On This Page
- Validated and Supported Cables and Modules
- Tested Switches
Validated and Supported Cables and Switches
Cables Lifecycle Legend
|
Lifecycle Phase
|
Definition
|
EOL
|
End of Life
|
LTB
|
Last Time Buy
|
HVM
|
GA level
|
MP
|
GA level
|
P-Rel
|
GA level
|
Preliminary
|
Engineering Sample
|
Prototype
|
Engineering Sample
VPI Protocol Support
ConnectX-7 adapter cards support both the Ethernet and InfiniBand networking protocols. The default port state of ConnectX-7 adapter cards is Ethernet.
Upon firmware upgrade, after reset, the default port configuration could be changed.
To set the right configuration, run:
mlxconfig -d <mst device> s LINK_TYPE_P1=
1/
2 LINK_TYPE_P2=
1/
2
where:
LINK_TYPE_P1 - sets the configuring protocol for port 1
LINK_TYPE_P2 - sets the configuring protocol for port 2
(1/2) - values used for the different protocols:
1 – for InfiniBand
2 - for Ethernet
NDR / 400GbE Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy OPN
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
N/A
|
400GE
|
980-9I08L-00W003
|
C-DQ8FNM003-NML
|
NVIDIA Select 400GbE QSFP-DD AOC 3m
|
Preliminary
|
N/A
|
400GE
|
980-9I08N-00W005
|
C-DQ8FNM005-NML
|
NVIDIA Select 400GbE QSFP-DD AOC 5m
|
Preliminary
|
N/A
|
400GE
|
980-9I08P-00W010
|
C-DQ8FNM010-NML
|
NVIDIA Select 400GbE QSFP-DD AOC 10m
|
Preliminary
|
N/A
|
400GE
|
980-9I08R-00W020
|
C-DQ8FNM020-NML
|
NVIDIA Select 400GbE QSFP-DD AOC 20m
|
Preliminary
|
N/A
|
400GE
|
980-9I08T-00W050
|
C-DQ8FNM050-NML
|
NVIDIA Select 400GbE QSFP-DD AOC 50m
|
Preliminary
|
NDR
|
N/A
|
980-9I600-00N003
|
MCA4J80-N003-FLT
|
Active copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 3m, flat top
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I601-00N003
|
MCA4J80-N003-FTF
|
NVIDIA Active copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 3m, flat to finned
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I948-00N004
|
MCA7J60-N004
|
NVIDIA active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 4m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I949-00N005
|
MCA7J60-N005
|
NVIDIA active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 5m
|
P-Rel
|
NDR
|
NA
|
980-9IA0H-00N001
|
MCP4Y10-N001-FTF
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 1m, flat to finned
|
MP
|
NDR
|
NA
|
980-9IA0L-00N00A
|
MCP4Y10-N00A-FLT
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 0.5m, flat top
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I50D-00N004
|
MCA7J70-N004
|
NVIDIA active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 4m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I50E-00N005
|
MCA7J70-N005
|
NVIDIA active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 5m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I76G-00N004
|
MCA7J75-N004
|
NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 4m
|
Prototype
|
NDR
|
N/A
|
980-9I76H-00N005
|
MCA7J75-N005
|
NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 5m
|
Prototype
|
N/A
|
400GE
|
980-9I35O-00W001
|
MCP1660-W001E30
|
NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 1m, 30AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
400GE
|
980-9I35P-00W002
|
MCP1660-W002E26
|
NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 2m, 26AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
400GE
|
980-9I35Q-00W003
|
MCP1660-W003E26
|
NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 3m, 26AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
400GE
|
980-9I35R-00W00A
|
MCP1660-W00AE30
|
NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 0.5m, 30AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
400GE
|
980-9I35S-00W01A
|
MCP1660-W01AE30
|
NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 1.5m, 30AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
400GE
|
980-9I35T-00W02A
|
MCP1660-W02AE26
|
NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 2.5m, 26AWG
|
EOL [P-Rel]
|
NDR
|
N/A
|
980-9IA0F-00N001
|
MCP4Y10-N001
|
NVIDIA passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 1m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9IA0G-00N001
|
MCP4Y10-N001-FLT
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 1m, flat top
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9IA0J-00N002
|
MCP4Y10-N002-FLT
|
NVIDIA passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 2m, flat top
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9IA0R-00N01A
|
MCP4Y10-N01A-FLT
|
NVIDIA passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 1.5m, flat top
|
MP
|
N/A
|
400GE
|
980-9I48Y-00W001
|
MCP7F60-W001R30
|
NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 4x100Gb/s, QSFP-DD to 4xQSFP56, 1m, 30AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
400GE
|
980-9I48Z-00W002
|
MCP7F60-W002R26
|
NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 4x100Gb/s, QSFP-DD to 4xQSFP56, 2m, 26AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
400GE
|
980-9I822-00W02A
|
MCP7F60-W02AR26
|
NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 4x100Gb/s, QSFP-DD to 4xQSFP56, 2.5m, 26AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
400GE
|
980-9IA3S-00W001
|
MCP7H60-W001R30
|
NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 2x200Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP56, 1m, 30AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
400GE
|
980-9IA3T-00W002
|
MCP7H60-W002R26
|
NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 2x200Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP56, 2m, 26AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
400GE
|
980-9IA3U-00W003
|
MCP7H60-W003R26
|
NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 2x200Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP56, 3m, 26AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
400GE
|
980-9IA3V-00W01A
|
MCP7H60-W01AR30
|
NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 2x200Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP56, 1.5m, 30AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
400GE
|
980-9IA3W-00W02A
|
MCP7H60-W02AR26
|
NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 2x200Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP56, 2.5m, 26AWG
|
EOL [P-Rel]
|
NDR
|
N/A
|
980-9I432-00N001
|
MCP7Y00-N001
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP,1m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I433-00N001
|
MCP7Y00-N001-FLT
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP,1m, flat top
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I924-00N002
|
MCP7Y00-N002
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 2m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I925-00N002
|
MCP7Y00-N002-FLT
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 2m, flat top
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I92N-00N003
|
MCP7Y00-N003
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 3m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I926-00N01A
|
MCP7Y00-N01A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP,1.5m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I927-00N01A
|
MCP7Y00-N01A-FLT
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP,1.5m, flat top
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I92O-00N02A
|
MCP7Y00-N02A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 2.5m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I928-00N001
|
MCP7Y10-N001
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,1m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I929-00N002
|
MCP7Y10-N002
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,2m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I80P-00N003
|
MCP7Y10-N003
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,3m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I80A-00N01A
|
MCP7Y10-N01A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,1.5m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I80Q-00N02A
|
MCP7Y10-N02A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,2.5m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I80B-00N001
|
MCP7Y40-N001
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 1m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I80C-00N002
|
MCP7Y40-N002
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 2m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I75R-00N003
|
MCP7Y40-N003
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 3m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I75D-00N01A
|
MCP7Y40-N01A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 1.5m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I75S-00N02A
|
MCP7Y40-N02A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 2.5m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I75E-00N001
|
MCP7Y50-N001
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 1m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I75F-00N001
|
MCP7Y50-N001-FLT
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 1m, flat top
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I46G-00N002
|
MCP7Y50-N002
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 2m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I46H-00N002
|
MCP7Y50-N002-FLT
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 2m, flat top
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I46T-00N003
|
MCP7Y50-N003
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 3m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I46I-00N01A
|
MCP7Y50-N01A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 1.5m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I46J-00N01A
|
MCP7Y50-N01A-FLT
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 1.5m, flat top
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I46U-00N02A
|
MCP7Y50-N02A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 2.5m
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I73U-000003
|
MFP7E10-N003
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF , MPO12 APC to MPO12 APC, 3m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I73V-000005
|
MFP7E10-N005
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 5m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I57W-000007
|
MFP7E10-N007
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I57X-00N010
|
MFP7E10-N010
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I57Y-000015
|
MFP7E10-N015
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF , MPO12 APC to MPO12 APC, 15m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I57Z-000020
|
MFP7E10-N020
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I573-00N025
|
MFP7E10-N025
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 25m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I570-00N030
|
MFP7E10-N030
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I570-00N035
|
MFP7E10-N035
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 35m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I570-00N040
|
MFP7E10-N040
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 40m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I57Y-00N050
|
MFP7E10-N050
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I571-00N003
|
MFP7E20-N003
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 3m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I572-00N005
|
MFP7E20-N005
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 5m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I573-00N007
|
MFP7E20-N007
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 7m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I554-00N010
|
MFP7E20-N010
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 10m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I555-00N015
|
MFP7E20-N015
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 15m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I556-00N020
|
MFP7E20-N020
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 20m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I557-00N030
|
MFP7E20-N030
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 30m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I55Z-00N050
|
MFP7E20-N050
|
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 50m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I559-00N002
|
MFP7E30-N002
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 2m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I55A-00N003
|
MFP7E30-N003
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 3m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I55B-00N005
|
MFP7E30-N005
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 5m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I58C-00N007
|
MFP7E30-N007
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I58D-00N010
|
MFP7E30-N010
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I58E-00N015
|
MFP7E30-N015
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 15m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I58F-00N020
|
MFP7E30-N020
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I58G-00N030
|
MFP7E30-N030
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I580-00N030
|
MFP7E30-N040
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 40m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I58H-00N050
|
MFP7E30-N050
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I581-00N050
|
MFP7E30-N060
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 60m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I582-00N050
|
MFP7E30-N070
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 70m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I58I-00N100
|
MFP7E30-N100
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 100m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I58J-00N150
|
MFP7E30-N150
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 150m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I58K-00N003
|
MFP7E40-N003
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 3m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I58L-00N005
|
MFP7E40-N005
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 5m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I58M-00N007
|
MFP7E40-N007
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 7m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I58N-00N010
|
MFP7E40-N010
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 10m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I56O-00N015
|
MFP7E40-N015
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 15m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I56P-00N020
|
MFP7E40-N020
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 20m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I56Q-00N030
|
MFP7E40-N030
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 30m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I56R-000050
|
MFP7E40-N050
|
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 50m
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I693-00NS00
|
MMA1Z00-NS400
|
NVIDIA single port transceiver, 400Gbps,NDR, QSFP112, MPO12 APC, 850nm MMF, up to 50m, flat top
|
P-Rel
|
NDR
|
N/A
|
980-9I510-00NS00
|
MMA4Z00-NS
|
NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,2xNDR, OSFP, 2xMPO12 APC, 850nm MMF, up to 50m, finned
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I51A-00NS00
|
MMA4Z00-NS-FLT*
|
NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,2xNDR, OSFP, 2xMPO12 APC, 850nm MMF, up to 50m, flat top
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I51S-00NS00
|
MMA4Z00-NS400
|
NVIDIA single port transceiver, 400Gbps,NDR, OSFP, MPO12 APC, 850nm MMF, up to 50m, flat top
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I51B-00NS00
|
MMA4Z00-NV4
|
NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,4xNVlink4, OSFP, 2xMPO12 APC, 850nm, finned
|
Prototype
|
NDR
|
N/A
|
980-9I51C-00NS00
|
MMA4Z00-NV4-FLT
|
NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,4xNVlink4, OSFP, 2xMPO12 APC, 850nm, flat top
|
Prototype
|
N/A
|
400GE
|
980-9I16Y-00W000
|
MMS1V00-WM
|
NVIDIA transceiver, 400GbE, QSFP-DD, MPO, 1310nm, DR4
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I039-00NS00
|
MMS4X00-NL
|
NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,2xNDR, OSFP, 2xMPO12 APC, 1310nm SMF, up to 30m, finned
|
EOL [EVT]
|
NDR
|
N/A
|
980-9I30F-00NS00
|
MMS4X00-NL400
|
NVIDIA single port transceiver, 400Gbps,NDR, OSFP, MPO12 APC, 1310nm SMF, up to 30m, flat top
|
EOL [Prototype]
|
NDR
|
N/A
|
980-9I30G-00NM00
|
MMS4X00-NM
|
NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,2xNDR, OSFP, 2xMPO, 1310nm SMF, up to 500m, finned
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I301-00NM00
|
MMS4X00-NM-FLT
|
NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,2xNDR, OSFP, 2xMPO12 APC, 1310nm SMF, up to 500m, flat top
|
Prototype
|
NDR
|
N/A
|
980-9I30H-00NM00
|
MMS4X00-NS
|
NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,2xNDR, OSFP, 2xMPO12 APC, 1310nm SMF, up to 100m, finned
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I30I-00NM00
|
MMS4X00-NS-FLT
|
NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,2xNDR, OSFP, 2xMPO12 APC, 1310nm SMF, up to 100m, flat top
|
MP
|
NDR
|
N/A
|
980-9I31N-00NM00
|
MMS4X00-NS400
|
NVIDIA single port transceiver, 400Gbps,NDR, OSFP, MPO12 APC, 1310nm SMF, up to 100m, flat top
|
MP
|
NDR
|
NA
|
980-9I30L-00N000
|
MMS4X50-NM
|
NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps, 2xFR4, 2xNDR, OSFP, 2xLC-LC, 1310nm SMF, up to 2km, finned
|
P-Rel
|
NDR
|
NA
|
980-9IA0H-00N001
|
MCP4Y10-N001-FTF
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 1m, flat to finned
|
MP
|
NDR
|
NA
|
980-9IA0L-00N00A
|
MCP4Y10-N00A-FLT
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 0.5m, flat top
|
MP
|
NDR
|
NA
|
980-9I068-00NM00
|
MMS1X00-NS400
|
NVIDIA single port transceiver, 400Gbps, NDR, QSFP112, MPO, 1310nm SMF, up to 500m, flat top
|
Early BOM
* MMA4Z00-NS-FLT transceiver is used with the following ConnectX-7 adapter cards ONLY: MCX750500B-0D0K / MCX750500C-0D0K / MCX750500B-0D00 / MCX750500C-0D00.
HDR / 200GbE Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy OPN
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
HDR
|
200GE
|
980-9I548-00H001
|
MCP1650-H001E30
|
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I549-00H002
|
MCP1650-H002E26
|
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 2m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I54A-00H00A
|
MCP1650-H00AE30
|
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 0.5m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I54B-00H01A
|
MCP1650-H01AE30
|
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1.5 m
|
HVM
|
N/A
|
200GE
|
980-9I54C-00V001
|
MCP1650-V001E30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I54D-00V002
|
MCP1650-V002E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I54G-00V003
|
MCP1650-V003E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I54H-00V00A
|
MCP1650-V00AE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I54I-00V01A
|
MCP1650-V01AE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I54L-00V02A
|
MCP1650-V02AE26
|
NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG
|
LTB [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I39E-00H001
|
MCP7H50-H001R30
|
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I99F-00H002
|
MCP7H50-H002R26
|
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 2m
|
HVM
|
HDR
|
200GE
|
980-9I98G-00H01A
|
MCP7H50-H01AR30
|
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1.5m
|
HVM
|
N/A
|
200GE
|
980-9I98H-00V001
|
MCP7H50-V001R30
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1m, 30AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I98I-00V002
|
MCP7H50-V002R26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2m, 26AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I98J-00V003
|
MCP7H50-V003R26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 3m, 26AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I98K-00V01A
|
MCP7H50-V01AR30
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1.5m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I98M-00V02A
|
MCP7H50-V02AR26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2.5m, 26AWG
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I98O-00V002
|
MCP7H60-C002
|
NVIDIA DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2m
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
200GE
|
980-9IA3P-00V003
|
MCP7H60-C003
|
NVIDIA DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 3m
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
200GE
|
980-9IA3X-00V001
|
MCP7H70-V001R30
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1m, 30AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
200GE
|
980-9IA3Y-00V002
|
MCP7H70-V002R26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2m, 26AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I43Z-00V003
|
MCP7H70-V003R26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4x4SFP56, colored, 3m, 26AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I430-00V01A
|
MCP7H70-V01AR30
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1.5m, 30AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I431-00V02A
|
MCP7H70-V02AR26
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2.5m, 26AWG
|
EOL [P-Rel]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I46K-00H001
|
MCP7Y60-H001
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I46L-00H002
|
MCP7Y60-H002
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 2m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I93M-00H01A
|
MCP7Y60-H01A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1.5m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I93N-00H001
|
MCP7Y70-H001
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I93O-00H002
|
MCP7Y70-H002
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 2m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I47P-00H01A
|
MCP7Y70-H01A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1.5m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I41X-00H003
|
MFA7U10-H003
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 3m
|
P-Rel
|
HDR
|
N/A
|
980-9I11Z-00H005
|
MFA7U10-H005
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 5m
|
P-Rel
|
HDR
|
N/A
|
980-9I111-00H010
|
MFA7U10-H010
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 10m
|
P-Rel
|
HDR
|
N/A
|
980-9I113-00H015
|
MFA7U10-H015
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 15m
|
P-Rel
|
HDR
|
N/A
|
980-9I115-00H020
|
MFA7U10-H020
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 20m
|
P-Rel
|
HDR
|
N/A
|
980-9I117-00H030
|
MFA7U10-H030
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 30m
|
P-Rel
|
HDR
|
N/A
|
980-9I124-00H003
|
MFS1S00-H003E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I457-00H003
|
MFS1S00-H003V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 3m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I45A-00H005
|
MFS1S00-H005E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I45D-00H005
|
MFS1S00-H005V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 5m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I45G-00H010
|
MFS1S00-H010E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I45J-00H010
|
MFS1S00-H010V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 10m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I45M-00H015
|
MFS1S00-H015E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I45O-00H015
|
MFS1S00-H015V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 15m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I45R-00H020
|
MFS1S00-H020E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I45T-00H020
|
MFS1S00-H020V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 20m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I45Y-00H030
|
MFS1S00-H030E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I440-00H030
|
MFS1S00-H030V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 30m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I455-00H050
|
MFS1S00-H050E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I447-00H050
|
MFS1S00-H050V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 50m
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I44G-00H100
|
MFS1S00-H100E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I44H-00H100
|
MFS1S00-H100V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 100m
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I44K-00H130
|
MFS1S00-H130V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 130m
|
MP
|
HDR
|
200GE
|
980-9I44N-00H150
|
MFS1S00-H150V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 150m
|
MP
|
N/A
|
200GE
|
980-9I44P-00V003
|
MFS1S00-V003E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I45Q-00V005
|
MFS1S00-V005E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I45R-00V010
|
MFS1S00-V010E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I44S-00V015
|
MFS1S00-V015E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I44T-00V020
|
MFS1S00-V020E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I44U-00V030
|
MFS1S00-V030E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I44V-00V050
|
MFS1S00-V050E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I44W-00V100
|
MFS1S00-V100E
|
NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I452-00H003
|
MFS1S50-H003E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 3m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I445-00H003
|
MFS1S50-H003V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 3m
|
HVM
|
HDR
|
N/A
|
980-9I956-00H005
|
MFS1S50-H005E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 5m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I969-00H005
|
MFS1S50-H005V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 5m
|
HVM
|
HDR
|
N/A
|
980-9I95A-00H010
|
MFS1S50-H010E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I96D-00H010
|
MFS1S50-H010V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 10m
|
HVM
|
HDR
|
N/A
|
980-9I95E-00H015
|
MFS1S50-H015E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 15m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I96H-00H015
|
MFS1S50-H015V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 15m
|
HVM
|
HDR
|
N/A
|
980-9I95I-00H020
|
MFS1S50-H020E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I96L-00H020
|
MFS1S50-H020V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 20m
|
HVM
|
HDR
|
N/A
|
980-9I95M-00H030
|
MFS1S50-H030E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
200GE
|
980-9I96P-00H030
|
MFS1S50-H030V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 30m
|
HVM
|
N/A
|
200GE
|
980-9I95Q-00V003
|
MFS1S50-V003E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I96R-00V005
|
MFS1S50-V005E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I96S-00V010
|
MFS1S50-V010E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I96T-00V015
|
MFS1S50-V015E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I95U-00V020
|
MFS1S50-V020E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
200GE
|
980-9I95V-00V030
|
MFS1S50-V030E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
N/A
|
980-9I17S-00HS00
|
MMA1T00-HS
|
NVIDIA transceiver, HDR, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
|
HVM
|
N/A
|
200GE
|
980-9I20T-00V000
|
MMA1T00-VS
|
NVIDIA transceiver, 200GbE, up to 200Gb/s, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
|
HVM
|
HDR
|
N/A
|
980-9I055-00H000
|
MMS1W50-HM
|
NVIDIA transceiver, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LC-LC, 1310nm, FR4
|
MP
|
HDR
|
N/A
|
980-9I41X-00H003
|
MFA7U10-H003
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 3m
|
P-Rel
|
HDR
|
N/A
|
980-9I11Z-00H005
|
MFA7U10-H005
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 5m
|
P-Rel
|
HDR
|
N/A
|
980-9I111-00H010
|
MFA7U10-H010
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 10m
|
P-Rel
|
HDR
|
N/A
|
980-9I113-00H015
|
MFA7U10-H015
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 15m
|
P-Rel
|
HDR
|
N/A
|
980-9I115-00H020
|
MFA7U10-H020
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 20m
|
P-Rel
|
HDR
|
N/A
|
980-9I117-00H030
|
MFA7U10-H030
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 30m
|
P-Rel
|
HDR
|
N/A
|
980-9I11V-00H050
|
MFA7U10-H050
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 50m
|
Prototype
|
HDR
|
NA
|
980-9I45E-09H070
|
MFS1S00-H070V
|
NVIDIA active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, LSZH, 70m
|
MP
|
HDR
|
NA
|
980-9I41Y-00H003
|
MFA7U10-H003-FLT
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 3m, flat top
|
P-Rel
|
HDR
|
NA
|
980-9I110-00H005
|
MFA7U10-H005-FLT
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 5m, flat top
|
P-Rel
|
HDR
|
NA
|
980-9I112-00H010
|
MFA7U10-H010-FLT
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 10m, flat top
|
P-Rel
|
HDR
|
NA
|
980-9I114-00H015
|
MFA7U10-H015-FLT
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 15m, flat top
|
P-Rel
|
HDR
|
NA
|
980-9I116-00H020
|
MFA7U10-H020-FLT
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 20m, flat top
|
P-Rel
|
HDR
|
NA
|
980-9I118-00H030
|
MFA7U10-H030-FLT
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 30m, flat top
|
P-Rel
HDR100 Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy OPN
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
HDR100
|
NA
|
980-9I41Z-00H003
|
MFA7U40-H003
|
NVIDIA AOC splitter, 200(2x100)Gbps to 2x100Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 3m, fin to flat
|
P-Rel
|
HDR100
|
NA
|
980-9I111-00H005
|
MFA7U40-H005
|
NVIDIA AOC splitter, 200(2x100)Gbps to 2x100Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 5m, fin to flat
|
P-Rel
|
HDR100
|
NA
|
980-9I113-00H010
|
MFA7U40-H010
|
NVIDIA AOC splitter, 200(2x100)Gbps to 2x100Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 10m, fin to flat
|
P-Rel
|
HDR100
|
NA
|
980-9I115-00H015
|
MFA7U40-H015
|
NVIDIA AOC splitter, 200(2x100)Gbps to 2x100Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 15m, fin to flat
|
P-Rel
|
HDR100
|
NA
|
980-9I117-00H020
|
MFA7U40-H020
|
NVIDIA AOC splitter, 200(2x100)Gbps to 2x100Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 20m, fin to flat
|
P-Rel
|
HDR100
|
NA
|
980-9I119-00H030
|
MFA7U40-H030
|
NVIDIA AOC splitter, 200(2x100)Gbps to 2x100Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 30m, fin to flat
|
P-Rel
EDR / 100GbE Cables
The included page could not be found.
FDR / 56GbE Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy OPN
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
FDR
|
56GE
|
980-9I679-00L004
|
MC2207126-004
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 4m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I67A-00L003
|
MC2207128-003
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I67C-00L02A
|
MC2207128-0A2
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2.5m
|
EOL [MP]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I67D-00L001
|
MC2207130-001
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I67E-00L002
|
MC2207130-002
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I67F-00L00A
|
MC2207130-00A
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 0.5m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I67G-00L01A
|
MC2207130-0A1
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1.5m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I15U-00L003
|
MC220731V-003
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I15V-00L005
|
MC220731V-005
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 5m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I15W-00L010
|
MC220731V-010
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 10m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I15X-00L015
|
MC220731V-015
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 15m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I15Y-00L020
|
MC220731V-020
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 20m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I15Z-00L025
|
MC220731V-025
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 25m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I150-00L030
|
MC220731V-030
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 30m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I151-00L040
|
MC220731V-040
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 40m
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I152-00L050
|
MC220731V-050
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 50m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I153-00L075
|
MC220731V-075
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 75m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I154-00L100
|
MC220731V-100
|
NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 100m
|
EOL [HVM]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I675-00L001
|
MCP170L-F001
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1m
|
EOL [P-Rel]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I678-00L00A
|
MCP170L-F00A
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m
|
EOL [P-Rel]
|
FDR
|
56GE
|
980-9I679-00L01A
|
MCP170L-F01A
|
NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m
|
EOL [P-Rel][HIBERN/ATE]
50GbE Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy OPN
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
N/A
|
50GE
|
980-9I79O-00G000
|
MAM1Q00A-QSA56
|
NVIDIA cable module, ETH 50GbE, 200Gb/s to 50Gb/s, QSFP56 to SFP56
|
EOL [POR]
|
N/A
|
50GE
|
980-9I873-00G001
|
MCP2M50-G001E30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
50GE
|
980-9I874-00G002
|
MCP2M50-G002E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
50GE
|
980-9I875-00G003
|
MCP2M50-G003E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
50GE
|
980-9I876-00G00A
|
MCP2M50-G00AE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
50GE
|
980-9I877-00G01A
|
MCP2M50-G01AE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
50GE
|
980-9I878-00G02A
|
MCP2M50-G02AE26
|
NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG
|
EOL [P-Rel]
40GbE Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy OPN
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
NA
|
40GE
|
980-9I72H-00B010
|
MCA7J70-C003
|
NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 10m
|
Preliminary
25GbE Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy OPN
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
N/A
|
25GE
|
980-9I78I-00A000
|
MAM1Q00A-QSA28
|
NVIDIA cable module, ETH 25GbE, 100Gb/s to 25Gb/s, QSFP28 to SFP28
|
HVM
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63J-00A001
|
MCP2M00-A001
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63L-00A001
|
MCP2M00-A001E30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63M-00A002
|
MCP2M00-A002
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63N-00A002
|
MCP2M00-A002E26N
|
NVIDIA® Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 26AWG, CA-N
|
Preliminary
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63O-00A002
|
MCP2M00-A002E30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63R-00A003
|
MCP2M00-A003E26N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63S-00A003
|
MCP2M00-A003E30L
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63T-00A004
|
MCP2M00-A004E26L
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 4m, Black, 26AWG, CA-L
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63V-00A005
|
MCP2M00-A005E26L
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63W-00A00A
|
MCP2M00-A00A
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63X-00A00A
|
MCP2M00-A00AE30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I63Z-00A01A
|
MCP2M00-A01AE30N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I631-00A02A
|
MCP2M00-A02AE26N
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I632-00A02A
|
MCP2M00-A02AE30L
|
NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 30AWG, CA-L
|
LTB [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9IA1T-00A003
|
MFA2P10-A003
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 3m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I53W-00A005
|
MFA2P10-A005
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I53Z-00A007
|
MFA2P10-A007
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 7m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I532-00A010
|
MFA2P10-A010
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 10m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I535-00A015
|
MFA2P10-A015
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 15m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I536-00A020
|
MFA2P10-A020
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 20m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I539-00A030
|
MFA2P10-A030
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 30m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I53A-00A050
|
MFA2P10-A050
|
NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 50m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I094-00AR00
|
MMA2L20-AR
|
NVIDIA optical transceiver, 25GbE, 25Gb/s, SFP28, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km
|
MP
|
N/A
|
25GE
|
980-9I595-00AM00
|
MMA2P00-AS
|
NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR
|
HVM
|
N/A
|
25GE
|
980-9I34B-00AS00
|
MMA2P00-AS-SP
|
NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 100m, single package
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
25GE
|
980-9I34D-00AS00
|
MMA2P00-AS_FF
|
NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 100m
|
EOL [HVM]
10GbE Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy OPN
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
N/A
|
10GE
|
980-9I71G-00J000
|
MAM1Q00A-QSA
|
NVIDIA cable module, ETH 10GbE, 40Gb/s to 10Gb/s, QSFP to SFP+
|
HVM
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65P-00J005
|
MC2309124-005
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 5m
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65Q-00J007
|
MC2309124-007
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 7m
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65R-00J001
|
MC2309130-001
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 1m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65S-00J002
|
MC2309130-002
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 2m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65T-00J003
|
MC2309130-003
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 3m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I65U-00J00A
|
MC2309130-00A
|
NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 0.5m
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I682-00J004
|
MC3309124-004
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 4m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I683-00J005
|
MC3309124-005
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I684-00J006
|
MC3309124-006
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 6m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I685-00J007
|
MC3309124-007
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 7m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I686-00J001
|
MC3309130-001
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I688-00J002
|
MC3309130-002
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68B-00J003
|
MC3309130-003
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68F-00J00A
|
MC3309130-00A
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 0.5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68G-00J01A
|
MC3309130-0A1
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68H-00J02A
|
MC3309130-0A2
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68B-00J002
|
MCP2100-X002B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Blue Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68C-00J003
|
MCP2100-X003B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Blue Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68E-00J001
|
MCP2104-X001B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m, Black Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68F-00J002
|
MCP2104-X002B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Black Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68G-00J003
|
MCP2104-X003B
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Black Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68H-00J01A
|
MCP2104-X01AB
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m, Black Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
980-9I68I-00J02A
|
MCP2104-X02AB
|
NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m, Black Pulltab, Connector Label
|
EOL [HVM]
|
N/A
|
10GE
|
MFM1T02A-LR-F
|
MFM1T02A-LR-F
|
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km
|
HVM
|
N/A
|
10GE
|
MFM1T02A-SR-F
|
MFM1T02A-SR-F
|
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m
|
HVM
|
N/A
|
10GE
|
930-9O000-0000-343
|
MFM1T02A-LR
|
NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-LR
|
HVM
|
N/A
|
10GE
|
930-9O000-0000-409
|
MFM1T02A-SR
|
NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-SR
|
HVM
|
N/A
|
10GE
|
MFM1T02A-SR-P
|
MFM1T02A-SR-P
|
NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m
|
HVM
1GbE Cables
|
IB Data Rate
|
Eth Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy OPN
|
Description
|
LifeCycle Phase
|
N/A
|
1GE
|
980-9I270-00IM00
|
MC3208011-SX
|
NVIDIA Optical module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, LC-LC, SX 850nm, up to 500m
|
EOL [P-Rel]
|
N/A
|
1GE
|
980-9I251-00IS00
|
MC3208411-T
|
NVIDIA module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, Base-T, up to 100m
|
HVM
Supported 3rd Party Cables and Modules
|
Speed
|
Cable OPN
|
Description
|
400GbE
|
FCBN950QE1C05
|
400G-2x200G split 5M AOC cables (400G QSFP-DD breaking out to 2x 200G QSFP56) (Rev A0)
|
400GbE
|
DME8811-EC07
|
400G-2x200G split 7M AOC cables (400G QSFP-DD breaking out to 2x 200G QSFP56) (Rev 12)
|
400GbE
|
RTXM500-910
|
400G-2x200G split 10M AOC cables (400G QSFP-DD breaking out to 2x 200G QSFP56) (Rev 10)
|
400GbE
|
FCBN950QE1C20
|
Fiber Optic Cable Assemblies 8X 50 Gbps, 20M, Ethernet, Quadwire cable, QSFP-DD breakout to 2x QSFP56, MMF, Round Cable, Plenum Rated, 10W/5.5W, 0/70C operation, ROHS
|
200GbE
|
RTXM500-301-F1
|
200G QSFP56 SR4 100m Optical Transceiver
|
200GbE
|
T-FX4FNS-N00
|
200Gb/s QSFP56 SR4 Optical Transceiver
|
200GbE
|
RTXM500-905
|
400G-2x200G split 5M AOC cables (400G QSFP-DD breaking out to 2x 200G QSFP56) (Rev C0)
|
100GbE
|
1AT-3Q4M01XX-12A
|
O-NET QSFP28 100G Active cable/module
|
100GbE
|
AQPMANQ4EDMA0784
|
QSFP28 100G SMF 500m Transceiver
|
100GbE
|
CAB-Q-Q-100G-3M
|
Passive 3 meter, QSFP+ to QSFP+ QSFP100 TWINAX 103.125Gbps-CR4
|
100GbE
|
CAB-Q-Q-100GbE-3M
|
Passive 3 meter , QSFP+ to QSFP+ QSFP100 TWINAX 103.125Gbps-CR4
|
100GbE
|
FCBN425QE1C30-C1
|
100GbE Quadwire® QSFP28 Active Optical Cable 30M
|
100GbE
|
FTLC1151RDPL
|
TRANSCIEVER 100GBE QSFP LR4
|
100GbE
|
FTLC9152RGPL
|
100G 100M QSFP28 SWDM4 OPT TRANS
|
100GbE
|
FTLC9555REPM3-E6
|
100m Parallel MMF 100GQSFP28Optical Transceiver
|
100GbE
|
NDAAFJ-C102
|
SF-NDAAFJ100G-005M
|
100GbE
|
QSFP-100G-AOC30M
|
30m (98ft) Cisco QSFP-100G-AOC30M Compatible 100G QSFP28 Active Optical Cable
|
100GbE
|
QSFP28-LR4-AJ
|
CISCO-PRE 100GbE LR4 QSFP28 Transceiver Module
|
100GbE
|
QSFP-40/100-SRBD
|
CISCO-PRE 100G AOM BiDi
|
100GbE
|
SQF1002L4LNC101P
|
Cisco-SUMITOMO 100GbE AOM
|
40GbE
|
2231254-2
|
Cisco 3m 40GbE copper
|
40GbE
|
AFBR-7QER15Z-CS1
|
Cisco 40GbE 15m AOC
|
40GbE
|
BN-QS-SP-CBL-5M
|
PASSIVE COPPER SPLITTER CABLE ETH 40GBE TO 4X10GBE 5M
|
40GbE
|
NDCCGJ-C402
|
15m (49ft) Avago AFBR-7QER15Z Compatible 40G QSFP+ Active Optical Cable
|
40GbE
|
QSFP-40G-SR-BD
|
Cisco 40GBASE-SR-BiDi, duplex MMF
NDR / 400GbE Switches
|
Speed
|
NVIDIA SKU
|
Legacy OPN
|
Description
|
NDR
|
920-9B210-00FN-xxx
|
QM9790
|
NVIDIA Quantum-2 based NDR InfiniBand EVB Switch, 64 NDR ports, 32 OSFP ports, non-blocking switching capacity of 51.2Tbps, 2 Power Supplies (AC), Standard depth, Unmanaged, P2C airflow, Rail Kit, RoHS6
|
NDR
|
920-9B210-00FN-xxx
|
QM9700
|
NVIDIA Quantum 2 based NDR InfiniBand Switch, 64 NDR ports, 32 OSFP ports, 2 Power Supplies (AC), Standard depth, Managed, P2C airflow, Rail Kit
|
400GbE
|
920-9N42F-00RI-xxx
|
SN5600
|
NVIDIA Spectrum-4 based 800GbE 2U Open Ethernet switch with ONIE and NOS Authentication, 64 OSFP ports and 1 SFP28 port, 2 power supplies (AC), x86 CPU, Secure-boot, standard depth, C2P airflow, Tool-less Rail Kit
|
400GbE
|
920-9N301-00xB-xxx
|
SN4700
|
NVIDIA Spectrum-3 based 400GbE, 1U Open Ethernet switch, 32xQSFP-DD ports, x86 CPU, standard depth
|
400GbE
|
920-9N312-00xB-xxx
|
SN4410
|
NVIDIA Spectrum-3 based 400GbE 1U Open Ethernet switch, 24 QSFPDD28 and 8 QSFP-DD ports, 2 Power Supplies (AC), x86 CPU, standard depth
|
400GbE
|
N/A
|
Wedge 400
|
Meta: Wedge 400-48X 400GbE Data Center Switch
|
400GbE
|
N/A
|
Cisco Nexus 3432D-S
|
Cisco Nexus 3432D-S, 32 fixed 400-Gigabit Ethernet QSFP-DD ports with backward compatibility for QSFP56, QSFP28, and QSFP+
HDR / 200GbE Switches
|
Speed
|
NVIDIA SKU
|
Legacy OPN
|
Description
|
HDR
|
920-9B110-00FH-xxx
|
MQM8700
|
NVIDIA Quantum HDR InfiniBand Switch, 40 QSFP56 ports, 2 Power Supplies (AC), x86 dual core, standard depth, P2C airflow, Rail Kit
|
HDR
|
920-9B110-00FH-xxx
|
MQM8790
|
NVIDIA Quantum HDR InfiniBand Switch, 40 QSFP56 ports, 2 Power Supplies (AC), unmanaged, standard depth, P2C airflow, Rail Kit
|
200GbE
|
920-9N302-00xA-xxx
|
MSN4600V
|
NVIDIA Spectrum-3 based 200GbE 2U Open Ethernet switch, 64 QSFP56 ports, 2 Power Supplies (AC), x86 CPU, standard depth
|
200GbE
|
920-9N210-C1x7-xxx
|
MSN3700
|
NVIDIA Spectrum-2 based 200GbE Open Ethernet switch, 32 QSFP56 ports, x86 CPU, standard depth
100GbE Switches
|
Speed
|
Switch Silicon
|
OPN # / Name
|
Description
|
Vendor
|
100GbE
|
Spectrum-3
|
MSN4600-XXXX
|
64-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
|
NVIDIA
|
100GbE
|
Spectrum-2
|
MSN3700C-XXXX
|
32-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
|
NVIDIA
|
100GbE
|
Spectrum-2
|
MSN3420-XXXX
|
48 SFP + 12 QSFP ports Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
|
NVIDIA
|
100GbE
|
Spectrum
|
MSN2700-XXXX
|
32-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System
|
NVIDIA
|
100GbE
|
N/A
|
QFX5200-32C-32
|
32-port 100GbE Ethernet Switch System
|
Juniper
|
100GbE
|
N/A
|
7060CX-32S
|
32-port 100GbE Ethernet Switch System
|
Arista
|
100GbE
|
N/A
|
3232C
|
32-port 100GbE Ethernet Switch System
|
Cisco
|
100GbE
|
N/A
|
N9K-C9236C
|
36-port 100GbE Ethernet Switch System
|
Cisco
|
100GbE
|
N/A
|
93180YC-EX
|
48-port 25GbE + 6-port 100GbE Ethernet Switch System
|
Cisco
|
100GbE
|
N/A
|
S6820-56HF
|
H3C S6850-56HF L3 Ethernet Switch with 48 SFP28 Ports and 8 QSFP28 Ports
|
H3C
|
100GbE
|
N/A
|
BMS T7032-IX7
|
32 QSFP28 ports support for 10/25/40/50/100GbE
|
QuantaMesh