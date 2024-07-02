Supported Non-Volatile Configurations
|
Configuration
|
mlxconfig Parameter Name
|
Class
|
TLV ID
|
NV_MEMIC_CONF
|
MEMIC_BAR_SIZE
|
GLOBAL (0)
|
0x6
|
MEMIC_SIZE_LIMIT
|
NV_HOST_CHAINING_CONF
|
HOST_CHAINING_MODE
|
0x8
|
HOST_CHAINING_DESCRIPTORS
|
HOST_CHAINING_TOTAL_BUFFER_SIZE
|
NV_FLEX_PARS_CONF
|
FLEX_PARSER_PROFILE_ENABLE
|
0xe
|
FLEX_IPV4_OVER_VXLAN_PORT
|
NV_ROCE_1_5_CONF
|
ROCE_NEXT_PROTOCOL
|
0x10
|
NV_INTERNAL_RESOURCE_CONF
|
ESWITCH_HAIRPIN_DESCRIPTORS
|
0x13
|
ESWITCH_HAIRPIN_TOT_BUFFER_SIZE
|
NV_GLOBAL_PCI_CONF
|
NON_PREFETCHABLE_PF_BAR
|
0x80
|
NUM_OF_VFS
|
SRIOV_EN
|
PF_LOG_BAR_SIZE
|
VF_LOG_BAR_SIZE
|
NUM_PF_MSIX
|
NUM_VF_MSIX
|
NV_TPT_CONF
|
INT_LOG_MAX_PAYLOAD_SIZE
|
0x82
|
NV_POWER_CONF
|
SW_RECOVERY_ON_ERRORS
|
0x88
|
RESET_WITH_HOST_ON_ERRORS
|
ADVANCED_POWER_SETTINGS
|
NV_GLOBAL_MASK
|
ece_disable_mask
|
0x116
|
NV_SW_OFFLOAD_CONFIG
|
CQE_COMPRESSION
|
0x10a
|
IP_OVER_VXLAN_EN
|
PCI_ATOMIC_MODE
|
LRO_LOG_TIMEOUT0
|
LRO_LOG_TIMEOUT1
|
LRO_LOG_TIMEOUT2
|
LRO_LOG_TIMEOUT3
|
log_max_outstandng_wqe
|
NV_config.sr_enable (ConnectX-6 Dx and above)
|
NV_IB_DC_CONF
|
LOG_DCR_HASH_TABLE_SIZE
|
0x190
|
DCR_LIFO_SIZE
|
NV_VPI_LINK_TYPE
|
LINK_TYPE
|
PHYSICAL_PORT (2)
|
0x12
|
NV_ROCE_CC
|
ROCE_CC_PRIO_MASK
|
0x107
|
ROCE_CC_ALGORITHM
|
NV_ROCE_CC_ECN
|
CLAMP_TGT_RATE_AFTER_TIME_INC
|
0x108
|
CLAMP_TGT_RATE
|
RPG_TIME_RESET
|
RPG_BYTE_RESET
|
RPG_THRESHOLD
|
RPG_MAX_RATE
|
RPG_AI_RATE
|
RPG_HAI_RATE
|
RPG_GD
|
RPG_MIN_DEC_FAC
|
RPG_MIN_RATE
|
RATE_TO_SET_ON_FIRST_CNP
|
DCE_TCP_G
|
DCE_TCP_RTT
|
RATE_REDUCE_MONITOR_PERIOD
|
INITIAL_ALPHA_VALUE
|
MIN_TIME_BETWEEN_CNPS
|
CNP_802P_PRIO
|
CNP_DSCP
|
NV_LLDP_NB_CONF
|
LLDP_NB_DCBX
|
0x10a
|
LLDP_NB_RX_MODE
|
LLDP_NB_TX_MODE
|
NV_LLDP_NB_DCBX
|
DCBX_IEEE
|
0x18e
|
DCBX_CEE
|
DCBX_WILLING
|
NV_KEEP_LINK_UP
|
KEEP_ETH_LINK_UP
|
0x190
|
KEEP_IB_LINK_UP
|
KEEP_LINK_UP_ON_BOOT
|
KEEP_LINK_UP_ON_STANDBY
|
NV_QOS_CONF
|
NUM_OF_VL
|
0x192
|
NUM_OF_TC
|
NUM_OF_PFC
|
NV_MPFS_CONF
|
DUP_MAC_ACTION
|
0x196
|
SRIOV_IB_ROUTING_MODE
|
IB_ROUTING_MODE
|
NV_HCA_CONF
|
PCI_WR_ORDERING
|
HOST-FUNCTION (3)
|
0x112
|
MULTI_PORT_VHCA_EN
|
NV_EXTERNAL_PORT_CTRL
|
PORT_OWNER
|
0x192
|
ALLOW_RD_COUNTERS
|
RENEG_ON_CHANGE
|
TRACER_ENABLE
|
NV_ROM_BOOT_CONF2
|
IP_VER
|
0x195
|
BOOT_UNDI_NETWORK_WAIT
|
NV_ROM_UEFI_CONF
|
UEFI_HII_EN
|
0x196
|
NV_ROM_UEFI_DEBUG_LEVEL
|
BOOT_DBG_LOG
|
0x206
|
UEFI_LOGS
|
NV_ROM_BOOT_CONF1
|
BOOT_VLAN
|
0x221
|
LEGACY_BOOT_PROTOCOL
|
BOOT_RETRY_CNT
|
BOOT_LACP_DIS
|
BOOT_VLAN_EN
|
NV_ROM_IB_BOOT_CONF
|
BOOT_PKEY
|
0x222
|
NV_PCI_CONF
|
ADVANCED_PCI_SETTINGS
|
HOST (7)
|
0x80
|
SAFE_MODE_CONF
|
SAFE_MODE_THRESHOLD
|
0x82
|
SAFE_MODE_ENABLE