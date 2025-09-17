NVIDIA ConnectX-7 Adapter Cards Firmware Release Notes v28.46.3048
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Software  Adapter Firmware  NVIDIA ConnectX-7 Adapter Cards Firmware Release Notes v28.46.3048  Bug Fixes in this Firmware Version

Bug Fixes in this Firmware Version

This release does not include any bug fixes.
© Copyright 2025, NVIDIA. Last updated on Sep 17, 2025.
content here