Validated and Supported Cables and Switches
Cables Lifecycle Legend
Lifecycle Phase
Definition
EOL
End of Life
LTB
Last Time Buy
HVM
GA level
MP
GA level
P-Rel
GA level
Preliminary
Engineering Sample
Prototype
Engineering Sample
200GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
HDR
200GE
980-9I548-00H001
MCP1650-H001E30
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1m
HVM
HDR
200GE
980-9I549-00H002
MCP1650-H002E26
Nvidia Passive Copper cable,up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 2m
HVM
HDR
200GE
980-9I54A-00H00A
MCP1650-H00AE30
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 0.5m
HVM
HDR
200GE
980-9I54B-00H01A
MCP1650-H01AE30
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1.5 m
HVM
N/A
200GE
980-9I54C-00V001
MCP1650-V001E30
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I54D-00V002
MCP1650-V002E26
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I54G-00V003
MCP1650-V003E26
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I54H-00V00A
MCP1650-V00AE30
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I54I-00V01A
MCP1650-V01AE30
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I54L-00V02A
MCP1650-V02AE26
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG
LTB [HVM]
HDR
200GE
980-9I39E-00H001
MCP7H50-H001R30
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1m
HVM
HDR
200GE
980-9I99F-00H002
MCP7H50-H002R26
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 2m
HVM
HDR
200GE
980-9I98G-00H01A
MCP7H50-H01AR30
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1.5m
HVM
N/A
200GE
980-9I98H-00V001
MCP7H50-V001R30
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1m, 30AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I98I-00V002
MCP7H50-V002R26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2m, 26AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I98J-00V003
MCP7H50-V003R26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 3m, 26AWG
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I98K-00V01A
MCP7H50-V01AR30
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1.5m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I98M-00V02A
MCP7H50-V02AR26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2.5m, 26AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I98O-00V002
MCP7H60-C002
NVIDIA DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2m
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9IA3P-00V003
MCP7H60-C003
NVIDIA DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 3m
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9IA3P-00V003-M
MCP7H60-C003-M
NVIDIA DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 3m
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9IA3X-00V001
MCP7H70-V001R30
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1m, 30AWG
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9IA3Y-00V002
MCP7H70-V002R26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2m, 26AWG
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9I43Z-00V003
MCP7H70-V003R26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4x4SFP56, colored, 3m, 26AWG
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9I430-00V01A
MCP7H70-V01AR30
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1.5m, 30AWG
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9I431-00V02A
MCP7H70-V02AR26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2.5m, 26AWG
EOL [P-Rel]
HDR
200GE
980-9I46K-00H001
MCP7Y60-H001
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I46L-00H002
MCP7Y60-H002
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 2m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I93M-00H01A
MCP7Y60-H01A
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1.5m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I93N-00H001
MCP7Y70-H001
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I93O-00H002
MCP7Y70-H002
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 2m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I47P-00H01A
MCP7Y70-H01A
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1.5m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I457-00H003
MFS1S00-H003V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 3m
MP
HDR
200GE
980-9I45D-00H005
MFS1S00-H005V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 5m
MP
HDR
200GE
980-9I45J-00H010
MFS1S00-H010V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 10m
MP
HDR
N/A
980-9I44L-00H015
MFS1S00-H015-LL
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 15m
EOL [P-Rel]
HDR
200GE
980-9I45O-00H015
MFS1S00-H015V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 15m
MP
HDR
N/A
980-9I45R-00H020
MFS1S00-H020E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I45T-00H020
MFS1S00-H020V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 20m
MP
HDR
200GE
980-9I440-00H030
MFS1S00-H030V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 30m
MP
HDR
200GE
980-9I447-00H050
MFS1S00-H050V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 50m
MP
HDR
200GE
980-9I44H-00H100
MFS1S00-H100V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 100m
MP
HDR
200GE
980-9I44K-00H130
MFS1S00-H130V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 130m
MP
N/A
200GE
980-9I44P-00V003
MFS1S00-V003E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I45Q-00V005
MFS1S00-V005E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I45R-00V010
MFS1S00-V010E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I44S-00V015
MFS1S00-V015E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I44T-00V020
MFS1S00-V020E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I44U-00V030
MFS1S00-V030E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I44V-00V050
MFS1S00-V050E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I44W-00V100
MFS1S00-V100E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
HDR
200GE
980-9I445-00H003
MFS1S50-H003V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 3m
HVM
HDR
200GE
980-9I969-00H005
MFS1S50-H005V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 5m
HVM
HDR
200GE
980-9I96D-00H010
MFS1S50-H010V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 10m
HVM
HDR
200GE
980-9I96H-00H015
MFS1S50-H015V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 15m
HVM
HDR
200GE
980-9I96L-00H020
MFS1S50-H020V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 20m
HVM
HDR
200GE
980-9I96P-00H030
MFS1S50-H030V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 30m
HVM
HDR
200GE
980-9I95S-00H040
MFS1S50-H040V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 40m
Prototype
HDR
200GE
980-9I95T-00H050
MFS1S50-H050V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 50m
Prototype
N/A
200GE
980-9I95Q-00V003
MFS1S50-V003E
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I96R-00V005
MFS1S50-V005E
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I96S-00V010
MFS1S50-V010E
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I96T-00V015
MFS1S50-V015E
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I95U-00V020
MFS1S50-V020E
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I95V-00V030
MFS1S50-V030E
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I20T-00V000
MMA1T00-VS
NVIDIA transceiver, 200GbE, up to 200Gb/s, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
HVM
HDR links raise with RS_FEC.
100GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
N/A
100GE
980-9I90Z-00C000
FTLC9152RGPL
100Gb/s Transceiver, QSFP28, LC-LC, 850nm SWDM4 up to 100m Over Multi-Mode Fiber
EOL [MP]
N/A
100GE
980-9I62O-00C001
MCP1600-C001
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1m 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I620-00C001
MCP1600-C001E30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N
HVM
N/A
100GE
980-9I62S-00C001
MCP1600-C001LZ
NVIDIA Passive Copper Cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, 1m, LSZH, 30AWG
EOL [MP]
N/A
100GE
980-9I621-00C002
MCP1600-C002
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2m 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I62V-00C002
MCP1600-C002E30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N
HVM
N/A
100GE
980-9I62X-00C003
MCP1600-C003
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3m 28AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I62Z-00C003
MCP1600-C003E26N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I620-00C003
MCP1600-C003E30L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L
HVM
N/A
100GE
980-9I622-00C003
MCP1600-C003LZ
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, 3m, LSZH, 26AWG
EOL [MP]
N/A
100GE
980-9I625-00C005
MCP1600-C005E26L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L
HVM
N/A
100GE
980-9I627-00C00A
MCP1600-C00AE30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I629-00C00B
MCP1600-C00BE30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, Black, 30AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I62B-00C01A
MCP1600-C01A
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1.5m 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I62C-00C01A
MCP1600-C01AE30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N
HVM
N/A
100GE
980-9I62G-00C02A
MCP1600-C02A
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2.5m 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I62H-00C02A
MCP1600-C02AE26N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I62I-00C02A
MCP1600-C02AE30L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28,2.5m, Black, 30AWG, CA-L
HVM
N/A
100GE
980-9I62M-00C03A
MCP1600-C03A
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3.5m 26AWG
EOL [P-Rel]
EDR
100GE
980-9I62P-00C001
MCP1600-E001
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m 30AWG
EOL [HVM]
EDR
100GE
980-9I62S-00C002
MCP1600-E002
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2m 28AWG
EOL [HVM]
EDR
100GE
980-9I62V-00C003
MCP1600-E003
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG
EOL [HVM]
EDR
100GE
980-9I623-00C01A
MCP1600-E01A
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m 30AWG
EOL [HVM]
EDR
100GE
980-9I626-00C02A
MCP1600-E02A
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2.5m 26AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I645-00C001
MCP7F00-A001R
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 1m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I486-00C001
MCP7F00-A001R30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48A-00C002
MCP7F00-A002R
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 2m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I48B-00C002
MCP7F00-A002R30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48G-00C003
MCP7F00-A003R26N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I48H-00C003
MCP7F00-A003R30L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48J-00C005
MCP7F00-A005R26L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48M-00C01A
MCP7F00-A01AR
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs,1.5m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I48N-00C01A
MCP7F00-A01AR30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48S-00C02A
MCP7F00-A02AR26N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I48T-00C02A
MCP7F00-A02AR30L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48U-00C02A
MCP7F00-A02ARLZ
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, LSZH, Colored, 28AWG
EOL [P-Rel]
N/A
100GE
980-9I48X-00C03A
MCP7F00-A03AR26L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3.5m, Colored, 26AWG, CA-L
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I99G-00C001
MCP7H00-G001R30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I99L-00C002
MCP7H00-G002R30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I99Q-00C003
MCP7H00-G003R26N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I39R-00C003
MCP7H00-G003R30L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I99S-00C004
MCP7H00-G004R26L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 4m, Colored, 26AWG, CA-L
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I99X-00C01A
MCP7H00-G01AR30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I994-00C02A
MCP7H00-G02AR26N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I395-00C02A
MCP7H00-G02AR30L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I13S-00C003
MFA1A00-C003
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m
HVM
N/A
100GE
980-9I13X-00C005
MFA1A00-C005
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m
HVM
N/A
100GE
980-9I134-00C010
MFA1A00-C010
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m
HVM
N/A
100GE
980-9I13A-00C015
MFA1A00-C015
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m
HVM
N/A
100GE
980-9I13F-00C020
MFA1A00-C020
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m
HVM
N/A
100GE
980-9I13N-00C030
MFA1A00-C030
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m
HVM
N/A
100GE
980-9I130-00C050
MFA1A00-C050
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m
HVM
N/A
100GE
980-9I13B-00C100
MFA1A00-C100
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I37H-00C003
MFA7A20-C003
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I37I-00C005
MFA7A20-C005
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I40J-00C010
MFA7A20-C010
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 10m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I40K-00C020
MFA7A20-C020
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 20m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I40N-00C003
MFA7A50-C003
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I40O-00C005
MFA7A50-C005
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I49P-00C010
MFA7A50-C010
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 10m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I49Q-00C015
MFA7A50-C015
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 15m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I49R-00C020
MFA7A50-C020
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 20m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I49S-00C030
MFA7A50-C030
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 30m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I149-00CS00
MMA1B00-C100D
NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m, DDMI
HVM
N/A
100GE
980-9I17P-00CR00
MMA1L10-CR
NVIDIA optical transceiver, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, LR4 up to 10km
HVM
N/A
100GE
980-9I17Q-00CM00
MMA1L30-CM
NVIDIA optical module, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, CWDM4, up to 2km
MP
N/A
100GE
980-9I16X-00C000
MMS1C10-CM
NVIDIA active optical module, 100Gb/s, QSFP, MPO, 1310nm, PSM4, up to 500m
EOL [MP]
N/A
100GE
980-9I042-00C000
MMS1V70-CM
NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, LC-LC, 1310nm, DR1
P-Rel
NA
100GE
980-9I53X-00C000
SPQ-CE-ER-CDFL-M
40km 100G QSFP28 ER Optical Transceiver
P-Rel
50GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy OPN
Description
LifeCycle Phase
N/A
50GE
980-9I79O-00G000
MAM1Q00A-QSA56
NVIDIA cable module, ETH 50GbE, 200Gb/s to 50Gb/s, QSFP56 to SFP56
EOL [POR]
N/A
50GE
980-9I873-00G001
MCP2M50-G001E30
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG
EOL [P-Rel]
N/A
50GE
980-9I874-00G002
MCP2M50-G002E26
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG
EOL [P-Rel]
N/A
50GE
980-9I875-00G003
MCP2M50-G003E26
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG
EOL [P-Rel]
N/A
50GE
980-9I876-00G00A
MCP2M50-G00AE30
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG
EOL [P-Rel]
N/A
50GE
980-9I877-00G01A
MCP2M50-G01AE30
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG
EOL [P-Rel]
N/A
50GE
980-9I878-00G02A
MCP2M50-G02AE26
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG
EOL [P-Rel]
FDR10 / 40GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy OPN
Description
LifeCycle Phase
FDR10
40GE
980-9I66U-00B004
MC2206128-004
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 4m
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
FDR10
40GE
980-9I66V-00B005
MC2206128-005
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 5m
EOL [HVM]
FDR10
40GE
980-9I66W-00B001
MC2206130-001
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 1m
EOL [HVM]
FDR10
40GE
980-9I66X-00B002
MC2206130-002
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 2m
EOL [HVM]
FDR10
40GE
980-9I66Y-00B003
MC2206130-003
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 3m
EOL [HVM]
FDR10
40GE
980-9I66Z-00B00A
MC2206130-00A
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 0.5m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I140-00T003
MC2206310-003
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 3m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I141-00T005
MC2206310-005
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 5m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I142-00T010
MC2206310-010
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 10m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I143-00T015
MC2206310-015
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 15m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I144-00T020
MC2206310-020
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 20m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I145-00T030
MC2206310-030
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 30m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I147-00T050
MC2206310-050
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 50m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I148-00T100
MC2206310-100
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 100m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I666-00B004
MC2210126-004
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 4m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I667-00B005
MC2210126-005
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 5m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I668-00B003
MC2210128-003
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I66A-00B001
MC2210130-001
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I66C-00B002
MC2210130-002
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I14D-00B003
MC2210310-003
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m
EOL [MP]
N/A
40GE
980-9I14E-00B005
MC2210310-005
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 5m
EOL [MP]
N/A
40GE
980-9I14F-00B010
MC2210310-010
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 10m
EOL [MP]
N/A
40GE
980-9I14G-00B015
MC2210310-015
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 15m
EOL [MP]
N/A
40GE
980-9I14H-00B020
MC2210310-020
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 20m
EOL [MP]
N/A
40GE
980-9I14I-00B030
MC2210310-030
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 30m
EOL [MP]
N/A
40GE
980-9I14J-00B050
MC2210310-050
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 50m
EOL [MP]
N/A
40GE
980-9I14K-00B100
MC2210310-100
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 100m
EOL [MP]
FDR10
40GE
980-9I170-00BM00
MC2210411-SR4E
NVIDIA optical module, 40Gb/s, QSFP, MPO, 850nm, up to 300m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I21O-00TR00
MC2210511-LR4
NVIDIA optical module, 40Gb/s, QSFP, LC-LC, 1310nm, LR4 up to 10km
EOL [MP]
N/A
40GE
980-9I64V-00B005
MC2609125-005
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 5m
EOL [P-Rel]
N/A
40GE
980-9I64W-00B001
MC2609130-001
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 1m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I64Y-00B003
MC2609130-003
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 3m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I72J-00B005
MC6709309-005
NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 5m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I72K-00B010
MC6709309-010
NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 10m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I72L-00B020
MC6709309-020
NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 20m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I72M-00B030
MC6709309-030
NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 30m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I66U-00B001
MCP1700-B001E
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1m, Black Pulltab
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I66V-00B002
MCP1700-B002E
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2m, Black Pulltab
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I66W-00B003
MCP1700-B003E
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m, Black Pulltab
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I66X-00B01A
MCP1700-B01AE
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1.5m, Black Pulltab
EOL [MP]
N/A
40GE
980-9I66Y-00B02A
MCP1700-B02AE
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2.5m, Black Pulltab
EOL [MP]
N/A
40GE
980-9I426-00BM00
MMA1B00-B150D
NVIDIA transceiver, 40GbE, QSFP+, MPO, 850nm, SR4, up to 150m, DDMI
EOL [HVM]
25GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy OPN
Description
LifeCycle Phase
N/A
25GE
980-9I78I-00A000
MAM1Q00A-QSA28
NVIDIA cable module, ETH 25GbE, 100Gb/s to 25Gb/s, QSFP28 to SFP28
HVM
N/A
25GE
980-9I63J-00A001
MCP2M00-A001
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I63L-00A001
MCP2M00-A001E30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
25GE
980-9I63M-00A002
MCP2M00-A002
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I63O-00A002
MCP2M00-A002E30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
25GE
980-9I63R-00A003
MCP2M00-A003E26N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I63S-00A003
MCP2M00-A003E30L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
25GE
980-9I63T-00A004
MCP2M00-A004E26L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 4m, Black, 26AWG, CA-L
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I63V-00A005
MCP2M00-A005E26L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
25GE
980-9I63W-00A00A
MCP2M00-A00A
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I63X-00A00A
MCP2M00-A00AE30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I63Z-00A01A
MCP2M00-A01AE30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
25GE
980-9I631-00A02A
MCP2M00-A02AE26N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I632-00A02A
MCP2M00-A02AE30L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
25GE
980-9IA1T-00A003
MFA2P10-A003
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 3m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I53W-00A005
MFA2P10-A005
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 5m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I53Z-00A007
MFA2P10-A007
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 7m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I532-00A010
MFA2P10-A010
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 10m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I535-00A015
MFA2P10-A015
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 15m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I536-00A020
MFA2P10-A020
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 20m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I539-00A030
MFA2P10-A030
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 30m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I53A-00A050
MFA2P10-A050
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 50m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I094-00AR00
MMA2L20-AR
NVIDIA optical transceiver, 25GbE, 25Gb/s, SFP28, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km
MP
N/A
25GE
980-9I595-00AM00
MMA2P00-AS
NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR
HVM
N/A
25GE
980-9I34B-00AS00
MMA2P00-AS-SP
NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 100m, single package
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I34D-00AS00
MMA2P00-AS_FF
NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 100m
EOL [HVM]
10GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy OPN
Description
LifeCycle Phase
N/A
10GE
980-9I71G-00J000
MAM1Q00A-QSA
NVIDIA cable module, ETH 10GbE, 40Gb/s to 10Gb/s, QSFP to SFP+
HVM
N/A
10GE
980-9I65P-00J005
MC2309124-005
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 5m
EOL [P-Rel]
N/A
10GE
980-9I65Q-00J007
MC2309124-007
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 7m
EOL [P-Rel]
N/A
10GE
980-9I65R-00J001
MC2309130-001
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 1m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I65S-00J002
MC2309130-002
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 2m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I65T-00J003
MC2309130-003
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 3m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I65U-00J00A
MC2309130-00A
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 0.5m
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
N/A
10GE
980-9I682-00J004
MC3309124-004
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 4m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I683-00J005
MC3309124-005
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 5m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I684-00J006
MC3309124-006
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 6m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I685-00J007
MC3309124-007
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 7m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I686-00J001
MC3309130-001
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I688-00J002
MC3309130-002
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68B-00J003
MC3309130-003
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68F-00J00A
MC3309130-00A
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 0.5m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68G-00J01A
MC3309130-0A1
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68H-00J02A
MC3309130-0A2
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68B-00J002
MCP2100-X002B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Blue Pulltab, Connector Label
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
N/A
10GE
980-9I68C-00J003
MCP2100-X003B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Blue Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68F-00J002
MCP2104-X002B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68G-00J003
MCP2104-X003B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68H-00J01A
MCP2104-X01AB
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68I-00J02A
MCP2104-X02AB
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
MFM1T02A-LR-F
MFM1T02A-LR-F
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km
HVM
N/A
10GE
MFM1T02A-SR-F
MFM1T02A-SR-F
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m
HVM
N/A
10GE
MFM1T02A-SR-P
MFM1T02A-SR-P
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m
HVM
1GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy OPN
Description
LifeCycle Phase
N/A
1GE
980-9I270-00IM00
MC3208011-SX
NVIDIA Optical module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, LC-LC, SX 850nm, up to 500m
EOL [P-Rel]
N/A
1GE
980-9I251-00IS00
MC3208411-T
NVIDIA module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, Base-T, up to 100m
HVM
Supported 3rd Party Cables and Modules
Third-party devices that have not been qualified by NVIDIA may be used; however, please be aware that no performance guarantees are provided.
Any issues that arise will require initiating a new feature request process for third-party support.
|Data Rate
|Cable OPN
|Description
|100GE
|FTLC1151RDPL
|TRANSCIEVER 100GBE QSFP LR4
|100GE
|AFBR-89CDDZ
|TRANSCIEVER 100GBE QSFP SR4
|100GE
|10137498-2010LF
|PASSIVE COPPER CABLE ETH 100GBE QSFP 1M
|100GE
|10137498-2005LF
|HPE 100G 2M COPPER CABLE
|100GE
|10137499-4050LF
|PASSIVE COPPER CABLE ETH 100GBE QSFP 5M
|100GE
|CAB-Q-Q-100G-3M
|PASSIVE COPPER CABLE ETH 100GBE QSFP 3M
|100GE
|FCBN425QE1C10-C1
|AOC 100GBE QSFP 1M
|100GE
|SO-QSFP28-LR4
|TRANSCIEVER 100GBE QSFP LR4
|100GE
|QSFP-40/100-SRBD
|TRANSCIEVER 100GBE QSFP BI DIRECTIONAL (BIDIR)
|100GE
|FTLC9152RGPL
|TRANSCEIVER 100GBE QSFP SWDM4
|100GE
|TR-FC13L-N00
|100G QSFP28 OPTICAL TRANSCEIVERS QSFP28 LR4
|100GE
|NDAAFJ-C102
|CISCO AMPHENOL SF-NDAAFJ100G-005M
|100GE
|TR-VC13T-N00
|INNOLIGHT 100G OPTICAL TRANSCEIVER QSFP28 PSM4 TR-VC13T-N00,UP TO 2KM TRANSMISSI
|100GE
|FCBR425QF1C01
|CBL ASSY 4X25G ETH QSFP 1M
|100GE
|FTLC9551REPM
|100M PARALLEL MMF 100G QSFP28 OPTICAL TRANSCEIVER
|100GE
|RTXM420-550
|MPO TYPE 210 M OM3 300 M OM4
|100GE
|RTXM420-551
|100M PARALLEL MMF 100G QSFP28 OPTICAL TRANSCEIVER
|100GE
|FTLC9551REPM-H1
|QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE HIGH-SPEED INPUT-OUTPUT CONNECTORS 100G ETHERNET OFNP 1 METER
|100GE
|FOQQD33P00001
|QSFP28 CWDM4, SINGLE RATE PULL TAB 100GBE 2KM OPTICAL TRANSCEIVER
|100GE
|LQ210CR-CPA2
|QSFP28 CWDM4, SINGLE RATE PULL TAB 100GBE 2KM OPTICAL TRANSCEIVER
|100GE
|FCBN425QE1C01
|100G QUADWIRE QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE
|100GE
|AFBR-89CDDZ-JU1
|100G QUADWIRE QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE
|100GE
|AFBR-89CEDZ
|100GBE QSFP28 PLUGGABLE, PARALLEL FIBER-OPTICS TRANSCEIVER MODULE, EXTENDED REACH 300M
|100GE
|FTLC9555REPM3-E6
|FIBER OPTIC TRANSMITTERS, RECEIVERS, TRANSCEIVERS XCVR,QSFP28,100M,100GBASE-SR4
|100GE
|FCBR425QF1C03
|4X25G, FULL-DUPLEX, ETHERNET, QSFP CABLE ENDS
|100GE
|FOQQD33P00009
|CABLE ASSEMBLY, QSFP TO QSFP, OM 3 PLENUM, ACTIVE OPTICAL, 100GBPS, 2M
|100GE
|FOQQD33P00010
|CABLE ASSEMBLY, QSFP TO QSFP, OM 3 PLENUM, ACTIVE OPTICAL, 100GBPS, 3M
|100GE
|NDAAFF-C403
|CABLE ASSEMBLY UL 20276 3M 30AWG QSFP+ TO QSFP+ 38 TO 38 POS M-M BAG
|100GE
|NDAAFJ-M203
|QSFP28GB 26AWG, 3METER PASSIVE
|100GE
|NDARHF-M206
|QSFP28 TO 2X QSFP28 COPPER SPLITTER CABLE ASSEMBLIES 100G/200G, HIGH SPEED INPUT OUTPUT CONNECTORS, QSFP28GB 30AWG, 2.5METER PASSIVE.
|100GE
|AQPA9N09ADLN0817
|ACTIVE OPTICAL CABLE 100G QSFP28
|100GE
|AQPA9N12ADLN0778
|QSFP28 AOC 100G MMF 850NM TRANSCEIVER
|100GE
|AQPA9N35ADLN0817
|ACTIVE OPTICAL CABLE 100G QSFP28
|100GE
|AQPMANQ4EDMA0784
|QSFP28 100G SMF 500M TRANSCEIVER
|100GE
|AQPMANQ4EDMA0871
|QSFP28 100G SMF 500M TRANSCEIVER
|100GE
|AFBR-89CDDZ-CS1
|AVAGO AFBR-89CDDZ COMPATIBLE 100GBASE-SR4 QSFP28 850NM
|100GE
|DHZZjj-KCCC-030
|200G QSFP56 TO 2X100G QSFP56 DIRECT ATTACH CABLE
|100GE
|SFBR-89BDDZ-CS2
|100G AOM BIDI
|100GE
|SFBR-89BDDZ-CS4
|100G AOM BIDI
|100GE
|SQF1002L4LNC101P
|CISCO-SUMITOMO 100GBE AOM
|100GE
|ET7402-SR4
|100G QSFP28 OPTICAL TRANSCEIVER
|100GE
|FCBN425QE2C05
|4X25G, FULL-DUPLEX, ETHERNET, QSFP CABLE ENDS
|100GE
|FCBR425QE1C10-HP
|FIBRE OPTIC CABLE ASSEMBLIES 4X25G, FULL-DUPLEX, ETHERNET, QSFP CABLE ENDS
|100GE
|DQF8503-4C01
|4X25.78GB/S QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE
|100GE
|DQF8503-4C05
|4X25.78GB/S QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE
|100GE
|10137628-4050LF
|HPE 100GBE QSFP28 DAC 5M CABLE - 100GB/S DIRECT ATTACH COPPER QUAD
|100GE
|RTXM420-005
|QSFP28 100G
|100GE
|TF-FC010-N00
|100G OPTICAL TRANSCEIVER QSFP28 PARALLEL ACTIVE OPTICAL CABLE
|100GE
|DQF8503-4C23
|QSFP28 AOCS 7M
|100GE
|TR-ZC13T-N00
|QSFP28 FR1 (PAM4)
|100GE
|1002971151
|ZQSFP+-TO-ZQSFP+ CABLE ASSEMBLY, 30 AWG, 1.50M LENGTH
|100GE
|1003461071
|ZQSFP+TO 2ZQSFP+50G CBL ASSY 0.7
|100GE
|1003461076
|ZQSFP+-TO-2 ZQSFP+ PASSIVE CABLE ASSEMBLY, 100 GBPS-TO-(2) 50 GBPS
|100GE
|1003461101
|ZQSFP+ TO 2ZQSFP+ 50G CBL
|100GE
|1003461106
|ZQSFP+-TO-2 ZQSFP+ PASSIVE CABLE ASSEMBLY, 100 GBPS-TO-(2) 50 GBPS, LOW-SMOKE ZERO-HALOGEN CABLE, 30 AWG, 1.0M LENGTH
|100GE
|1003463156
|ZQSFP+-TO-2 ZQSFP+ PASSIVE CABLE ASSEMBLY, 100 GBPS-TO-(2) 50 GBPS, LOW-SMOKE ZERO-HALOGEN CABLE, 26 AWG, 1.50M LENGTH
|100GE
|1003463301
|ZQSFP+-TO-2 ZQSFP+ PASSIVE CABLE ASSEMBLY, 100 GBPS-TO-(2) 50 GBPS, 26 AWG, 3.0M LENGTH
|100GE
|1AT-3Q4M01XX-12A
|QSFP28 100G ACTIVE CABLE/MODULE
|100GE
|1AT-3Q3Q9211-01A
|100G QSFP28 CWDM4 PN: 1AT-3Q3Q9211-01A TRANSCEIVER MODULE
|100GE
|ATRQ-A007
|QSFP28 AOCS 7M
|100GE
|DQF8503-4C07
|7M 100GB/S QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLES AOC DQF8503-4C10 100GBE
|100GE
|DQF8503-4C10
|10M 100GB/S QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLES AOC DQF8503-4C10 100GBE
|100GE
|FCBN425QE2C07
|100GBASE-AOC QSFP28 TO QSFP28 DIRECT ATTACH CABLE, 7M
|100GE
|FCBN425QE2C10
|100GBASE-AOC QSFP28 TO QSFP28 DIRECT ATTACH CABLE, 10M
|100GE
|NDARXJ-B303
|3M DAC, 200G TO 2X100G
|100GE
|RTXM420-010
|QSFP28 AOCS 10M
|100GE
|SPQCEERCDFLM
|100G ER QSFP28, UP TO 40KM SINGLE MODE TRANSCEIVER
|100GE
|SPQCELRCDFB
|100G LR4 QSFP28, UP TO 10KM SINGLE MODE TRANSCEIVER
|100GE
|QSFP-SR4-AJ
|100GE
|EOLQ-131HG-O-026
|100G FR1
|100GE
|SPTSLP3SLCDF
|100G DR1
|100GE
|QSFP28-FR-C
|QSFP28, FR, 1310NM, 100G, 2KM, SMF, LC, DDM
|100GE
|QSFP28-SR4-AJ
|QSFP28, SR4, 850NM, 100G, 100M, MMF, MPO12, C-TEMP
|100GE
|SPTSBP4LLCDF
|QSFP28 100G LR4
|100GE
|JNP-QSFP-100G-LR
|100GBASE LR4 QSFP28 TRANSCEIVER, LC, 10KM OVER SMF, JNP-QSFP-100G-LR4-LU
|100GE
|QSFP-100G-CWDM4
|100GBASE CWDM4 QSFP TRANSCEIVER, LC, 2KM OVER SMF, JNP-QSFP-100G-CWDM4-LU
|100GE
|QSFP-100G-SR4-I
|100GBASE-SR4 QSFP, MPO, 100M OVER OM4 MMF INDUSTRIAL TEMPERATURE RANGE, QSFP-100G-SR4-I-LU
|100GE
|QSFP-100G-SR4-LU
|100GBASE-SR4 QSFP, QSFP-100G-SR4-LU
|100GE
|SPTSBP4LLCDF
|QSFP28 100G LR4
|100GE
|QSFP-100G-DR-LU
|100GBASE DR QSFP TRANSCEIVER, LC, 500M OVER SMF, QSFP-100G-DR-S-LU
|100GE
|NDYSV2-0003
|400G TO 4X 100G QSFP DD - 4X QSFP56 CABLE ASSEMBLY, LINEAR ACTIVE, 30AWG, 3M, 56G / LANE, JACKET
|100GE
|NDYSV2-0008
|400G TO 4X 100G QSFP DD - 4X QSFP CABLE ASSEMBLY, LINEAR ACTIVE, 30AWG, 2.5M, 56G / LANE, JACKET
|100GE
|NDYSYF-0001
|400G TO 4X100G QSFP DD - 4X QSFP56 CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 30AWG, 1M
|100GE
|TR-ZC13H-NML
|100G QSFP28 DR1 TRANSCEIVER
|100GE
|FCBN425QE2C02
|HPE (FINISAR PN FCBN425QE2C02) 100G QUADWIRE QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE, 2M
|100GE
|S2T38A
|HPE (FINISAR PN FCBN425QN2C05 ) 100G QSFP28 5M E-TEMP AOC
|100GE
|DQF8503-4C03
|QSFP28 100G ACTIVE OPTICAL CABLE (AOC),3M, MM
|100GE
|FCBN425QF1C01
|QSFP28 100G ACTIVE OPTICAL CABLE (AOC), 1M, MM
|100GE
|FCBN425QE2C30
|HPE (FINISAR PN FCBN425QE2C30) 100G QUADWIRE QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE, 30M
|100GE
|NDAAFF-0003
|AMPHENOL 100G, QSFP28 CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 30AWG, 3M, 28G / LANE, JACKET
|100GE
|NDYSYH-0003
|AMPHENOL 400G TO 4X100G, QSFP DD - 4X QSFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 3M, 56G / LANE, JACKET
|100GE
|ATRQ-A010
|HGTECH 100G QSFP28 AOC 10M
|100GE
|CAB-Q-Q-100GbE-3M
|ARISTA 100G QSFP+ DAC 3M
|100GE
|FCBN425QE1C30-C1
|QUADWIRE 100GBE QSFP28 30M AOC
|100GE
|QSFP-100G-AOC30M
|CISCO 100G QSFP28 AOC 30M
|100GE
|QSFP28-LR4-AJ
|CISCO 100G LR4 QSFP28 MODULE
|100GE
|RTXM420-007
|ACCELINK 100G QSFP28 AOCS 7M
|100GE
|FTLC9555REPM3-HD
|FINISAR 100G SR4 MODULE
|100GE
|ATRP-Bxxx
|HGTECH 100G DSFP AOC
|100GE
|RTXM520-1xx
|WTD 100G DSFP AOC
|100GE
|DMM8211-DCxx
|HISENSE 100G DSFP AOC
|10GE
|FTLX8570D3BCL-C2
|TRANSCIEVER 10GBE SFP SR
|10GE
|QSFP-4SFP10G-CU5M
|QSFP-4SFP10G-CU5M
|10GE---100GE
|FCBN425QE1C30-C1
|CISCO FINISAR CABLE ASSY QSFP28 M-M 30M
|200GE
|R5Z83A
|200GB QSFP56 MPO SR4 100M
|200GE
|L6WQF102-SD-R
|3M DAC, 200G TO 2X100G
|200GE
|MFS1S00-H030V
|200G AOC
|200GE
|MFS1S00-H003V
|200G AOC
|200GE
|R5Z84A
|200GB QSFP56 LC CWDM4 FR4 XCVR
|200GE
|RTXM500-905
|400G-2X200G SPLIT 5M AOC CABLES (400G QSFP-DD BREAKING OUT TO 2X 200G QSFP56) (Rev C0)
|200GE
|DEF8504-2C06-MB3
|QSFP-DD ACTIVE OPTICAL CABLE (AOC) TO 2XQSFP-28 ACTIVE OPTICAL CABLE BREAK-OUT
|200GE
|NDYRYH-0003
|400GGTO 2X200FG QSFP DD - 2X QSFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 3M, 56G / LANE, JACKET
|200GE
|DME8811-EC07
|400G-2X200G SPLIT 7M AOC CABLES (400G QSFP-DD BREAKING OUT TO 2X 200G QSFP56 (Rev 12)
|200GE
|NDYRYF-0001
|400G TO 2X200G, QSFP DD - 2X QSFP56 CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 30AWG, 1M
|200GE
|NDYRYH-0002
|400G TO 2X200G, QSFP DD - 2X QSFP56 CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 2M
|200GE
|NDYRFH-0003
|AMPHENOL QSFP DD - 2X QSFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 3M, 28G / LANE, JACKET
|200GE
|R8M49A
|HPE 400GBE TO 2X200G QSFP-DD TO 2XQSFP56 5M ACTIVE OPTICAL CABLE
|200GE
|R8M50A
|HPE 400GBE TO 2X200G, QSFP-DD TO 2XQSFP56 15M ACTIVE OPTICAL CABLE
|200GE
|NDAAXG-0002
|AMPHENOL 200G QSFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 28AWG, 2M, 56G / LANE, JACKET
|200GE
|NDYRYF-0006
|AMPHENOL 400G TO 2X200G QSFP DD - 2X QSFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 30AWG, 0.5M, 56G / LANE, JACKET
|200GE
|QSFP-200-CU3M
|CISCO 200G QSFP56 DAC 3M
|200GE
|RTXM500-301-F1
|ACCELINK 200G QSFP56 SR4
|200GE
|T-FX4FNS-N00
|INNOLIGHT 200G QSFP56 SR4 MODULE
|200GE
|QSFP-200-CU3M
|200G QSFP56 TO QSFP56 PASSIVE COPPER CABLE, 3M
|25GE
|SFP-H25G-CU2M
|15M (49FT) AVAGO AFBR-7QER15Z COMPATIBLE 40G QSFP+ ACTIVE OPTICAL CABLE
|400GE
|CAC43X301D4P-D1-HW
|Credo 400G AEC QSFP-DD to 4xQSFP28
|400GE
|C-DQ8FNM005-N00
|MELLANOX SELECT 400GBE QSFP-DD AOC 5M
|400GE
|C-DQ8FNM050-N00
|MELLANOX SELECT 400GBE QSFP-DD AOC 5M
|400GE
|QDD-400G-SR8
|400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 850NM 100M DOM MTP/MPO-16 MMF OPTICAL TRANSCEIVER MODULE
|400GE
|DMQ8811A-EC05
|QSFP-DD AOC 100M
|400GE
|SPTSHP2PMCBE
|400GBASE-DR4 , 500M
|400GE
|AAQD2QP2400C003
|AOI 400G BREAKOUT TO 2X200G BREAKOUT AOC
|400GE
|ATRF-C020
|HGTECH 200G QSFP56 AOC 20M
|400GE
|C-DQF8FNMxxx-N00
|INNOLIGHT 400G QSFP-DD TO 2X200G QSFP56 BREAKOUT AOC (Rev 1A)
|400GE
|FCBN950QE1C05
|FINISAR 400G QSFP-DD TO 2X200G QSFP56 BREAKOUT AOC 5M (Rev A0)
|400GE
|FCBN950QE1C20
|FINISAR 400G QSFP-DD TO 2X200G QSFP56 BREAKOUT AOC 20M
|400GE
|QDD-2Q200-CU3M
|CISCO 400G QSFP-DD TO 2X200G BREAKOUT DAC 3M
|400GE
|QDD-4ZQ100-CU1M
|CISCO 400G QSFP-DD TO 4X100G BREAKOUT DAC 1M
|400GE
|RTXM500-910
|ACCELINK 400G QSFP-DD TO 2X200G QSFP56 BREAKOUT AOC 10M (Rev 10)
|40GE
|L45593-D118-B50
|PASSIVE COPPER CABLE ETH 40GBE QSFP 3M
|40GE
|QSFP-H40G-CU1M
|PASSIVE COPPER CABLE ETH 40GBE QSFP 1M
|40GE
|QSFP-40G-SR-BD
|TRANSCIEVER 40GBE QSFP BI DIRECTIONAL (BIDIR)
|40GE
|AFBR-7QER15Z-CS1
|CISCO 40GE 15M AOC
|40GE
|QAOC-40G4F1A25-C
|CISCO-DELTA 25M 40GBE AOC
|40GE
|QSFP-H40G-CU1M
|QSFP-H40G-CU1M
|40GE
|FTL410QD2C-HZ
|40BASE-SR4/10GBASE-SR 300M QSFP+ GEN2 OPTICAL TRANSCEIVER MODULE
|40GE
|QSFP-40G-SRBD
|ARISTA NETWORKS QSFP-40G-SRBD COMPATIBLE 40GBASE-SR BI-DIRECTIONAL QSFP+ OPTICAL TRANSCEIVER MODULE FOR DUPLEX MMF
|40GE
|AFBR-79EBPZ-HP8
|40G BIDIRECTIONAL MMF QSFP+ TRANSCEIVER MODULE
|40GE
|NDCCGJ-C402
|15M (49FT) AVAGO AFBR-7QER15Z COMPATIBLE 40G QSFP+ ACTIVE OPTICAL CABLE
|40GE
|L45593-D118-D30
|PASSIVE COPPER CABLE ETH 40GBE QSFP 3M
|40GE
|DQF8501-4C01
|QSFP+ SR4 4X10.3125GB/S QSFP+ SR4 ACTIVE OPTICAL CABLE
|40GE
|606770005
|INTEL QSFP 40GBASE CR4
|40GE
|FTL4C1QE1C
|40G LR4 QSFP+, UP TO 10KM SINGLE MODE TRANSCEIVER
|40GE
|JNP-QSFP-40G-LR4
|40GBASE-LR4 QSFP+ 1310NM 10KM LC OVER SMF, JNP-QSFP-40G-LR4-LU
|50GE
|ATRP-B007
|HGTECH 50G DSFP AOC 7M
|50GE
|ATRP-B010
|HGTECH 50G DSFP AOC 10M
|50GE
|C-PD2FNM010-N00
|INNOLIGHT 50G DSFP AOCS 10M
|50GE
|DMM8211-DC07
|HISENSE 50G DSFP AOC 7M
|50GE
|DMM8211-DC10
|HISENSE 50G DSFP AOC 10M
|50GE
|RTXM520-107
|ACCELINK 50G DSFP AOCS 7M
|50GE
|RTXM520-110
|ACCELINK 50G DSFP AOCS 10M
|FDR
|FTL414QB2N-E5
|TRANSCIEVER FDR QSFP SR4
400GbE Switches
Speed
Switch Silicon
OPN # / Name
Description
Vendor
400GbE
Spectrum-3
MSN4410
24 QSFP-DD28 and 8 QSFP-DD ports, 400GbE 1U Open Ethernet Switch with Onyx
NVIDIA
400GbE
Spectrum-3
MSN4700
32 QSFPDD ports, 400GbE 1U Open Ethernet Switch with Onyx
NVIDIA
400GbE
N/A
Wedge 400
Wedge 400-48X 400GbE Data Center Switch
400GbE
N/A
Cisco Nexus 3432D-S
Cisco Nexus 3432D-S, 32 fixed 400-Gigabit Ethernet QSFP-DD ports with backward compatibility for QSFP56, QSFP28, and QSFP+
Cisco
200GbE Switches
Speed
Switch Silicon
OPN # / Name
Description
Vendor
200GbE
Spectrum-3
MSN4600V-XXXX
64 QSFP56 ports, 200GbE 2U Open Ethernet Switch with Onyx
NVIDIA
200GbE
Spectrum-2
MSN3700-XXXX
32 QSFP56 ports, 200GbE Open Ethernet Switch System
NVIDIA
100GbE Switches
Speed
NVIDIA SKU
Legacy OPN
Description
100GbE
920-9N302-00xA-xxx /
920-9N302-00x7-xxx
SN4600-XXXX
64-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
100GbE
920-9N201-00x7-xxx
SN3700C-XXXX
32-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
100GbE
920-9N213-00x7-xxx
SN3420-XXXX
48 SFP + 12 QSFP ports Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
100GbE
920-9N101-00x7-xxx
SN2700-XXXX
32-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
100GbE
N/A
QFX5200-32C-32
32-port 100GbE Ethernet Switch System
100GbE
N/A
7060CX-32S
32-port 100GbE Ethernet Switch System
100GbE
N/A
3232C
32-port 100GbE Ethernet Switch System
100GbE
N/A
N9K-C9236C
36-port 100GbE Ethernet Switch System
100GbE
N/A
93180YC-EX
48-port 25GbE + 6-port 100GbE Ethernet Switch System
100GbE
N/A
S6820-56HF
H3C S6850-56HF L3 Ethernet Switch with 48 SFP28 Ports and 8 QSFP28 Ports
100GbE
N/A
BMS T7032-IX7
32 QSFP28 ports support for 10/25/40/50/100GbE
This firmware version complies with the following Programmer’s Reference Manual:
Adapters Programmer’s Reference Manual (PRM), Rev 0.53 or later, which has Command Interface Revision 0x5. The command interface revision can be retrieved by means of the QUERY_FW command and is indicated by the field cmd_interface_rev.