On This Page
Validated and Supported Cables and Switches
Cables Lifecycle Legend
Lifecycle Phase
Definition
EOL
End of Life
LTB
Last Time Buy
HVM
GA level
MP
GA level
P-Rel
GA level
Preliminary
Engineering Sample
Prototype
Engineering Sample
200GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
N/A
200GE
980-9I54C-00V001
MCP1650-V001E30
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I54D-00V002
MCP1650-V002E26
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I54H-00V00A
MCP1650-V00AE30
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I54I-00V01A
MCP1650-V01AE30
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I54L-00V02A
MCP1650-V02AE26
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I98H-00V001
MCP7H50-V001R30
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1m, 30AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I98I-00V002
MCP7H50-V002R26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2m, 26AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9I98J-00V003
MCP7H50-V003R26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 3m, 26AWG
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I98K-00V01A
MCP7H50-V01AR30
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1.5m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
200GE
980-9I98M-00V02A
MCP7H50-V02AR26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2.5m, 26AWG
LTB [HVM]
N/A
200GE
980-9IA3X-00V001
MCP7H70-V001R30
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1m, 30AWG
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9IA3Y-00V002
MCP7H70-V002R26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2m, 26AWG
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9I43Z-00V003
MCP7H70-V003R26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4x4SFP56, colored, 3m, 26AWG
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9I430-00V01A
MCP7H70-V01AR30
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1.5m, 30AWG
EOL [P-Rel]
N/A
200GE
980-9I431-00V02A
MCP7H70-V02AR26
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2.5m, 26AWG
EOL [P-Rel]
100GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy P/N
Description
LifeCycle Phase
N/A
100GE
980-9I620-00C001
MCP1600-C001E30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N
HVM
N/A
100GE
980-9I62V-00C002
MCP1600-C002E30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N
HVM
N/A
100GE
980-9I62Z-00C003
MCP1600-C003E26N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I620-00C003
MCP1600-C003E30L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L
HVM
N/A
100GE
980-9I627-00C00A
MCP1600-C00AE30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I62C-00C01A
MCP1600-C01AE30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N
HVM
N/A
100GE
980-9I62I-00C02A
MCP1600-C02AE30L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28,2.5m, Black, 30AWG, CA-L
HVM
EDR
100GE
980-9I62P-00C001
MCP1600-E001
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m 30AWG
EOL [HVM]
EDR
100GE
980-9I62S-00C002
MCP1600-E002
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2m 28AWG
EOL [HVM]
EDR
100GE
980-9I62V-00C003
MCP1600-E003
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG
EOL [HVM]
EDR
100GE
980-9I623-00C01A
MCP1600-E01A
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m 30AWG
EOL [HVM]
EDR
100GE
980-9I626-00C02A
MCP1600-E02A
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2.5m 26AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I645-00C001
MCP7F00-A001R
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 1m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I486-00C001
MCP7F00-A001R30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48A-00C002
MCP7F00-A002R
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 2m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I48B-00C002
MCP7F00-A002R30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48G-00C003
MCP7F00-A003R26N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I48H-00C003
MCP7F00-A003R30L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48J-00C005
MCP7F00-A005R26L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48M-00C01A
MCP7F00-A01AR
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs,1.5m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I48N-00C01A
MCP7F00-A01AR30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48S-00C02A
MCP7F00-A02AR26N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I48T-00C02A
MCP7F00-A02AR30L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I48U-00C02A
MCP7F00-A02ARLZ
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, LSZH, Colored, 28AWG
EOL [P-Rel]
N/A
100GE
980-9I48X-00C03A
MCP7F00-A03AR26L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3.5m, Colored, 26AWG, CA-L
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I99G-00C001
MCP7H00-G001R30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I99L-00C002
MCP7H00-G002R30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I99Q-00C003
MCP7H00-G003R26N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I39R-00C003
MCP7H00-G003R30L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I99S-00C004
MCP7H00-G004R26L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 4m, Colored, 26AWG, CA-L
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I99X-00C01A
MCP7H00-G01AR30N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I994-00C02A
MCP7H00-G02AR26N
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I395-00C02A
MCP7H00-G02AR30L
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I13S-00C003
MFA1A00-C003
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m
HVM
N/A
100GE
980-9I13X-00C005
MFA1A00-C005
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m
HVM
N/A
100GE
980-9I134-00C010
MFA1A00-C010
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m
HVM
N/A
100GE
980-9I13A-00C015
MFA1A00-C015
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m
HVM
N/A
100GE
980-9I13F-00C020
MFA1A00-C020
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m
HVM
N/A
100GE
980-9I13N-00C030
MFA1A00-C030
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m
HVM
N/A
100GE
980-9I130-00C050
MFA1A00-C050
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m
HVM
N/A
100GE
980-9I13B-00C100
MFA1A00-C100
NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m
LTB [HVM]
N/A
100GE
980-9I37H-00C003
MFA7A20-C003
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I37I-00C005
MFA7A20-C005
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I40J-00C010
MFA7A20-C010
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 10m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I40K-00C020
MFA7A20-C020
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 20m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I40N-00C003
MFA7A50-C003
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I40O-00C005
MFA7A50-C005
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I49P-00C010
MFA7A50-C010
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 10m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I49Q-00C015
MFA7A50-C015
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 15m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I49R-00C020
MFA7A50-C020
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 20m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I49S-00C030
MFA7A50-C030
NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 30m
EOL [HVM]
N/A
100GE
980-9I149-00CS00
MMA1B00-C100D
NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m, DDMI
HVM
N/A
100GE
980-9I625-00C005
MCP1600-C005E26L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L
HVM
The spilt cables cables above can be used as split cables when ConnectX-6 Lx adapter card in on the split side.
25GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy OPN
Description
LifeCycle Phase
N/A
25GE
980-9I78I-00A000
MAM1Q00A-QSA28
NVIDIA cable module, ETH 25GbE, 100Gb/s to 25Gb/s, QSFP28 to SFP28
HVM
N/A
25GE
980-9I63J-00A001
MCP2M00-A001
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I63L-00A001
MCP2M00-A001E30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
25GE
980-9I63M-00A002
MCP2M00-A002
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I63O-00A002
MCP2M00-A002E30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
25GE
980-9I63R-00A003
MCP2M00-A003E26N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I63S-00A003
MCP2M00-A003E30L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
25GE
980-9I63T-00A004
MCP2M00-A004E26L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 4m, Black, 26AWG, CA-L
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I63V-00A005
MCP2M00-A005E26L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
25GE
980-9I63W-00A00A
MCP2M00-A00A
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, 30AWG
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I63X-00A00A
MCP2M00-A00AE30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I63Z-00A01A
MCP2M00-A01AE30N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N
LTB [HVM]
N/A
25GE
980-9I631-00A02A
MCP2M00-A02AE26N
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I632-00A02A
MCP2M00-A02AE30L
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 30AWG, CA-L
LTB [HVM]
N/A
25GE
980-9IA1T-00A003
MFA2P10-A003
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 3m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I53W-00A005
MFA2P10-A005
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 5m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I53Z-00A007
MFA2P10-A007
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 7m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I532-00A010
MFA2P10-A010
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 10m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I535-00A015
MFA2P10-A015
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 15m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I536-00A020
MFA2P10-A020
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 20m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I539-00A030
MFA2P10-A030
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 30m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I53A-00A050
MFA2P10-A050
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 50m
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I094-00AR00
MMA2L20-AR
NVIDIA optical transceiver, 25GbE, 25Gb/s, SFP28, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km
MP
N/A
25GE
980-9I595-00AM00
MMA2P00-AS
NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR
HVM
N/A
25GE
980-9I34B-00AS00
MMA2P00-AS-SP
NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 100m, single package
EOL [HVM]
N/A
25GE
980-9I34D-00AS00
MMA2P00-AS_FF
NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 100m
EOL [HVM]
10GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy OPN
Description
LifeCycle Phase
N/A
10GE
980-9I71G-00J000
MAM1Q00A-QSA
NVIDIA cable module, ETH 10GbE, 40Gb/s to 10Gb/s, QSFP to SFP+
HVM
N/A
10GE
980-9I65P-00J005
MC2309124-005
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 5m
EOL [P-Rel]
N/A
10GE
980-9I65Q-00J007
MC2309124-007
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 7m
EOL [P-Rel]
N/A
10GE
980-9I65R-00J001
MC2309130-001
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 1m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I65S-00J002
MC2309130-002
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 2m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I65T-00J003
MC2309130-003
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 3m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I65U-00J00A
MC2309130-00A
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 0.5m
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
N/A
10GE
980-9I682-00J004
MC3309124-004
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 4m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I683-00J005
MC3309124-005
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 5m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I684-00J006
MC3309124-006
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 6m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I685-00J007
MC3309124-007
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 7m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I686-00J001
MC3309130-001
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I688-00J002
MC3309130-002
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68B-00J003
MC3309130-003
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68F-00J00A
MC3309130-00A
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 0.5m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68G-00J01A
MC3309130-0A1
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68H-00J02A
MC3309130-0A2
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68B-00J002
MCP2100-X002B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Blue Pulltab, Connector Label
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
N/A
10GE
980-9I68C-00J003
MCP2100-X003B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Blue Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68F-00J002
MCP2104-X002B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68G-00J003
MCP2104-X003B
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68H-00J01A
MCP2104-X01AB
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
980-9I68I-00J02A
MCP2104-X02AB
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m, Black Pulltab, Connector Label
EOL [HVM]
N/A
10GE
MFM1T02A-LR-F
MFM1T02A-LR-F
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km
HVM
N/A
10GE
MFM1T02A-SR-F
MFM1T02A-SR-F
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m
HVM
N/A
10GE
MFM1T02A-SR-P
MFM1T02A-SR-P
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m
HVM
1GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy OPN
Description
LifeCycle Phase
N/A
1GE
980-9I270-00IM00
MC3208011-SX
NVIDIA Optical module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, LC-LC, SX 850nm, up to 500m
EOL [P-Rel]
N/A
1GE
980-9I251-00IS00
MC3208411-T
NVIDIA module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, Base-T, up to 100m
HVM
Supported 3rd Party Cables and Modules
Third-party devices that have not been qualified by NVIDIA may be used; however, please be aware that no performance guarantees are provided.
Any issues that arise will require initiating a new feature request process for third-party support.
Data Rate
Cable OPN
Description
50GE
FTLF8556D1BCW
FIBRE OPTIC TRANSMITTERS, RECEIVERS, TRANSCEIVERS 850NM OXIDE VCSEL, 50GE, 53.125/25.78/10.3 GB/S TRANSCEIVER
50GE
FTLF8556E1BCL
50G SFP56 SR UNIVERSAL TRANSCEIVER, 850NM, 100M, LC-DUPLEX, MULTIMODE MMF
50GE
NDYNYH-0001
AMPHENOL QSFP DD - 8X SFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 1M, 56G / LANE, JACKET
50GE
NDYNYH-0002
AMPHENOL QSFP DD - 8X SFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 2M, 56G / LANE, JACKET
50GE
NDYNYH-0003
AMPHENOL QSFP DD - 8X SFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 3M, 56G / LANE, JACKET
40GE
L45593-D178-B50
CISCO 40G QSFP TO 4X10G SFP BREAKOUT DAC, 5M
25GE
FTLF8536P4BCL
TRANSCIEVER 25GBE SFP SR
25GE
LTF8507-PC07
HISENSE ACTIVE FIBER CABLE, 25GBE
25GE
FTLF1436P3BCL
TRANSCIEVER 25GBE SFP LR
25GE
SFP-H25G-CU3M
CISCO 25GBASE-CR1 COPPER CABLE 3-METER NDCCGJ-C403
25GE
74752-9520
CISCO MOLEX SFP H10GB CX1 PASSIVE CU3M 74752 9520
25GE
NDCCGJ-C403
CISCO 3M COPPER CABLE
25GE
GSS-MDO250-007CA
25GE SFP28 ENHANCED AOC
25GE
MMA2L20-AR-PLV
25G LR SFP28 TRANSCEIVER (SMF, 1310NM, 10KM, LC, DOM)
25GE
MMA2P00-AS-PLV
25GBASE-SR SFP28 TRANSCEIVER (MMF, 850NM, 100M, LC, DOM)
25GE
ATRS-2005
HGTECH 25G SFP28 AOC 5M
25GE
ATRS-2007
HGTECH 25G SFP28 AOC 7M
25GE
FCBG125SD1C05M
FINISAR SFP28 AOCS 5M
25GE
FCBG125SD1C10M
FINISAR SFP28 AOCS 7M
25GE
LTF8507-PC05
HISENSE 25G SFP28 AOCS 5M
25GE
RTXM330-005
ACCELINK 25G SFP28 AOCS 5M
25GE
RTXM330-007
ACCELINK 25G SFP28 AOCS 7M
25GE
AFBR-735ASMZ-HT1
BROADCOM DUAL RATE 10G/25G SR SFP28 MODULE
10GE
1-2053783-2
PASSIVE COPPER CABLE ETH 10GBE SFP 3M
10GE
SFP-H10GB-CU5M
PASSIVE COPPER CABLE ETH 10GBE SFP 3M
10GE
QSFP-H40G-CU5M
PASSIVE COPPER CABLE ETH 10GBE SFP 5M
10GE
CAB-SFP-SFP-1M
PASSIVE COPPER CABLE ETH 10GBE SFP 1M
10GE
CAB-SFP-SFP-5M
PASSIVE COPPER CABLE ETH 10GBE SFP 5M
10GE
CAB-SFP-SFP-3M
PASSIVE COPPER CABLE ETH 10GBE SFP 3M
10GE
MTKP1045M1CNN
TRANSCIEVER SFP TO BASET 10G
10GE
SFP-10G-SR
CISCO 10GBASE SFP
10GE
SFP-H10GB-SU5M
MOLEX SFP-H10GB-SU5M
10GE
SFP-H10GB-CU5M
CISCO-MOLEX SFP-H10GB-CU5M
10GE
FTLX8574D3BCL
FTLX8571D3BCL-ME 10GBASE-LR
10GE
FTLX1471D3BCL-ME
FTLX1471D3BCL-ME 10GBASE-LR
10GE
QSFP-4SFP10G-CU5M
CISCO QSFP-4SFP10G-CU5M
10GE
FTLX8571D3BCL-ME
DELL FINISAR 10GB SFP 850NM OPTIC TRANSCEIVER
10GE
FTLX8571D3BCL-ME
10GB SFP 850NM OPTIC TRANSCEIVER
10GE
SFP-10GB-SR
CISCO-SUMITOMO 100GBE AOM
10GE
SFP-10G-T-A-ENC
10GBASE-T COPPER SFP+ FOR CAT6A CAT7 RJ 45 30M MAX
10GE
FTLX1471D3BCL-EM
10GB/S 10KM SINGLE MODE DATACOM SFP+ TRANSCEIVER
10GE
FTLX1672D3BCL
10GB/S, 40KM SINGLE MODE, MULTI-RATE SFP+ TRANSCEIVER
10GE
AFBR-703SDZ-MX1
AVAGO 10GB ETHERNET 850NM 10GBASE-SR
10GE
D4SFP10G1
10GBE SFPS
10GE
FTLX8574D3BCV
FIBRE OPTIC TRANSMITTERS, RECEIVERS, TRANSCEIVERS 10G 850-NM VCSEL 1G/10G DUAL-RATE
10GE
MFM1T02A-SR
10GBASE-LR SFP+
10GE
R0R41A
10GB BASE-T P15891-001 SFP+ RJ45 30M XCVR TRANSCEIVER
10GE
R0R41B
10GBASE-T SFP+ RJ45 300M
10GE
SP7051-HP
SFP+ 10GBASE-T
10GE
DM7053
COPPER 10G BASE-T
10GE
GLC-T-10G-AO
CISCO GLC-T-10G COMPATIBLE TAA COMPLIANT 100,1000,10000BASE-TX SFP+ TRANSCEIVER (COPPER, 30M, RJ-45)
10GE
EX-SFP-10GE-LR
1FP+ 10GBASE-LR 10 GIGABIT ETHERNET OPTICS, 1310NM FOR 10KM TRANSMISSION ON SMF, EX-SFP-10GE-LR-LU
10GE
EX-SFP-10GE-SR
10GBASE-SR SFP+ TRANSCEIVER, 850NM, 300M, EX-SFP-10GE-SR-LU
10GE
74752-9096
CISCO-MOLEX 10G SFP+ ACTIVE DAC, 5M
10GE
74752-9521
CISCO 10G SFP+ MODULE
10GE
SFP-H10GB-CU1M
CISCO 10G SFP+ DAC
10GE---40GE
FCBN510QE2C03
CABLE 4SFP+-QSFP+ M-M 3M
1GE
FTLF8519P3BTL-N1
1000BASE-SX AND 2G FIBRE CHANNEL (2GFC) 500M INDUSTRIAL TEMPERATURE SFP OPTICAL TRANSCEIVER
1GE
FTLF1428P2BNV
8 GIGABIT ROHS COMPLIANT LONG-WAVELENGTH SFP+ TRANSCEIVER
1GE
FTLF8528P2BCV
8.5 GB/S SHORT-WAVELENGTH SFP+ TRANSCEIVER
1GE
FCLF8522P2BTL
CBL ASSY 4X25G ETH QSFP 1M
1GE
FCLF8521P2BTL
1000BASE-T ROHS COMPLIANT COPPER SFP TRANSCEIVER
1GE
AFBR-5710PZ
AVAGO AFBR-5710PZ COMPATIBLE 1000BASE-SX SFP 850NM
1GE
RTXM191-450-H3C
1.25G-1310NM-40KM OPTICAL TRANSCEIVER SFP
1GE
FTLF1318P3BTL-IB
TRANSCEIVER MODULE ETHERNET, FIBRE CHANNEL 1.25GBPS 1310NM 3.3V LC DUPLEX PLUGGABLE, SFP
1GE
FTLF8519P3BNL-IB
TRANSCEIVER MODULE ETHERNET, FIBRE CHANNEL 1.25GBPS 1310NM 3.3V LC DUPLEX PLUGGABLE, SFP
1GE
FTLF1318P3BTL
TRANSCEIVER MODULE ETHERNET, FIBRE CHANNEL 1.25GBPS 1310NM 3.3V LC DUPLEX PLUGGABLE, SFP
1GE
FCLF8521P2BTL-HP
1GBT SFP+ RJ-45 TRANSCEIVER MODULE
100GbE Switches
Speed
Switch Silicon
OPN # / Name
Description
Vendor
100GbE
Spectrum-3
MSN4600-XXXX
64-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
NVIDIA
100GbE
Spectrum-2
MSN3700C-XXXX
32-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
NVIDIA
100GbE
Spectrum-2
MSN3420-XXXX
48 SFP + 12 QSFP ports Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
NVIDIA
100GbE
Spectrum
MSN2410-XXXX
48-port 25GbE + 8-port 100GbE Open Ethernet Switch System
NVIDIA
100GbE
Spectrum
MSN2700-XXXX
32-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
NVIDIA
100GbE
N/A
QFX5200-32C-32
32-port 100GbE Ethernet Switch System
Juniper
100GbE
N/A
S6820-56HF
48 SFP+ + 8 QSFP Ports 100GbE Switch Ethernet
H3C
100GbE
N/A
CE6860-1-48S8CQ-EI
Huawei 100GbE Ethernet switch
Huawei
100GbE
N/A
7060CX-32S
32-port 100GbE Ethernet Switch System
Arista
100GbE
N/A
3232C
32-port 100GbE Ethernet Switch System
Cisco
100GbE
N/A
N9K-C9236C
36-port 100GbE Ethernet Switch System
Cisco
100GbE
N/A
93180YC-EX
48-port 25GbE + 6-port 100GbE Ethernet Switch System
Cisco
100GbE
N/A
T7032-IX7
32-port 100GbE Ethernet Switch System
Quanta
10/40GbE Switches
Speed
Switch Silicon
OPN # / Name
Description
Vendor
10GbE
N/A
5548UP
32x 10GbE SFP+ Switch System
Cisco
10/40GbE
N/A
7050Q
16 x 40GbE QSFP+ Switch System
Arista
10/40GbE
N/A
7050S
48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System
Arista
10/40GbE
N/A
G8264
48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System
Lenovo
10/40GbE
N/A
QFX3500
48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System
Juniper
10/40GbE
N/A
S4810P-AC
48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System
Force10
10/40GbE
N/A
3064
48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System
Cisco
10/40GbE
N/A
8164F
48x 10GbE SFP+ and 2 x 40GbE QSFP+ Switch System
Dell
10/40GbE
N/A
S5000
48x 10GbE SFP+ and 4 x 40GbE QSFP+ Switch System
Dell
10/40GbE
N/A
3132Q
4x 10GbE SFP+ and 32 x 40GbE QSFP+ Switch System
Cisco
40GbE
N/A
7050QX
32x 40GbE QSFP+ Switch System
Arista
40GbE
N/A
G8316
16x 40GbE QSFP+ Switch System
Lenovo
40GbE
N/A
S6000
32x 40GbE QSFP+ Switch System
Dell
This firmware version complies with the following Programmer’s Reference Manual:
Adapters Programmer’s Reference Manual (PRM), Rev 0.53 or later, which has Command Interface Revision 0x5. The command interface revision can be retrieved by means of the QUERY_FW command and is indicated by the field cmd_interface_rev.