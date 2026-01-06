NVIDIA ConnectX-6 Lx Adapter Cards Firmware Release Notes v26.39.5124 LTS (2023 LTS U6)
Validated and Supported Cables and Switches

Validated and Supported Cables and Modules

Cables Lifecycle Legend

Lifecycle Phase

Definition

EOL

End of Life

LTB

Last Time Buy

HVM

GA level

MP

GA level

P-Rel

GA level

Preliminary

Engineering Sample

Prototype

Engineering Sample

200GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy P/N

Description

LifeCycle Phase

N/A

200GE

980-9I54C-00V001

MCP1650-V001E30

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I54D-00V002

MCP1650-V002E26

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I54H-00V00A

MCP1650-V00AE30

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I54I-00V01A

MCP1650-V01AE30

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I54L-00V02A

MCP1650-V02AE26

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I98H-00V001

MCP7H50-V001R30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1m, 30AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I98I-00V002

MCP7H50-V002R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2m, 26AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I98J-00V003

MCP7H50-V003R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 3m, 26AWG

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I98K-00V01A

MCP7H50-V01AR30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1.5m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I98M-00V02A

MCP7H50-V02AR26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2.5m, 26AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9IA3X-00V001

MCP7H70-V001R30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1m, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9IA3Y-00V002

MCP7H70-V002R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2m, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9I43Z-00V003

MCP7H70-V003R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4x4SFP56, colored, 3m, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9I430-00V01A

MCP7H70-V01AR30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1.5m, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9I431-00V02A

MCP7H70-V02AR26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2.5m, 26AWG

EOL [P-Rel]

100GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy P/N

Description

LifeCycle Phase

N/A

100GE

980-9I620-00C001

MCP1600-C001E30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N

HVM

N/A

100GE

980-9I62V-00C002

MCP1600-C002E30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N

HVM

N/A

100GE

980-9I62Z-00C003

MCP1600-C003E26N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I620-00C003

MCP1600-C003E30L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L

HVM

N/A

100GE

980-9I627-00C00A

MCP1600-C00AE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I62C-00C01A

MCP1600-C01AE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N

HVM

N/A

100GE

980-9I62I-00C02A

MCP1600-C02AE30L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28,2.5m, Black, 30AWG, CA-L

HVM

EDR

100GE

980-9I62P-00C001

MCP1600-E001

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m 30AWG

EOL [HVM]

EDR

100GE

980-9I62S-00C002

MCP1600-E002

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2m 28AWG

EOL [HVM]

EDR

100GE

980-9I62V-00C003

MCP1600-E003

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG

EOL [HVM]

EDR

100GE

980-9I623-00C01A

MCP1600-E01A

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m 30AWG

EOL [HVM]

EDR

100GE

980-9I626-00C02A

MCP1600-E02A

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2.5m 26AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I645-00C001

MCP7F00-A001R

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 1m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I486-00C001

MCP7F00-A001R30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48A-00C002

MCP7F00-A002R

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 2m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I48B-00C002

MCP7F00-A002R30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48G-00C003

MCP7F00-A003R26N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I48H-00C003

MCP7F00-A003R30L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48J-00C005

MCP7F00-A005R26L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48M-00C01A

MCP7F00-A01AR

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs,1.5m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I48N-00C01A

MCP7F00-A01AR30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48S-00C02A

MCP7F00-A02AR26N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I48T-00C02A

MCP7F00-A02AR30L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48U-00C02A

MCP7F00-A02ARLZ

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, LSZH, Colored, 28AWG

EOL [P-Rel]

N/A

100GE

980-9I48X-00C03A

MCP7F00-A03AR26L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3.5m, Colored, 26AWG, CA-L

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I61C-00C005

MCP7H00-G00000

NVIDIA® passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L

Preliminary

N/A

100GE

980-9I61D-00C001

MCP7H00-G001

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I99F-00C001

MCP7H00-G001R

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 1m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I99G-00C001

MCP7H00-G001R30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I99J-00C002

MCP7H00-G002R

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I99K-00C002

MCP7H00-G002R26N

NVIDIA® passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 26AWG, CA-N

Preliminary

N/A

100GE

980-9I99L-00C002

MCP7H00-G002R30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I99O-00C003

MCP7H00-G003R

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 3m, 28AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I99Q-00C003

MCP7H00-G003R26N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I39R-00C003

MCP7H00-G003R30L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I99S-00C004

MCP7H00-G004R26L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 4m, Colored, 26AWG, CA-L

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I99W-00C01A

MCP7H00-G01AR

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 1.5m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I99X-00C01A

MCP7H00-G01AR30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I992-00C02A

MCP7H00-G02AR

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2.5m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I994-00C02A

MCP7H00-G02AR26N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I395-00C02A

MCP7H00-G02AR30L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I13S-00C003

MFA1A00-C003

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m

HVM

N/A

100GE

980-9I13X-00C005

MFA1A00-C005

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m

HVM

N/A

100GE

980-9I134-00C010

MFA1A00-C010

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m

HVM

N/A

100GE

980-9I13A-00C015

MFA1A00-C015

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m

HVM

N/A

100GE

980-9I13F-00C020

MFA1A00-C020

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m

HVM

N/A

100GE

980-9I13N-00C030

MFA1A00-C030

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m

HVM

N/A

100GE

980-9I130-00C050

MFA1A00-C050

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m

HVM

N/A

100GE

980-9I13B-00C100

MFA1A00-C100

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I37H-00C003

MFA7A20-C003

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I37I-00C005

MFA7A20-C005

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I40J-00C010

MFA7A20-C010

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 10m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I40K-00C020

MFA7A20-C020

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 20m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I40L-00C002

MFA7A20-C02A

NVIDIA® active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m

Preliminary

N/A

100GE

980-9I40M-00C003

MFA7A20-C03A

NVIDIA® active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3.5m

Preliminary

N/A

100GE

980-9I40N-00C003

MFA7A50-C003

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I40O-00C005

MFA7A50-C005

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I49P-00C010

MFA7A50-C010

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 10m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I49Q-00C015

MFA7A50-C015

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 15m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I49R-00C020

MFA7A50-C020

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 20m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I49S-00C030

MFA7A50-C030

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 30m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I149-00CS00

MMA1B00-C100D

NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m, DDMI

HVM

Note

The spilt cables cables above can be used as split cables when ConnectX-6 Lx adapter card in on the split side.

25GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

N/A

25GE

980-9I78I-00A000

MAM1Q00A-QSA28

NVIDIA cable module, ETH 25GbE, 100Gb/s to 25Gb/s, QSFP28 to SFP28

HVM

N/A

25GE

980-9I63J-00A001

MCP2M00-A001

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63L-00A001

MCP2M00-A001E30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9I63M-00A002

MCP2M00-A002

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63N-00A002

MCP2M00-A002E26N

NVIDIA® Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 26AWG, CA-N

Preliminary

N/A

25GE

980-9I63O-00A002

MCP2M00-A002E30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9I63R-00A003

MCP2M00-A003E26N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63S-00A003

MCP2M00-A003E30L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9I63T-00A004

MCP2M00-A004E26L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 4m, Black, 26AWG, CA-L

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63V-00A005

MCP2M00-A005E26L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9I63W-00A00A

MCP2M00-A00A

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63X-00A00A

MCP2M00-A00AE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63Z-00A01A

MCP2M00-A01AE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9I631-00A02A

MCP2M00-A02AE26N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I632-00A02A

MCP2M00-A02AE30L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9IA1T-00A003

MFA2P10-A003

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 3m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I53W-00A005

MFA2P10-A005

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 5m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I53Z-00A007

MFA2P10-A007

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 7m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I532-00A010

MFA2P10-A010

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 10m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I535-00A015

MFA2P10-A015

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 15m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I536-00A020

MFA2P10-A020

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 20m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I539-00A030

MFA2P10-A030

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 30m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I53A-00A050

MFA2P10-A050

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 50m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I094-00AR00

MMA2L20-AR

NVIDIA optical transceiver, 25GbE, 25Gb/s, SFP28, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km

MP

N/A

25GE

980-9I595-00AM00

MMA2P00-AS

NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR

HVM

N/A

25GE

980-9I34B-00AS00

MMA2P00-AS-SP

NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 100m, single package

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I34D-00AS00

MMA2P00-AS_FF

NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 100m

EOL [HVM]

10GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

N/A

10GE

980-9I71G-00J000

MAM1Q00A-QSA

NVIDIA cable module, ETH 10GbE, 40Gb/s to 10Gb/s, QSFP to SFP+

HVM

N/A

10GE

980-9I65P-00J005

MC2309124-005

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 5m

EOL [P-Rel]

N/A

10GE

980-9I65Q-00J007

MC2309124-007

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 7m

EOL [P-Rel]

N/A

10GE

980-9I65R-00J001

MC2309130-001

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 1m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I65S-00J002

MC2309130-002

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 2m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I65T-00J003

MC2309130-003

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 3m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I65U-00J00A

MC2309130-00A

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 0.5m

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

N/A

10GE

980-9I682-00J004

MC3309124-004

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 4m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I683-00J005

MC3309124-005

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 5m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I684-00J006

MC3309124-006

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 6m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I685-00J007

MC3309124-007

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 7m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I686-00J001

MC3309130-001

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I688-00J002

MC3309130-002

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68B-00J003

MC3309130-003

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68F-00J00A

MC3309130-00A

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 0.5m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68G-00J01A

MC3309130-0A1

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68H-00J02A

MC3309130-0A2

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68A-00J001

MCP2100-X001B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, Blue Pulltab, Connector Label

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

N/A

10GE

980-9I68B-00J002

MCP2100-X002B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Blue Pulltab, Connector Label

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

N/A

10GE

980-9I68C-00J003

MCP2100-X003B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Blue Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68E-00J001

MCP2104-X001B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

N/A

10GE

980-9I68F-00J002

MCP2104-X002B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68G-00J003

MCP2104-X003B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68H-00J01A

MCP2104-X01AB

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68I-00J02A

MCP2104-X02AB

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

930-9O000-0000-343

MFM1T02A-LR

NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-LR

HVM

N/A

10GE

MFM1T02A-LR-F

MFM1T02A-LR-F

NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km

HVM

N/A

10GE

930-9O000-0000-409

MFM1T02A-SR

NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-SR

HVM

N/A

10GE

MFM1T02A-SR-F

MFM1T02A-SR-F

NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m

HVM

N/A

10GE

MFM1T02A-SR-P

MFM1T02A-SR-P

NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m

HVM

1GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

N/A

1GE

980-9I270-00IM00

MC3208011-SX

NVIDIA Optical module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, LC-LC, SX 850nm, up to 500m

EOL [P-Rel]

N/A

1GE

980-9I251-00IS00

MC3208411-T

NVIDIA module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, Base-T, up to 100m

HVM

Supported 3rd Party Cables and Modules

Speed

Cable OPN

Description

10GbE

74752-9096

Dell Active DAC SFP+, Cisco PN SFP-H10GB-CU5M, Molex PN 74752-9096

10GbE

74752-9096 (SFP-H10GB-SU5M)

Cisco-Molex INC Active DAC SFP+ 5m

10GbE

74752-9521

CISCO-MOLEX SFP28/SFP+ 10G Passive copper cable

10GbE

74752-9521 (SFP-H10GB-CU5M)

Cisco 10GBASE SFP+ modules

10GbE

BN-QS-SP-CBL-5M

40G QSFP+ to 4xSFP+ DAC Breakout Direct Attach Cable 5m

10GbE

BN-QS-SP-CBL-5M

40G QSFP+ to 4xSFP+ DAC Breakout Direct Attach Cable 5m

10GbE

CAB-SFP-SFP-1M

Arista 10GBASE-CR SFP+ Cable 1 Meter

10GbE

CAB-SFP-SFP-1M

Arista Compatible 10G SFP+ Passive Cable 1m

10GbE

CAB-SFP-SFP-3M

Arista 10GBASE-CR SFP+ Cable 3 Meter

10GbE

CAB-SFP-SFP-5M

Arista 10GBASE-CR SFP+ Cable 5 Meter

10GbE

CAB-SFP-SFP-5M

Arista Compatible 10G SFP+ Passive Cable 5m

10GbE

FTLX1471D3BCL-ME

10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM Transceiver Module

10GbE

FTLX8570D3BCL-C2

Cisco FET-10G 10-2566-02 FTLX8570D3BCL-C2 10Gbps Fabric Extender SFP+ Module

10GbE

FTLX8571D3BCL-ME

10gb SFP 850nm Optic Transceiver

10GbE

L45593-D178-B50

QSFP-4SFP10G-CU5M

10GbE

SFP-10G-SR

Cisco 10GBASE-SR SFP+ transceiver module for MMF, 850-nm wavelength, LC duplex connector

10GbE

SFP-10GB-SR

Cisco SFP+ 10GB SR optic module

10GbE

SFP-H10GB-CU1M

Cisco 1-m 10G SFP+ Twinax cable assembly, passive

10GbE

SFP-H10GB-CU3M

Cisco 3-m 10G SFP+ Twinax cable assembly, passive

10GbE

SFP-H10GB-CU5M

Cisco 5-m 10G SFP+ Twinax cable assembly, passive

10GbE

DM7053

10G-Base-T MethodElec modules

25GbE

FTLF8536P4BCL

TRANSCEIVER 25GBE SFP SR

25GbE

LTF8507-PC07

HISENSE ACTIVE FIBER CABLE, 25GBE

25GbE

SFP-H25G-CU3M

CISCO 25GBASE-CR1 COPPER CABLE 3-METER NDCCGJ-C403

Tested Switches

100GbE Switches

Speed

Switch Silicon

OPN # / Name

Description

Vendor

100GbE

Spectrum-3

MSN4600-XXXX

64-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System

NVIDIA

100GbE

Spectrum-2

MSN3700C-XXXX

32-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System

NVIDIA

100GbE

Spectrum-2

MSN3420-XXXX

48 SFP + 12 QSFP ports Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System

NVIDIA

100GbE

Spectrum

MSN2410-XXXX

48-port 25GbE + 8-port 100GbE Open Ethernet Switch System

NVIDIA

100GbE

Spectrum

MSN2700-XXXX

32-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System

NVIDIA

100GbE

N/A

QFX5200-32C-32

32-port 100GbE Ethernet Switch System

Juniper

100GbE

N/A

S6820-56HF

48 SFP+ + 8 QSFP Ports 100GbE Switch Ethernet

H3C

100GbE

N/A

CE6860-1-48S8CQ-EI

Huawei 100GbE Ethernet switch

Huawei

100GbE

N/A

7060CX-32S

32-port 100GbE Ethernet Switch System

Arista

100GbE

N/A

3232C

32-port 100GbE Ethernet Switch System

Cisco

100GbE

N/A

N9K-C9236C

36-port 100GbE Ethernet Switch System

Cisco

100GbE

N/A

93180YC-EX

48-port 25GbE + 6-port 100GbE Ethernet Switch System

Cisco

100GbE

N/A

T7032-IX7

32-port 100GbE Ethernet Switch System

Quanta


10/40GbE Switches

Speed

Switch Silicon

OPN # / Name

Description

Vendor

10GbE

N/A

5548UP

32x 10GbE SFP+ Switch System

Cisco

10/40GbE

N/A

7050Q

16 x 40GbE QSFP+ Switch System

Arista

10/40GbE

N/A

7050S

48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System

Arista

10/40GbE

N/A

G8264

48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System

Lenovo

10/40GbE

N/A

QFX3500

48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System

Juniper

10/40GbE

N/A

S4810P-AC

48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System

Force10

10/40GbE

N/A

3064

48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System

Cisco

10/40GbE

N/A

8164F

48x 10GbE SFP+ and 2 x 40GbE QSFP+ Switch System

Dell

10/40GbE

N/A

S5000

48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System

Dell

10/40GbE

N/A

3132Q

4x 10GbE SFP+ and 32 x 40GbE QSFP+ Switch System

Cisco

40GbE

N/A

7050QX

32x 40GbE QSFP+ Switch System

Arista

40GbE

N/A

G8316

16x 40GbE QSFP+ Switch System

Lenovo

40GbE

N/A

S6000

32x 40GbE QSFP+ Switch System

Dell

PRM Revision Compatibility

This firmware version complies with the following Programmer’s Reference Manual:

  • Adapters Programmer’s Reference Manual (PRM), Rev 0.53 or later, which has Command Interface Revision 0x5. The command interface revision can be retrieved by means of the QUERY_FW command and is indicated by the field cmd_interface_rev.
