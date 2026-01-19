NVIDIA ConnectX-6 Dx Adapter Cards Firmware Release Notes v22.47.1088 LTS (2025 LTS U1)
Validated and Supported Cables and Switches

Validated and Supported Cables and Modules

Cables Lifecycle Legend

Lifecycle Phase

Definition

EOL

End of Life

LTB

Last Time Buy

HVM

GA level

MP

GA level

P-Rel

GA level

Preliminary

Engineering Sample

Prototype

Engineering Sample

200GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy P/N

Description

LifeCycle Phase

HDR

200GE

980-9I548-00H001

MCP1650-H001E30

Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1m

HVM

HDR

200GE

980-9I549-00H002

MCP1650-H002E26

Nvidia Passive Copper cable,up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 2m

HVM

HDR

200GE

980-9I54A-00H00A

MCP1650-H00AE30

Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 0.5m

HVM

HDR

200GE

980-9I54B-00H01A

MCP1650-H01AE30

Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1.5 m

HVM

N/A

200GE

980-9I54C-00V001

MCP1650-V001E30

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I54D-00V002

MCP1650-V002E26

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I54G-00V003

MCP1650-V003E26

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I54H-00V00A

MCP1650-V00AE30

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I54I-00V01A

MCP1650-V01AE30

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I54L-00V02A

MCP1650-V02AE26

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG

LTB [HVM]

HDR

200GE

980-9I39E-00H001

MCP7H50-H001R30

Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1m

HVM

HDR

200GE

980-9I99F-00H002

MCP7H50-H002R26

Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 2m

HVM

HDR

200GE

980-9I98G-00H01A

MCP7H50-H01AR30

Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1.5m

HVM

N/A

200GE

980-9I98H-00V001

MCP7H50-V001R30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1m, 30AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I98I-00V002

MCP7H50-V002R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2m, 26AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I98J-00V003

MCP7H50-V003R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 3m, 26AWG

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I98K-00V01A

MCP7H50-V01AR30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1.5m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I98M-00V02A

MCP7H50-V02AR26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2.5m, 26AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I98O-00V002

MCP7H60-C002

NVIDIA DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2m

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9IA3P-00V003

MCP7H60-C003

NVIDIA DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 3m

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9IA3P-00V003-M

MCP7H60-C003-M

NVIDIA DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 3m

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9IA3X-00V001

MCP7H70-V001R30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1m, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9IA3Y-00V002

MCP7H70-V002R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2m, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9I43Z-00V003

MCP7H70-V003R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4x4SFP56, colored, 3m, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9I430-00V01A

MCP7H70-V01AR30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1.5m, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9I431-00V02A

MCP7H70-V02AR26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2.5m, 26AWG

EOL [P-Rel]

HDR

200GE

980-9I46K-00H001

MCP7Y60-H001

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I46L-00H002

MCP7Y60-H002

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 2m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I93M-00H01A

MCP7Y60-H01A

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1.5m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I93N-00H001

MCP7Y70-H001

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I93O-00H002

MCP7Y70-H002

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 2m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I47P-00H01A

MCP7Y70-H01A

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1.5m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I457-00H003

MFS1S00-H003V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 3m

MP

HDR

200GE

980-9I45D-00H005

MFS1S00-H005V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 5m

MP

HDR

200GE

980-9I45J-00H010

MFS1S00-H010V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 10m

MP

HDR

N/A

980-9I44L-00H015

MFS1S00-H015-LL

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 15m

EOL [P-Rel]

HDR

200GE

980-9I45O-00H015

MFS1S00-H015V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 15m

MP

HDR

N/A

980-9I45R-00H020

MFS1S00-H020E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I45T-00H020

MFS1S00-H020V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 20m

MP

HDR

200GE

980-9I440-00H030

MFS1S00-H030V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 30m

MP

HDR

200GE

980-9I447-00H050

MFS1S00-H050V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 50m

MP

HDR

200GE

980-9I44H-00H100

MFS1S00-H100V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 100m

MP

HDR

200GE

980-9I44K-00H130

MFS1S00-H130V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 130m

MP

N/A

200GE

980-9I44P-00V003

MFS1S00-V003E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I45Q-00V005

MFS1S00-V005E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I45R-00V010

MFS1S00-V010E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I44S-00V015

MFS1S00-V015E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I44T-00V020

MFS1S00-V020E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I44U-00V030

MFS1S00-V030E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I44V-00V050

MFS1S00-V050E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I44W-00V100

MFS1S00-V100E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

HDR

200GE

980-9I445-00H003

MFS1S50-H003V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 3m

HVM

HDR

200GE

980-9I969-00H005

MFS1S50-H005V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 5m

HVM

HDR

200GE

980-9I96D-00H010

MFS1S50-H010V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 10m

HVM

HDR

200GE

980-9I96H-00H015

MFS1S50-H015V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 15m

HVM

HDR

200GE

980-9I96L-00H020

MFS1S50-H020V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 20m

HVM

HDR

200GE

980-9I96P-00H030

MFS1S50-H030V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 30m

HVM

HDR

200GE

980-9I95S-00H040

MFS1S50-H040V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 40m

Prototype

HDR

200GE

980-9I95T-00H050

MFS1S50-H050V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 50m

Prototype

N/A

200GE

980-9I95Q-00V003

MFS1S50-V003E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 3m

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I96R-00V005

MFS1S50-V005E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 5m

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I96S-00V010

MFS1S50-V010E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 10m

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I96T-00V015

MFS1S50-V015E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 15m

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I95U-00V020

MFS1S50-V020E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 20m

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I95V-00V030

MFS1S50-V030E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 30m

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I20T-00V000

MMA1T00-VS

NVIDIA transceiver, 200GbE, up to 200Gb/s, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m

HVM

Note

HDR links raise with RS_FEC.

100GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy P/N

Description

LifeCycle Phase

N/A

100GE

980-9I90Z-00C000

FTLC9152RGPL

100Gb/s Transceiver, QSFP28, LC-LC, 850nm SWDM4 up to 100m Over Multi-Mode Fiber

EOL [MP]

N/A

100GE

980-9I62O-00C001

MCP1600-C001

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1m 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I620-00C001

MCP1600-C001E30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N

HVM

N/A

100GE

980-9I62S-00C001

MCP1600-C001LZ

NVIDIA Passive Copper Cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, 1m, LSZH, 30AWG

EOL [MP]

N/A

100GE

980-9I621-00C002

MCP1600-C002

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2m 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I62V-00C002

MCP1600-C002E30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N

HVM

N/A

100GE

980-9I62X-00C003

MCP1600-C003

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3m 28AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I62Z-00C003

MCP1600-C003E26N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I620-00C003

MCP1600-C003E30L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L

HVM

N/A

100GE

980-9I622-00C003

MCP1600-C003LZ

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, 3m, LSZH, 26AWG

EOL [MP]

N/A

100GE

980-9I625-00C005

MCP1600-C005E26L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L

HVM

N/A

100GE

980-9I627-00C00A

MCP1600-C00AE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I629-00C00B

MCP1600-C00BE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, Black, 30AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I62B-00C01A

MCP1600-C01A

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1.5m 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I62C-00C01A

MCP1600-C01AE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N

HVM

N/A

100GE

980-9I62G-00C02A

MCP1600-C02A

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2.5m 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I62H-00C02A

MCP1600-C02AE26N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I62I-00C02A

MCP1600-C02AE30L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28,2.5m, Black, 30AWG, CA-L

HVM

N/A

100GE

980-9I62M-00C03A

MCP1600-C03A

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3.5m 26AWG

EOL [P-Rel]

EDR

100GE

980-9I62P-00C001

MCP1600-E001

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m 30AWG

EOL [HVM]

EDR

100GE

980-9I62S-00C002

MCP1600-E002

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2m 28AWG

EOL [HVM]

EDR

100GE

980-9I62V-00C003

MCP1600-E003

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG

EOL [HVM]

EDR

100GE

980-9I623-00C01A

MCP1600-E01A

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m 30AWG

EOL [HVM]

EDR

100GE

980-9I626-00C02A

MCP1600-E02A

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2.5m 26AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I645-00C001

MCP7F00-A001R

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 1m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I486-00C001

MCP7F00-A001R30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48A-00C002

MCP7F00-A002R

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 2m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I48B-00C002

MCP7F00-A002R30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48G-00C003

MCP7F00-A003R26N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I48H-00C003

MCP7F00-A003R30L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48J-00C005

MCP7F00-A005R26L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48M-00C01A

MCP7F00-A01AR

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs,1.5m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I48N-00C01A

MCP7F00-A01AR30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48S-00C02A

MCP7F00-A02AR26N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I48T-00C02A

MCP7F00-A02AR30L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48U-00C02A

MCP7F00-A02ARLZ

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, LSZH, Colored, 28AWG

EOL [P-Rel]

N/A

100GE

980-9I48X-00C03A

MCP7F00-A03AR26L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3.5m, Colored, 26AWG, CA-L

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I99G-00C001

MCP7H00-G001R30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I99L-00C002

MCP7H00-G002R30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I99Q-00C003

MCP7H00-G003R26N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I39R-00C003

MCP7H00-G003R30L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I99S-00C004

MCP7H00-G004R26L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 4m, Colored, 26AWG, CA-L

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I99X-00C01A

MCP7H00-G01AR30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I994-00C02A

MCP7H00-G02AR26N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I395-00C02A

MCP7H00-G02AR30L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I13S-00C003

MFA1A00-C003

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m

HVM

N/A

100GE

980-9I13X-00C005

MFA1A00-C005

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m

HVM

N/A

100GE

980-9I134-00C010

MFA1A00-C010

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m

HVM

N/A

100GE

980-9I13A-00C015

MFA1A00-C015

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m

HVM

N/A

100GE

980-9I13F-00C020

MFA1A00-C020

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m

HVM

N/A

100GE

980-9I13N-00C030

MFA1A00-C030

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m

HVM

N/A

100GE

980-9I130-00C050

MFA1A00-C050

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m

HVM

N/A

100GE

980-9I13B-00C100

MFA1A00-C100

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I37H-00C003

MFA7A20-C003

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I37I-00C005

MFA7A20-C005

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I40J-00C010

MFA7A20-C010

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 10m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I40K-00C020

MFA7A20-C020

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 20m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I40N-00C003

MFA7A50-C003

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I40O-00C005

MFA7A50-C005

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I49P-00C010

MFA7A50-C010

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 10m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I49Q-00C015

MFA7A50-C015

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 15m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I49R-00C020

MFA7A50-C020

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 20m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I49S-00C030

MFA7A50-C030

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 30m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I149-00CS00

MMA1B00-C100D

NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m, DDMI

HVM

N/A

100GE

980-9I17P-00CR00

MMA1L10-CR

NVIDIA optical transceiver, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, LR4 up to 10km

HVM

N/A

100GE

980-9I17Q-00CM00

MMA1L30-CM

NVIDIA optical module, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, CWDM4, up to 2km

MP

N/A

100GE

980-9I16X-00C000

MMS1C10-CM

NVIDIA active optical module, 100Gb/s, QSFP, MPO, 1310nm, PSM4, up to 500m

EOL [MP]

N/A

100GE

980-9I042-00C000

MMS1V70-CM

NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, LC-LC, 1310nm, DR1

P-Rel

NA

100GE

980-9I53X-00C000

SPQ-CE-ER-CDFL-M

40km 100G QSFP28 ER Optical Transceiver

P-Rel

50GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

N/A

50GE

980-9I79O-00G000

MAM1Q00A-QSA56

NVIDIA cable module, ETH 50GbE, 200Gb/s to 50Gb/s, QSFP56 to SFP56

EOL [POR]

N/A

50GE

980-9I873-00G001

MCP2M50-G001E30

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

50GE

980-9I874-00G002

MCP2M50-G002E26

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

50GE

980-9I875-00G003

MCP2M50-G003E26

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

50GE

980-9I876-00G00A

MCP2M50-G00AE30

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

50GE

980-9I877-00G01A

MCP2M50-G01AE30

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

50GE

980-9I878-00G02A

MCP2M50-G02AE26

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG

EOL [P-Rel]

FDR10 / 40GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

FDR10

40GE

980-9I66U-00B004

MC2206128-004

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 4m

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

FDR10

40GE

980-9I66V-00B005

MC2206128-005

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 5m

EOL [HVM]

FDR10

40GE

980-9I66W-00B001

MC2206130-001

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 1m

EOL [HVM]

FDR10

40GE

980-9I66X-00B002

MC2206130-002

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 2m

EOL [HVM]

FDR10

40GE

980-9I66Y-00B003

MC2206130-003

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 3m

EOL [HVM]

FDR10

40GE

980-9I66Z-00B00A

MC2206130-00A

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 0.5m

EOL [HVM]

FDR10

N/A

980-9I140-00T003

MC2206310-003

NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 3m

EOL [HVM]

FDR10

N/A

980-9I141-00T005

MC2206310-005

NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 5m

EOL [HVM]

FDR10

N/A

980-9I142-00T010

MC2206310-010

NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 10m

EOL [HVM]

FDR10

N/A

980-9I143-00T015

MC2206310-015

NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 15m

EOL [HVM]

FDR10

N/A

980-9I144-00T020

MC2206310-020

NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 20m

EOL [HVM]

FDR10

N/A

980-9I145-00T030

MC2206310-030

NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 30m

EOL [HVM]

FDR10

N/A

980-9I147-00T050

MC2206310-050

NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 50m

EOL [HVM]

FDR10

N/A

980-9I148-00T100

MC2206310-100

NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 100m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I666-00B004

MC2210126-004

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 4m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I667-00B005

MC2210126-005

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 5m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I668-00B003

MC2210128-003

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I66A-00B001

MC2210130-001

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I66C-00B002

MC2210130-002

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I14D-00B003

MC2210310-003

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m

EOL [MP]

N/A

40GE

980-9I14E-00B005

MC2210310-005

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 5m

EOL [MP]

N/A

40GE

980-9I14F-00B010

MC2210310-010

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 10m

EOL [MP]

N/A

40GE

980-9I14G-00B015

MC2210310-015

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 15m

EOL [MP]

N/A

40GE

980-9I14H-00B020

MC2210310-020

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 20m

EOL [MP]

N/A

40GE

980-9I14I-00B030

MC2210310-030

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 30m

EOL [MP]

N/A

40GE

980-9I14J-00B050

MC2210310-050

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 50m

EOL [MP]

N/A

40GE

980-9I14K-00B100

MC2210310-100

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 100m

EOL [MP]

FDR10

40GE

980-9I170-00BM00

MC2210411-SR4E

NVIDIA optical module, 40Gb/s, QSFP, MPO, 850nm, up to 300m

EOL [HVM]

FDR10

N/A

980-9I21O-00TR00

MC2210511-LR4

NVIDIA optical module, 40Gb/s, QSFP, LC-LC, 1310nm, LR4 up to 10km

EOL [MP]

N/A

40GE

980-9I64V-00B005

MC2609125-005

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 5m

EOL [P-Rel]

N/A

40GE

980-9I64W-00B001

MC2609130-001

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 1m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I64Y-00B003

MC2609130-003

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 3m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I72J-00B005

MC6709309-005

NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 5m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I72K-00B010

MC6709309-010

NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 10m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I72L-00B020

MC6709309-020

NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 20m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I72M-00B030

MC6709309-030

NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 30m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I66U-00B001

MCP1700-B001E

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1m, Black Pulltab

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I66V-00B002

MCP1700-B002E

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2m, Black Pulltab

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I66W-00B003

MCP1700-B003E

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m, Black Pulltab

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I66X-00B01A

MCP1700-B01AE

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1.5m, Black Pulltab

EOL [MP]

N/A

40GE

980-9I66Y-00B02A

MCP1700-B02AE

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2.5m, Black Pulltab

EOL [MP]

N/A

40GE

980-9I426-00BM00

MMA1B00-B150D

NVIDIA transceiver, 40GbE, QSFP+, MPO, 850nm, SR4, up to 150m, DDMI

EOL [HVM]

25GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

N/A

25GE

980-9I78I-00A000

MAM1Q00A-QSA28

NVIDIA cable module, ETH 25GbE, 100Gb/s to 25Gb/s, QSFP28 to SFP28

HVM

N/A

25GE

980-9I63J-00A001

MCP2M00-A001

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63L-00A001

MCP2M00-A001E30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9I63M-00A002

MCP2M00-A002

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63O-00A002

MCP2M00-A002E30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9I63R-00A003

MCP2M00-A003E26N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63S-00A003

MCP2M00-A003E30L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9I63T-00A004

MCP2M00-A004E26L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 4m, Black, 26AWG, CA-L

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63V-00A005

MCP2M00-A005E26L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9I63W-00A00A

MCP2M00-A00A

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63X-00A00A

MCP2M00-A00AE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63Z-00A01A

MCP2M00-A01AE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9I631-00A02A

MCP2M00-A02AE26N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I632-00A02A

MCP2M00-A02AE30L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9IA1T-00A003

MFA2P10-A003

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 3m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I53W-00A005

MFA2P10-A005

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 5m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I53Z-00A007

MFA2P10-A007

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 7m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I532-00A010

MFA2P10-A010

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 10m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I535-00A015

MFA2P10-A015

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 15m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I536-00A020

MFA2P10-A020

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 20m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I539-00A030

MFA2P10-A030

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 30m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I53A-00A050

MFA2P10-A050

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 50m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I094-00AR00

MMA2L20-AR

NVIDIA optical transceiver, 25GbE, 25Gb/s, SFP28, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km

MP

N/A

25GE

980-9I595-00AM00

MMA2P00-AS

NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR

HVM

N/A

25GE

980-9I34B-00AS00

MMA2P00-AS-SP

NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 100m, single package

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I34D-00AS00

MMA2P00-AS_FF

NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 100m

EOL [HVM]

10GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

N/A

10GE

980-9I71G-00J000

MAM1Q00A-QSA

NVIDIA cable module, ETH 10GbE, 40Gb/s to 10Gb/s, QSFP to SFP+

HVM

N/A

10GE

980-9I65P-00J005

MC2309124-005

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 5m

EOL [P-Rel]

N/A

10GE

980-9I65Q-00J007

MC2309124-007

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 7m

EOL [P-Rel]

N/A

10GE

980-9I65R-00J001

MC2309130-001

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 1m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I65S-00J002

MC2309130-002

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 2m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I65T-00J003

MC2309130-003

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 3m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I65U-00J00A

MC2309130-00A

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 0.5m

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

N/A

10GE

980-9I682-00J004

MC3309124-004

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 4m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I683-00J005

MC3309124-005

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 5m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I684-00J006

MC3309124-006

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 6m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I685-00J007

MC3309124-007

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 7m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I686-00J001

MC3309130-001

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I688-00J002

MC3309130-002

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68B-00J003

MC3309130-003

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68F-00J00A

MC3309130-00A

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 0.5m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68G-00J01A

MC3309130-0A1

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68H-00J02A

MC3309130-0A2

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68B-00J002

MCP2100-X002B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Blue Pulltab, Connector Label

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

N/A

10GE

980-9I68C-00J003

MCP2100-X003B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Blue Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68F-00J002

MCP2104-X002B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68G-00J003

MCP2104-X003B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68H-00J01A

MCP2104-X01AB

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68I-00J02A

MCP2104-X02AB

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

MFM1T02A-LR-F

MFM1T02A-LR-F

NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km

HVM

N/A

10GE

MFM1T02A-SR-F

MFM1T02A-SR-F

NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m

HVM

N/A

10GE

MFM1T02A-SR-P

MFM1T02A-SR-P

NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m

HVM

1GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

N/A

1GE

980-9I270-00IM00

MC3208011-SX

NVIDIA Optical module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, LC-LC, SX 850nm, up to 500m

EOL [P-Rel]

N/A

1GE

980-9I251-00IS00

MC3208411-T

NVIDIA module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, Base-T, up to 100m

HVM

Supported 3rd Party Cables and Modules

Note

Third-party devices that have not been qualified by NVIDIA may be used; however, please be aware that no performance guarantees are provided.

Any issues that arise will require initiating a new feature request process for third-party support.

Data RateCable OPNDescription
100GEFTLC1151RDPLTRANSCIEVER 100GBE QSFP LR4
100GEAFBR-89CDDZTRANSCIEVER 100GBE QSFP SR4
100GE10137498-2010LFPASSIVE COPPER CABLE ETH 100GBE QSFP 1M
100GE10137498-2005LFHPE 100G 2M COPPER CABLE
100GE10137499-4050LFPASSIVE COPPER CABLE ETH 100GBE QSFP 5M
100GECAB-Q-Q-100G-3MPASSIVE COPPER CABLE ETH 100GBE QSFP 3M
100GEFCBN425QE1C10-C1AOC 100GBE QSFP 1M
100GESO-QSFP28-LR4TRANSCIEVER 100GBE QSFP LR4
100GEQSFP-40/100-SRBDTRANSCIEVER 100GBE QSFP BI DIRECTIONAL (BIDIR)
100GEFTLC9152RGPLTRANSCEIVER 100GBE QSFP SWDM4
100GETR-FC13L-N00100G QSFP28 OPTICAL TRANSCEIVERS QSFP28 LR4
100GENDAAFJ-C102CISCO AMPHENOL SF-NDAAFJ100G-005M
100GETR-VC13T-N00INNOLIGHT 100G OPTICAL TRANSCEIVER QSFP28 PSM4 TR-VC13T-N00,UP TO 2KM TRANSMISSI
100GEFCBR425QF1C01CBL ASSY 4X25G ETH QSFP 1M
100GEFTLC9551REPM100M PARALLEL MMF 100G QSFP28 OPTICAL TRANSCEIVER
100GERTXM420-550MPO TYPE 210 M OM3 300 M OM4
100GERTXM420-551100M PARALLEL MMF 100G QSFP28 OPTICAL TRANSCEIVER
100GEFTLC9551REPM-H1QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE HIGH-SPEED INPUT-OUTPUT CONNECTORS 100G ETHERNET OFNP 1 METER
100GEFOQQD33P00001QSFP28 CWDM4, SINGLE RATE PULL TAB 100GBE 2KM OPTICAL TRANSCEIVER
100GELQ210CR-CPA2QSFP28 CWDM4, SINGLE RATE PULL TAB 100GBE 2KM OPTICAL TRANSCEIVER
100GEFCBN425QE1C01100G QUADWIRE QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE
100GEAFBR-89CDDZ-JU1100G QUADWIRE QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE
100GEAFBR-89CEDZ100GBE QSFP28 PLUGGABLE, PARALLEL FIBER-OPTICS TRANSCEIVER MODULE, EXTENDED REACH 300M
100GEFTLC9555REPM3-E6FIBER OPTIC TRANSMITTERS, RECEIVERS, TRANSCEIVERS XCVR,QSFP28,100M,100GBASE-SR4
100GEFCBR425QF1C034X25G, FULL-DUPLEX, ETHERNET, QSFP CABLE ENDS
100GEFOQQD33P00009CABLE ASSEMBLY, QSFP TO QSFP, OM 3 PLENUM, ACTIVE OPTICAL, 100GBPS, 2M
100GEFOQQD33P00010CABLE ASSEMBLY, QSFP TO QSFP, OM 3 PLENUM, ACTIVE OPTICAL, 100GBPS, 3M
100GENDAAFF-C403CABLE ASSEMBLY UL 20276 3M 30AWG QSFP+ TO QSFP+ 38 TO 38 POS M-M BAG
100GENDAAFJ-M203QSFP28GB 26AWG, 3METER PASSIVE
100GENDARHF-M206QSFP28 TO 2X QSFP28 COPPER SPLITTER CABLE ASSEMBLIES 100G/200G, HIGH SPEED INPUT OUTPUT CONNECTORS, QSFP28GB 30AWG, 2.5METER PASSIVE.
100GEAQPA9N09ADLN0817ACTIVE OPTICAL CABLE 100G QSFP28
100GEAQPA9N12ADLN0778QSFP28 AOC 100G MMF 850NM TRANSCEIVER
100GEAQPA9N35ADLN0817ACTIVE OPTICAL CABLE 100G QSFP28
100GEAQPMANQ4EDMA0784QSFP28 100G SMF 500M TRANSCEIVER
100GEAQPMANQ4EDMA0871QSFP28 100G SMF 500M TRANSCEIVER
100GEAFBR-89CDDZ-CS1AVAGO AFBR-89CDDZ COMPATIBLE 100GBASE-SR4 QSFP28 850NM
100GEDHZZjj-KCCC-030200G QSFP56 TO 2X100G QSFP56 DIRECT ATTACH CABLE
100GESFBR-89BDDZ-CS2100G AOM BIDI
100GESFBR-89BDDZ-CS4100G AOM BIDI
100GESQF1002L4LNC101PCISCO-SUMITOMO 100GBE AOM
100GEET7402-SR4100G QSFP28 OPTICAL TRANSCEIVER
100GEFCBN425QE2C054X25G, FULL-DUPLEX, ETHERNET, QSFP CABLE ENDS
100GEFCBR425QE1C10-HPFIBRE OPTIC CABLE ASSEMBLIES 4X25G, FULL-DUPLEX, ETHERNET, QSFP CABLE ENDS
100GEDQF8503-4C014X25.78GB/S QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE
100GEDQF8503-4C054X25.78GB/S QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE
100GE10137628-4050LFHPE 100GBE QSFP28 DAC 5M CABLE - 100GB/S DIRECT ATTACH COPPER QUAD
100GERTXM420-005QSFP28 100G
100GETF-FC010-N00100G OPTICAL TRANSCEIVER QSFP28 PARALLEL ACTIVE OPTICAL CABLE
100GEDQF8503-4C23QSFP28 AOCS 7M
100GETR-ZC13T-N00QSFP28 FR1 (PAM4)
100GE1002971151ZQSFP+-TO-ZQSFP+ CABLE ASSEMBLY, 30 AWG, 1.50M LENGTH
100GE1003461071ZQSFP+TO 2ZQSFP+50G CBL ASSY 0.7
100GE1003461076ZQSFP+-TO-2 ZQSFP+ PASSIVE CABLE ASSEMBLY, 100 GBPS-TO-(2) 50 GBPS
100GE1003461101ZQSFP+ TO 2ZQSFP+ 50G CBL
100GE1003461106ZQSFP+-TO-2 ZQSFP+ PASSIVE CABLE ASSEMBLY, 100 GBPS-TO-(2) 50 GBPS, LOW-SMOKE ZERO-HALOGEN CABLE, 30 AWG, 1.0M LENGTH
100GE1003463156ZQSFP+-TO-2 ZQSFP+ PASSIVE CABLE ASSEMBLY, 100 GBPS-TO-(2) 50 GBPS, LOW-SMOKE ZERO-HALOGEN CABLE, 26 AWG, 1.50M LENGTH
100GE1003463301ZQSFP+-TO-2 ZQSFP+ PASSIVE CABLE ASSEMBLY, 100 GBPS-TO-(2) 50 GBPS, 26 AWG, 3.0M LENGTH
100GE1AT-3Q4M01XX-12AQSFP28 100G ACTIVE CABLE/MODULE
100GE1AT-3Q3Q9211-01A100G QSFP28 CWDM4 PN: 1AT-3Q3Q9211-01A TRANSCEIVER MODULE
100GEATRQ-A007QSFP28 AOCS 7M
100GEDQF8503-4C077M 100GB/S QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLES AOC DQF8503-4C10 100GBE
100GEDQF8503-4C1010M 100GB/S QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLES AOC DQF8503-4C10 100GBE
100GEFCBN425QE2C07100GBASE-AOC QSFP28 TO QSFP28 DIRECT ATTACH CABLE, 7M
100GEFCBN425QE2C10100GBASE-AOC QSFP28 TO QSFP28 DIRECT ATTACH CABLE, 10M
100GENDARXJ-B3033M DAC, 200G TO 2X100G
100GERTXM420-010QSFP28 AOCS 10M
100GESPQCEERCDFLM100G ER QSFP28, UP TO 40KM SINGLE MODE TRANSCEIVER
100GESPQCELRCDFB100G LR4 QSFP28, UP TO 10KM SINGLE MODE TRANSCEIVER
100GEQSFP-SR4-AJ
100GEEOLQ-131HG-O-026100G FR1
100GESPTSLP3SLCDF100G DR1
100GEQSFP28-FR-CQSFP28, FR, 1310NM, 100G, 2KM, SMF, LC, DDM
100GEQSFP28-SR4-AJQSFP28, SR4, 850NM, 100G, 100M, MMF, MPO12, C-TEMP
100GESPTSBP4LLCDFQSFP28 100G LR4
100GEJNP-QSFP-100G-LR100GBASE LR4 QSFP28 TRANSCEIVER, LC, 10KM OVER SMF, JNP-QSFP-100G-LR4-LU
100GEQSFP-100G-CWDM4100GBASE CWDM4 QSFP TRANSCEIVER, LC, 2KM OVER SMF, JNP-QSFP-100G-CWDM4-LU
100GEQSFP-100G-SR4-I100GBASE-SR4 QSFP, MPO, 100M OVER OM4 MMF INDUSTRIAL TEMPERATURE RANGE, QSFP-100G-SR4-I-LU
100GEQSFP-100G-SR4-LU100GBASE-SR4 QSFP, QSFP-100G-SR4-LU
100GESPTSBP4LLCDFQSFP28 100G LR4
100GEQSFP-100G-DR-LU100GBASE DR QSFP TRANSCEIVER, LC, 500M OVER SMF, QSFP-100G-DR-S-LU
100GENDYSV2-0003400G TO 4X 100G QSFP DD - 4X QSFP56 CABLE ASSEMBLY, LINEAR ACTIVE, 30AWG, 3M, 56G / LANE, JACKET
100GENDYSV2-0008400G TO 4X 100G QSFP DD - 4X QSFP CABLE ASSEMBLY, LINEAR ACTIVE, 30AWG, 2.5M, 56G / LANE, JACKET
100GENDYSYF-0001400G TO 4X100G QSFP DD - 4X QSFP56 CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 30AWG, 1M
100GETR-ZC13H-NML100G QSFP28 DR1 TRANSCEIVER
100GEFCBN425QE2C02HPE (FINISAR PN FCBN425QE2C02) 100G QUADWIRE QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE, 2M
100GES2T38AHPE (FINISAR PN FCBN425QN2C05 ) 100G QSFP28 5M E-TEMP AOC
100GEDQF8503-4C03QSFP28 100G ACTIVE OPTICAL CABLE (AOC),3M, MM
100GEFCBN425QF1C01QSFP28 100G ACTIVE OPTICAL CABLE (AOC), 1M, MM
100GEFCBN425QE2C30HPE (FINISAR PN FCBN425QE2C30) 100G QUADWIRE QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE, 30M
100GENDAAFF-0003AMPHENOL 100G, QSFP28 CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 30AWG, 3M, 28G / LANE, JACKET
100GENDYSYH-0003AMPHENOL 400G TO 4X100G, QSFP DD - 4X QSFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 3M, 56G / LANE, JACKET
100GEATRQ-A010HGTECH 100G QSFP28 AOC 10M
100GECAB-Q-Q-100GbE-3MARISTA 100G QSFP+ DAC 3M
100GEFCBN425QE1C30-C1QUADWIRE 100GBE QSFP28 30M AOC
100GEQSFP-100G-AOC30MCISCO 100G QSFP28 AOC 30M
100GEQSFP28-LR4-AJCISCO 100G LR4 QSFP28 MODULE
100GERTXM420-007ACCELINK 100G QSFP28 AOCS 7M
100GEFTLC9555REPM3-HDFINISAR 100G SR4 MODULE
100GEATRP-BxxxHGTECH 100G DSFP AOC
100GERTXM520-1xxWTD 100G DSFP AOC
100GEDMM8211-DCxxHISENSE 100G DSFP AOC
10GEFTLX8570D3BCL-C2TRANSCIEVER 10GBE SFP SR
10GEQSFP-4SFP10G-CU5MQSFP-4SFP10G-CU5M
10GE---100GEFCBN425QE1C30-C1CISCO FINISAR CABLE ASSY QSFP28 M-M 30M
200GER5Z83A200GB QSFP56 MPO SR4 100M
200GEL6WQF102-SD-R3M DAC, 200G TO 2X100G
200GEMFS1S00-H030V200G AOC
200GEMFS1S00-H003V200G AOC
200GER5Z84A200GB QSFP56 LC CWDM4 FR4 XCVR
200GERTXM500-905400G-2X200G SPLIT 5M AOC CABLES (400G QSFP-DD BREAKING OUT TO 2X 200G QSFP56) (Rev C0)
200GEDEF8504-2C06-MB3QSFP-DD ACTIVE OPTICAL CABLE (AOC) TO 2XQSFP-28 ACTIVE OPTICAL CABLE BREAK-OUT
200GENDYRYH-0003400GGTO 2X200FG QSFP DD - 2X QSFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 3M, 56G / LANE, JACKET
200GEDME8811-EC07400G-2X200G SPLIT 7M AOC CABLES (400G QSFP-DD BREAKING OUT TO 2X 200G QSFP56 (Rev 12)
200GENDYRYF-0001400G TO 2X200G, QSFP DD - 2X QSFP56 CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 30AWG, 1M
200GENDYRYH-0002400G TO 2X200G, QSFP DD - 2X QSFP56 CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 2M
200GENDYRFH-0003AMPHENOL QSFP DD - 2X QSFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 3M, 28G / LANE, JACKET
200GER8M49AHPE 400GBE TO 2X200G QSFP-DD TO 2XQSFP56 5M ACTIVE OPTICAL CABLE
200GER8M50AHPE 400GBE TO 2X200G, QSFP-DD TO 2XQSFP56 15M ACTIVE OPTICAL CABLE
200GENDAAXG-0002AMPHENOL 200G QSFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 28AWG, 2M, 56G / LANE, JACKET
200GENDYRYF-0006AMPHENOL 400G TO 2X200G QSFP DD - 2X QSFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 30AWG, 0.5M, 56G / LANE, JACKET
200GEQSFP-200-CU3MCISCO 200G QSFP56 DAC 3M
200GERTXM500-301-F1ACCELINK 200G QSFP56 SR4
200GET-FX4FNS-N00INNOLIGHT 200G QSFP56 SR4 MODULE
200GEQSFP-200-CU3M200G QSFP56 TO QSFP56 PASSIVE COPPER CABLE, 3M
25GESFP-H25G-CU2M15M (49FT) AVAGO AFBR-7QER15Z COMPATIBLE 40G QSFP+ ACTIVE OPTICAL CABLE
400GECAC43X301D4P-D1-HWCredo 400G AEC QSFP-DD to 4xQSFP28
400GEC-DQ8FNM005-N00MELLANOX SELECT 400GBE QSFP-DD AOC 5M
400GEC-DQ8FNM050-N00MELLANOX SELECT 400GBE QSFP-DD AOC 5M
400GEQDD-400G-SR8400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 850NM 100M DOM MTP/MPO-16 MMF OPTICAL TRANSCEIVER MODULE
400GEDMQ8811A-EC05QSFP-DD AOC 100M
400GESPTSHP2PMCBE400GBASE-DR4 , 500M
400GEAAQD2QP2400C003AOI 400G BREAKOUT TO 2X200G BREAKOUT AOC
400GEATRF-C020HGTECH 200G QSFP56 AOC 20M
400GEC-DQF8FNMxxx-N00INNOLIGHT 400G QSFP-DD TO 2X200G QSFP56 BREAKOUT AOC (Rev 1A)
400GEFCBN950QE1C05FINISAR 400G QSFP-DD TO 2X200G QSFP56 BREAKOUT AOC 5M (Rev A0)
400GEFCBN950QE1C20FINISAR 400G QSFP-DD TO 2X200G QSFP56 BREAKOUT AOC 20M
400GEQDD-2Q200-CU3MCISCO 400G QSFP-DD TO 2X200G BREAKOUT DAC 3M
400GEQDD-4ZQ100-CU1MCISCO 400G QSFP-DD TO 4X100G BREAKOUT DAC 1M
400GERTXM500-910ACCELINK 400G QSFP-DD TO 2X200G QSFP56 BREAKOUT AOC 10M (Rev 10)
40GEL45593-D118-B50PASSIVE COPPER CABLE ETH 40GBE QSFP 3M
40GEQSFP-H40G-CU1MPASSIVE COPPER CABLE ETH 40GBE QSFP 1M
40GEQSFP-40G-SR-BDTRANSCIEVER 40GBE QSFP BI DIRECTIONAL (BIDIR)
40GEAFBR-7QER15Z-CS1CISCO 40GE 15M AOC
40GEQAOC-40G4F1A25-CCISCO-DELTA 25M 40GBE AOC
40GEQSFP-H40G-CU1MQSFP-H40G-CU1M
40GEFTL410QD2C-HZ40BASE-SR4/10GBASE-SR 300M QSFP+ GEN2 OPTICAL TRANSCEIVER MODULE
40GEQSFP-40G-SRBDARISTA NETWORKS QSFP-40G-SRBD COMPATIBLE 40GBASE-SR BI-DIRECTIONAL QSFP+ OPTICAL TRANSCEIVER MODULE FOR DUPLEX MMF
40GEAFBR-79EBPZ-HP840G BIDIRECTIONAL MMF QSFP+ TRANSCEIVER MODULE
40GENDCCGJ-C40215M (49FT) AVAGO AFBR-7QER15Z COMPATIBLE 40G QSFP+ ACTIVE OPTICAL CABLE
40GEL45593-D118-D30PASSIVE COPPER CABLE ETH 40GBE QSFP 3M
40GEDQF8501-4C01QSFP+ SR4 4X10.3125GB/S QSFP+ SR4 ACTIVE OPTICAL CABLE
40GE606770005INTEL QSFP 40GBASE CR4
40GEFTL4C1QE1C40G LR4 QSFP+, UP TO 10KM SINGLE MODE TRANSCEIVER
40GEJNP-QSFP-40G-LR440GBASE-LR4 QSFP+ 1310NM 10KM LC OVER SMF, JNP-QSFP-40G-LR4-LU
50GEATRP-B007HGTECH 50G DSFP AOC 7M
50GEATRP-B010HGTECH 50G DSFP AOC 10M
50GEC-PD2FNM010-N00INNOLIGHT 50G DSFP AOCS 10M
50GEDMM8211-DC07HISENSE 50G DSFP AOC 7M
50GEDMM8211-DC10HISENSE 50G DSFP AOC 10M
50GERTXM520-107ACCELINK 50G DSFP AOCS 7M
50GERTXM520-110ACCELINK 50G DSFP AOCS 10M
FDRFTL414QB2N-E5TRANSCIEVER FDR QSFP SR4

Tested Switches

400GbE Switches

Speed

Switch Silicon

OPN # / Name

Description

Vendor

400GbE

Spectrum-3

MSN4410

24 QSFP-DD28 and 8 QSFP-DD ports, 400GbE 1U Open Ethernet Switch with Onyx

NVIDIA

400GbE

Spectrum-3

MSN4700

32 QSFPDD ports, 400GbE 1U Open Ethernet Switch with Onyx

NVIDIA

400GbE

N/A

Wedge 400

Wedge 400-48X 400GbE Data Center Switch

Facebook

400GbE

N/A

Cisco Nexus 3432D-S

Cisco Nexus 3432D-S, 32 fixed 400-Gigabit Ethernet QSFP-DD ports with backward compatibility for QSFP56, QSFP28, and QSFP+

Cisco

200GbE Switches

Speed

Switch Silicon

OPN # / Name

Description

Vendor

200GbE

Spectrum-3

MSN4600V-XXXX

64 QSFP56 ports, 200GbE 2U Open Ethernet Switch with Onyx

NVIDIA

200GbE

Spectrum-2

MSN3700-XXXX

32 QSFP56 ports, 200GbE Open Ethernet Switch System

NVIDIA

100GbE Switches

Speed

NVIDIA SKU

Legacy OPN

Description

100GbE

920-9N302-00xA-xxx /

920-9N302-00x7-xxx

SN4600-XXXX

64-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System

100GbE

920-9N201-00x7-xxx

SN3700C-XXXX

32-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System

100GbE

920-9N213-00x7-xxx

SN3420-XXXX

48 SFP + 12 QSFP ports Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System

100GbE

920-9N101-00x7-xxx

SN2700-XXXX

32-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System

100GbE

N/A

QFX5200-32C-32

32-port 100GbE Ethernet Switch System

100GbE

N/A

7060CX-32S

32-port 100GbE Ethernet Switch System

100GbE

N/A

3232C

32-port 100GbE Ethernet Switch System

100GbE

N/A

N9K-C9236C

36-port 100GbE Ethernet Switch System

100GbE

N/A

93180YC-EX

48-port 25GbE + 6-port 100GbE Ethernet Switch System

100GbE

N/A

S6820-56HF

H3C S6850-56HF L3 Ethernet Switch with 48 SFP28 Ports and 8 QSFP28 Ports

100GbE

N/A

BMS T7032-IX7

32 QSFP28 ports support for 10/25/40/50/100GbE

PRM Revision Compatibility

This firmware version complies with the following Programmer’s Reference Manual:

  • Adapters Programmer’s Reference Manual (PRM), Rev 0.53 or later, which has Command Interface Revision 0x5. The command interface revision can be retrieved by means of the QUERY_FW command and is indicated by the field cmd_interface_rev.
© Copyright 2025, NVIDIA. Last updated on Jan 19, 2026
