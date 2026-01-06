On This Page
Validated and Supported Cables and Switches
Cables Lifecycle Legend
Lifecycle Phase
Definition
EOL
End of Life
LTB
Last Time Buy
HVM
GA level
MP
GA level
P-Rel
GA level
Preliminary
Engineering Sample
Prototype
Engineering Sample
200GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
N/A
200GE
980-9I54C-00V001
MCP1650-V001E30
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I54D-00V002
MCP1650-V002E26
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I54H-00V00A
MCP1650-V00AE30
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I54I-00V01A
MCP1650-V01AE30
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I54L-00V02A
MCP1650-V02AE26
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I98H-00V001
MCP7H50-V001R30
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1m, 30AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I98I-00V002
MCP7H50-V002R26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2m, 26AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I98J-00V003
MCP7H50-V003R26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 3m, 26AWG
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I98K-00V01A
MCP7H50-V01AR30
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1.5m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I98M-00V02A
MCP7H50-V02AR26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2.5m, 26AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9IA3X-00V001
MCP7H70-V001R30
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1m, 30AWG
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9IA3Y-00V002
MCP7H70-V002R26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2m, 26AWG
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9I43Z-00V003
MCP7H70-V003R26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4x4SFP56, colored, 3m, 26AWG
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9I430-00V01A
MCP7H70-V01AR30
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1.5m, 30AWG
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9I431-00V02A
MCP7H70-V02AR26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2.5m, 26AWG
EOL [P-Rel]
100GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
N/A
100GE
980-9I620-00C001
MCP1600-C001E30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N
HVM
N/A
100GE
980-9I62V-00C002
MCP1600-C002E30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N
HVM
N/A
100GE
980-9I62Z-00C003
MCP1600-C003E26N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I620-00C003
MCP1600-C003E30L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L
HVM
N/A
100GE
980-9I627-00C00A
MCP1600-C00AE30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I62C-00C01A
MCP1600-C01AE30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N
HVM
N/A
100GE
980-9I62I-00C02A
MCP1600-C02AE30L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28,2.5m, Black, 30AWG, CA-L
HVM
EDR
100GE
980-9I62P-00C001
MCP1600-E001
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m 30AWG
EOL [HVM]
EDR
100GE
980-9I62S-00C002
MCP1600-E002
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2m 28AWG
EOL [HVM]
EDR
100GE
980-9I62V-00C003
MCP1600-E003
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG
EOL [HVM]
EDR
100GE
980-9I623-00C01A
MCP1600-E01A
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m 30AWG
EOL [HVM]
EDR
100GE
980-9I626-00C02A
MCP1600-E02A
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2.5m 26AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I645-00C001
MCP7F00-A001R
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 1m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I486-00C001
MCP7F00-A001R30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48A-00C002
MCP7F00-A002R
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 2m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I48B-00C002
MCP7F00-A002R30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48G-00C003
MCP7F00-A003R26N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I48H-00C003
MCP7F00-A003R30L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48J-00C005
MCP7F00-A005R26L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48M-00C01A
MCP7F00-A01AR
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs,1.5m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I48N-00C01A
MCP7F00-A01AR30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48S-00C02A
MCP7F00-A02AR26N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I48T-00C02A
MCP7F00-A02AR30L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48U-00C02A
MCP7F00-A02ARLZ
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, LSZH, Colored, 28AWG
EOL [P-Rel]
N/A
100GE
980-9I48X-00C03A
MCP7F00-A03AR26L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3.5m, Colored, 26AWG, CA-L
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I61C-00C005
MCP7H00-G00000
NVIDIA® passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L
Preliminary
N/A
100GE
980-9I61D-00C001
MCP7H00-G001
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I99F-00C001
MCP7H00-G001R
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 1m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I99G-00C001
MCP7H00-G001R30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I99J-00C002
MCP7H00-G002R
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I99K-00C002
MCP7H00-G002R26N
NVIDIA® passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 26AWG, CA-N
Preliminary
N/A
100GE
980-9I99L-00C002
MCP7H00-G002R30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I99O-00C003
MCP7H00-G003R
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 3m, 28AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I99Q-00C003
MCP7H00-G003R26N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I39R-00C003
MCP7H00-G003R30L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I99S-00C004
MCP7H00-G004R26L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 4m, Colored, 26AWG, CA-L
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I99W-00C01A
MCP7H00-G01AR
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 1.5m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I99X-00C01A
MCP7H00-G01AR30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I992-00C02A
MCP7H00-G02AR
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2.5m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I994-00C02A
MCP7H00-G02AR26N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I395-00C02A
MCP7H00-G02AR30L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I13S-00C003
MFA1A00-C003
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m
HVM
N/A
100GE
980-9I13X-00C005
MFA1A00-C005
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m
HVM
N/A
100GE
980-9I134-00C010
MFA1A00-C010
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m
HVM
N/A
100GE
980-9I13A-00C015
MFA1A00-C015
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m
HVM
N/A
100GE
980-9I13F-00C020
MFA1A00-C020
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m
HVM
N/A
100GE
980-9I13N-00C030
MFA1A00-C030
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m
HVM
N/A
100GE
980-9I130-00C050
MFA1A00-C050
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m
HVM
N/A
100GE
980-9I13B-00C100
MFA1A00-C100
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I37H-00C003
MFA7A20-C003
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I37I-00C005
MFA7A20-C005
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I40J-00C010
MFA7A20-C010
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 10m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I40K-00C020
MFA7A20-C020
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 20m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I40L-00C002
MFA7A20-C02A
NVIDIA® active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m
Preliminary
N/A
100GE
980-9I40M-00C003
MFA7A20-C03A
NVIDIA® active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3.5m
Preliminary
N/A
100GE
980-9I40N-00C003
MFA7A50-C003
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I40O-00C005
MFA7A50-C005
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I49P-00C010
MFA7A50-C010
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 10m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I49Q-00C015
MFA7A50-C015
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 15m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I49R-00C020
MFA7A50-C020
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 20m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I49S-00C030
MFA7A50-C030
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 30m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I149-00CS00
MMA1B00-C100D
NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m, DDMI
HVM
The spilt cables cables above can be used as split cables when ConnectX-6 Lx adapter card in on the split side.
25GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy OPN
Description
LifeCycle Phase
N/A
25GE
980-9I78I-00A000
MAM1Q00A-QSA28
NVIDIA cable module, ETH 25GbE, 100Gb/s to 25Gb/s, QSFP28 to SFP28
HVM
N/A
25GE
980-9I63J-00A001
MCP2M00-A001
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I63L-00A001
MCP2M00-A001E30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
25GE
980-9I63M-00A002
MCP2M00-A002
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I63N-00A002
MCP2M00-A002E26N
NVIDIA® Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 26AWG, CA-N
Preliminary
N/A
25GE
980-9I63O-00A002
MCP2M00-A002E30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
25GE
980-9I63R-00A003
MCP2M00-A003E26N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I63S-00A003
MCP2M00-A003E30L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
25GE
980-9I63T-00A004
MCP2M00-A004E26L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 4m, Black, 26AWG, CA-L
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I63V-00A005
MCP2M00-A005E26L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
25GE
980-9I63W-00A00A
MCP2M00-A00A
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I63X-00A00A
MCP2M00-A00AE30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I63Z-00A01A
MCP2M00-A01AE30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
25GE
980-9I631-00A02A
MCP2M00-A02AE26N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I632-00A02A
MCP2M00-A02AE30L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
25GE
980-9IA1T-00A003
MFA2P10-A003
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 3m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I53W-00A005
MFA2P10-A005
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 5m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I53Z-00A007
MFA2P10-A007
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 7m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I532-00A010
MFA2P10-A010
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 10m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I535-00A015
MFA2P10-A015
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 15m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I536-00A020
MFA2P10-A020
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 20m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I539-00A030
MFA2P10-A030
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 30m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I53A-00A050
MFA2P10-A050
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 50m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I094-00AR00
MMA2L20-AR
NVIDIA optical transceiver, 25GbE, 25Gb/s, SFP28, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km
MP
N/A
25GE
980-9I595-00AM00
MMA2P00-AS
NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR
HVM
N/A
25GE
980-9I34B-00AS00
MMA2P00-AS-SP
NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 100m, single package
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I34D-00AS00
MMA2P00-AS_FF
NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 100m
EOL [HVM]
10GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy OPN
Description
LifeCycle Phase
N/A
10GE
980-9I71G-00J000
MAM1Q00A-QSA
NVIDIA cable module, ETH 10GbE, 40Gb/s to 10Gb/s, QSFP to SFP+
HVM
N/A
10GE
980-9I65P-00J005
MC2309124-005
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 5m
EOL [P-Rel]
N/A
10GE
980-9I65Q-00J007
MC2309124-007
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 7m
EOL [P-Rel]
N/A
10GE
980-9I65R-00J001
MC2309130-001
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 1m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I65S-00J002
MC2309130-002
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 2m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I65T-00J003
MC2309130-003
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 3m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I65U-00J00A
MC2309130-00A
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 0.5m
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
N/A
10GE
980-9I682-00J004
MC3309124-004
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 4m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I683-00J005
MC3309124-005
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 5m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I684-00J006
MC3309124-006
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 6m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I685-00J007
MC3309124-007
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 7m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I686-00J001
MC3309130-001
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I688-00J002
MC3309130-002
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68B-00J003
MC3309130-003
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68F-00J00A
MC3309130-00A
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 0.5m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68G-00J01A
MC3309130-0A1
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68H-00J02A
MC3309130-0A2
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68A-00J001
MCP2100-X001B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, Blue Pulltab, Connector Label
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
N/A
10GE
980-9I68B-00J002
MCP2100-X002B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Blue Pulltab, Connector Label
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
N/A
10GE
980-9I68C-00J003
MCP2100-X003B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Blue Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68E-00J001
MCP2104-X001B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
N/A
10GE
980-9I68F-00J002
MCP2104-X002B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68G-00J003
MCP2104-X003B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68H-00J01A
MCP2104-X01AB
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68I-00J02A
MCP2104-X02AB
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
930-9O000-0000-343
MFM1T02A-LR
NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-LR
HVM
N/A
10GE
MFM1T02A-LR-F
MFM1T02A-LR-F
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km
HVM
N/A
10GE
930-9O000-0000-409
MFM1T02A-SR
NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-SR
HVM
N/A
10GE
MFM1T02A-SR-F
MFM1T02A-SR-F
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m
HVM
N/A
10GE
MFM1T02A-SR-P
MFM1T02A-SR-P
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m
HVM
1GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy OPN
Description
LifeCycle Phase
N/A
1GE
980-9I270-00IM00
MC3208011-SX
NVIDIA Optical module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, LC-LC, SX 850nm, up to 500m
EOL [P-Rel]
N/A
1GE
980-9I251-00IS00
MC3208411-T
NVIDIA module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, Base-T, up to 100m
HVM
Supported 3rd Party Cables and Modules
Speed
Cable OPN
Description
10GbE
74752-9096
Dell Active DAC SFP+, Cisco PN SFP-H10GB-CU5M, Molex PN 74752-9096
10GbE
74752-9096 (SFP-H10GB-SU5M)
Cisco-Molex INC Active DAC SFP+ 5m
10GbE
74752-9521
CISCO-MOLEX SFP28/SFP+ 10G Passive copper cable
10GbE
74752-9521 (SFP-H10GB-CU5M)
Cisco 10GBASE SFP+ modules
10GbE
BN-QS-SP-CBL-5M
40G QSFP+ to 4xSFP+ DAC Breakout Direct Attach Cable 5m
10GbE
BN-QS-SP-CBL-5M
40G QSFP+ to 4xSFP+ DAC Breakout Direct Attach Cable 5m
10GbE
CAB-SFP-SFP-1M
Arista 10GBASE-CR SFP+ Cable 1 Meter
10GbE
CAB-SFP-SFP-1M
Arista Compatible 10G SFP+ Passive Cable 1m
10GbE
CAB-SFP-SFP-3M
Arista 10GBASE-CR SFP+ Cable 3 Meter
10GbE
CAB-SFP-SFP-5M
Arista 10GBASE-CR SFP+ Cable 5 Meter
10GbE
CAB-SFP-SFP-5M
Arista Compatible 10G SFP+ Passive Cable 5m
10GbE
FTLX1471D3BCL-ME
10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM Transceiver Module
10GbE
FTLX8570D3BCL-C2
Cisco FET-10G 10-2566-02 FTLX8570D3BCL-C2 10Gbps Fabric Extender SFP+ Module
10GbE
FTLX8571D3BCL-ME
10gb SFP 850nm Optic Transceiver
10GbE
L45593-D178-B50
QSFP-4SFP10G-CU5M
10GbE
SFP-10G-SR
Cisco 10GBASE-SR SFP+ transceiver module for MMF, 850-nm wavelength, LC duplex connector
10GbE
SFP-10GB-SR
Cisco SFP+ 10GB SR optic module
10GbE
SFP-H10GB-CU1M
Cisco 1-m 10G SFP+ Twinax cable assembly, passive
10GbE
SFP-H10GB-CU3M
Cisco 3-m 10G SFP+ Twinax cable assembly, passive
10GbE
SFP-H10GB-CU5M
Cisco 5-m 10G SFP+ Twinax cable assembly, passive
10GbE
DM7053
10G-Base-T MethodElec modules
25GbE
FTLF8536P4BCL
TRANSCEIVER 25GBE SFP SR
25GbE
LTF8507-PC07
HISENSE ACTIVE FIBER CABLE, 25GBE
25GbE
SFP-H25G-CU3M
CISCO 25GBASE-CR1 COPPER CABLE 3-METER NDCCGJ-C403
100GbE Switches
Speed
Switch Silicon
OPN # / Name
Description
Vendor
100GbE
Spectrum-3
MSN4600-XXXX
64-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
NVIDIA
100GbE
Spectrum-2
MSN3700C-XXXX
32-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
NVIDIA
100GbE
Spectrum-2
MSN3420-XXXX
48 SFP + 12 QSFP ports Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
NVIDIA
100GbE
Spectrum
MSN2410-XXXX
48-port 25GbE + 8-port 100GbE Open Ethernet Switch System
NVIDIA
100GbE
Spectrum
MSN2700-XXXX
32-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
NVIDIA
100GbE
N/A
QFX5200-32C-32
32-port 100GbE Ethernet Switch System
Juniper
100GbE
N/A
S6820-56HF
48 SFP+ + 8 QSFP Ports 100GbE Switch Ethernet
H3C
100GbE
N/A
CE6860-1-48S8CQ-EI
Huawei 100GbE Ethernet switch
Huawei
100GbE
N/A
7060CX-32S
32-port 100GbE Ethernet Switch System
Arista
100GbE
N/A
3232C
32-port 100GbE Ethernet Switch System
Cisco
100GbE
N/A
N9K-C9236C
36-port 100GbE Ethernet Switch System
Cisco
100GbE
N/A
93180YC-EX
48-port 25GbE + 6-port 100GbE Ethernet Switch System
Cisco
100GbE
N/A
T7032-IX7
32-port 100GbE Ethernet Switch System
Quanta
10/40GbE Switches
Speed
Switch Silicon
OPN # / Name
Description
Vendor
10GbE
N/A
5548UP
32x 10GbE SFP+ Switch System
Cisco
10/40GbE
N/A
7050Q
16 x 40GbE QSFP+ Switch System
Arista
10/40GbE
N/A
7050S
48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System
Arista
10/40GbE
N/A
G8264
48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System
Lenovo
10/40GbE
N/A
QFX3500
48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System
Juniper
10/40GbE
N/A
S4810P-AC
48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System
Force10
10/40GbE
N/A
3064
48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System
Cisco
10/40GbE
N/A
8164F
48x 10GbE SFP+ and 2 x 40GbE QSFP+ Switch System
Dell
10/40GbE
N/A
S5000
48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System
Dell
10/40GbE
N/A
3132Q
4x 10GbE SFP+ and 32 x 40GbE QSFP+ Switch System
Cisco
40GbE
N/A
7050QX
32x 40GbE QSFP+ Switch System
Arista
40GbE
N/A
G8316
16x 40GbE QSFP+ Switch System
Lenovo
40GbE
N/A
S6000
32x 40GbE QSFP+ Switch System
Dell
This firmware version complies with the following Programmer’s Reference Manual:
Adapters Programmer’s Reference Manual (PRM), Rev 0.53 or later, which has Command Interface Revision 0x5. The command interface revision can be retrieved by means of the QUERY_FW command and is indicated by the field cmd_interface_rev.