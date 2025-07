Validated and Supported Cables and Switches

Lifecycle Phase Definition EOL End of Life LTB Last Time Buy HVM GA level MP GA level P-Rel GA level Preliminary Engineering Sample Prototype Engineering Sample

Note NVIDIA does not support InfiniBand cables or modules not qualified or approved by NVIDIA.

NVIDIA Quantum™ based switches and NVIDIA® ConnectX®-6 HCAs support HDR (PAM4, 50Gb/s per lane) and EDR (NRZ, 25Gb/s per lane) technologies. As the ConnectX adapter cards are identified by their maximum supported throughput (e.g. ConnectX-6 VPI 100Gb/s card can support either 2-lanes of 50Gb/s or 4-lanes of 25Gb/s), the exact connectivity will be determined by the cable that is being used.

As a reference:

Speed Mode Speed Supported Number of Lanes Used HDR 200Gb/s InfiniBand 4 lanes of 50Gb/s HDR100 100Gb/s InfiniBand 2 lanes of 50Gb/s EDR 100Gb/s InfiniBand 4 lanes of 25Gb/s FDR 56Gb/s 4 lanes of 14Gb/s

The following tables present the connectivity matrix, between NVIDIA Quantum based switches, ConnectX-6 HCA, and the cables.

Switch Switch Cable H cable DAC H cable AOC HDR DAC HDR AOC EDR DAC/AOC FDR DAC/AOC NVIDIA Quantum™ NVIDIA Quantum No such cable HDR100 HDR HDR EDR N/A NVIDIA Quantum NVIDIA® Switch-IB®/Switch-IB 2 N/A N/A EDR N/A EDR N/A NVIDIA Quantum NVIDIA® SWITCHX®-2 N/A N/A N/A N/A N/A FDR

Adapter Switch Cable Y cable DAC/AOC HDR DAC HDR AOC HDR100 DAC/AOC (Copper Cables Only) EDR DAC EDR AOC FDR DAC/AOC ConnectX-6 200Gb/s NVIDIA Quantum-2 NDR Switch N/A 2 × HDR 2 × HDR 4 × HDR100 N/A N/A N/A ConnectX-6 100Gb/s NVIDIA Quantum-2 N/A 2 × EDR N/A 4 × HDR100 N/A N/A N/A ConnectX-4/ ConnectX-5 NVIDIA Quantum-2 N/A 2 × EDR N/A N/A N/A N/A N/A ConnectX-6 200Gb/s NVIDIA Quantum HDR Switch HDR100 HDR HDR N/A EDR EDR N/A ConnectX-6 100Gb/s NVIDIA Quantum HDR100 EDR EDR N/A EDR EDR N/A ConnectX-4/ ConnectX-5 NVIDIA Quantum N/A EDR N/A N/A EDR EDR FDR ConnectX-3/ ConnectX-3 Pro NVIDIA Quantum N/A N/A N/A N/A N/A FDRa FDRa ConnectX-6 Switch-IB/ Switch-IB 2 EDR Switch N/A EDR N/A N/A EDR EDR N/A ConnectX-6 SWITCHX-2 FDR Switch N/A N/A N/A N/A N/A N/A FDR

a. Connectivity between NVIDIA Quantum and ConnectX-3 and ConnectX-3 Pro is not supported when using ports #27-34.

ConnectX-6 VPI supports having one port as InfiniBand and the second port as Ethernet according to the following matrix of combinations.

Warning FDR is not supported in VPI mode.

This section provides details on the following tests:

To set the right configuration, run:

Copy Copied! mlxconfig -d <mst device> s LINK_TYPE_P1= 1 / 2 LINK_TYPE_P2= 1 / 2

where:

LINK_TYPE_P1 - sets the configuring protocol for port 1

LINK_TYPE_P2 - sets the configuring protocol for port 2

(1/2) - values used for the different protocols: 1 – for InfiniBand 2 - for Ethernet



Legend:

Configuration Combination Support V Supported X Not supported

Port #1 InfiniBand Port #2 Ethernet Port #2 - Ethernet 200GbE/50GbE 100GbE/25GbE 40GbE/10GbE 1GbE Port #1 - InfiniBand #1 #2 #1 #2 #1 #2 #1 #2 HDR / HDR100 V V V V V X V V EDR V V V V V X V V FDR* X V X V X X X V QDR/SDR V V V V V X V V

* FDR is not supported in VPI mode.

Port #2 InfiniBand Port #1 Ethernet Port #2 - InfiniBand HDR/HDR100 EDR FDR* QDR Port #1 – Ethernet #1 #2 #1 #2 #1 #2 #1 #2 200GbE/50GbE V V V X V X V V 100GbE/25GbE V V V X V X V V 40GbE/10GbE V V V X V X V V 1GbE V V V X V X V V * FDR is not supported in VPI mode.

IB Data Rate Eth Data Rate NVIDIA P/N Legacy OPN Description LifeCycle Phase HDR N/A 980-9I86N-00H003* MCA1J00-H003E* NVIDIA Active Copper cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, 3m, yellow pulltab EOL [MP] HDR N/A 980-9I86O-00H004* MCA1J00-H004E* NVIDIA Active Copper cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, 4m, yellow pulltab EOL [MP] HDR N/A 980-9I977-00H003* MCA7J50-H003R* NVIDIA Active copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2xHDR100 100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, 3m, colored EOL [MP] HDR N/A 980-9I978-00H004* MCA7J50-H004R* NVIDIA Active copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2xHDR100 100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, 4m, colored EOL [MP] HDR N/A 980-9I979-00H005 MCA7J50-H005R NVIDIA Active copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2xHDR100 100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, 5m, colored EOL [Prototype] HDR 200GE 980-9I548-00H001 MCP1650-H001E30 Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1m HVM HDR 200GE 980-9I549-00H002 MCP1650-H002E26 Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 2m HVM HDR 200GE 980-9I54A-00H00A MCP1650-H00AE30 Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 0.5m HVM HDR 200GE 980-9I54B-00H01A MCP1650-H01AE30 Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1.5 m HVM N/A 200GE 980-9I54C-00V001 MCP1650-V001E30 NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG LTB [HVM] N/A 200GE 980-9I54D-00V002 MCP1650-V002E26 NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG LTB [HVM] N/A 200GE 980-9I54E-00V002 MCP1650-V002E26_FF NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG EOL [HVM] N/A 200GE 980-9I54G-00V003 MCP1650-V003E26 NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG EOL [HVM] N/A 200GE 980-9I54H-00V00A MCP1650-V00AE30 NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG LTB [HVM] N/A 200GE 980-9I54I-00V01A MCP1650-V01AE30 NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG LTB [HVM] N/A 200GE 980-9I54L-00V02A MCP1650-V02AE26 NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG LTB [HVM] HDR 200GE 980-9I39E-00H001 MCP7H50-H001R30 Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1m HVM HDR 200GE 980-9I99F-00H002 MCP7H50-H002R26 Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 2m HVM HDR 200GE 980-9I98G-00H01A MCP7H50-H01AR30 Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1.5m HVM N/A 200GE 980-9I98H-00V001 MCP7H50-V001R30 NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1m, 30AWG LTB [HVM] N/A 200GE 980-9I98I-00V002 MCP7H50-V002R26 NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2m, 26AWG LTB [HVM] N/A 200GE 980-9I98J-00V003 MCP7H50-V003R26 NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 3m, 26AWG EOL [HVM] N/A 200GE 980-9I98K-00V01A MCP7H50-V01AR30 NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1.5m, 30AWG EOL [HVM] N/A 200GE 980-9I98M-00V02A MCP7H50-V02AR26 NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2.5m, 26AWG LTB [HVM] N/A 200GE 980-9IA3X-00V001 MCP7H70-V001R30 NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1m, 30AWG EOL [P-Rel] N/A 200GE 980-9IA3Y-00V002 MCP7H70-V002R26 NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2m, 26AWG EOL [P-Rel] N/A 200GE 980-9I43Z-00V003 MCP7H70-V003R26 NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4x4SFP56, colored, 3m, 26AWG EOL [P-Rel] N/A 200GE 980-9I430-00V01A MCP7H70-V01AR30 NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1.5m, 30AWG EOL [P-Rel] N/A 200GE 980-9I431-00V02A MCP7H70-V02AR26 NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2.5m, 26AWG EOL [P-Rel] HDR 200GE 980-9I46K-00H001 MCP7Y60-H001 NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1m, fin to flat MP HDR 200GE 980-9I46L-00H002 MCP7Y60-H002 NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 2m, fin to flat MP HDR 200GE 980-9I93M-00H01A MCP7Y60-H01A NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1.5m, fin to flat MP HDR 200GE 980-9I93N-00H001 MCP7Y70-H001 NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1m, fin to flat MP HDR 200GE 980-9I93O-00H002 MCP7Y70-H002 NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 2m, fin to flat MP HDR 200GE 980-9I47P-00H01A MCP7Y70-H01A NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1.5m, fin to flat MP HDR N/A 980-9I123-00H003 MFS1S00-H003-LL NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 3m EOL [P-Rel] HDR N/A 980-9I124-00H003 MFS1S00-H003E NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m EOL [HVM] HDR 200GE 980-9I457-00H003 MFS1S00-H003V Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 3m MP HDR N/A 980-9I449-00H005 MFS1S00-H005-LL NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 5m EOL [P-Rel] HDR N/A 980-9I45A-00H005 MFS1S00-H005E NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m EOL [HVM] HDR 200GE 980-9I45D-00H005 MFS1S00-H005V Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 5m MP HDR N/A 980-9I44F-00H010 MFS1S00-H010-LL NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 10m EOL [P-Rel] HDR N/A 980-9I45G-00H010 MFS1S00-H010E NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m EOL [HVM] HDR N/A 980-9I45H-00H010 MFS1S00-H010E_FF NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m EOL [HVM] HDR 200GE 980-9I45J-00H010 MFS1S00-H010V Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 10m MP HDR N/A 980-9I44L-00H015 MFS1S00-H015-LL NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 15m EOL [P-Rel] HDR N/A 980-9I45M-00H015 MFS1S00-H015E NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m EOL [HVM] HDR 200GE 980-9I45O-00H015 MFS1S00-H015V Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 15m MP HDR N/A 980-9I44Q-00H020 MFS1S00-H020-LL NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 20m EOL [P-Rel] HDR N/A 980-9I45R-00H020 MFS1S00-H020E NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m EOL [HVM] HDR 200GE 980-9I45T-00H020 MFS1S00-H020V Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 20m MP HDR N/A 980-9I45X-00H030 MFS1S00-H030-LL NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 30m EOL [P-Rel] HDR N/A 980-9I45Y-00H030 MFS1S00-H030E NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m EOL [HVM] HDR 200GE 980-9I440-00H030 MFS1S00-H030V Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 30m MP HDR N/A 980-9I455-00H050 MFS1S00-H050E NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m EOL [HVM] HDR 200GE 980-9I447-00H050 MFS1S00-H050V Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 50m MP HDR N/A 980-9I44G-00H100 MFS1S00-H100E NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m EOL [HVM] HDR 200GE 980-9I44H-00H100 MFS1S00-H100V Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 100m MP HDR N/A 980-9I44I-00H130 MFS1S00-H130E NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 130m EOL [HVM] HDR 200GE 980-9I44K-00H130 MFS1S00-H130V Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 130m MP HDR 200GE 980-9I44N-00H150 MFS1S00-H150V Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 150m MP N/A 200GE 980-9I44P-00V003 MFS1S00-V003E NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m LTB [HVM] N/A 200GE 980-9I45Q-00V005 MFS1S00-V005E NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m LTB [HVM] N/A 200GE 980-9I45R-00V010 MFS1S00-V010E NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m LTB [HVM] N/A 200GE 980-9I44S-00V015 MFS1S00-V015E NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m LTB [HVM] N/A 200GE 980-9I44T-00V020 MFS1S00-V020E NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m LTB [HVM] N/A 200GE 980-9I44U-00V030 MFS1S00-V030E NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m LTB [HVM] N/A 200GE 980-9I44V-00V050 MFS1S00-V050E NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m LTB [HVM] N/A 200GE 980-9I44W-00V100 MFS1S00-V100E NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m EOL [HVM][HIBERN/ATE] HDR N/A 980-9I452-00H003 MFS1S50-H003E NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 3m EOL [HVM] HDR 200GE 980-9I445-00H003 MFS1S50-H003V Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 3m HVM HDR N/A 980-9I956-00H005 MFS1S50-H005E NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 5m EOL [HVM] HDR 200GE 980-9I969-00H005 MFS1S50-H005V Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 5m HVM HDR N/A 980-9I95A-00H010 MFS1S50-H010E NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m EOL [HVM] HDR 200GE 980-9I96D-00H010 MFS1S50-H010V Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 10m HVM HDR N/A 980-9I95E-00H015 MFS1S50-H015E NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 15m EOL [HVM] HDR 200GE 980-9I96H-00H015 MFS1S50-H015V Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 15m HVM HDR N/A 980-9I95I-00H020 MFS1S50-H020E NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m EOL [HVM] HDR 200GE 980-9I96L-00H020 MFS1S50-H020V Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 20m HVM HDR N/A 980-9I95M-00H030 MFS1S50-H030E NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m EOL [HVM] HDR 200GE 980-9I96P-00H030 MFS1S50-H030V Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 30m HVM N/A 200GE 980-9I95Q-00V003 MFS1S50-V003E NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 3m EOL [HVM] N/A 200GE 980-9I96R-00V005 MFS1S50-V005E NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 5m EOL [HVM] N/A 200GE 980-9I96S-00V010 MFS1S50-V010E NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 10m EOL [HVM] N/A 200GE 980-9I96T-00V015 MFS1S50-V015E NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 15m EOL [HVM] N/A 200GE 980-9I95U-00V020 MFS1S50-V020E NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 20m EOL [HVM] N/A 200GE 980-9I95V-00V030 MFS1S50-V030E NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 30m EOL [HVM] HDR N/A 980-9I95Z-00H003 MFS1S90-H003E NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 3m EOL [HVM] HDR N/A 980-9I960-00H005 MFS1S90-H005E NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 5m EOL [HVM] HDR N/A 980-9I961-00H010 MFS1S90-H010E NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m LTB [HVM] HDR N/A 980-9I962-00H015 MFS1S90-H015E NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 15m EOL [HVM] HDR N/A 980-9I423-00H020 MFS1S90-H020E NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m LTB [HVM] HDR N/A 980-9I424-00H030 MFS1S90-H030E NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m EOL [HVM] HDR N/A 980-9I17S-00HS00 MMA1T00-HS NVIDIA transceiver, HDR, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m HVM N/A 200GE 980-9I20T-00V000 MMA1T00-VS NVIDIA transceiver, 200GbE, up to 200Gb/s, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m HVM HDR N/A 980-9I055-00H000* MMS1W50-HM* NVIDIA transceiver, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LC-LC, 1310nm, FR4 MP HDR N/A 980-9I41X-00H003 MFA7U10-H003 NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 3m P-Rel HDR N/A 980-9I11Z-00H005 MFA7U10-H005 NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 5m P-Rel HDR N/A 980-9I111-00H010 MFA7U10-H010 NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 10m P-Rel HDR N/A 980-9I113-00H015 MFA7U10-H015 NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 15m P-Rel HDR N/A 980-9I115-00H020 MFA7U10-H020 NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 20m P-Rel HDR N/A 980-9I117-00H030 MFA7U10-H030 NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 30m P-Rel HDR N/A 980-9I11V-00H050 MFA7U10-H050 NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 50m Prototype NA 100GE 980-9I53X-00C000 SPQ-CE-ER-CDFL-M 40km 100G QSFP28 ER Optical Transceiver P-Rel HDR NA 980-9I45E-09H070 MFS1S00-H070V NVIDIA active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, LSZH, 70m MP HDR NA 980-9I45L-00H150 MFS1S00-H150E NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 150m EOL [HVM] HDR NA 980-9I45O-00H200 MFS1S00-H200E NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 200m EOL [EVT]

Note * These cables were approved for switch-to-switch connectivity. For switch-to-host connectivity there may be some issues. See Known Issue 1959529 in the Known Issues section.

Note * MMS1W50-HM transceiver is tested and qualified only with the following OPNs: MCX653105A-HDAT and MCX653106A-HDAT.

Note HDR links raise with RS_FEC.

IB Data Rate Eth Data Rate NVIDIA P/N Legacy OPN Description LifeCycle Phase HDR100 100GE 980-9I41Z-00H003 MFA7U40-H003 NVIDIA AOC splitter, 200(2x100)Gbps to 2x100Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 3m, fin to flat P-Rel HDR100 100GE 980-9I111-00H005 MFA7U40-H005 NVIDIA AOC splitter, 200(2x100)Gbps to 2x100Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 5m, fin to flat P-Rel HDR100 100GE 980-9I113-00H010 MFA7U40-H010 NVIDIA AOC splitter, 200(2x100)Gbps to 2x100Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 10m, fin to flat P-Rel HDR100 100GE 980-9I115-00H015 MFA7U40-H015 NVIDIA AOC splitter, 200(2x100)Gbps to 2x100Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 15m, fin to flat P-Rel HDR100 100GE 980-9I117-00H020 MFA7U40-H020 NVIDIA AOC splitter, 200(2x100)Gbps to 2x100Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 20m, fin to flat P-Rel HDR100 100GE 980-9I119-00H030 MFA7U40-H030 NVIDIA AOC splitter, 200(2x100)Gbps to 2x100Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 30m, fin to flat P-Rel

IB Data Rate Eth Data Rate NVIDIA P/N Legacy OPN Description LifeCycle Phase N/A 100GE 980-9I90Z-00C000 FTLC9152RGPL 100Gb/s Transceiver, QSFP28, LC-LC, 850nm SWDM4 up to 100m Over Multi-Mode Fiber EOL [MP] N/A 100GE 980-9I62O-00C001 MCP1600-C001 NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1m 30AWG EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I620-00C001 MCP1600-C001E30N NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N HVM N/A 100GE 980-9I621-00C002 MCP1600-C002 NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2m 30AWG EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I622-00C002 MCP1600-C002E26N NVIDIA® Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 26AWG, CA-N Preliminary N/A 100GE 980-9I62V-00C002 MCP1600-C002E30N NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N HVM N/A 100GE 980-9I62X-00C003 MCP1600-C003 NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3m 28AWG EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I62Z-00C003 MCP1600-C003E26N NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I620-00C003 MCP1600-C003E30L NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L HVM N/A 100GE 980-9I625-00C005 MCP1600-C005E26L NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L HVM N/A 100GE 980-9I626-00C00A MCP1600-C00A NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 0.5m 30AWG EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I627-00C00A MCP1600-C00AE30N NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I629-00C00B MCP1600-C00BE30N NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, Black, 30AWG, CA-N EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I62B-00C01A MCP1600-C01A NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1.5m 30AWG EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I62C-00C01A MCP1600-C01AE30N NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N HVM N/A 100GE 980-9I62G-00C02A MCP1600-C02A NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2.5m 30AWG EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I62H-00C02A MCP1600-C02AE26N NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I62I-00C02A MCP1600-C02AE30L NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28,2.5m, Black, 30AWG, CA-L HVM N/A 100GE 980-9I62M-00C03A MCP1600-C03A NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3.5m 26AWG EOL [P-Rel] EDR 100GE 980-9I62P-00C001 MCP1600-E001 NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m 30AWG EOL [HVM] EDR N/A 980-9I62Q-00E001 MCP1600-E001E30 NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG HVM EDR 100GE 980-9I62S-00C002 MCP1600-E002 NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2m 28AWG EOL [HVM] EDR N/A 980-9I62T-00E002 MCP1600-E002E26 NVIDIA® Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 26AWG Preliminary EDR N/A 980-9I62U-00E002 MCP1600-E002E30 NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG HVM EDR 100GE 980-9I62V-00C003 MCP1600-E003 NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG EOL [HVM] EDR N/A 980-9I62W-00E003 MCP1600-E003E26 NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG HVM EDR N/A 980-9I62Y-00E004 MCP1600-E004E26 NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 4m, Black, 26AWG EOL [HVM] EDR N/A 980-9I62Z-00E005 MCP1600-E005E26 NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG HVM EDR N/A 980-9I620-00E00A MCP1600-E00A NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m 30AWG EOL [HVM] EDR N/A 980-9I621-00E00A MCP1600-E00AE30 NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG EOL [HVM] EDR N/A 980-9I622-00E00B MCP1600-E00BE30 NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, Black, 30AWG EOL [HVM][HIBERN/ATE] EDR 100GE 980-9I623-00C01A MCP1600-E01A NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m 30AWG EOL [HVM] EDR N/A 980-9I624-00E01A MCP1600-E01AE30 NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG HVM EDR N/A 980-9I625-00E01C MCP1600-E01BE30 NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.25m, Black, 30AWG EOL [HVM][HIBERN/ATE] EDR 100GE 980-9I626-00C02A MCP1600-E02A NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2.5m 26AWG EOL [HVM] EDR N/A 980-9I627-00E02A MCP1600-E02AE26 NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, Black, 26AWG HVM N/A 100GE 980-9I645-00C001 MCP7F00-A001R NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 1m, 30AWG EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I486-00C001 MCP7F00-A001R30N NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N LTB [HVM] N/A 100GE 980-9I48A-00C002 MCP7F00-A002R NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 2m, 30AWG EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I48B-00C002 MCP7F00-A002R30N NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N LTB [HVM] N/A 100GE 980-9I48G-00C003 MCP7F00-A003R26N NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I48H-00C003 MCP7F00-A003R30L NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L LTB [HVM] N/A 100GE 980-9I48J-00C005 MCP7F00-A005R26L NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L LTB [HVM] N/A 100GE 980-9I48M-00C01A MCP7F00-A01AR NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs,1.5m, 30AWG EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I48N-00C01A MCP7F00-A01AR30N NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N LTB [HVM] N/A 100GE 980-9I48S-00C02A MCP7F00-A02AR26N NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I48T-00C02A MCP7F00-A02AR30L NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L LTB [HVM] N/A 100GE 980-9I48U-00C02A MCP7F00-A02ARLZ NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, LSZH, Colored, 28AWG EOL [P-Rel] N/A 100GE 980-9I48X-00C03A MCP7F00-A03AR26L NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3.5m, Colored, 26AWG, CA-L EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I61C-00C005 MCP7H00-G00000 NVIDIA® passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L Preliminary N/A 100GE 980-9I61D-00C001 MCP7H00-G001 NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, 30AWG EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I99F-00C001 MCP7H00-G001R NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 1m, 30AWG EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I99G-00C001 MCP7H00-G001R30N NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N LTB [HVM] N/A 100GE 980-9I99J-00C002 MCP7H00-G002R NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2m, 30AWG EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I99K-00C002 MCP7H00-G002R26N NVIDIA® passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 26AWG, CA-N Preliminary N/A 100GE 980-9I99L-00C002 MCP7H00-G002R30N NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N LTB [HVM] N/A 100GE 980-9I99O-00C003 MCP7H00-G003R NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 3m, 28AWG EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I99Q-00C003 MCP7H00-G003R26N NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I39R-00C003 MCP7H00-G003R30L NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L LTB [HVM] N/A 100GE 980-9I99S-00C004 MCP7H00-G004R26L NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 4m, Colored, 26AWG, CA-L EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I99W-00C01A MCP7H00-G01AR NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 1.5m, 30AWG EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I99X-00C01A MCP7H00-G01AR30N NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N LTB [HVM] N/A 100GE 980-9I992-00C02A MCP7H00-G02AR NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2.5m, 30AWG EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I994-00C02A MCP7H00-G02AR26N NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I395-00C02A MCP7H00-G02AR30L NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L LTB [HVM] N/A 100GE 980-9I13S-00C003 MFA1A00-C003 NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m HVM N/A 100GE 980-9I13X-00C005 MFA1A00-C005 NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m HVM N/A 100GE 980-9I134-00C010 MFA1A00-C010 NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m HVM N/A 100GE 980-9I13A-00C015 MFA1A00-C015 NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m HVM N/A 100GE 980-9I13F-00C020 MFA1A00-C020 NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m HVM N/A 100GE 980-9I13N-00C030 MFA1A00-C030 NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m HVM N/A 100GE 980-9I130-00C050 MFA1A00-C050 NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m HVM N/A 100GE 980-9I13B-00C100 MFA1A00-C100 NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m LTB [HVM] EDR N/A 980-9I13D-00E001 MFA1A00-E001 NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m HVM EDR N/A 980-9I13F-00E003 MFA1A00-E003 NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m HVM EDR N/A 980-9I13J-00E005 MFA1A00-E005 NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m HVM EDR N/A 980-9I13M-00E007 MFA1A00-E007 NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 7m LTB [HVM] EDR N/A 980-9I13O-00E010 MFA1A00-E010 NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m HVM EDR N/A 980-9I13R-00E010 MFA1A00-E010_FF NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m EOL [HVM][HIBERN/ATE] EDR N/A 980-9I13S-00E015 MFA1A00-E015 NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m HVM EDR N/A 980-9I13V-00E020 MFA1A00-E020 NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m HVM EDR N/A 980-9I13Y-00E030 MFA1A00-E030 NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m HVM EDR N/A 980-9I133-00E050 MFA1A00-E050 NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m HVM EDR N/A 980-9I135-00E100 MFA1A00-E100 NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m LTB [HVM] N/A 100GE 980-9I37H-00C003 MFA7A20-C003 NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I37I-00C005 MFA7A20-C005 NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I40J-00C010 MFA7A20-C010 NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 10m EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I40K-00C020 MFA7A20-C020 NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 20m EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I40L-00C002 MFA7A20-C02A NVIDIA® active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m Preliminary N/A 100GE 980-9I40M-00C003 MFA7A20-C03A NVIDIA® active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3.5m Preliminary N/A 100GE 980-9I40N-00C003 MFA7A50-C003 NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I40O-00C005 MFA7A50-C005 NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I49P-00C010 MFA7A50-C010 NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 10m EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I49Q-00C015 MFA7A50-C015 NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 15m EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I49R-00C020 MFA7A50-C020 NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 20m EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I49S-00C030 MFA7A50-C030 NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 30m EOL [HVM] N/A 100GE 980-9I149-00CS00 MMA1B00-C100D NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m, DDMI HVM N/A 100GE 980-9I17B-00CS00 MMA1B00-C100D_FF NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m, DDMI EOL [HVM][HIBERN/ATE] N/A 100GE 980-9I17D-00CS00 MMA1B00-C100T NVIDIA® transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, up to 100m, OTU4 Preliminary EDR N/A 980-9I17L-00E000 MMA1B00-E100 NVIDIA transceiver, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m HVM N/A 100GE 980-9I17P-00CR00 MMA1L10-CR NVIDIA optical transceiver, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, LR4 up to 10km HVM N/A 100GE 980-9I17Q-00CM00 MMA1L30-CM NVIDIA optical module, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, CWDM4, up to 2km MP N/A 100GE 980-9I16X-00C000 MMS1C10-CM NVIDIA active optical module, 100Gb/s, QSFP, MPO, 1310nm, PSM4, up to 500m EOL [MP] N/A 100GE 980-9I042-00C000 MMS1V70-CM NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, LC-LC, 1310nm, DR1 P-Rel

Note EDR links raise with RS-FEC.

IB Data Rate Eth Data Rate NVIDIA P/N Legacy OPN Description LifeCycle Phase FDR 56GE 980-9I679-00L004 MC2207126-004 NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 4m EOL [HVM] FDR 56GE 980-9I67A-00L003 MC2207128-003 NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m EOL [HVM] FDR 56GE 980-9I67C-00L02A MC2207128-0A2 NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2.5m EOL [MP] FDR 56GE 980-9I67D-00L001 MC2207130-001 NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m EOL [HVM] FDR 56GE 980-9I67E-00L002 MC2207130-002 NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m EOL [HVM] FDR 56GE 980-9I67F-00L00A MC2207130-00A NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 0.5m EOL [HVM] FDR 56GE 980-9I67G-00L01A MC2207130-0A1 NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1.5m EOL [HVM] FDR 56GE 980-9I15U-00L003 MC220731V-003 NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m EOL [HVM] FDR 56GE 980-9I15V-00L005 MC220731V-005 NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 5m EOL [HVM] FDR 56GE 980-9I15W-00L010 MC220731V-010 NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 10m EOL [HVM] FDR 56GE 980-9I15X-00L015 MC220731V-015 NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 15m EOL [HVM] FDR 56GE 980-9I15Y-00L020 MC220731V-020 NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 20m EOL [HVM] FDR 56GE 980-9I15Z-00L025 MC220731V-025 NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 25m EOL [HVM] FDR 56GE 980-9I150-00L030 MC220731V-030 NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 30m EOL [HVM] FDR 56GE 980-9I151-00L040 MC220731V-040 NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 40m EOL [HVM][HIBERN/ATE] FDR 56GE 980-9I152-00L050 MC220731V-050 NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 50m EOL [HVM] FDR 56GE 980-9I153-00L075 MC220731V-075 NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 75m EOL [HVM] FDR 56GE 980-9I154-00L100 MC220731V-100 NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 100m EOL [HVM] FDR 56GE 980-9I675-00L001 MCP170L-F001 NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1m EOL [P-Rel] FDR 56GE 980-9I678-00L00A MCP170L-F00A NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m EOL [P-Rel] FDR 56GE 980-9I679-00L01A MCP170L-F01A NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m EOL [P-Rel][HIBERN/ATE] FDR N/A 980-9I17M-00FS00 MMA1B00-F030D NVIDIA transceiver, FDR, QSFP+, MPO, 850nm, SR4, up to 30m, DDMI LTB [HVM]

IB Data Rate Eth Data Rate NVIDIA P/N Legacy OPN Description LifeCycle Phase N/A 50GE 980-9I873-00G001 MCP2M50-G001E30 NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG EOL [P-Rel] N/A 50GE 980-9I874-00G002 MCP2M50-G002E26 NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG EOL [P-Rel] N/A 50GE 980-9I875-00G003 MCP2M50-G003E26 NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG EOL [P-Rel] N/A 50GE 980-9I876-00G00A MCP2M50-G00AE30 NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG EOL [P-Rel] N/A 50GE 980-9I877-00G01A MCP2M50-G01AE30 NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG EOL [P-Rel] N/A 50GE 980-9I878-00G02A MCP2M50-G02AE26 NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG EOL [P-Rel]

IB Data Rate Eth Data Rate NVIDIA P/N Legacy Cables OPN Description LifeCycle Phase QDR NA 980-9I66S-00Q007 MC2206125-007 NVIDIA passive copper cable, IB QDR, 40Gb/s, QSFP,7m EOL [HVM]

IB Data Rate Eth Data Rate NVIDIA P/N Legacy OPN Description LifeCycle Phase FDR10 40GE 980-9I66U-00B004 MC2206128-004 NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 4m EOL [HVM][HIBERN/ATE] FDR10 40GE 980-9I66V-00B005 MC2206128-005 NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 5m EOL [HVM] FDR10 40GE 980-9I66W-00B001 MC2206130-001 NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 1m EOL [HVM] FDR10 40GE 980-9I66X-00B002 MC2206130-002 NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 2m EOL [HVM] FDR10 40GE 980-9I66Y-00B003 MC2206130-003 NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 3m EOL [HVM] FDR10 40GE 980-9I66Z-00B00A MC2206130-00A NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 0.5m EOL [HVM] FDR10 N/A 980-9I140-00T003 MC2206310-003 NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 3m EOL [HVM] FDR10 N/A 980-9I141-00T005 MC2206310-005 NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 5m EOL [HVM] FDR10 N/A 980-9I142-00T010 MC2206310-010 NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 10m EOL [HVM] FDR10 N/A 980-9I143-00T015 MC2206310-015 NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 15m EOL [HVM] FDR10 N/A 980-9I144-00T020 MC2206310-020 NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 20m EOL [HVM] FDR10 N/A 980-9I145-00T030 MC2206310-030 NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 30m EOL [HVM] FDR10 N/A 980-9I147-00T050 MC2206310-050 NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 50m EOL [HVM] FDR10 N/A 980-9I148-00T100 MC2206310-100 NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 100m EOL [HVM] N/A 40GE 980-9I666-00B004 MC2210126-004 NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 4m EOL [HVM] N/A 40GE 980-9I667-00B005 MC2210126-005 NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 5m EOL [HVM] N/A 40GE 980-9I668-00B003 MC2210128-003 NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m EOL [HVM] N/A 40GE 980-9I66A-00B001 MC2210130-001 NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1m EOL [HVM] N/A 40GE 980-9I66C-00B002 MC2210130-002 NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2m EOL [HVM] N/A 40GE 980-9I14D-00B003 MC2210310-003 NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m EOL [MP] N/A 40GE 980-9I14E-00B005 MC2210310-005 NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 5m EOL [MP] N/A 40GE 980-9I14F-00B010 MC2210310-010 NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 10m EOL [MP] N/A 40GE 980-9I14G-00B015 MC2210310-015 NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 15m EOL [MP] N/A 40GE 980-9I14H-00B020 MC2210310-020 NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 20m EOL [MP] N/A 40GE 980-9I14I-00B030 MC2210310-030 NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 30m EOL [MP] N/A 40GE 980-9I14J-00B050 MC2210310-050 NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 50m EOL [MP] N/A 40GE 980-9I14K-00B100 MC2210310-100 NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 100m EOL [MP] FDR10 40GE 980-9I170-00BM00 MC2210411-SR4E NVIDIA optical module, 40Gb/s, QSFP, MPO, 850nm, up to 300m EOL [HVM] FDR10 N/A 980-9I21O-00TR00 MC2210511-LR4 NVIDIA optical module, 40Gb/s, QSFP, LC-LC, 1310nm, LR4 up to 10km EOL [MP] N/A 40GE 980-9I64V-00B005 MC2609125-005 NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 5m EOL [P-Rel] N/A 40GE 980-9I64W-00B001 MC2609130-001 NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 1m EOL [HVM] N/A 40GE 980-9I64Y-00B003 MC2609130-003 NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 3m EOL [HVM] N/A 40GE 980-9I72J-00B005 MC6709309-005 NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 5m EOL [HVM] N/A 40GE 980-9I72K-00B010 MC6709309-010 NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 10m EOL [HVM] N/A 40GE 980-9I72L-00B020 MC6709309-020 NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 20m EOL [HVM] N/A 40GE 980-9I72M-00B030 MC6709309-030 NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 30m EOL [HVM] N/A 40GE 980-9I66U-00B001 MCP1700-B001E NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1m, Black Pulltab EOL [HVM] N/A 40GE 980-9I66V-00B002 MCP1700-B002E NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2m, Black Pulltab EOL [HVM] N/A 40GE 980-9I66W-00B003 MCP1700-B003E NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m, Black Pulltab EOL [HVM] N/A 40GE 980-9I66X-00B01A MCP1700-B01AE NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1.5m, Black Pulltab EOL [MP] N/A 40GE 980-9I66Y-00B02A MCP1700-B02AE NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2.5m, Black Pulltab EOL [MP] N/A 40GE 980-9I426-00BM00 MMA1B00-B150D NVIDIA transceiver, 40GbE, QSFP+, MPO, 850nm, SR4, up to 150m, DDMI EOL [HVM]

IB Data Rate Eth Data Rate NVIDIA P/N Legacy OPN Description LifeCycle Phase N/A 25GE 980-9I78I-00A000 MAM1Q00A-QSA28 NVIDIA cable module, ETH 25GbE, 100Gb/s to 25Gb/s, QSFP28 to SFP28 HVM N/A 25GE 980-9I63J-00A001 MCP2M00-A001 NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, 30AWG EOL [HVM] N/A 25GE 980-9I63L-00A001 MCP2M00-A001E30N NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N LTB [HVM] N/A 25GE 980-9I63M-00A002 MCP2M00-A002 NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, 30AWG EOL [HVM] N/A 25GE 980-9I63N-00A002 MCP2M00-A002E26N NVIDIA® Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 26AWG, CA-N Preliminary N/A 25GE 980-9I63O-00A002 MCP2M00-A002E30N NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N LTB [HVM] N/A 25GE 980-9I63R-00A003 MCP2M00-A003E26N NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N EOL [HVM] N/A 25GE 980-9I63S-00A003 MCP2M00-A003E30L NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L LTB [HVM] N/A 25GE 980-9I63T-00A004 MCP2M00-A004E26L NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 4m, Black, 26AWG, CA-L EOL [HVM] N/A 25GE 980-9I63V-00A005 MCP2M00-A005E26L NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L LTB [HVM] N/A 25GE 980-9I63W-00A00A MCP2M00-A00A NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, 30AWG EOL [HVM] N/A 25GE 980-9I63X-00A00A MCP2M00-A00AE30N NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N EOL [HVM] N/A 25GE 980-9I63Z-00A01A MCP2M00-A01AE30N NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N LTB [HVM] N/A 25GE 980-9I631-00A02A MCP2M00-A02AE26N NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N EOL [HVM] N/A 25GE 980-9I632-00A02A MCP2M00-A02AE30L NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 30AWG, CA-L LTB [HVM] N/A 25GE 980-9IA1T-00A003 MFA2P10-A003 NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 3m EOL [HVM] N/A 25GE 980-9I53W-00A005 MFA2P10-A005 NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 5m EOL [HVM] N/A 25GE 980-9I53Z-00A007 MFA2P10-A007 NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 7m EOL [HVM] N/A 25GE 980-9I532-00A010 MFA2P10-A010 NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 10m EOL [HVM] N/A 25GE 980-9I535-00A015 MFA2P10-A015 NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 15m EOL [HVM] N/A 25GE 980-9I536-00A020 MFA2P10-A020 NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 20m EOL [HVM] N/A 25GE 980-9I539-00A030 MFA2P10-A030 NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 30m EOL [HVM] N/A 25GE 980-9I53A-00A050 MFA2P10-A050 NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 50m EOL [HVM] N/A 25GE 980-9I094-00AR00 MMA2L20-AR NVIDIA optical transceiver, 25GbE, 25Gb/s, SFP28, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km MP N/A 25GE 980-9I595-00AM00 MMA2P00-AS NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR HVM N/A 25GE 980-9I34B-00AS00 MMA2P00-AS-SP NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 100m, single package EOL [HVM] N/A 25GE 980-9I34D-00AS00 MMA2P00-AS_FF NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 100m EOL [HVM]

IB Data Rate Eth Data Rate NVIDIA P/N Legacy OPN Description LifeCycle Phase N/A 10GE 980-9I71G-00J000 MAM1Q00A-QSA NVIDIA cable module, ETH 10GbE, 40Gb/s to 10Gb/s, QSFP to SFP+ HVM N/A 10GE 980-9I65P-00J005 MC2309124-005 NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 5m EOL [P-Rel] N/A 10GE 980-9I65Q-00J007 MC2309124-007 NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 7m EOL [P-Rel] N/A 10GE 980-9I65R-00J001 MC2309130-001 NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 1m EOL [HVM] N/A 10GE 980-9I65S-00J002 MC2309130-002 NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 2m EOL [HVM] N/A 10GE 980-9I65T-00J003 MC2309130-003 NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 3m EOL [HVM] N/A 10GE 980-9I65U-00J00A MC2309130-00A NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 0.5m EOL [HVM][HIBERN/ATE] N/A 10GE 980-9I682-00J004 MC3309124-004 NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 4m EOL [HVM] N/A 10GE 980-9I683-00J005 MC3309124-005 NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 5m EOL [HVM] N/A 10GE 980-9I684-00J006 MC3309124-006 NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 6m EOL [HVM] N/A 10GE 980-9I685-00J007 MC3309124-007 NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 7m EOL [HVM] N/A 10GE 980-9I686-00J001 MC3309130-001 NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m EOL [HVM] N/A 10GE 980-9I688-00J002 MC3309130-002 NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m EOL [HVM] N/A 10GE 980-9I68B-00J003 MC3309130-003 NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m EOL [HVM] N/A 10GE 980-9I68F-00J00A MC3309130-00A NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 0.5m EOL [HVM] N/A 10GE 980-9I68G-00J01A MC3309130-0A1 NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m EOL [HVM] N/A 10GE 980-9I68H-00J02A MC3309130-0A2 NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m EOL [HVM] N/A 10GE 980-9I68B-00J002 MCP2100-X002B NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Blue Pulltab, Connector Label EOL [HVM][HIBERN/ATE] N/A 10GE 980-9I68C-00J003 MCP2100-X003B NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Blue Pulltab, Connector Label EOL [HVM] N/A 10GE 980-9I68E-00J001 MCP2104-X001B NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, Black Pulltab, Connector Label EOL [HVM][HIBERN/ATE] N/A 10GE 980-9I68F-00J002 MCP2104-X002B NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Black Pulltab, Connector Label EOL [HVM] N/A 10GE 980-9I68G-00J003 MCP2104-X003B NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Black Pulltab, Connector Label EOL [HVM] N/A 10GE 980-9I68H-00J01A MCP2104-X01AB NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m, Black Pulltab, Connector Label EOL [HVM] N/A 10GE 980-9I68I-00J02A MCP2104-X02AB NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m, Black Pulltab, Connector Label EOL [HVM] N/A 10GE 930-9O000-0000-343 MFM1T02A-LR NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-LR HVM N/A 10GE MFM1T02A-LR-F MFM1T02A-LR-F NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km HVM N/A 10GE 930-9O000-0000-409 MFM1T02A-SR NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-SR HVM N/A 10GE MFM1T02A-SR-F MFM1T02A-SR-F NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m HVM N/A 10GE MFM1T02A-SR-P MFM1T02A-SR-P NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m HVM

IB Data Rate Eth Data Rate NVIDIA P/N Legacy OPN Description LifeCycle Phase N/A 1GE 980-9I270-00IM00 MC3208011-SX NVIDIA Optical module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, LC-LC, SX 850nm, up to 500m EOL [P-Rel] N/A 1GE 980-9I251-00IS00 MC3208411-T NVIDIA module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, Base-T, up to 100m HVM