
QUADWIRE 100GBE QSFP28 30M AOC
100GE
QSFP-100G-AOC30M
CISCO 100G QSFP28 AOC 30M
100GE
QSFP28-LR4-AJ
CISCO 100G LR4 QSFP28 MODULE
100GE
RTXM420-007
ACCELINK 100G QSFP28 AOCS 7M
100GE
FTLC9555REPM3-HD
FINISAR 100G SR4 MODULE
100GE
ATRP-Bxxx
HGTECH 100G DSFP AOC
100GE
RTXM520-1xx
WTD 100G DSFP AOC
100GE
DMM8211-DCxx
HISENSE 100G DSFP AOC
10GE
FTLX8570D3BCL-C2
TRANSCIEVER 10GBE SFP SR
10GE
QSFP-4SFP10G-CU5M
QSFP-4SFP10G-CU5M
10GE---100GE
FCBN425QE1C30-C1
CISCO FINISAR CABLE ASSY QSFP28 M-M 30M
200GE
R5Z83A
200GB QSFP56 MPO SR4 100M
200GE
L6WQF102-SD-R
3M DAC, 200G TO 2X100G
200GE
MFS1S00-H030V
200G AOC
200GE
MFS1S00-H003V
200G AOC
200GE
R5Z84A
200GB QSFP56 LC CWDM4 FR4 XCVR
200GE
RTXM500-905
400G-2X200G SPLIT 5M AOC CABLES (400G QSFP-DD BREAKING OUT TO 2X 200G QSFP56) (Rev C0)
200GE
DEF8504-2C06-MB3
QSFP-DD ACTIVE OPTICAL CABLE (AOC) TO 2XQSFP-28 ACTIVE OPTICAL CABLE BREAK-OUT
200GE
NDYRYH-0003
400GGTO 2X200FG QSFP DD - 2X QSFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 3M, 56G / LANE, JACKET
200GE
DME8811-EC07
400G-2X200G SPLIT 7M AOC CABLES (400G QSFP-DD BREAKING OUT TO 2X 200G QSFP56 (Rev 12)
200GE
NDYRYF-0001
400G TO 2X200G, QSFP DD - 2X QSFP56 CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 30AWG, 1M
200GE
NDYRYH-0002
400G TO 2X200G, QSFP DD - 2X QSFP56 CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 2M
200GE
NDYRFH-0003
AMPHENOL QSFP DD - 2X QSFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 3M, 28G / LANE, JACKET
200GE
R8M49A
HPE 400GBE TO 2X200G QSFP-DD TO 2XQSFP56 5M ACTIVE OPTICAL CABLE
200GE
R8M50A
HPE 400GBE TO 2X200G, QSFP-DD TO 2XQSFP56 15M ACTIVE OPTICAL CABLE
200GE
NDAAXG-0002
AMPHENOL 200G QSFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 28AWG, 2M, 56G / LANE, JACKET
200GE
NDYRYF-0006
AMPHENOL 400G TO 2X200G QSFP DD - 2X QSFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 30AWG, 0.5M, 56G / LANE, JACKET
200GE
QSFP-200-CU3M
CISCO 200G QSFP56 DAC 3M
200GE
RTXM500-301-F1
ACCELINK 200G QSFP56 SR4
200GE
T-FX4FNS-N00
INNOLIGHT 200G QSFP56 SR4 MODULE
200GE
QSFP-200-CU3M
200G QSFP56 TO QSFP56 PASSIVE COPPER CABLE, 3M
25GE
SFP-H25G-CU2M
15M (49FT) AVAGO AFBR-7QER15Z COMPATIBLE 40G QSFP+ ACTIVE OPTICAL CABLE
400GE
C-DQ8FNM005-N00
MELLANOX SELECT 400GBE QSFP-DD AOC 5M
400GE
C-DQ8FNM050-N00
MELLANOX SELECT 400GBE QSFP-DD AOC 5M
400GE
QDD-400G-SR8
400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 850NM 100M DOM MTP/MPO-16 MMF OPTICAL TRANSCEIVER MODULE
400GE
DMQ8811A-EC05
QSFP-DD AOC 100M
400GE
SPTSHP2PMCBE
400GBASE-DR4 , 500M
400GE
AAQD2QP2400C003
AOI 400G BREAKOUT TO 2X200G BREAKOUT AOC
400GE
ATRF-C020
HGTECH 200G QSFP56 AOC 20M
400GE
C-DQF8FNMxxx-N00
INNOLIGHT 400G QSFP-DD TO 2X200G QSFP56 BREAKOUT AOC (Rev 1A)
400GE
FCBN950QE1C05
FINISAR 400G QSFP-DD TO 2X200G QSFP56 BREAKOUT AOC 5M (Rev A0)
400GE
FCBN950QE1C20
FINISAR 400G QSFP-DD TO 2X200G QSFP56 BREAKOUT AOC 20M
400GE
QDD-2Q200-CU3M
CISCO 400G QSFP-DD TO 2X200G BREAKOUT DAC 3M
400GE
QDD-4ZQ100-CU1M
CISCO 400G QSFP-DD TO 4X100G BREAKOUT DAC 1M
400GE
RTXM500-910
ACCELINK 400G QSFP-DD TO 2X200G QSFP56 BREAKOUT AOC 10M (Rev 10)
40GE
L45593-D118-B50
PASSIVE COPPER CABLE ETH 40GBE QSFP 3M
40GE
QSFP-H40G-CU1M
PASSIVE COPPER CABLE ETH 40GBE QSFP 1M
40GE
QSFP-40G-SR-BD
TRANSCIEVER 40GBE QSFP BI DIRECTIONAL (BIDIR)
40GE
AFBR-7QER15Z-CS1
CISCO 40GE 15M AOC
40GE
QAOC-40G4F1A25-C
CISCO-DELTA 25M 40GBE AOC
40GE
QSFP-H40G-CU1M
QSFP-H40G-CU1M
40GE
FTL410QD2C-HZ
40BASE-SR4/10GBASE-SR 300M QSFP+ GEN2 OPTICAL TRANSCEIVER MODULE
40GE
QSFP-40G-SRBD
ARISTA NETWORKS QSFP-40G-SRBD COMPATIBLE 40GBASE-SR BI-DIRECTIONAL QSFP+ OPTICAL TRANSCEIVER MODULE FOR DUPLEX MMF
40GE
AFBR-79EBPZ-HP8
40G BIDIRECTIONAL MMF QSFP+ TRANSCEIVER MODULE
40GE
NDCCGJ-C402
15M (49FT) AVAGO AFBR-7QER15Z COMPATIBLE 40G QSFP+ ACTIVE OPTICAL CABLE
40GE
L45593-D118-D30
PASSIVE COPPER CABLE ETH 40GBE QSFP 3M
40GE
DQF8501-4C01
QSFP+ SR4 4X10.3125GB/S QSFP+ SR4 ACTIVE OPTICAL CABLE
40GE
606770005
INTEL QSFP 40GBASE CR4
40GE
FTL4C1QE1C
40G LR4 QSFP+, UP TO 10KM SINGLE MODE TRANSCEIVER
40GE
JNP-QSFP-40G-LR4
40GBASE-LR4 QSFP+ 1310NM 10KM LC OVER SMF, JNP-QSFP-40G-LR4-LU
50GE
ATRP-B007
HGTECH 50G DSFP AOC 7M
50GE
ATRP-B010
HGTECH 50G DSFP AOC 10M
50GE
C-PD2FNM010-N00
INNOLIGHT 50G DSFP AOCS 10M
50GE
DMM8211-DC07
HISENSE 50G DSFP AOC 7M
50GE
DMM8211-DC10
HISENSE 50G DSFP AOC 10M
50GE
RTXM520-107
ACCELINK 50G DSFP AOCS 7M
50GE
RTXM520-110
ACCELINK 50G DSFP AOCS 10M
FDR
FTL414QB2N-E5
TRANSCIEVER FDR QSFP SR4
400GbE Switches
Speed
Switch Silicon
OPN # / Name
Description
Vendor
400GbE
Spectrum-3
MSN4410
24 QSFP-DD28 and 8 QSFP-DD ports, 400GbE 1U Open Ethernet Switch with Onyx
NVIDIA
400GbE
Spectrum-3
MSN4700
32 QSFPDD ports, 400GbE 1U Open Ethernet Switch with Onyx
NVIDIA
400GbE
N/A
Wedge 400
Wedge 400-48X 400GbE Data Center Switch
400GbE
N/A
Cisco Nexus 3432D-S
Cisco Nexus 3432D-S, 32 fixed 400-Gigabit Ethernet QSFP-DD ports with backward compatibility for QSFP56, QSFP28, and QSFP+
Cisco
200GbE Switches
Speed
Switch Silicon
OPN # / Name
Description
Vendor
200GbE
Spectrum-3
MSN4600V-XXXX
64 QSFP56 ports, 200GbE 2U Open Ethernet Switch with Onyx
NVIDIA
200GbE
Spectrum-2
MSN3700-XXXX
32 QSFP56 ports, 200GbE Open Ethernet Switch System
NVIDIA
100GbE Switches
Speed
NVIDIA SKU
Legacy OPN
Description
100GbE
920-9N302-00xA-xxx /
920-9N302-00x7-xxx
SN4600-XXXX
64-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
100GbE
920-9N201-00x7-xxx
SN3700C-XXXX
32-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
100GbE
920-9N213-00x7-xxx
SN3420-XXXX
48 SFP + 12 QSFP ports Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
100GbE
920-9N101-00x7-xxx
SN2700-XXXX
32-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
100GbE
N/A
QFX5200-32C-32
32-port 100GbE Ethernet Switch System
100GbE
N/A
7060CX-32S
32-port 100GbE Ethernet Switch System
100GbE
N/A
3232C
32-port 100GbE Ethernet Switch System
100GbE
N/A
N9K-C9236C
36-port 100GbE Ethernet Switch System
100GbE
N/A
93180YC-EX
48-port 25GbE + 6-port 100GbE Ethernet Switch System
100GbE
N/A
S6820-56HF
H3C S6850-56HF L3 Ethernet Switch with 48 SFP28 Ports and 8 QSFP28 Ports
100GbE
N/A
BMS T7032-IX7
32 QSFP28 ports support for 10/25/40/50/100GbE
This firmware version complies with the following Programmer’s Reference Manual:
Adapters Programmer’s Reference Manual (PRM), Rev 0.53 or later, which has Command Interface Revision 0x5. The command interface revision can be retrieved by means of the QUERY_FW command and is indicated by the field cmd_interface_rev.