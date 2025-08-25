Supported Non-Volatile Configurations

NVIDIA ConnectX-6 Lx Adapter Cards Firmware Release Notes v26.46.1006
Configuration

mlxconfig Parameter Name

Class

TLV ID

NV_MEMIC_CONF

MEMIC_BAR_SIZE

GLOBAL (0)

0x6

MEMIC_SIZE_LIMIT

NV_HOST_CHAINING_CONF

HOST_CHAINING_MODE

0x8

HOST_CHAINING_DESCRIPTORS

HOST_CHAINING_TOTAL_BUFFER_SIZE

NV_FLEX_PARS_CONF

FLEX_PARSER_PROFILE_ENABLE

0xe

FLEX_IPV4_OVER_VXLAN_PORT

NV_ROCE_1_5_CONF

ROCE_NEXT_PROTOCOL

0x10

NV_INTERNAL_RESOURCE_CONF

ESWITCH_HAIRPIN_DESCRIPTORS

0x13

ESWITCH_HAIRPIN_TOT_BUFFER_SIZE

NV_GLOBAL_PCI_CONF

NON_PREFETCHABLE_PF_BAR

0x80

NUM_OF_VFS

SRIOV_EN

PF_LOG_BAR_SIZE

VF_LOG_BAR_SIZE

NUM_PF_MSIX

NUM_VF_MSIX

NV_TPT_CONF

INT_LOG_MAX_PAYLOAD_SIZE

0x82

NV_POWER_CONF

SW_RECOVERY_ON_ERRORS

0x88

RESET_WITH_HOST_ON_ERRORS

ADVANCED_POWER_SETTINGS

NV_GLOBAL_MASK

ece_disable_mask

0x116

NV_SW_OFFLOAD_CONFIG

CQE_COMPRESSION

0x10a

IP_OVER_VXLAN_EN

PCI_ATOMIC_MODE

LRO_LOG_TIMEOUT0

LRO_LOG_TIMEOUT1

LRO_LOG_TIMEOUT2

LRO_LOG_TIMEOUT3

log_max_outstandng_wqe

NV_config.sr_enable (ConnectX-6 Dx and above)

NV_IB_DC_CONF

LOG_DCR_HASH_TABLE_SIZE

0x190

DCR_LIFO_SIZE

NV_VPI_LINK_TYPE

LINK_TYPE

PHYSICAL_PORT (2)

0x12

NV_ROCE_CC

ROCE_CC_PRIO_MASK

0x107

ROCE_CC_ALGORITHM

NV_ROCE_CC_ECN

CLAMP_TGT_RATE_AFTER_TIME_INC

0x108

CLAMP_TGT_RATE

RPG_TIME_RESET

RPG_BYTE_RESET

RPG_THRESHOLD

RPG_MAX_RATE

RPG_AI_RATE

RPG_HAI_RATE

RPG_GD

RPG_MIN_DEC_FAC

RPG_MIN_RATE

RATE_TO_SET_ON_FIRST_CNP

DCE_TCP_G

DCE_TCP_RTT

RATE_REDUCE_MONITOR_PERIOD

INITIAL_ALPHA_VALUE

MIN_TIME_BETWEEN_CNPS

CNP_802P_PRIO

CNP_DSCP

NV_LLDP_NB_CONF

LLDP_NB_DCBX

0x10a

LLDP_NB_RX_MODE

LLDP_NB_TX_MODE

NV_LLDP_NB_DCBX

DCBX_IEEE

0x18e

DCBX_CEE

DCBX_WILLING

NV_KEEP_LINK_UP

KEEP_ETH_LINK_UP

0x190

KEEP_IB_LINK_UP

KEEP_LINK_UP_ON_BOOT

KEEP_LINK_UP_ON_STANDBY

NV_QOS_CONF

NUM_OF_VL

0x192

NUM_OF_TC

NUM_OF_PFC

NV_MPFS_CONF

DUP_MAC_ACTION

0x196

SRIOV_IB_ROUTING_MODE

IB_ROUTING_MODE

NV_HCA_CONF

PCI_WR_ORDERING

HOST-FUNCTION (3)

0x112

MULTI_PORT_VHCA_EN

NV_EXTERNAL_PORT_CTRL

PORT_OWNER

0x192

ALLOW_RD_COUNTERS

RENEG_ON_CHANGE

TRACER_ENABLE

NV_ROM_BOOT_CONF2

IP_VER

0x195

BOOT_UNDI_NETWORK_WAIT

NV_ROM_UEFI_CONF

UEFI_HII_EN

0x196

NV_ROM_UEFI_DEBUG_LEVEL

BOOT_DBG_LOG

0x206

UEFI_LOGS

NV_ROM_BOOT_CONF1

BOOT_VLAN

0x221

LEGACY_BOOT_PROTOCOL

BOOT_RETRY_CNT

BOOT_LACP_DIS

BOOT_VLAN_EN

NV_ROM_IB_BOOT_CONF

BOOT_PKEY

0x222

NV_PCI_CONF

ADVANCED_PCI_SETTINGS

HOST (7)

0x80

SAFE_MODE_CONF

SAFE_MODE_THRESHOLD

0x82

SAFE_MODE_ENABLE
