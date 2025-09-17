NVIDIA ConnectX-6 Adapter Cards Firmware Release Notes v20.39.8002 LTS
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Software  Adapter Firmware  NVIDIA ConnectX-6 Adapter Cards Firmware Release Notes v20.39.8002 LTS  Validated and Supported Cables and Switches

On This Page

Validated and Supported Cables and Switches

Validated and Supported Cables and Modules

Cables Lifecycle Legend

Lifecycle Phase

Definition

EOL

End of Life

LTB

Last Time Buy

HVM

GA level

MP

GA level

P-Rel

GA level

Preliminary

Engineering Sample

Prototype

Engineering Sample

Note

NVIDIA does not support InfiniBand cables or modules not qualified or approved by NVIDIA.

Switch and HCAs InfiniBand Cable Connectivity Matrix

NVIDIA Quantum™ based switches and NVIDIA® ConnectX®-6 HCAs support HDR (PAM4, 50Gb/s per lane) and EDR (NRZ, 25Gb/s per lane) technologies. As the ConnectX adapter cards are identified by their maximum supported throughput (e.g. ConnectX-6 VPI 100Gb/s card can support either 2-lanes of 50Gb/s or 4-lanes of 25Gb/s), the exact connectivity will be determined by the cable that is being used.

As a reference:

Speed Mode

Speed Supported

Number of Lanes Used

HDR

200Gb/s InfiniBand

4 lanes of 50Gb/s

HDR100

100Gb/s InfiniBand

2 lanes of 50Gb/s

EDR

100Gb/s InfiniBand

4 lanes of 25Gb/s

FDR

56Gb/s

4 lanes of 14Gb/s

The following tables present the connectivity matrix, between NVIDIA Quantum based switches, ConnectX-6 HCA, and the cables.

Switch-to-Switch Connectivity

Switch

Switch

Cable

H cable DAC

H cable AOC

HDR DAC

HDR AOC

EDR DAC/AOC

FDR DAC/AOC

NVIDIA Quantum™

NVIDIA Quantum

No such cable

HDR100

HDR

HDR

EDR

N/A

NVIDIA Quantum

NVIDIA® Switch-IB®/Switch-IB 2

N/A

N/A

EDR

N/A

EDR

N/A

NVIDIA Quantum

NVIDIA® SWITCHX®-2

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

FDR


HCA-to-Switch Connectivity Matrix

Adapter

Switch

Cable

Y cable DAC/AOC

HDR DAC

HDR AOC

HDR100 DAC/AOC (Copper Cables Only)

EDR DAC

EDR AOC

FDR DAC/AOC

ConnectX-6 200Gb/s

NVIDIA Quantum-2

NDR Switch

N/A

2 × HDR

2 × HDR

4 × HDR100

N/A

N/A

N/A

ConnectX-6 100Gb/s

NVIDIA Quantum-2

N/A

2 × EDR

N/A

4 × HDR100

N/A

N/A

N/A

ConnectX-4/ ConnectX-5

NVIDIA Quantum-2

N/A

2 × EDR

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ConnectX-6 200Gb/s

NVIDIA Quantum

HDR Switch

HDR100

HDR

HDR

N/A

EDR

EDR

N/A

ConnectX-6 100Gb/s

NVIDIA Quantum

HDR100

EDR

EDR

N/A

EDR

EDR

N/A

ConnectX-4/ ConnectX-5

NVIDIA Quantum

N/A

EDR

N/A

N/A

EDR

EDR

FDR

ConnectX-3/ ConnectX-3 Pro

NVIDIA Quantum

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

FDRa

FDRa

ConnectX-6

Switch-IB/ Switch-IB 2

EDR Switch

N/A

EDR

N/A

N/A

EDR

EDR

N/A

ConnectX-6

SWITCHX-2

FDR Switch

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

FDR

a. Connectivity between NVIDIA Quantum and ConnectX-3 and ConnectX-3 Pro is not supported when using ports #27-34.

VPI Protocol Support

ConnectX-6 VPI supports having one port as InfiniBand and the second port as Ethernet according to the following matrix of combinations.

Warning

FDR is not supported in VPI mode.

This section provides details on the following tests:

To set the right configuration, run:

Copy
Copied!
            

            
mlxconfig -d <mst device> s LINK_TYPE_P1=1/2 LINK_TYPE_P2=1/2

where:

  • LINK_TYPE_P1 - sets the configuring protocol for port 1

  • LINK_TYPE_P2 - sets the configuring protocol for port 2

  • (1/2) - values used for the different protocols:

    • 1 – for InfiniBand

    • 2 - for Ethernet

Legend:

Configuration Combination Support

V

Supported

X

Not supported

  • Port #1

    InfiniBand

    Port #2

    Ethernet

    Port #2 - Ethernet

    200GbE/50GbE

    100GbE/25GbE

    40GbE/10GbE

    1GbE

    Port #1 - InfiniBand

    #1

    #2

    #1

    #2

    #1

    #2

    #1

    #2

    HDR / HDR100

    V

    V

    V

    V

    V

    X

    V

    V

    EDR

    V

    V

    V

    V

    V

    X

    V

    V

    FDR*

    X

    V

    X

    V

    X

    X

    X

    V

    QDR/SDR

    V

    V

    V

    V

    V

    X

    V

    V

* FDR is not supported in VPI mode.

  • Port #2

    InfiniBand

    Port #1

    Ethernet

    Port #2 - InfiniBand

    HDR/HDR100

    EDR

    FDR*

    QDR

    Port #1 – Ethernet

    #1

    #2

    #1

    #2

    #1

    #2

    #1

    #2

    200GbE/50GbE

    V

    V

    V

    X

    V

    X

    V

    V

    100GbE/25GbE

    V

    V

    V

    X

    V

    X

    V

    V

    40GbE/10GbE

    V

    V

    V

    X

    V

    X

    V

    V

    1GbE

    V

    V

    V

    X

    V

    X

    V

    V

    * FDR is not supported in VPI mode.

HDR / 200GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

HDR

N/A

980-9I86N-00H003*

MCA1J00-H003E*

NVIDIA Active Copper cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, 3m, yellow pulltab

EOL [MP]

HDR

N/A

980-9I86O-00H004*

MCA1J00-H004E*

NVIDIA Active Copper cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, 4m, yellow pulltab

EOL [MP]

HDR

N/A

980-9I977-00H003*

MCA7J50-H003R*

NVIDIA Active copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2xHDR100 100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, 3m, colored

EOL [MP]

HDR

N/A

980-9I978-00H004*

MCA7J50-H004R*

NVIDIA Active copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2xHDR100 100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, 4m, colored

EOL [MP]

HDR

N/A

980-9I979-00H005

MCA7J50-H005R

NVIDIA Active copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2xHDR100 100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, 5m, colored

EOL [Prototype]

HDR

200GE

980-9I548-00H001

MCP1650-H001E30

Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1m

HVM

HDR

200GE

980-9I549-00H002

MCP1650-H002E26

Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 2m

HVM

HDR

200GE

980-9I54A-00H00A

MCP1650-H00AE30

Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 0.5m

HVM

HDR

200GE

980-9I54B-00H01A

MCP1650-H01AE30

Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1.5 m

HVM

N/A

200GE

980-9I54C-00V001

MCP1650-V001E30

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I54D-00V002

MCP1650-V002E26

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I54E-00V002

MCP1650-V002E26_FF

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I54G-00V003

MCP1650-V003E26

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I54H-00V00A

MCP1650-V00AE30

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I54I-00V01A

MCP1650-V01AE30

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I54L-00V02A

MCP1650-V02AE26

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG

LTB [HVM]

HDR

200GE

980-9I39E-00H001

MCP7H50-H001R30

Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1m

HVM

HDR

200GE

980-9I99F-00H002

MCP7H50-H002R26

Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 2m

HVM

HDR

200GE

980-9I98G-00H01A

MCP7H50-H01AR30

Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1.5m

HVM

N/A

200GE

980-9I98H-00V001

MCP7H50-V001R30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1m, 30AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I98I-00V002

MCP7H50-V002R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2m, 26AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I98J-00V003

MCP7H50-V003R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 3m, 26AWG

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I98K-00V01A

MCP7H50-V01AR30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1.5m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I98M-00V02A

MCP7H50-V02AR26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2.5m, 26AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9IA3X-00V001

MCP7H70-V001R30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1m, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9IA3Y-00V002

MCP7H70-V002R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2m, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9I43Z-00V003

MCP7H70-V003R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4x4SFP56, colored, 3m, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9I430-00V01A

MCP7H70-V01AR30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1.5m, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9I431-00V02A

MCP7H70-V02AR26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2.5m, 26AWG

EOL [P-Rel]

HDR

200GE

980-9I46K-00H001

MCP7Y60-H001

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I46L-00H002

MCP7Y60-H002

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 2m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I93M-00H01A

MCP7Y60-H01A

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1.5m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I93N-00H001

MCP7Y70-H001

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I93O-00H002

MCP7Y70-H002

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 2m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I47P-00H01A

MCP7Y70-H01A

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1.5m, fin to flat

MP

HDR

N/A

980-9I123-00H003

MFS1S00-H003-LL

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 3m

EOL [P-Rel]

HDR

N/A

980-9I124-00H003

MFS1S00-H003E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I457-00H003

MFS1S00-H003V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 3m

MP

HDR

N/A

980-9I449-00H005

MFS1S00-H005-LL

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 5m

EOL [P-Rel]

HDR

N/A

980-9I45A-00H005

MFS1S00-H005E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I45D-00H005

MFS1S00-H005V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 5m

MP

HDR

N/A

980-9I44F-00H010

MFS1S00-H010-LL

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 10m

EOL [P-Rel]

HDR

N/A

980-9I45G-00H010

MFS1S00-H010E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m

EOL [HVM]

HDR

N/A

980-9I45H-00H010

MFS1S00-H010E_FF

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I45J-00H010

MFS1S00-H010V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 10m

MP

HDR

N/A

980-9I44L-00H015

MFS1S00-H015-LL

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 15m

EOL [P-Rel]

HDR

N/A

980-9I45M-00H015

MFS1S00-H015E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I45O-00H015

MFS1S00-H015V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 15m

MP

HDR

N/A

980-9I44Q-00H020

MFS1S00-H020-LL

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 20m

EOL [P-Rel]

HDR

N/A

980-9I45R-00H020

MFS1S00-H020E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I45T-00H020

MFS1S00-H020V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 20m

MP

HDR

N/A

980-9I45X-00H030

MFS1S00-H030-LL

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 30m

EOL [P-Rel]

HDR

N/A

980-9I45Y-00H030

MFS1S00-H030E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I440-00H030

MFS1S00-H030V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 30m

MP

HDR

N/A

980-9I455-00H050

MFS1S00-H050E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I447-00H050

MFS1S00-H050V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 50m

MP

HDR

N/A

980-9I44G-00H100

MFS1S00-H100E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I44H-00H100

MFS1S00-H100V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 100m

MP

HDR

N/A

980-9I44I-00H130

MFS1S00-H130E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 130m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I44K-00H130

MFS1S00-H130V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 130m

MP

HDR

N/A

980-9I45L-00H150

MFS1S00-H150E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 150m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I44N-00H150

MFS1S00-H150V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 150m

MP

HDR

N/A

980-9I45O-00H200

MFS1S00-H200E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 200m

EOL [EVT]

N/A

200GE

980-9I44P-00V003

MFS1S00-V003E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I45Q-00V005

MFS1S00-V005E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I45R-00V010

MFS1S00-V010E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I44S-00V015

MFS1S00-V015E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I44T-00V020

MFS1S00-V020E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I44U-00V030

MFS1S00-V030E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I44V-00V050

MFS1S00-V050E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I44W-00V100

MFS1S00-V100E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

HDR

N/A

980-9I452-00H003

MFS1S50-H003E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 3m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I445-00H003

MFS1S50-H003V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 3m

HVM

HDR

N/A

980-9I956-00H005

MFS1S50-H005E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 5m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I969-00H005

MFS1S50-H005V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 5m

HVM

HDR

N/A

980-9I95A-00H010

MFS1S50-H010E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I96D-00H010

MFS1S50-H010V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 10m

HVM

HDR

N/A

980-9I95E-00H015

MFS1S50-H015E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 15m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I96H-00H015

MFS1S50-H015V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 15m

HVM

HDR

N/A

980-9I95I-00H020

MFS1S50-H020E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I96L-00H020

MFS1S50-H020V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 20m

HVM

HDR

N/A

980-9I95M-00H030

MFS1S50-H030E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I96P-00H030

MFS1S50-H030V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 30m

HVM

HDR

200GE

980-9I95S-00H040

MFS1S50-H040V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 40m

Prototype

HDR

200GE

980-9I95T-00H050

MFS1S50-H050V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 50m

Prototype

N/A

200GE

980-9I95Q-00V003

MFS1S50-V003E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 3m

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I96R-00V005

MFS1S50-V005E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 5m

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I96S-00V010

MFS1S50-V010E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 10m

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I96T-00V015

MFS1S50-V015E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 15m

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I95U-00V020

MFS1S50-V020E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 20m

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I95V-00V030

MFS1S50-V030E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 30m

EOL [HVM]

HDR

N/A

980-9I95Z-00H003

MFS1S90-H003E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 3m

EOL [HVM]

HDR

N/A

980-9I960-00H005

MFS1S90-H005E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 5m

EOL [HVM]

HDR

N/A

980-9I961-00H010

MFS1S90-H010E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m

LTB [HVM]

HDR

N/A

980-9I962-00H015

MFS1S90-H015E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 15m

EOL [HVM]

HDR

N/A

980-9I423-00H020

MFS1S90-H020E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m

LTB [HVM]

HDR

N/A

980-9I424-00H030

MFS1S90-H030E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m

EOL [HVM]

HDR

N/A

980-9I17S-00HS00

MMA1T00-HS

NVIDIA transceiver, HDR, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m

HVM

N/A

200GE

980-9I20T-00V000

MMA1T00-VS

NVIDIA transceiver, 200GbE, up to 200Gb/s, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m

HVM

HDR

N/A

980-9I055-00H000*

MMS1W50-HM*

NVIDIA transceiver, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LC-LC, 1310nm, FR4

MP

Note

* These cables were approved for switch-to-switch connectivity. For switch-to-host connectivity there may be some issues. See Known Issue 1959529 in the Known Issues section.

Note

* MMS1W50-HM transceiver is tested and qualified only with the following OPNs: MCX653105A-HDAT and MCX653106A-HDAT.

Note

HDR links raise with RS_FEC.

EDR / 100GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

N/A

100GE

980-9I90Z-00C000

FTLC9152RGPL

100Gb/s Transceiver, QSFP28, LC-LC, 850nm SWDM4 up to 100m Over Multi-Mode Fiber

EOL [MP]

N/A

100GE

980-9I62O-00C001

MCP1600-C001

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1m 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I620-00C001

MCP1600-C001E30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N

HVM

N/A

100GE

980-9I621-00C002

MCP1600-C002

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2m 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I622-00C002

MCP1600-C002E26N

NVIDIA® Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 26AWG, CA-N

Preliminary

N/A

100GE

980-9I62V-00C002

MCP1600-C002E30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N

HVM

N/A

100GE

980-9I62X-00C003

MCP1600-C003

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3m 28AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I62Z-00C003

MCP1600-C003E26N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I620-00C003

MCP1600-C003E30L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L

HVM

N/A

100GE

980-9I625-00C005

MCP1600-C005E26L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L

HVM

N/A

100GE

980-9I626-00C00A

MCP1600-C00A

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 0.5m 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I627-00C00A

MCP1600-C00AE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I629-00C00B

MCP1600-C00BE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, Black, 30AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I62B-00C01A

MCP1600-C01A

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1.5m 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I62C-00C01A

MCP1600-C01AE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N

HVM

N/A

100GE

980-9I62G-00C02A

MCP1600-C02A

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2.5m 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I62H-00C02A

MCP1600-C02AE26N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I62I-00C02A

MCP1600-C02AE30L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28,2.5m, Black, 30AWG, CA-L

HVM

N/A

100GE

980-9I62M-00C03A

MCP1600-C03A

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3.5m 26AWG

EOL [P-Rel]

EDR

100GE

980-9I62P-00C001

MCP1600-E001

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m 30AWG

EOL [HVM]

EDR

N/A

980-9I62Q-00E001

MCP1600-E001E30

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG

HVM

EDR

100GE

980-9I62S-00C002

MCP1600-E002

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2m 28AWG

EOL [HVM]

EDR

N/A

980-9I62T-00E002

MCP1600-E002E26

NVIDIA® Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 26AWG

Preliminary

EDR

N/A

980-9I62U-00E002

MCP1600-E002E30

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG

HVM

EDR

100GE

980-9I62V-00C003

MCP1600-E003

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG

EOL [HVM]

EDR

N/A

980-9I62W-00E003

MCP1600-E003E26

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG

HVM

EDR

N/A

980-9I62Y-00E004

MCP1600-E004E26

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 4m, Black, 26AWG

EOL [HVM]

EDR

N/A

980-9I62Z-00E005

MCP1600-E005E26

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG

HVM

EDR

N/A

980-9I620-00E00A

MCP1600-E00A

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m 30AWG

EOL [HVM]

EDR

N/A

980-9I621-00E00A

MCP1600-E00AE30

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG

EOL [HVM]

EDR

N/A

980-9I622-00E00B

MCP1600-E00BE30

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, Black, 30AWG

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

EDR

100GE

980-9I623-00C01A

MCP1600-E01A

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m 30AWG

EOL [HVM]

EDR

N/A

980-9I624-00E01A

MCP1600-E01AE30

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG

HVM

EDR

N/A

980-9I625-00E01C

MCP1600-E01BE30

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.25m, Black, 30AWG

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

EDR

100GE

980-9I626-00C02A

MCP1600-E02A

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2.5m 26AWG

EOL [HVM]

EDR

N/A

980-9I627-00E02A

MCP1600-E02AE26

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, Black, 26AWG

HVM

N/A

100GE

980-9I645-00C001

MCP7F00-A001R

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 1m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I486-00C001

MCP7F00-A001R30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48A-00C002

MCP7F00-A002R

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 2m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I48B-00C002

MCP7F00-A002R30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48G-00C003

MCP7F00-A003R26N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I48H-00C003

MCP7F00-A003R30L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48J-00C005

MCP7F00-A005R26L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48M-00C01A

MCP7F00-A01AR

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs,1.5m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I48N-00C01A

MCP7F00-A01AR30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48S-00C02A

MCP7F00-A02AR26N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I48T-00C02A

MCP7F00-A02AR30L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48U-00C02A

MCP7F00-A02ARLZ

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, LSZH, Colored, 28AWG

EOL [P-Rel]

N/A

100GE

980-9I48X-00C03A

MCP7F00-A03AR26L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3.5m, Colored, 26AWG, CA-L

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I61C-00C005

MCP7H00-G00000

NVIDIA® passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L

Preliminary

N/A

100GE

980-9I61D-00C001

MCP7H00-G001

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I99F-00C001

MCP7H00-G001R

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 1m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I99G-00C001

MCP7H00-G001R30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I99J-00C002

MCP7H00-G002R

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I99K-00C002

MCP7H00-G002R26N

NVIDIA® passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 26AWG, CA-N

Preliminary

N/A

100GE

980-9I99L-00C002

MCP7H00-G002R30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I99O-00C003

MCP7H00-G003R

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 3m, 28AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I99Q-00C003

MCP7H00-G003R26N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I39R-00C003

MCP7H00-G003R30L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I99S-00C004

MCP7H00-G004R26L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 4m, Colored, 26AWG, CA-L

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I99W-00C01A

MCP7H00-G01AR

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 1.5m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I99X-00C01A

MCP7H00-G01AR30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I992-00C02A

MCP7H00-G02AR

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2.5m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I994-00C02A

MCP7H00-G02AR26N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I395-00C02A

MCP7H00-G02AR30L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I13S-00C003

MFA1A00-C003

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m

HVM

N/A

100GE

980-9I13X-00C005

MFA1A00-C005

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m

HVM

N/A

100GE

980-9I134-00C010

MFA1A00-C010

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m

HVM

N/A

100GE

980-9I13A-00C015

MFA1A00-C015

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m

HVM

N/A

100GE

980-9I13F-00C020

MFA1A00-C020

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m

HVM

N/A

100GE

980-9I13N-00C030

MFA1A00-C030

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m

HVM

N/A

100GE

980-9I130-00C050

MFA1A00-C050

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m

HVM

N/A

100GE

980-9I13B-00C100

MFA1A00-C100

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m

LTB [HVM]

EDR

N/A

980-9I13D-00E001

MFA1A00-E001

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m

HVM

EDR

N/A

980-9I13F-00E003

MFA1A00-E003

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m

HVM

EDR

N/A

980-9I13J-00E005

MFA1A00-E005

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m

HVM

EDR

N/A

980-9I13M-00E007

MFA1A00-E007

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 7m

LTB [HVM]

EDR

N/A

980-9I13O-00E010

MFA1A00-E010

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m

HVM

EDR

N/A

980-9I13R-00E010

MFA1A00-E010_FF

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

EDR

N/A

980-9I13S-00E015

MFA1A00-E015

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m

HVM

EDR

N/A

980-9I13V-00E020

MFA1A00-E020

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m

HVM

EDR

N/A

980-9I13Y-00E030

MFA1A00-E030

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m

HVM

EDR

N/A

980-9I133-00E050

MFA1A00-E050

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m

HVM

EDR

N/A

980-9I135-00E100

MFA1A00-E100

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I37H-00C003

MFA7A20-C003

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I37I-00C005

MFA7A20-C005

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I40J-00C010

MFA7A20-C010

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 10m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I40K-00C020

MFA7A20-C020

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 20m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I40L-00C002

MFA7A20-C02A

NVIDIA® active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m

Preliminary

N/A

100GE

980-9I40M-00C003

MFA7A20-C03A

NVIDIA® active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3.5m

Preliminary

N/A

100GE

980-9I40N-00C003

MFA7A50-C003

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I40O-00C005

MFA7A50-C005

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I49P-00C010

MFA7A50-C010

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 10m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I49Q-00C015

MFA7A50-C015

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 15m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I49R-00C020

MFA7A50-C020

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 20m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I49S-00C030

MFA7A50-C030

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 30m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I149-00CS00

MMA1B00-C100D

NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m, DDMI

HVM

N/A

100GE

980-9I17B-00CS00

MMA1B00-C100D_FF

NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m, DDMI

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

N/A

100GE

980-9I17D-00CS00

MMA1B00-C100T

NVIDIA® transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, up to 100m, OTU4

Preliminary

EDR

N/A

980-9I17L-00E000

MMA1B00-E100

NVIDIA transceiver, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m

HVM

N/A

100GE

980-9I17P-00CR00

MMA1L10-CR

NVIDIA optical transceiver, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, LR4 up to 10km

HVM

N/A

100GE

980-9I17Q-00CM00

MMA1L30-CM

NVIDIA optical module, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, CWDM4, up to 2km

MP

N/A

100GE

980-9I16X-00C000

MMS1C10-CM

NVIDIA active optical module, 100Gb/s, QSFP, MPO, 1310nm, PSM4, up to 500m

EOL [MP]

N/A

100GE

980-9I042-00C000

MMS1V70-CM

NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, LC-LC, 1310nm, DR1

P-Rel

Note

EDR links raise with RS-FEC.

FDR / 56GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

FDR

56GE

980-9I679-00L004

MC2207126-004

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 4m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I67A-00L003

MC2207128-003

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I67C-00L02A

MC2207128-0A2

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2.5m

EOL [MP]

FDR

56GE

980-9I67D-00L001

MC2207130-001

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I67E-00L002

MC2207130-002

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I67F-00L00A

MC2207130-00A

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 0.5m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I67G-00L01A

MC2207130-0A1

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1.5m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I15U-00L003

MC220731V-003

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I15V-00L005

MC220731V-005

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 5m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I15W-00L010

MC220731V-010

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 10m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I15X-00L015

MC220731V-015

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 15m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I15Y-00L020

MC220731V-020

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 20m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I15Z-00L025

MC220731V-025

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 25m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I150-00L030

MC220731V-030

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 30m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I151-00L040

MC220731V-040

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 40m

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

FDR

56GE

980-9I152-00L050

MC220731V-050

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 50m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I153-00L075

MC220731V-075

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 75m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I154-00L100

MC220731V-100

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 100m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I675-00L001

MCP170L-F001

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1m

EOL [P-Rel]

FDR

56GE

980-9I676-00L002

MCP170L-F002

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 2m

EOL [P-Rel]

FDR

56GE

980-9I677-00L003

MCP170L-F003

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 3m

EOL [P-Rel][HIBERN/ATE]

FDR

56GE

980-9I678-00L00A

MCP170L-F00A

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m

EOL [P-Rel]

FDR

56GE

980-9I679-00L01A

MCP170L-F01A

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m

EOL [P-Rel][HIBERN/ATE]

FDR

N/A

980-9I17M-00FS00

MMA1B00-F030D

NVIDIA transceiver, FDR, QSFP+, MPO, 850nm, SR4, up to 30m, DDMI

LTB [HVM]

50GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

N/A

50GE

980-9I873-00G001

MCP2M50-G001E30

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

50GE

980-9I874-00G002

MCP2M50-G002E26

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

50GE

980-9I875-00G003

MCP2M50-G003E26

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

50GE

980-9I876-00G00A

MCP2M50-G00AE30

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

50GE

980-9I877-00G01A

MCP2M50-G01AE30

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

50GE

980-9I878-00G02A

MCP2M50-G02AE26

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG

EOL [P-Rel]

QDR Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy Cables OPN

Description

LifeCycle Phase

QDR

NA

980-9I66S-00Q007

MC2206125-007

NVIDIA passive copper cable, IB QDR, 40Gb/s, QSFP,7m

EOL [HVM]

FDR10 / 40GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

FDR10

40GE

980-9I66U-00B004

MC2206128-004

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 4m

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

FDR10

40GE

980-9I66V-00B005

MC2206128-005

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 5m

EOL [HVM]

FDR10

40GE

980-9I66W-00B001

MC2206130-001

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 1m

EOL [HVM]

FDR10

40GE

980-9I66X-00B002

MC2206130-002

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 2m

EOL [HVM]

FDR10

40GE

980-9I66Y-00B003

MC2206130-003

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 3m

EOL [HVM]

FDR10

40GE

980-9I66Z-00B00A

MC2206130-00A

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 0.5m

EOL [HVM]

FDR10

N/A

980-9I140-00T003

MC2206310-003

NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 3m

EOL [HVM]

FDR10

N/A

980-9I141-00T005

MC2206310-005

NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 5m

EOL [HVM]

FDR10

N/A

980-9I142-00T010

MC2206310-010

NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 10m

EOL [HVM]

FDR10

N/A

980-9I143-00T015

MC2206310-015

NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 15m

EOL [HVM]

FDR10

N/A

980-9I144-00T020

MC2206310-020

NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 20m

EOL [HVM]

FDR10

N/A

980-9I145-00T030

MC2206310-030

NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 30m

EOL [HVM]

FDR10

N/A

980-9I147-00T050

MC2206310-050

NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 50m

EOL [HVM]

FDR10

N/A

980-9I148-00T100

MC2206310-100

NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 100m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I666-00B004

MC2210126-004

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 4m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I667-00B005

MC2210126-005

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 5m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I668-00B003

MC2210128-003

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I66A-00B001

MC2210130-001

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I66C-00B002

MC2210130-002

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I14D-00B003

MC2210310-003

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m

EOL [MP]

N/A

40GE

980-9I14E-00B005

MC2210310-005

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 5m

EOL [MP]

N/A

40GE

980-9I14F-00B010

MC2210310-010

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 10m

EOL [MP]

N/A

40GE

980-9I14G-00B015

MC2210310-015

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 15m

EOL [MP]

N/A

40GE

980-9I14H-00B020

MC2210310-020

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 20m

EOL [MP]

N/A

40GE

980-9I14I-00B030

MC2210310-030

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 30m

EOL [MP]

N/A

40GE

980-9I14J-00B050

MC2210310-050

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 50m

EOL [MP]

N/A

40GE

980-9I14K-00B100

MC2210310-100

NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 100m

EOL [MP]

FDR10

40GE

980-9I170-00BM00

MC2210411-SR4E

NVIDIA optical module, 40Gb/s, QSFP, MPO, 850nm, up to 300m

EOL [HVM]

FDR10

N/A

980-9I21O-00TR00

MC2210511-LR4

NVIDIA optical module, 40Gb/s, QSFP, LC-LC, 1310nm, LR4 up to 10km

EOL [MP]

N/A

40GE

980-9I64V-00B005

MC2609125-005

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 5m

EOL [P-Rel]

N/A

40GE

980-9I64W-00B001

MC2609130-001

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 1m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I64Y-00B003

MC2609130-003

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 3m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I72J-00B005

MC6709309-005

NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 5m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I72K-00B010

MC6709309-010

NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 10m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I72L-00B020

MC6709309-020

NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 20m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I72M-00B030

MC6709309-030

NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 30m

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I66U-00B001

MCP1700-B001E

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1m, Black Pulltab

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I66V-00B002

MCP1700-B002E

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2m, Black Pulltab

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I66W-00B003

MCP1700-B003E

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m, Black Pulltab

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I66X-00B01A

MCP1700-B01AE

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1.5m, Black Pulltab

EOL [MP]

N/A

40GE

980-9I66Y-00B02A

MCP1700-B02AE

NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2.5m, Black Pulltab

EOL [MP]

N/A

40GE

980-9I426-00BM00

MMA1B00-B150D

NVIDIA transceiver, 40GbE, QSFP+, MPO, 850nm, SR4, up to 150m, DDMI

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I64X-00B01A

MCP7900-X01AA

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 1.5m, Blue Pulltab, customized label

EOL [P-Rel][HIBERNATE]

N/A

40GE

980-9I640-00B002

MCP7904-X002A

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 2m, Black Pulltab, customized label

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I641-00B003

MCP7904-X003A

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 3m, Black Pulltab, customized label

EOL [HVM][HIBERNATE]

N/A

40GE

980-9I642-00B01A

MCP7904-X01AA

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 1.5m, Black Pulltab, customized label

EOL [HVM]

N/A

40GE

980-9I643-00B02A

MCP7904-X02AA

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 2.5m, Black Pulltab, customized label

EOL [P-Rel][HIBERNATE]

25GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

N/A

25GE

980-9I78I-00A000

MAM1Q00A-QSA28

NVIDIA cable module, ETH 25GbE, 100Gb/s to 25Gb/s, QSFP28 to SFP28

HVM

N/A

25GE

980-9I63J-00A001

MCP2M00-A001

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63L-00A001

MCP2M00-A001E30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9I63M-00A002

MCP2M00-A002

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63N-00A002

MCP2M00-A002E26N

NVIDIA® Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 26AWG, CA-N

Preliminary

N/A

25GE

980-9I63O-00A002

MCP2M00-A002E30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9I63R-00A003

MCP2M00-A003E26N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63S-00A003

MCP2M00-A003E30L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9I63T-00A004

MCP2M00-A004E26L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 4m, Black, 26AWG, CA-L

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63V-00A005

MCP2M00-A005E26L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9I63W-00A00A

MCP2M00-A00A

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63X-00A00A

MCP2M00-A00AE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63Z-00A01A

MCP2M00-A01AE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9I631-00A02A

MCP2M00-A02AE26N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I632-00A02A

MCP2M00-A02AE30L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9IA1T-00A003

MFA2P10-A003

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 3m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I53W-00A005

MFA2P10-A005

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 5m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I53Z-00A007

MFA2P10-A007

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 7m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I532-00A010

MFA2P10-A010

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 10m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I535-00A015

MFA2P10-A015

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 15m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I536-00A020

MFA2P10-A020

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 20m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I539-00A030

MFA2P10-A030

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 30m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I53A-00A050

MFA2P10-A050

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 50m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I094-00AR00

MMA2L20-AR

NVIDIA optical transceiver, 25GbE, 25Gb/s, SFP28, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km

MP

N/A

25GE

980-9I595-00AM00

MMA2P00-AS

NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR

HVM

N/A

25GE

980-9I34B-00AS00

MMA2P00-AS-SP

NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 100m, single package

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I34D-00AS00

MMA2P00-AS_FF

NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 100m

EOL [HVM]

10GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

N/A

10GE

980-9I71G-00J000

MAM1Q00A-QSA

NVIDIA cable module, ETH 10GbE, 40Gb/s to 10Gb/s, QSFP to SFP+

HVM

N/A

10GE

980-9I65P-00J005

MC2309124-005

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 5m

EOL [P-Rel]

N/A

10GE

980-9I65Q-00J007

MC2309124-007

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 7m

EOL [P-Rel]

N/A

10GE

980-9I65R-00J001

MC2309130-001

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 1m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I65S-00J002

MC2309130-002

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 2m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I65T-00J003

MC2309130-003

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 3m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I65U-00J00A

MC2309130-00A

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 0.5m

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

N/A

10GE

980-9I682-00J004

MC3309124-004

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 4m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I683-00J005

MC3309124-005

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 5m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I684-00J006

MC3309124-006

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 6m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I685-00J007

MC3309124-007

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 7m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I686-00J001

MC3309130-001

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I688-00J002

MC3309130-002

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68B-00J003

MC3309130-003

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68F-00J00A

MC3309130-00A

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 0.5m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68G-00J01A

MC3309130-0A1

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68H-00J02A

MC3309130-0A2

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68A-00J001

MCP2100-X001B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, Blue Pulltab, Connector Label

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

N/A

10GE

980-9I68B-00J002

MCP2100-X002B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Blue Pulltab, Connector Label

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

N/A

10GE

980-9I68C-00J003

MCP2100-X003B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Blue Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68E-00J001

MCP2104-X001B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

N/A

10GE

980-9I68F-00J002

MCP2104-X002B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68G-00J003

MCP2104-X003B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68H-00J01A

MCP2104-X01AB

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68I-00J02A

MCP2104-X02AB

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

930-9O000-0000-343

MFM1T02A-LR

NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-LR

HVM

N/A

10GE

MFM1T02A-LR-F

MFM1T02A-LR-F

NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km

HVM

N/A

10GE

930-9O000-0000-409

MFM1T02A-SR

NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-SR

HVM

N/A

10GE

MFM1T02A-SR-F

MFM1T02A-SR-F

NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m

HVM

N/A

10GE

MFM1T02A-SR-P

MFM1T02A-SR-P

NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m

HVM

1GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

N/A

1GE

980-9I270-00IM00

MC3208011-SX

NVIDIA Optical module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, LC-LC, SX 850nm, up to 500m

EOL [P-Rel]

N/A

1GE

980-9I251-00IS00

MC3208411-T

NVIDIA module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, Base-T, up to 100m

HVM

Supported 3rd Party Cables and Modules

Speed

Cable OPN

Description

10GbE

FTLX8571D3BCL-ME

10gb SFP 850nm Optic Transceiver

10GbE

SP7051-HP

HP-MethodeElec. 10GbE AOM

40GbE

2231254-2

Cisco 3m 40GbE copper

40GbE

AFBR-7QER15Z-CS1

Cisco 40GbE 15m AOC

40GbE

BN-QS-SP-CBL-5M

PASSIVE COPPER SPLITTER CABLE ETH 40GBE TO 4X10GBE 5M

40GbE

NDCCGJ-C402

15m (49ft) Avago AFBR-7QER15Z Compatible 40G QSFP+ Active Optical Cable

40GbE

QSFP-40G-SR-BD

Cisco 40GBASE-SR-BiDi, duplex MMF

100GbE

1AT-3Q4M01XX-12A

O-NET QSFP28 100G Active cable/module

100GbE

AQPMANQ4EDMA0784

QSFP28 100G SMF 500m Transceiver

100GbE

CAB-Q-Q-100G-3M

Passive 3 meter, QSFP+ to QSFP+ QSFP100 TWINAX 103.125Gbps-CR4

100GbE

CAB-Q-Q-100GbE-3M

Passive 3 meter , QSFP+ to QSFP+ QSFP100 TWINAX 103.125Gbps-CR4

100GbE

FCBN425QE1C30-C1

100GbE Quadwire® QSFP28 Active Optical Cable 30M

100GbE

FTLC1151RDPL

TRANSCIEVER 100GBE QSFP LR4

100GbE

FTLC9152RGPL

100G 100M QSFP28 SWDM4 OPT TRANS

100GbE

FTLC9555REPM3-E6

100m Parallel MMF 100GQSFP28Optical Transceiver

100GbE

NDAAFJ-C102

SF-NDAAFJ100G-005M

100GbE

QSFP-100G-AOC30M

30m (98ft) Cisco QSFP-100G-AOC30M Compatible 100G QSFP28 Active Optical Cable

100GbE

QSFP28-LR4-AJ

CISCO-PRE 100GbE LR4 QSFP28 Transceiver Module

100GbE

SFBR-89BDDZ-CS2

CISCO-PRE 100G AOM BiDi

100GbE

SQF1002L4LNC101P

Cisco-SUMITOMO 100GbE AOM

Tested Switches

HDR / 200Gb/s Switches

Speed

Switch Silicon

OPN # / Name

Description

Vendor

HDR

Quantum

MQM8700-xxx

40-port Managed Non-blocking HDR 200Gb/s InfiniBand Smart Switch

NVIDIA

HDR

Quantum

MQM8790-xxx

40-port Unmanaged, Non-blocking HDR 200Gb/s InfiniBand Smart Switch

NVIDIA

EDR / 100Gb/s Switches

Speed

Switch Silicon

OPN # / Name

Description

Vendor

EDR

Switch-IB

MSB7790-XXX

36-port Unmanaged EDR 100Gb/s InfiniBand Switch Systems

NVIDIA

EDR

Switch-IB

MSB7700-XXX

36-port Managed EDR 100Gb/s InfiniBand Switch Systems

NVIDIA

EDR

Switch-IB 2

MSB7800-XXX

36-port Managed EDR 100Gb/s InfiniBand Switch Systems

NVIDIA

200GbE Switches

Speed

Switch Silicon

OPN # / Name

Description

Vendor

200GbE

Spectrum-3

MSN4600V-XXXX

64 QSFP56 ports, 200GbE 2U Open Ethernet Switch with Onyx

NVIDIA

200GbE

Spectrum-2

MSN3700-XXXX

32 QSFP56 ports, 200GbE Open Ethernet Switch System

NVIDIA

100GbE Switches

Speed

Switch Silicon

OPN # / Name

Description

Vendor

100GbE

Spectrum-3

MSN4600-XXXX

64-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System

NVIDIA

100GbE

Spectrum-2

MSN3700C-XXXX

32-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System

NVIDIA

100GbE

Spectrum-2

MSN3420-XXXX

48 SFP + 12 QSFP ports Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System

NVIDIA

100GbE

Spectrum

MSN2410-XXXX

48-port 25GbE + 8-port 100GbE Open Ethernet Switch System

NVIDIA

100GbE

Spectrum

MSN2700-XXXX

32-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System

NVIDIA

100GbE

N/A

QFX5200-32C-32

32-port 100GbE Ethernet Switch System

Juniper

100GbE

N/A

S6820-56HF

48 SFP+ + 8 QSFP Ports 100GbE Switch Ethernet

H3C

100GbE

N/A

CE6860-1-48S8CQ-EI

Huawei 100GbE Ethernet switch

Huawei

100GbE

N/A

7060CX-32S

32-port 100GbE Ethernet Switch System

Arista

100GbE

N/A

3232C

32-port 100GbE Ethernet Switch System

Cisco

100GbE

N/A

N9K-C9236C

36-port 100GbE Ethernet Switch System

Cisco

100GbE

N/A

93180YC-EX

48-port 25GbE + 6-port 100GbE Ethernet Switch System

Cisco

100GbE

N/A

T7032-IX7

32-port 100GbE Ethernet Switch System

Quanta


10/40GbE Switches

Speed

Switch Silicon

OPN # / Name

Description

Vendor

10GbE

N/A

5548UP

32x 10GbE SFP+ Switch System

Cisco

10/40GbE

N/A

7050Q

16 x 40GbE QSFP+ Switch System

Arista

10/40GbE

N/A

7050S

48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System

Arista

10/40GbE

N/A

G8264

48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System

Lenovo

10/40GbE

N/A

QFX3500

48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System

Juniper

10/40GbE

N/A

S4810P-AC

48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System

Force10

10/40GbE

N/A

3064

48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System

Cisco

10/40GbE

N/A

8164F

48x 10GbE SFP+ and 2 x 40GbE QSFP+ Switch System

Dell

10/40GbE

N/A

S5000

48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System

Dell

10/40GbE

N/A

3132Q

4x 10GbE SFP+ and 32 x 40GbE QSFP+ Switch System

Cisco

40GbE

N/A

7050QX

32x 40GbE QSFP+ Switch System

Arista

40GbE

N/A

G8316

16x 40GbE QSFP+ Switch System

Lenovo

40GbE

N/A

S6000

32x 40GbE QSFP+ Switch System

Dell

PRM Revision Compatibility

This firmware version complies with the following Programmer’s Reference Manual:

  • Adapters Programmer’s Reference Manual (PRM), Rev 0.53 or later, which has Command Interface Revision 0x5. The command interface revision can be retrieved by means of the QUERY_FW command and is indicated by the field cmd_interface_rev.
© Copyright 2025, NVIDIA. Last updated on Sep 17, 2025.
content here