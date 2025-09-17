On This Page
- Validated and Supported Cables and Modules
- Cables Lifecycle Legend
- Switch and HCAs InfiniBand Cable Connectivity Matrix
- Switch-to-Switch Connectivity
- HCA-to-Switch Connectivity Matrix
- HDR / 200GbE Cables
- HDR100 / 200GbE Cables
- EDR / 100GbE Cables
- FDR / 56GbE Cables
- 50GbE Cables
- QDR Cables
- FDR10 / 40GbE Cables
- 25GbE Cables
- 10GbE Cables
- 1GbE Cables
- Supported 3rd Party Cables and Modules
- Tested Switches
- PRM Revision Compatibility
Validated and Supported Cables and Switches
Cables Lifecycle Legend
Lifecycle Phase
Definition
EOL
End of Life
LTB
Last Time Buy
HVM
GA level
MP
GA level
P-Rel
GA level
Preliminary
Engineering Sample
Prototype
Engineering Sample
NVIDIA does not support InfiniBand cables or modules not qualified or approved by NVIDIA.
Switch and HCAs InfiniBand Cable Connectivity Matrix
NVIDIA Quantum™ based switches and NVIDIA® ConnectX®-6 HCAs support HDR (PAM4, 50Gb/s per lane) and EDR (NRZ, 25Gb/s per lane) technologies. As the ConnectX adapter cards are identified by their maximum supported throughput (e.g. ConnectX-6 VPI 100Gb/s card can support either 2-lanes of 50Gb/s or 4-lanes of 25Gb/s), the exact connectivity will be determined by the cable that is being used.
As a reference:
Speed Mode
Speed Supported
Number of Lanes Used
HDR
200Gb/s InfiniBand
4 lanes of 50Gb/s
HDR100
100Gb/s InfiniBand
2 lanes of 50Gb/s
EDR
100Gb/s InfiniBand
4 lanes of 25Gb/s
FDR
56Gb/s
4 lanes of 14Gb/s
The following tables present the connectivity matrix, between NVIDIA Quantum based switches, ConnectX-6 HCA, and the cables.
Switch-to-Switch Connectivity
Switch
Switch
Cable
H cable DAC
H cable AOC
HDR DAC
HDR AOC
EDR DAC/AOC
FDR DAC/AOC
NVIDIA Quantum™
NVIDIA Quantum
No such cable
HDR100
HDR
HDR
EDR
N/A
NVIDIA Quantum
NVIDIA® Switch-IB®/Switch-IB 2
N/A
N/A
EDR
N/A
EDR
N/A
NVIDIA Quantum
NVIDIA® SWITCHX®-2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
FDR
HCA-to-Switch Connectivity Matrix
Adapter
Switch
Cable
Y cable DAC/AOC
HDR DAC
HDR AOC
HDR100 DAC/AOC (Copper Cables Only)
EDR DAC
EDR AOC
FDR DAC/AOC
ConnectX-6 200Gb/s
NVIDIA Quantum-2
NDR Switch
N/A
2 × HDR
2 × HDR
4 × HDR100
N/A
N/A
N/A
ConnectX-6 100Gb/s
NVIDIA Quantum-2
N/A
2 × EDR
N/A
4 × HDR100
N/A
N/A
N/A
ConnectX-4/ ConnectX-5
NVIDIA Quantum-2
N/A
2 × EDR
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ConnectX-6 200Gb/s
NVIDIA Quantum
HDR Switch
HDR100
HDR
HDR
N/A
EDR
EDR
N/A
ConnectX-6 100Gb/s
NVIDIA Quantum
HDR100
EDR
EDR
N/A
EDR
EDR
N/A
ConnectX-4/ ConnectX-5
NVIDIA Quantum
N/A
EDR
N/A
N/A
EDR
EDR
FDR
ConnectX-3/ ConnectX-3 Pro
NVIDIA Quantum
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
FDRa
FDRa
ConnectX-6
Switch-IB/ Switch-IB 2
EDR Switch
N/A
EDR
N/A
N/A
EDR
EDR
N/A
ConnectX-6
SWITCHX-2
FDR Switch
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
FDR
a. Connectivity between NVIDIA Quantum and ConnectX-3 and ConnectX-3 Pro is not supported when using ports #27-34.
InfiniBand/Ethernet Support
ConnectX-6 VPI supports having one port as InfiniBand and the second port as Ethernet according to the following matrix of combinations.
FDR is not supported in VPI mode.
This section provides details on the following tests:
To set the right configuration, run:
mlxconfig -d <mst device> s LINK_TYPE_P1=
1/
2 LINK_TYPE_P2=
1/
2
where:
LINK_TYPE_P1- sets the configuring protocol for port 1
LINK_TYPE_P2- sets the configuring protocol for port 2
(1/2)- values used for the different protocols:
1 – for InfiniBand
2 - for Ethernet
Legend:
Configuration Combination Support
V
Supported
X
Not supported
-
Port #1
InfiniBand
Port #2
Ethernet
Port #2 - Ethernet
200GbE/50GbE
100GbE/25GbE
40GbE/10GbE
1GbE
Port #1 - InfiniBand
#1
#2
#1
#2
#1
#2
#1
#2
HDR / HDR100
V
V
V
V
V
X
V
V
EDR
V
V
V
V
V
X
V
V
FDR*
X
V
X
V
X
X
X
V
QDR/SDR
V
V
V
V
V
X
V
V
* FDR is not supported in VPI mode.
-
Port #2
InfiniBand
Port #1
Ethernet
Port #2 - InfiniBand
HDR/HDR100
EDR
FDR*
QDR
Port #1 – Ethernet
#1
#2
#1
#2
#1
#2
#1
#2
200GbE/50GbE
V
V
V
X
V
X
V
V
100GbE/25GbE
V
V
V
X
V
X
V
V
40GbE/10GbE
V
V
V
X
V
X
V
V
1GbE
V
V
V
X
V
X
V
V
* FDR is not supported in VPI mode.
HDR / 200GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy OPN
Description
LifeCycle Phase
HDR
N/A
980-9I86N-00H003*
MCA1J00-H003E*
NVIDIA Active Copper cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, 3m, yellow pulltab
EOL [MP]
HDR
N/A
980-9I86O-00H004*
MCA1J00-H004E*
NVIDIA Active Copper cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, 4m, yellow pulltab
EOL [MP]
HDR
N/A
980-9I977-00H003*
MCA7J50-H003R*
NVIDIA Active copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2xHDR100 100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, 3m, colored
EOL [MP]
HDR
N/A
980-9I978-00H004*
MCA7J50-H004R*
NVIDIA Active copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2xHDR100 100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, 4m, colored
EOL [MP]
HDR
N/A
980-9I979-00H005
MCA7J50-H005R
NVIDIA Active copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2xHDR100 100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, 5m, colored
EOL [Prototype]
HDR
200GE
980-9I548-00H001
MCP1650-H001E30
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1m
HVM
HDR
200GE
980-9I549-00H002
MCP1650-H002E26
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 2m
HVM
HDR
200GE
980-9I54A-00H00A
MCP1650-H00AE30
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 0.5m
HVM
HDR
200GE
980-9I54B-00H01A
MCP1650-H01AE30
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1.5 m
HVM
N/A
200GE
980-9I54C-00V001
MCP1650-V001E30
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I54D-00V002
MCP1650-V002E26
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I54E-00V002
MCP1650-V002E26_FF
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I54G-00V003
MCP1650-V003E26
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I54H-00V00A
MCP1650-V00AE30
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I54I-00V01A
MCP1650-V01AE30
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I54L-00V02A
MCP1650-V02AE26
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG
LTB [HVM]
HDR
200GE
980-9I39E-00H001
MCP7H50-H001R30
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1m
HVM
HDR
200GE
980-9I99F-00H002
MCP7H50-H002R26
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 2m
HVM
HDR
200GE
980-9I98G-00H01A
MCP7H50-H01AR30
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1.5m
HVM
N/A
200GE
980-9I98H-00V001
MCP7H50-V001R30
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1m, 30AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I98I-00V002
MCP7H50-V002R26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2m, 26AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I98J-00V003
MCP7H50-V003R26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 3m, 26AWG
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I98K-00V01A
MCP7H50-V01AR30
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1.5m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I98M-00V02A
MCP7H50-V02AR26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2.5m, 26AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9IA3X-00V001
MCP7H70-V001R30
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1m, 30AWG
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9IA3Y-00V002
MCP7H70-V002R26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2m, 26AWG
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9I43Z-00V003
MCP7H70-V003R26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4x4SFP56, colored, 3m, 26AWG
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9I430-00V01A
MCP7H70-V01AR30
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1.5m, 30AWG
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9I431-00V02A
MCP7H70-V02AR26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2.5m, 26AWG
EOL [P-Rel]
HDR
200GE
980-9I46K-00H001
MCP7Y60-H001
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I46L-00H002
MCP7Y60-H002
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 2m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I93M-00H01A
MCP7Y60-H01A
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1.5m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I93N-00H001
MCP7Y70-H001
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I93O-00H002
MCP7Y70-H002
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 2m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I47P-00H01A
MCP7Y70-H01A
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1.5m, fin to flat
MP
HDR
N/A
980-9I123-00H003
MFS1S00-H003-LL
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 3m
EOL [P-Rel]
HDR
N/A
980-9I124-00H003
MFS1S00-H003E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I457-00H003
MFS1S00-H003V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 3m
MP
HDR
N/A
980-9I449-00H005
MFS1S00-H005-LL
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 5m
EOL [P-Rel]
HDR
N/A
980-9I45A-00H005
MFS1S00-H005E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I45D-00H005
MFS1S00-H005V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 5m
MP
HDR
N/A
980-9I44F-00H010
MFS1S00-H010-LL
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 10m
EOL [P-Rel]
HDR
N/A
980-9I45G-00H010
MFS1S00-H010E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
EOL [HVM]
HDR
N/A
980-9I45H-00H010
MFS1S00-H010E_FF
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I45J-00H010
MFS1S00-H010V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 10m
MP
HDR
N/A
980-9I44L-00H015
MFS1S00-H015-LL
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 15m
EOL [P-Rel]
HDR
N/A
980-9I45M-00H015
MFS1S00-H015E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I45O-00H015
MFS1S00-H015V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 15m
MP
HDR
N/A
980-9I44Q-00H020
MFS1S00-H020-LL
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 20m
EOL [P-Rel]
HDR
N/A
980-9I45R-00H020
MFS1S00-H020E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I45T-00H020
MFS1S00-H020V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 20m
MP
HDR
N/A
980-9I45X-00H030
MFS1S00-H030-LL
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 30m
EOL [P-Rel]
HDR
N/A
980-9I45Y-00H030
MFS1S00-H030E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I440-00H030
MFS1S00-H030V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 30m
MP
HDR
N/A
980-9I455-00H050
MFS1S00-H050E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I447-00H050
MFS1S00-H050V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 50m
MP
HDR
N/A
980-9I44G-00H100
MFS1S00-H100E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I44H-00H100
MFS1S00-H100V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 100m
MP
HDR
N/A
980-9I44I-00H130
MFS1S00-H130E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 130m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I44K-00H130
MFS1S00-H130V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 130m
MP
HDR
200GE
980-9I44N-00H150
MFS1S00-H150V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 150m
MP
N/A
200GE
980-9I44P-00V003
MFS1S00-V003E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I45Q-00V005
MFS1S00-V005E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I45R-00V010
MFS1S00-V010E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I44S-00V015
MFS1S00-V015E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I44T-00V020
MFS1S00-V020E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I44U-00V030
MFS1S00-V030E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I44V-00V050
MFS1S00-V050E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I44W-00V100
MFS1S00-V100E
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
HDR
N/A
980-9I452-00H003
MFS1S50-H003E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 3m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I445-00H003
MFS1S50-H003V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 3m
HVM
HDR
N/A
980-9I956-00H005
MFS1S50-H005E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 5m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I969-00H005
MFS1S50-H005V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 5m
HVM
HDR
N/A
980-9I95A-00H010
MFS1S50-H010E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I96D-00H010
MFS1S50-H010V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 10m
HVM
HDR
N/A
980-9I95E-00H015
MFS1S50-H015E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 15m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I96H-00H015
MFS1S50-H015V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 15m
HVM
HDR
N/A
980-9I95I-00H020
MFS1S50-H020E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I96L-00H020
MFS1S50-H020V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 20m
HVM
HDR
N/A
980-9I95M-00H030
MFS1S50-H030E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I96P-00H030
MFS1S50-H030V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 30m
HVM
N/A
200GE
980-9I95Q-00V003
MFS1S50-V003E
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I96R-00V005
MFS1S50-V005E
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I96S-00V010
MFS1S50-V010E
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I96T-00V015
MFS1S50-V015E
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I95U-00V020
MFS1S50-V020E
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I95V-00V030
MFS1S50-V030E
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
EOL [HVM]
HDR
N/A
980-9I95Z-00H003
MFS1S90-H003E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 3m
EOL [HVM]
HDR
N/A
980-9I960-00H005
MFS1S90-H005E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 5m
EOL [HVM]
HDR
N/A
980-9I961-00H010
MFS1S90-H010E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m
LTB [HVM]
HDR
N/A
980-9I962-00H015
MFS1S90-H015E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 15m
EOL [HVM]
HDR
N/A
980-9I423-00H020
MFS1S90-H020E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m
LTB [HVM]
HDR
N/A
980-9I424-00H030
MFS1S90-H030E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m
EOL [HVM]
HDR
N/A
980-9I17S-00HS00
MMA1T00-HS
NVIDIA transceiver, HDR, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
HVM
N/A
200GE
980-9I20T-00V000
MMA1T00-VS
NVIDIA transceiver, 200GbE, up to 200Gb/s, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
HVM
HDR
N/A
980-9I055-00H000*
MMS1W50-HM*
NVIDIA transceiver, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LC-LC, 1310nm, FR4
MP
HDR
N/A
980-9I41X-00H003
MFA7U10-H003
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 3m
P-Rel
HDR
N/A
980-9I11Z-00H005
MFA7U10-H005
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 5m
P-Rel
HDR
N/A
980-9I111-00H010
MFA7U10-H010
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 10m
P-Rel
HDR
N/A
980-9I113-00H015
MFA7U10-H015
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 15m
P-Rel
HDR
N/A
980-9I115-00H020
MFA7U10-H020
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 20m
P-Rel
HDR
N/A
980-9I117-00H030
MFA7U10-H030
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 30m
P-Rel
HDR
N/A
980-9I11V-00H050
MFA7U10-H050
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 50m
Prototype
NA
100GE
980-9I53X-00C000
SPQ-CE-ER-CDFL-M
40km 100G QSFP28 ER Optical Transceiver
P-Rel
HDR
NA
980-9I45E-09H070
MFS1S00-H070V
NVIDIA active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, LSZH, 70m
MP
HDR
NA
980-9I45L-00H150
MFS1S00-H150E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 150m
EOL [HVM]
HDR
NA
980-9I45O-00H200
MFS1S00-H200E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 200m
EOL [EVT]
* These cables were approved for switch-to-switch connectivity. For switch-to-host connectivity there may be some issues. See Known Issue 1959529 in the Known Issues section.
* MMS1W50-HM transceiver is tested and qualified only with the following OPNs: MCX653105A-HDAT and MCX653106A-HDAT.
HDR links raise with RS_FEC.
HDR100 / 200GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy OPN
Description
LifeCycle Phase
HDR100
100GE
980-9I41Z-00H003
MFA7U40-H003
NVIDIA AOC splitter, 200(2x100)Gbps to 2x100Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 3m, fin to flat
P-Rel
HDR100
100GE
980-9I111-00H005
MFA7U40-H005
NVIDIA AOC splitter, 200(2x100)Gbps to 2x100Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 5m, fin to flat
P-Rel
HDR100
100GE
980-9I113-00H010
MFA7U40-H010
NVIDIA AOC splitter, 200(2x100)Gbps to 2x100Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 10m, fin to flat
P-Rel
HDR100
100GE
980-9I115-00H015
MFA7U40-H015
NVIDIA AOC splitter, 200(2x100)Gbps to 2x100Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 15m, fin to flat
P-Rel
HDR100
100GE
980-9I117-00H020
MFA7U40-H020
NVIDIA AOC splitter, 200(2x100)Gbps to 2x100Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 20m, fin to flat
P-Rel
HDR100
100GE
980-9I119-00H030
MFA7U40-H030
NVIDIA AOC splitter, 200(2x100)Gbps to 2x100Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 30m, fin to flat
P-Rel
EDR / 100GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy OPN
Description
LifeCycle Phase
N/A
100GE
980-9I90Z-00C000
FTLC9152RGPL
100Gb/s Transceiver, QSFP28, LC-LC, 850nm SWDM4 up to 100m Over Multi-Mode Fiber
EOL [MP]
N/A
100GE
980-9I62O-00C001
MCP1600-C001
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1m 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I620-00C001
MCP1600-C001E30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N
HVM
N/A
100GE
980-9I621-00C002
MCP1600-C002
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2m 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I622-00C002
MCP1600-C002E26N
NVIDIA® Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 26AWG, CA-N
Preliminary
N/A
100GE
980-9I62V-00C002
MCP1600-C002E30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N
HVM
N/A
100GE
980-9I62X-00C003
MCP1600-C003
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3m 28AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I62Z-00C003
MCP1600-C003E26N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I620-00C003
MCP1600-C003E30L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L
HVM
N/A
100GE
980-9I625-00C005
MCP1600-C005E26L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L
HVM
N/A
100GE
980-9I626-00C00A
MCP1600-C00A
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 0.5m 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I627-00C00A
MCP1600-C00AE30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I629-00C00B
MCP1600-C00BE30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, Black, 30AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I62B-00C01A
MCP1600-C01A
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1.5m 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I62C-00C01A
MCP1600-C01AE30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N
HVM
N/A
100GE
980-9I62G-00C02A
MCP1600-C02A
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2.5m 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I62H-00C02A
MCP1600-C02AE26N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I62I-00C02A
MCP1600-C02AE30L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28,2.5m, Black, 30AWG, CA-L
HVM
N/A
100GE
980-9I62M-00C03A
MCP1600-C03A
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3.5m 26AWG
EOL [P-Rel]
EDR
100GE
980-9I62P-00C001
MCP1600-E001
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m 30AWG
EOL [HVM]
EDR
N/A
980-9I62Q-00E001
MCP1600-E001E30
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG
HVM
EDR
100GE
980-9I62S-00C002
MCP1600-E002
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2m 28AWG
EOL [HVM]
EDR
N/A
980-9I62T-00E002
MCP1600-E002E26
NVIDIA® Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 26AWG
Preliminary
EDR
N/A
980-9I62U-00E002
MCP1600-E002E30
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG
HVM
EDR
100GE
980-9I62V-00C003
MCP1600-E003
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG
EOL [HVM]
EDR
N/A
980-9I62W-00E003
MCP1600-E003E26
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG
HVM
EDR
N/A
980-9I62Y-00E004
MCP1600-E004E26
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 4m, Black, 26AWG
EOL [HVM]
EDR
N/A
980-9I62Z-00E005
MCP1600-E005E26
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG
HVM
EDR
N/A
980-9I620-00E00A
MCP1600-E00A
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m 30AWG
EOL [HVM]
EDR
N/A
980-9I621-00E00A
MCP1600-E00AE30
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG
EOL [HVM]
EDR
N/A
980-9I622-00E00B
MCP1600-E00BE30
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, Black, 30AWG
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
EDR
100GE
980-9I623-00C01A
MCP1600-E01A
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m 30AWG
EOL [HVM]
EDR
N/A
980-9I624-00E01A
MCP1600-E01AE30
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG
HVM
EDR
N/A
980-9I625-00E01C
MCP1600-E01BE30
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.25m, Black, 30AWG
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
EDR
100GE
980-9I626-00C02A
MCP1600-E02A
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2.5m 26AWG
EOL [HVM]
EDR
N/A
980-9I627-00E02A
MCP1600-E02AE26
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, Black, 26AWG
HVM
N/A
100GE
980-9I645-00C001
MCP7F00-A001R
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 1m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I486-00C001
MCP7F00-A001R30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48A-00C002
MCP7F00-A002R
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 2m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I48B-00C002
MCP7F00-A002R30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48G-00C003
MCP7F00-A003R26N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I48H-00C003
MCP7F00-A003R30L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48J-00C005
MCP7F00-A005R26L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48M-00C01A
MCP7F00-A01AR
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs,1.5m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I48N-00C01A
MCP7F00-A01AR30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48S-00C02A
MCP7F00-A02AR26N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I48T-00C02A
MCP7F00-A02AR30L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48U-00C02A
MCP7F00-A02ARLZ
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, LSZH, Colored, 28AWG
EOL [P-Rel]
N/A
100GE
980-9I48X-00C03A
MCP7F00-A03AR26L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3.5m, Colored, 26AWG, CA-L
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I61C-00C005
MCP7H00-G00000
NVIDIA® passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L
Preliminary
N/A
100GE
980-9I61D-00C001
MCP7H00-G001
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I99F-00C001
MCP7H00-G001R
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 1m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I99G-00C001
MCP7H00-G001R30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I99J-00C002
MCP7H00-G002R
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I99K-00C002
MCP7H00-G002R26N
NVIDIA® passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 26AWG, CA-N
Preliminary
N/A
100GE
980-9I99L-00C002
MCP7H00-G002R30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I99O-00C003
MCP7H00-G003R
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 3m, 28AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I99Q-00C003
MCP7H00-G003R26N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I39R-00C003
MCP7H00-G003R30L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I99S-00C004
MCP7H00-G004R26L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 4m, Colored, 26AWG, CA-L
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I99W-00C01A
MCP7H00-G01AR
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 1.5m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I99X-00C01A
MCP7H00-G01AR30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I992-00C02A
MCP7H00-G02AR
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2.5m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I994-00C02A
MCP7H00-G02AR26N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I395-00C02A
MCP7H00-G02AR30L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I13S-00C003
MFA1A00-C003
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m
HVM
N/A
100GE
980-9I13X-00C005
MFA1A00-C005
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m
HVM
N/A
100GE
980-9I134-00C010
MFA1A00-C010
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m
HVM
N/A
100GE
980-9I13A-00C015
MFA1A00-C015
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m
HVM
N/A
100GE
980-9I13F-00C020
MFA1A00-C020
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m
HVM
N/A
100GE
980-9I13N-00C030
MFA1A00-C030
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m
HVM
N/A
100GE
980-9I130-00C050
MFA1A00-C050
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m
HVM
N/A
100GE
980-9I13B-00C100
MFA1A00-C100
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m
LTB [HVM]
EDR
N/A
980-9I13D-00E001
MFA1A00-E001
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m
HVM
EDR
N/A
980-9I13F-00E003
MFA1A00-E003
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m
HVM
EDR
N/A
980-9I13J-00E005
MFA1A00-E005
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m
HVM
EDR
N/A
980-9I13M-00E007
MFA1A00-E007
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 7m
LTB [HVM]
EDR
N/A
980-9I13O-00E010
MFA1A00-E010
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m
HVM
EDR
N/A
980-9I13R-00E010
MFA1A00-E010_FF
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
EDR
N/A
980-9I13S-00E015
MFA1A00-E015
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m
HVM
EDR
N/A
980-9I13V-00E020
MFA1A00-E020
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m
HVM
EDR
N/A
980-9I13Y-00E030
MFA1A00-E030
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m
HVM
EDR
N/A
980-9I133-00E050
MFA1A00-E050
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m
HVM
EDR
N/A
980-9I135-00E100
MFA1A00-E100
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I37H-00C003
MFA7A20-C003
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I37I-00C005
MFA7A20-C005
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I40J-00C010
MFA7A20-C010
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 10m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I40K-00C020
MFA7A20-C020
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 20m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I40L-00C002
MFA7A20-C02A
NVIDIA® active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m
Preliminary
N/A
100GE
980-9I40M-00C003
MFA7A20-C03A
NVIDIA® active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3.5m
Preliminary
N/A
100GE
980-9I40N-00C003
MFA7A50-C003
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I40O-00C005
MFA7A50-C005
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I49P-00C010
MFA7A50-C010
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 10m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I49Q-00C015
MFA7A50-C015
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 15m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I49R-00C020
MFA7A50-C020
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 20m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I49S-00C030
MFA7A50-C030
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 30m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I149-00CS00
MMA1B00-C100D
NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m, DDMI
HVM
N/A
100GE
980-9I17B-00CS00
MMA1B00-C100D_FF
NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m, DDMI
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
N/A
100GE
980-9I17D-00CS00
MMA1B00-C100T
NVIDIA® transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, up to 100m, OTU4
Preliminary
EDR
N/A
980-9I17L-00E000
MMA1B00-E100
NVIDIA transceiver, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
HVM
N/A
100GE
980-9I17P-00CR00
MMA1L10-CR
NVIDIA optical transceiver, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, LR4 up to 10km
HVM
N/A
100GE
980-9I17Q-00CM00
MMA1L30-CM
NVIDIA optical module, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, CWDM4, up to 2km
MP
N/A
100GE
980-9I16X-00C000
MMS1C10-CM
NVIDIA active optical module, 100Gb/s, QSFP, MPO, 1310nm, PSM4, up to 500m
EOL [MP]
N/A
100GE
980-9I042-00C000
MMS1V70-CM
NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, LC-LC, 1310nm, DR1
P-Rel
EDR links raise with RS-FEC.
FDR / 56GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy OPN
Description
LifeCycle Phase
FDR
56GE
980-9I679-00L004
MC2207126-004
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 4m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I67A-00L003
MC2207128-003
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I67C-00L02A
MC2207128-0A2
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2.5m
EOL [MP]
FDR
56GE
980-9I67D-00L001
MC2207130-001
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I67E-00L002
MC2207130-002
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I67F-00L00A
MC2207130-00A
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 0.5m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I67G-00L01A
MC2207130-0A1
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1.5m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15U-00L003
MC220731V-003
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15V-00L005
MC220731V-005
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 5m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15W-00L010
MC220731V-010
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 10m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15X-00L015
MC220731V-015
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 15m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15Y-00L020
MC220731V-020
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 20m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I15Z-00L025
MC220731V-025
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 25m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I150-00L030
MC220731V-030
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 30m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I151-00L040
MC220731V-040
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 40m
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
FDR
56GE
980-9I152-00L050
MC220731V-050
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 50m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I153-00L075
MC220731V-075
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 75m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I154-00L100
MC220731V-100
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 100m
EOL [HVM]
FDR
56GE
980-9I675-00L001
MCP170L-F001
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1m
EOL [P-Rel]
FDR
56GE
980-9I678-00L00A
MCP170L-F00A
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m
EOL [P-Rel]
FDR
56GE
980-9I679-00L01A
MCP170L-F01A
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m
EOL [P-Rel][HIBERN/ATE]
FDR
N/A
980-9I17M-00FS00
MMA1B00-F030D
NVIDIA transceiver, FDR, QSFP+, MPO, 850nm, SR4, up to 30m, DDMI
LTB [HVM]
50GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy OPN
Description
LifeCycle Phase
N/A
50GE
980-9I873-00G001
MCP2M50-G001E30
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG
EOL [P-Rel]
N/A
50GE
980-9I874-00G002
MCP2M50-G002E26
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG
EOL [P-Rel]
N/A
50GE
980-9I875-00G003
MCP2M50-G003E26
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG
EOL [P-Rel]
N/A
50GE
980-9I876-00G00A
MCP2M50-G00AE30
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG
EOL [P-Rel]
N/A
50GE
980-9I877-00G01A
MCP2M50-G01AE30
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG
EOL [P-Rel]
N/A
50GE
980-9I878-00G02A
MCP2M50-G02AE26
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG
EOL [P-Rel]
QDR Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy Cables OPN
Description
LifeCycle Phase
QDR
NA
980-9I66S-00Q007
MC2206125-007
NVIDIA passive copper cable, IB QDR, 40Gb/s, QSFP,7m
EOL [HVM]
FDR10 / 40GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy OPN
Description
LifeCycle Phase
FDR10
40GE
980-9I66U-00B004
MC2206128-004
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 4m
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
FDR10
40GE
980-9I66V-00B005
MC2206128-005
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 5m
EOL [HVM]
FDR10
40GE
980-9I66W-00B001
MC2206130-001
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 1m
EOL [HVM]
FDR10
40GE
980-9I66X-00B002
MC2206130-002
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 2m
EOL [HVM]
FDR10
40GE
980-9I66Y-00B003
MC2206130-003
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 3m
EOL [HVM]
FDR10
40GE
980-9I66Z-00B00A
MC2206130-00A
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 40Gb/s, QSFP, 0.5m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I140-00T003
MC2206310-003
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 3m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I141-00T005
MC2206310-005
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 5m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I142-00T010
MC2206310-010
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 10m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I143-00T015
MC2206310-015
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 15m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I144-00T020
MC2206310-020
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 20m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I145-00T030
MC2206310-030
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 30m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I147-00T050
MC2206310-050
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 50m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I148-00T100
MC2206310-100
NVIDIA active fiber cable, IB QDR/FDR10, 40Gb/s, QSFP, 100m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I666-00B004
MC2210126-004
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 4m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I667-00B005
MC2210126-005
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 5m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I668-00B003
MC2210128-003
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I66A-00B001
MC2210130-001
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I66C-00B002
MC2210130-002
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I14D-00B003
MC2210310-003
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m
EOL [MP]
N/A
40GE
980-9I14E-00B005
MC2210310-005
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 5m
EOL [MP]
N/A
40GE
980-9I14F-00B010
MC2210310-010
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 10m
EOL [MP]
N/A
40GE
980-9I14G-00B015
MC2210310-015
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 15m
EOL [MP]
N/A
40GE
980-9I14H-00B020
MC2210310-020
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 20m
EOL [MP]
N/A
40GE
980-9I14I-00B030
MC2210310-030
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 30m
EOL [MP]
N/A
40GE
980-9I14J-00B050
MC2210310-050
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 50m
EOL [MP]
N/A
40GE
980-9I14K-00B100
MC2210310-100
NVIDIA active fiber cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 100m
EOL [MP]
FDR10
40GE
980-9I170-00BM00
MC2210411-SR4E
NVIDIA optical module, 40Gb/s, QSFP, MPO, 850nm, up to 300m
EOL [HVM]
FDR10
N/A
980-9I21O-00TR00
MC2210511-LR4
NVIDIA optical module, 40Gb/s, QSFP, LC-LC, 1310nm, LR4 up to 10km
EOL [MP]
N/A
40GE
980-9I64V-00B005
MC2609125-005
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 5m
EOL [P-Rel]
N/A
40GE
980-9I64W-00B001
MC2609130-001
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 1m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I64Y-00B003
MC2609130-003
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 40GbE to 4x10GbE, QSFP to 4xSFP+, 3m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I72J-00B005
MC6709309-005
NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 5m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I72K-00B010
MC6709309-010
NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 10m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I72L-00B020
MC6709309-020
NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 20m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I72M-00B030
MC6709309-030
NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 30m
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I66U-00B001
MCP1700-B001E
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1m, Black Pulltab
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I66V-00B002
MCP1700-B002E
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2m, Black Pulltab
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I66W-00B003
MCP1700-B003E
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 3m, Black Pulltab
EOL [HVM]
N/A
40GE
980-9I66X-00B01A
MCP1700-B01AE
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 1.5m, Black Pulltab
EOL [MP]
N/A
40GE
980-9I66Y-00B02A
MCP1700-B02AE
NVIDIA passive copper cable, ETH 40GbE, 40Gb/s, QSFP, 2.5m, Black Pulltab
EOL [MP]
N/A
40GE
980-9I426-00BM00
MMA1B00-B150D
NVIDIA transceiver, 40GbE, QSFP+, MPO, 850nm, SR4, up to 150m, DDMI
EOL [HVM]
25GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy OPN
Description
LifeCycle Phase
N/A
25GE
980-9I78I-00A000
MAM1Q00A-QSA28
NVIDIA cable module, ETH 25GbE, 100Gb/s to 25Gb/s, QSFP28 to SFP28
HVM
N/A
25GE
980-9I63J-00A001
MCP2M00-A001
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I63L-00A001
MCP2M00-A001E30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
25GE
980-9I63M-00A002
MCP2M00-A002
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I63N-00A002
MCP2M00-A002E26N
NVIDIA® Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 26AWG, CA-N
Preliminary
N/A
25GE
980-9I63O-00A002
MCP2M00-A002E30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
25GE
980-9I63R-00A003
MCP2M00-A003E26N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I63S-00A003
MCP2M00-A003E30L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
25GE
980-9I63T-00A004
MCP2M00-A004E26L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 4m, Black, 26AWG, CA-L
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I63V-00A005
MCP2M00-A005E26L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
25GE
980-9I63W-00A00A
MCP2M00-A00A
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I63X-00A00A
MCP2M00-A00AE30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I63Z-00A01A
MCP2M00-A01AE30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
25GE
980-9I631-00A02A
MCP2M00-A02AE26N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I632-00A02A
MCP2M00-A02AE30L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
25GE
980-9IA1T-00A003
MFA2P10-A003
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 3m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I53W-00A005
MFA2P10-A005
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 5m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I53Z-00A007
MFA2P10-A007
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 7m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I532-00A010
MFA2P10-A010
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 10m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I535-00A015
MFA2P10-A015
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 15m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I536-00A020
MFA2P10-A020
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 20m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I539-00A030
MFA2P10-A030
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 30m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I53A-00A050
MFA2P10-A050
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 50m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I094-00AR00
MMA2L20-AR
NVIDIA optical transceiver, 25GbE, 25Gb/s, SFP28, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km
MP
N/A
25GE
980-9I595-00AM00
MMA2P00-AS
NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR
HVM
N/A
25GE
980-9I34B-00AS00
MMA2P00-AS-SP
NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 100m, single package
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I34D-00AS00
MMA2P00-AS_FF
NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 100m
EOL [HVM]
10GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy OPN
Description
LifeCycle Phase
N/A
10GE
980-9I71G-00J000
MAM1Q00A-QSA
NVIDIA cable module, ETH 10GbE, 40Gb/s to 10Gb/s, QSFP to SFP+
HVM
N/A
10GE
980-9I65P-00J005
MC2309124-005
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 5m
EOL [P-Rel]
N/A
10GE
980-9I65Q-00J007
MC2309124-007
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 7m
EOL [P-Rel]
N/A
10GE
980-9I65R-00J001
MC2309130-001
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 1m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I65S-00J002
MC2309130-002
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 2m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I65T-00J003
MC2309130-003
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 3m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I65U-00J00A
MC2309130-00A
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 0.5m
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
N/A
10GE
980-9I682-00J004
MC3309124-004
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 4m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I683-00J005
MC3309124-005
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 5m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I684-00J006
MC3309124-006
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 6m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I685-00J007
MC3309124-007
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 7m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I686-00J001
MC3309130-001
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I688-00J002
MC3309130-002
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68B-00J003
MC3309130-003
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68F-00J00A
MC3309130-00A
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 0.5m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68G-00J01A
MC3309130-0A1
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68H-00J02A
MC3309130-0A2
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68B-00J002
MCP2100-X002B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Blue Pulltab, Connector Label
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
N/A
10GE
980-9I68C-00J003
MCP2100-X003B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Blue Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68E-00J001
MCP2104-X001B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
N/A
10GE
980-9I68F-00J002
MCP2104-X002B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68G-00J003
MCP2104-X003B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68H-00J01A
MCP2104-X01AB
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68I-00J02A
MCP2104-X02AB
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
930-9O000-0000-343
MFM1T02A-LR
NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-LR
HVM
N/A
10GE
MFM1T02A-LR-F
MFM1T02A-LR-F
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km
HVM
N/A
10GE
930-9O000-0000-409
MFM1T02A-SR
NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-SR
HVM
N/A
10GE
MFM1T02A-SR-F
MFM1T02A-SR-F
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m
HVM
N/A
10GE
MFM1T02A-SR-P
MFM1T02A-SR-P
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m
HVM
1GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy OPN
Description
LifeCycle Phase
N/A
1GE
980-9I270-00IM00
MC3208011-SX
NVIDIA Optical module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, LC-LC, SX 850nm, up to 500m
EOL [P-Rel]
N/A
1GE
980-9I251-00IS00
MC3208411-T
NVIDIA module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, Base-T, up to 100m
HVM
Supported 3rd Party Cables and Modules
Speed
Cable OPN
Description
10GbE
FTLX8571D3BCL-ME
10gb SFP 850nm Optic Transceiver
10GbE
SP7051-HP
HP-MethodeElec. 10GbE AOM
40GbE
2231254-2
Cisco 3m 40GbE copper
40GbE
AFBR-7QER15Z-CS1
Cisco 40GbE 15m AOC
40GbE
BN-QS-SP-CBL-5M
PASSIVE COPPER SPLITTER CABLE ETH 40GBE TO 4X10GBE 5M
40GbE
NDCCGJ-C402
15m (49ft) Avago AFBR-7QER15Z Compatible 40G QSFP+ Active Optical Cable
40GbE
QSFP-40G-SR-BD
Cisco 40GBASE-SR-BiDi, duplex MMF
100GbE
1AT-3Q4M01XX-12A
O-NET QSFP28 100G Active cable/module
100GbE
AQPMANQ4EDMA0784
QSFP28 100G SMF 500m Transceiver
100GbE
CAB-Q-Q-100G-3M
Passive 3 meter, QSFP+ to QSFP+ QSFP100 TWINAX 103.125Gbps-CR4
100GbE
CAB-Q-Q-100GbE-3M
Passive 3 meter , QSFP+ to QSFP+ QSFP100 TWINAX 103.125Gbps-CR4
100GbE
FCBN425QE1C30-C1
100GbE Quadwire® QSFP28 Active Optical Cable 30M
100GbE
FTLC1151RDPL
TRANSCIEVER 100GBE QSFP LR4
100GbE
FTLC9152RGPL
100G 100M QSFP28 SWDM4 OPT TRANS
100GbE
FTLC9555REPM3-E6
100m Parallel MMF 100GQSFP28Optical Transceiver
100GbE
NDAAFJ-C102
SF-NDAAFJ100G-005M
100GbE
QSFP-100G-AOC30M
30m (98ft) Cisco QSFP-100G-AOC30M Compatible 100G QSFP28 Active Optical Cable
100GbE
QSFP28-LR4-AJ
CISCO-PRE 100GbE LR4 QSFP28 Transceiver Module
100GbE
QSFP-40/100-SRBD
CISCO-PRE 100G AOM BiDi
100GbE
SQF1002L4LNC101P
Cisco-SUMITOMO 100GbE AOM
HDR / 200Gb/s Switches
Speed
Switch Silicon
OPN # / Name
Description
Vendor
HDR
Quantum
MQM8700-xxx
40-port Managed Non-blocking HDR 200Gb/s InfiniBand Smart Switch
NVIDIA
HDR
Quantum
MQM8790-xxx
40-port Unmanaged, Non-blocking HDR 200Gb/s InfiniBand Smart Switch
NVIDIA
EDR / 100Gb/s Switches
Speed
Switch Silicon
OPN # / Name
Description
Vendor
EDR
Switch-IB
MSB7790-XXX
36-port Unmanaged EDR 100Gb/s InfiniBand Switch Systems
NVIDIA
EDR
Switch-IB
MSB7700-XXX
36-port Managed EDR 100Gb/s InfiniBand Switch Systems
NVIDIA
EDR
Switch-IB 2
MSB7800-XXX
36-port Managed EDR 100Gb/s InfiniBand Switch Systems
NVIDIA
200GbE Switches
Speed
Switch Silicon
OPN # / Name
Description
Vendor
200GbE
Spectrum-3
MSN4600V-XXXX
64 QSFP56 ports, 200GbE 2U Open Ethernet Switch with Onyx
NVIDIA
200GbE
Spectrum-2
MSN3700-XXXX
32 QSFP56 ports, 200GbE Open Ethernet Switch System
NVIDIA
100GbE Switches
Speed
Switch Silicon
OPN # / Name
Description
Vendor
100GbE
Spectrum-3
MSN4600-XXXX
64-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
NVIDIA
100GbE
Spectrum-2
MSN3700C-XXXX
32-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
NVIDIA
100GbE
Spectrum-2
MSN3420-XXXX
48 SFP + 12 QSFP ports Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
NVIDIA
100GbE
Spectrum
MSN2410-XXXX
48-port 25GbE + 8-port 100GbE Open Ethernet Switch System
NVIDIA
100GbE
Spectrum
MSN2700-XXXX
32-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
NVIDIA
100GbE
N/A
QFX5200-32C-32
32-port 100GbE Ethernet Switch System
Juniper
100GbE
N/A
S6820-56HF
48 SFP+ + 8 QSFP Ports 100GbE Switch Ethernet
H3C
100GbE
N/A
CE6860-1-48S8CQ-EI
Huawei 100GbE Ethernet switch
Huawei
100GbE
N/A
7060CX-32S
32-port 100GbE Ethernet Switch System
Arista
100GbE
N/A
3232C
32-port 100GbE Ethernet Switch System
Cisco
100GbE
N/A
N9K-C9236C
36-port 100GbE Ethernet Switch System
Cisco
100GbE
N/A
93180YC-EX
48-port 25GbE + 6-port 100GbE Ethernet Switch System
Cisco
100GbE
N/A
T7032-IX7
32-port 100GbE Ethernet Switch System
Quanta
10/40GbE Switches
Speed
Switch Silicon
OPN # / Name
Description
Vendor
10GbE
N/A
5548UP
32x 10GbE SFP+ Switch System
Cisco
10/40GbE
N/A
7050Q
16 x 40GbE QSFP+ Switch System
Arista
10/40GbE
N/A
7050S
48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System
Arista
10/40GbE
N/A
G8264
48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System
Lenovo
10/40GbE
N/A
QFX3500
48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System
Juniper
10/40GbE
N/A
S4810P-AC
48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System
Force10
10/40GbE
N/A
3064
48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System
Cisco
10/40GbE
N/A
8164F
48x 10GbE SFP+ and 2 x 40GbE QSFP+ Switch System
Dell
10/40GbE
N/A
S5000
48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System
Dell
10/40GbE
N/A
3132Q
4x 10GbE SFP+ and 32 x 40GbE QSFP+ Switch System
Cisco
40GbE
N/A
7050QX
32x 40GbE QSFP+ Switch System
Arista
40GbE
N/A
G8316
16x 40GbE QSFP+ Switch System
Lenovo
40GbE
N/A
S6000
32x 40GbE QSFP+ Switch System
Dell
This firmware version complies with the following Programmer’s Reference Manual:
Adapters Programmer’s Reference Manual (PRM), Rev 0.53 or later, which has Command Interface Revision 0x5. The command interface revision can be retrieved by means of the QUERY_FW command and is indicated by the field cmd_interface_rev.