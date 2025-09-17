NVIDIA ConnectX-7 Adapter Cards Firmware Release Notes v28.46.3048
Validated and Supported Cables and Switches

Validated and Supported Cables and Modules

Cables Lifecycle Legend

Lifecycle Phase

Definition

EOL

End of Life

LTB

Last Time Buy

HVM

GA level

MP

GA level

P-Rel

GA level

Preliminary

Engineering Sample

Prototype

Engineering Sample


InfiniBand/Ethernet Support

Note

Upon firmware upgrade, after reset, the default port configuration could be changed.

To set the right configuration, run:

Copy
Copied!
            

            
mlxconfig -d <mst device> s LINK_TYPE_P1=1/2 LINK_TYPE_P2=1/2

where:

  • LINK_TYPE_P1 - sets the configuring protocol for port 1

  • LINK_TYPE_P2 - sets the configuring protocol for port 2

  • (1/2) - values used for the different protocols:

    • 1 – for InfiniBand

    • 2 - for Ethernet

NDR / 400GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

NA

400GE

980-9I693-F4NS00

MMA1Z00-NS400-T

SINGLE PORT TRANSCEIVER, 400GBPS,400GbE, QSFP112, MPO12 APC, 850NM MMF, UP TO 50M, FLAT TOP

P-Rel

NDR

N/A

980-9I601-00N003

MCA4J80-N003-FTF

NVIDIA Active copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 3m, flat to finned

MP

NDR

N/A

980-9I948-00N004

MCA7J60-N004

NVIDIA active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 4m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I949-00N005

MCA7J60-N005

NVIDIA active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 5m

P-Rel

NDR

NA

980-9IA0H-00N001

MCP4Y10-N001-FTF

NVIDIA Passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 1m, flat to finned

MP

NDR

NA

980-9IA0L-00N00A

MCP4Y10-N00A-FLT

NVIDIA Passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 0.5m, flat top

MP

NDR

N/A

980-9I50D-00N004

MCA7J70-N004

NVIDIA active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 4m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I50E-00N005

MCA7J70-N005

NVIDIA active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 5m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I76G-00N004

MCA7J75-N004

NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 4m

Prototype

NDR

N/A

980-9I76H-00N005

MCA7J75-N005

NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 5m

Prototype

N/A

400GE

980-9I35O-00W001

MCP1660-W001E30

NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 1m, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9I35P-00W002

MCP1660-W002E26

NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 2m, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9I35Q-00W003

MCP1660-W003E26

NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 3m, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9I35R-00W00A

MCP1660-W00AE30

NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 0.5m, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9I35S-00W01A

MCP1660-W01AE30

NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 1.5m, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9I35T-00W02A

MCP1660-W02AE26

NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 2.5m, 26AWG

EOL [P-Rel]

NDR

N/A

980-9IA0G-00N001

MCP4Y10-N001-FLT

NVIDIA Passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 1m, flat top

MP

NDR

N/A

980-9IA0J-00N002

MCP4Y10-N002-FLT

NVIDIA passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 2m, flat top

MP

NDR

N/A

980-9IA0R-00N01A

MCP4Y10-N01A-FLT

NVIDIA passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 1.5m, flat top

MP

N/A

400GE

980-9I48Y-00W001

MCP7F60-W001R30

NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 4x100Gb/s, QSFP-DD to 4xQSFP56, 1m, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9I48Z-00W002

MCP7F60-W002R26

NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 4x100Gb/s, QSFP-DD to 4xQSFP56, 2m, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9I822-00W02A

MCP7F60-W02AR26

NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 4x100Gb/s, QSFP-DD to 4xQSFP56, 2.5m, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9IA3S-00W001

MCP7H60-W001R30

NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 2x200Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP56, 1m, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9IA3T-00W002

MCP7H60-W002R26

NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 2x200Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP56, 2m, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9IA3U-00W003

MCP7H60-W003R26

NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 2x200Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP56, 3m, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9IA3V-00W01A

MCP7H60-W01AR30

NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 2x200Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP56, 1.5m, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9IA3W-00W02A

MCP7H60-W02AR26

NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 2x200Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP56, 2.5m, 26AWG

EOL [P-Rel]

NDR

N/A

980-9I432-00N001

MCP7Y00-N001

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP,1m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I433-00N001

MCP7Y00-N001-FLT

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP,1m, flat top

P-Rel

NDR

N/A

980-9I924-00N002

MCP7Y00-N002

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 2m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I925-00N002

MCP7Y00-N002-FLT

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 2m, flat top

P-Rel

NDR

N/A

980-9I92N-00N003

MCP7Y00-N003

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 3m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I926-00N01A

MCP7Y00-N01A

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP,1.5m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I927-00N01A

MCP7Y00-N01A-FLT

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP,1.5m, flat top

P-Rel

NDR

N/A

980-9I92O-00N02A

MCP7Y00-N02A

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 2.5m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I928-00N001

MCP7Y10-N001

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,1m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I929-00N002

MCP7Y10-N002

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,2m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I80P-00N003

MCP7Y10-N003

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,3m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I80A-00N01A

MCP7Y10-N01A

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,1.5m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I80Q-00N02A

MCP7Y10-N02A

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,2.5m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I80B-00N001

MCP7Y40-N001

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 1m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I80C-00N002

MCP7Y40-N002

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 2m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I75R-00N003

MCP7Y40-N003

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 3m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I75D-00N01A

MCP7Y40-N01A

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 1.5m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I75S-00N02A

MCP7Y40-N02A

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 2.5m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I75E-00N001

MCP7Y50-N001

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 1m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I75F-00N001

MCP7Y50-N001-FLT

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 1m, flat top

P-Rel

NDR

N/A

980-9I46G-00N002

MCP7Y50-N002

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 2m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I46H-00N002

MCP7Y50-N002-FLT

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 2m, flat top

P-Rel

NDR

N/A

980-9I46T-00N003

MCP7Y50-N003

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 3m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I46I-00N01A

MCP7Y50-N01A

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 1.5m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I46J-00N01A

MCP7Y50-N01A-FLT

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 1.5m, flat top

P-Rel

NDR

N/A

980-9I46U-00N02A

MCP7Y50-N02A

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 2.5m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I73U-000003

MFP7E10-N003

NVIDIA passive fiber cable, MMF , MPO12 APC to MPO12 APC, 3m

MP

NDR

N/A

980-9I73V-000005

MFP7E10-N005

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 5m

MP

NDR

N/A

980-9I57W-000007

MFP7E10-N007

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m

MP

NDR

N/A

980-9I57X-00N010

MFP7E10-N010

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m

MP

NDR

N/A

980-9I57Y-000015

MFP7E10-N015

NVIDIA passive fiber cable, MMF , MPO12 APC to MPO12 APC, 15m

MP

NDR

N/A

980-9I57Z-000020

MFP7E10-N020

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m

MP

NDR

N/A

980-9I573-00N025

MFP7E10-N025

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 25m

MP

NDR

N/A

980-9I570-00N030

MFP7E10-N030

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m

MP

NDR

N/A

980-9I570-00N035

MFP7E10-N035

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 35m

MP

NDR

N/A

980-9I570-00N040

MFP7E10-N040

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 40m

MP

NDR

N/A

980-9I57Y-00N050

MFP7E10-N050

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m

MP

NDR

N/A

980-9I571-00N003

MFP7E20-N003

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 3m

MP

NDR

N/A

980-9I572-00N005

MFP7E20-N005

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 5m

MP

NDR

N/A

980-9I573-00N007

MFP7E20-N007

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 7m

MP

NDR

N/A

980-9I554-00N010

MFP7E20-N010

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 10m

MP

NDR

N/A

980-9I555-00N015

MFP7E20-N015

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 15m

MP

NDR

N/A

980-9I556-00N020

MFP7E20-N020

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 20m

MP

NDR

N/A

980-9I557-00N030

MFP7E20-N030

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 30m

MP

NDR

N/A

980-9I55Z-00N050

MFP7E20-N050

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 50m

MP

NDR

N/A

980-9I559-00N002

MFP7E30-N002

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 2m

MP

NDR

N/A

980-9I55A-00N003

MFP7E30-N003

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 3m

MP

NDR

N/A

980-9I55B-00N005

MFP7E30-N005

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 5m

MP

NDR

N/A

980-9I58C-00N007

MFP7E30-N007

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m

MP

NDR

N/A

980-9I58D-00N010

MFP7E30-N010

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m

MP

NDR

N/A

980-9I58E-00N015

MFP7E30-N015

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 15m

MP

NDR

N/A

980-9I58F-00N020

MFP7E30-N020

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m

MP

NDR

N/A

980-9I58G-00N030

MFP7E30-N030

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m

MP

NDR

N/A

980-9I580-00N030

MFP7E30-N040

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 40m

MP

NDR

N/A

980-9I58H-00N050

MFP7E30-N050

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m

MP

NDR

N/A

980-9I581-00N050

MFP7E30-N060

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 60m

MP

NDR

N/A

980-9I582-00N050

MFP7E30-N070

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 70m

MP

NDR

N/A

980-9I58I-00N100

MFP7E30-N100

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 100m

MP

NDR

N/A

980-9I58J-00N150

MFP7E30-N150

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 150m

MP

NDR

N/A

980-9I58K-00N003

MFP7E40-N003

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 3m

MP

NDR

N/A

980-9I58L-00N005

MFP7E40-N005

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 5m

MP

NDR

N/A

980-9I58M-00N007

MFP7E40-N007

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 7m

MP

NDR

N/A

980-9I58N-00N010

MFP7E40-N010

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 10m

MP

NDR

N/A

980-9I56O-00N015

MFP7E40-N015

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 15m

MP

NDR

N/A

980-9I56P-00N020

MFP7E40-N020

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 20m

MP

NDR

N/A

980-9I56Q-00N030

MFP7E40-N030

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 30m

MP

NDR

N/A

980-9I56R-000050

MFP7E40-N050

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 50m

MP

NDR

N/A

980-9I693-00NS00

MMA1Z00-NS400

NVIDIA single port transceiver, 400Gbps,NDR, QSFP112, MPO12 APC, 850nm MMF, up to 50m, flat top

P-Rel

NDR

N/A

980-9I51A-00NS00

MMA4Z00-NS-FLT*

NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,2xNDR, OSFP, 2xMPO12 APC, 850nm MMF, up to 50m, flat top

MP

NDR

N/A

980-9I51S-00NS00

MMA4Z00-NS400

NVIDIA single port transceiver, 400Gbps,NDR, OSFP, MPO12 APC, 850nm MMF, up to 50m, flat top

MP

NDR

N/A

980-9I51C-00NS00

MMA4Z00-NV4-FLT

NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,4xNVlink4, OSFP, 2xMPO12 APC, 850nm, flat top

Prototype

N/A

400GE

980-9I16Y-00W000

MMS1V00-WM

NVIDIA transceiver, 400GbE, QSFP-DD, MPO, 1310nm, DR4

MP

NDR

N/A

980-9I30F-00NS00

MMS4X00-NL400

NVIDIA single port transceiver, 400Gbps,NDR, OSFP, MPO12 APC, 1310nm SMF, up to 30m, flat top

EOL [Prototype]

NDR

N/A

980-9I30G-00NM00

MMS4X00-NM

NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,2xNDR, OSFP, 2xMPO, 1310nm SMF, up to 500m, finned

MP

NDR

N/A

980-9I301-00NM00

MMS4X00-NM-FLT

NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,2xNDR, OSFP, 2xMPO12 APC, 1310nm SMF, up to 500m, flat top

Prototype

NDR

N/A

980-9I30H-00NM00

MMS4X00-NS

NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,2xNDR, OSFP, 2xMPO12 APC, 1310nm SMF, up to 100m, finned

MP

NDR

N/A

980-9I30I-00NM00

MMS4X00-NS-FLT

NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,2xNDR, OSFP, 2xMPO12 APC, 1310nm SMF, up to 100m, flat top

MP

NDR

N/A

980-9I31N-00NM00

MMS4X00-NS400

NVIDIA single port transceiver, 400Gbps,NDR, OSFP, MPO12 APC, 1310nm SMF, up to 100m, flat top

MP

NDR

NA

980-9I30L-00N000

MMS4X50-NM

NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps, 2xFR4, 2xNDR, OSFP, 2xLC-LC, 1310nm SMF, up to 2km, finned

P-Rel

NDR

NA

980-9IA0H-00N001

MCP4Y10-N001-FTF

NVIDIA Passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 1m, flat to finned

MP

NDR

NA

980-9IA0L-00N00A

MCP4Y10-N00A-FLT

NVIDIA Passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 0.5m, flat top

MP

NDR

NA

980-9I068-00NM00

MMS1X00-NS400

NVIDIA single port transceiver, 400Gbps, NDR, QSFP112, MPO, 1310nm SMF, up to 500m, flat top

Early BOM

Note

* MMA4Z00-NS-FLT transceiver is used with the following ConnectX-7 adapter cards ONLY: MCX750500B-0D0K / MCX750500C-0D0K / MCX750500B-0D00 / MCX750500C-0D00.

HDR / 200GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

HDR

NA

980-9I45A-09H035

MFS1S00-H035V

Mellanox active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, 35m

MP

HDR

NA

980-9I45G-09H090

MFS1S00-H090V

Mellanox active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, 90m

LTB [MP]

HDR

NA

980-9I45O-00H200

MFS1S00-H200E

Mellanox active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 200m

EOL [EVT]

HDR

200GE

980-9I548-00H001

MCP1650-H001E30

Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1m

HVM

HDR

200GE

980-9I549-00H002

MCP1650-H002E26

Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 2m

HVM

HDR

200GE

980-9I54A-00H00A

MCP1650-H00AE30

Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 0.5m

HVM

HDR

200GE

980-9I54B-00H01A

MCP1650-H01AE30

Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1.5 m

HVM

N/A

200GE

980-9I54C-00V001

MCP1650-V001E30

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I54D-00V002

MCP1650-V002E26

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I54G-00V003

MCP1650-V003E26

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I54H-00V00A

MCP1650-V00AE30

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I54I-00V01A

MCP1650-V01AE30

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I54L-00V02A

MCP1650-V02AE26

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG

LTB [HVM]

HDR

200GE

980-9I39E-00H001

MCP7H50-H001R30

Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1m

HVM

HDR

200GE

980-9I99F-00H002

MCP7H50-H002R26

Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 2m

HVM

HDR

200GE

980-9I98G-00H01A

MCP7H50-H01AR30

Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1.5m

HVM

N/A

200GE

980-9I98H-00V001

MCP7H50-V001R30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1m, 30AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I98I-00V002

MCP7H50-V002R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2m, 26AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I98J-00V003

MCP7H50-V003R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 3m, 26AWG

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I98K-00V01A

MCP7H50-V01AR30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1.5m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I98M-00V02A

MCP7H50-V02AR26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2.5m, 26AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I98O-00V002

MCP7H60-C002

NVIDIA DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2m

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9IA3P-00V003

MCP7H60-C003

NVIDIA DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 3m

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9IA3X-00V001

MCP7H70-V001R30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1m, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9IA3Y-00V002

MCP7H70-V002R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2m, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9I43Z-00V003

MCP7H70-V003R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4x4SFP56, colored, 3m, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9I430-00V01A

MCP7H70-V01AR30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1.5m, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9I431-00V02A

MCP7H70-V02AR26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2.5m, 26AWG

EOL [P-Rel]

HDR

200GE

980-9I46K-00H001

MCP7Y60-H001

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I46L-00H002

MCP7Y60-H002

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 2m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I93M-00H01A

MCP7Y60-H01A

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1.5m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I93N-00H001

MCP7Y70-H001

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I93O-00H002

MCP7Y70-H002

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 2m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I47P-00H01A

MCP7Y70-H01A

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1.5m, fin to flat

MP

HDR

N/A

980-9I41X-00H003

MFA7U10-H003

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 3m

P-Rel

HDR

N/A

980-9I11Z-00H005

MFA7U10-H005

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 5m

P-Rel

HDR

N/A

980-9I111-00H010

MFA7U10-H010

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 10m

P-Rel

HDR

N/A

980-9I113-00H015

MFA7U10-H015

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 15m

P-Rel

HDR

N/A

980-9I115-00H020

MFA7U10-H020

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 20m

P-Rel

HDR

N/A

980-9I117-00H030

MFA7U10-H030

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 30m

P-Rel

HDR

N/A

980-9I124-00H003

MFS1S00-H003E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I457-00H003

MFS1S00-H003V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 3m

MP

HDR

N/A

980-9I45A-00H005

MFS1S00-H005E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I45D-00H005

MFS1S00-H005V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 5m

MP

HDR

N/A

980-9I45G-00H010

MFS1S00-H010E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I45J-00H010

MFS1S00-H010V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 10m

MP

HDR

N/A

980-9I45M-00H015

MFS1S00-H015E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I45O-00H015

MFS1S00-H015V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 15m

MP

HDR

N/A

980-9I45R-00H020

MFS1S00-H020E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I45T-00H020

MFS1S00-H020V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 20m

MP

HDR

N/A

980-9I45Y-00H030

MFS1S00-H030E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I440-00H030

MFS1S00-H030V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 30m

MP

HDR

N/A

980-9I455-00H050

MFS1S00-H050E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I447-00H050

MFS1S00-H050V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 50m

MP

HDR

N/A

980-9I44G-00H100

MFS1S00-H100E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I44H-00H100

MFS1S00-H100V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 100m

MP

HDR

200GE

980-9I44K-00H130

MFS1S00-H130V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 130m

MP

N/A

200GE

980-9I44P-00V003

MFS1S00-V003E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I45Q-00V005

MFS1S00-V005E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I45R-00V010

MFS1S00-V010E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I44S-00V015

MFS1S00-V015E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I44T-00V020

MFS1S00-V020E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I44U-00V030

MFS1S00-V030E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I44V-00V050

MFS1S00-V050E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I44W-00V100

MFS1S00-V100E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

HDR

N/A

980-9I452-00H003

MFS1S50-H003E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 3m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I445-00H003

MFS1S50-H003V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 3m

HVM

HDR

N/A

980-9I956-00H005

MFS1S50-H005E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 5m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I969-00H005

MFS1S50-H005V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 5m

HVM

HDR

N/A

980-9I95A-00H010

MFS1S50-H010E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I96D-00H010

MFS1S50-H010V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 10m

HVM

HDR

N/A

980-9I95E-00H015

MFS1S50-H015E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 15m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I96H-00H015

MFS1S50-H015V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 15m

HVM

HDR

N/A

980-9I95I-00H020

MFS1S50-H020E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I96L-00H020

MFS1S50-H020V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 20m

HVM

HDR

N/A

980-9I95M-00H030

MFS1S50-H030E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I96P-00H030

MFS1S50-H030V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 30m

HVM

N/A

200GE

980-9I95Q-00V003

MFS1S50-V003E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 3m

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I96R-00V005

MFS1S50-V005E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 5m

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I96S-00V010

MFS1S50-V010E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 10m

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I96T-00V015

MFS1S50-V015E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 15m

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I95U-00V020

MFS1S50-V020E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 20m

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I95V-00V030

MFS1S50-V030E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 30m

EOL [HVM]

HDR

N/A

980-9I17S-00HS00

MMA1T00-HS

NVIDIA transceiver, HDR, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m

HVM

N/A

200GE

980-9I20T-00V000

MMA1T00-VS

NVIDIA transceiver, 200GbE, up to 200Gb/s, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m

HVM

HDR

N/A

980-9I055-00H000

MMS1W50-HM

NVIDIA transceiver, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LC-LC, 1310nm, FR4

MP

HDR

N/A

980-9I41X-00H003

MFA7U10-H003

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 3m

P-Rel

HDR

N/A

980-9I11Z-00H005

MFA7U10-H005

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 5m

P-Rel

HDR

N/A

980-9I111-00H010

MFA7U10-H010

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 10m

P-Rel

HDR

N/A

980-9I113-00H015

MFA7U10-H015

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 15m

P-Rel

HDR

N/A

980-9I115-00H020

MFA7U10-H020

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 20m

P-Rel

HDR

N/A

980-9I117-00H030

MFA7U10-H030

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 30m

P-Rel

HDR

NA

980-9I45E-09H070

MFS1S00-H070V

NVIDIA active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, LSZH, 70m

MP

HDR

NA

980-9I41Y-00H003

MFA7U10-H003-FLT

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 3m, flat top

P-Rel

HDR

NA

980-9I110-00H005

MFA7U10-H005-FLT

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 5m, flat top

P-Rel

HDR

NA

980-9I112-00H010

MFA7U10-H010-FLT

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 10m, flat top

P-Rel

HDR

NA

980-9I114-00H015

MFA7U10-H015-FLT

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 15m, flat top

P-Rel

HDR

NA

980-9I116-00H020

MFA7U10-H020-FLT

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 20m, flat top

P-Rel

HDR

NA

980-9I118-00H030

MFA7U10-H030-FLT

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 30m, flat top

P-Rel

HDR100 Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

HDR100

NA

980-9I41Z-00H003

MFA7U40-H003

NVIDIA AOC splitter, 200(2x100)Gbps to 2x100Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 3m, fin to flat

P-Rel

HDR100

NA

980-9I111-00H005

MFA7U40-H005

NVIDIA AOC splitter, 200(2x100)Gbps to 2x100Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 5m, fin to flat

P-Rel

HDR100

NA

980-9I113-00H010

MFA7U40-H010

NVIDIA AOC splitter, 200(2x100)Gbps to 2x100Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 10m, fin to flat

P-Rel

HDR100

NA

980-9I115-00H015

MFA7U40-H015

NVIDIA AOC splitter, 200(2x100)Gbps to 2x100Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 15m, fin to flat

P-Rel

HDR100

NA

980-9I117-00H020

MFA7U40-H020

NVIDIA AOC splitter, 200(2x100)Gbps to 2x100Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 20m, fin to flat

P-Rel

HDR100

NA

980-9I119-00H030

MFA7U40-H030

NVIDIA AOC splitter, 200(2x100)Gbps to 2x100Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 30m, fin to flat

P-Rel

EDR / 100GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

N/A

100GE

980-9I90Z-00C000

FTLC9152RGPL

100Gb/s Transceiver, QSFP28, LC-LC, 850nm SWDM4 up to 100m Over Multi-Mode Fiber

EOL [MP]

N/A

100GE

980-9I62O-00C001

MCP1600-C001

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1m 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I620-00C001

MCP1600-C001E30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N

HVM

N/A

100GE

980-9I62S-00C001

MCP1600-C001LZ

NVIDIA Passive Copper Cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, 1m, LSZH, 30AWG

EOL [MP]

N/A

100GE

980-9I621-00C002

MCP1600-C002

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2m 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I622-00C002

MCP1600-C002E26N

NVIDIA® Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 26AWG, CA-N

Preliminary

N/A

100GE

980-9I62V-00C002

MCP1600-C002E30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N

HVM

N/A

100GE

980-9I62X-00C003

MCP1600-C003

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3m 28AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I62Z-00C003

MCP1600-C003E26N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I620-00C003

MCP1600-C003E30L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L

HVM

N/A

100GE

980-9I622-00C003

MCP1600-C003LZ

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, 3m, LSZH, 26AWG

EOL [MP]

N/A

100GE

980-9I625-00C005

MCP1600-C005E26L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L

HVM

N/A

100GE

980-9I627-00C00A

MCP1600-C00AE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I629-00C00B

MCP1600-C00BE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, Black, 30AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I62B-00C01A

MCP1600-C01A

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1.5m 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I62C-00C01A

MCP1600-C01AE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N

HVM

N/A

100GE

980-9I62G-00C02A

MCP1600-C02A

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2.5m 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I62H-00C02A

MCP1600-C02AE26N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I62I-00C02A

MCP1600-C02AE30L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28,2.5m, Black, 30AWG, CA-L

HVM

N/A

100GE

980-9I62M-00C03A

MCP1600-C03A

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3.5m 26AWG

EOL [P-Rel]

EDR

100GE

980-9I62P-00C001

MCP1600-E001

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m 30AWG

EOL [HVM]

EDR

N/A

980-9I62Q-00E001

MCP1600-E001E30

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG

HVM

EDR

100GE

980-9I62S-00C002

MCP1600-E002

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2m 28AWG

EOL [HVM]

EDR

N/A

980-9I62T-00E002

MCP1600-E002E26

NVIDIA® Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 26AWG

Preliminary

EDR

N/A

980-9I62U-00E002

MCP1600-E002E30

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG

HVM

EDR

100GE

980-9I62V-00C003

MCP1600-E003

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG

EOL [HVM]

EDR

N/A

980-9I62W-00E003

MCP1600-E003E26

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG

HVM

EDR

N/A

980-9I62Y-00E004

MCP1600-E004E26

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 4m, Black, 26AWG

EOL [HVM]

EDR

N/A

980-9I62Z-00E005

MCP1600-E005E26

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG

HVM

EDR

N/A

980-9I620-00E00A

MCP1600-E00A

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m 30AWG

EOL [HVM]

EDR

N/A

980-9I621-00E00A

MCP1600-E00AE30

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG

EOL [HVM]

EDR

N/A

980-9I622-00E00B

MCP1600-E00BE30

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, Black, 30AWG

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

EDR

100GE

980-9I623-00C01A

MCP1600-E01A

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m 30AWG

EOL [HVM]

EDR

N/A

980-9I624-00E01A

MCP1600-E01AE30

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG

HVM

EDR

N/A

980-9I625-00E01C

MCP1600-E01BE30

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.25m, Black, 30AWG

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

EDR

100GE

980-9I626-00C02A

MCP1600-E02A

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2.5m 26AWG

EOL [HVM]

EDR

N/A

980-9I627-00E02A

MCP1600-E02AE26

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, Black, 26AWG

HVM

N/A

100GE

980-9I645-00C001

MCP7F00-A001R

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 1m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I486-00C001

MCP7F00-A001R30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48A-00C002

MCP7F00-A002R

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 2m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I48B-00C002

MCP7F00-A002R30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48G-00C003

MCP7F00-A003R26N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I48H-00C003

MCP7F00-A003R30L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48J-00C005

MCP7F00-A005R26L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48M-00C01A

MCP7F00-A01AR

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs,1.5m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I48N-00C01A

MCP7F00-A01AR30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48S-00C02A

MCP7F00-A02AR26N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I48T-00C02A

MCP7F00-A02AR30L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48U-00C02A

MCP7F00-A02ARLZ

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, LSZH, Colored, 28AWG

EOL [P-Rel]

N/A

100GE

980-9I48X-00C03A

MCP7F00-A03AR26L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3.5m, Colored, 26AWG, CA-L

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I61C-00C005

MCP7H00-G00000

NVIDIA® passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L

Preliminary

N/A

100GE

980-9I99G-00C001

MCP7H00-G001R30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I99K-00C002

MCP7H00-G002R26N

NVIDIA® passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 26AWG, CA-N

Preliminary

N/A

100GE

980-9I99L-00C002

MCP7H00-G002R30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I99Q-00C003

MCP7H00-G003R26N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I39R-00C003

MCP7H00-G003R30L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I99S-00C004

MCP7H00-G004R26L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 4m, Colored, 26AWG, CA-L

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I99X-00C01A

MCP7H00-G01AR30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I994-00C02A

MCP7H00-G02AR26N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I395-00C02A

MCP7H00-G02AR30L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I13S-00C003

MFA1A00-C003

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m

HVM

N/A

100GE

980-9I13X-00C005

MFA1A00-C005

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m

HVM

N/A

100GE

980-9I134-00C010

MFA1A00-C010

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m

HVM

N/A

100GE

980-9I13A-00C015

MFA1A00-C015

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m

HVM

N/A

100GE

980-9I13F-00C020

MFA1A00-C020

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m

HVM

N/A

100GE

980-9I13N-00C030

MFA1A00-C030

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m

HVM

N/A

100GE

980-9I130-00C050

MFA1A00-C050

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m

HVM

N/A

100GE

980-9I13B-00C100

MFA1A00-C100

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m

LTB [HVM]

EDR

N/A

980-9I13D-00E001

MFA1A00-E001

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m

HVM

EDR

N/A

980-9I13F-00E003

MFA1A00-E003

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m

HVM

EDR

N/A

980-9I13J-00E005

MFA1A00-E005

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m

HVM

EDR

N/A

980-9I13M-00E007

MFA1A00-E007

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 7m

LTB [HVM]

EDR

N/A

980-9I13O-00E010

MFA1A00-E010

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m

HVM

EDR

N/A

980-9I13R-00E010

MFA1A00-E010_FF

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

EDR

N/A

980-9I13S-00E015

MFA1A00-E015

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m

HVM

EDR

N/A

980-9I13V-00E020

MFA1A00-E020

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m

HVM

EDR

N/A

980-9I13Y-00E030

MFA1A00-E030

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m

HVM

EDR

N/A

980-9I133-00E050

MFA1A00-E050

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m

HVM

EDR

N/A

980-9I135-00E100

MFA1A00-E100

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I37H-00C003

MFA7A20-C003

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I37I-00C005

MFA7A20-C005

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I40J-00C010

MFA7A20-C010

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 10m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I40K-00C020

MFA7A20-C020

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 20m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I40L-00C002

MFA7A20-C02A

NVIDIA® active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m

Preliminary

N/A

100GE

980-9I40M-00C003

MFA7A20-C03A

NVIDIA® active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3.5m

Preliminary

N/A

100GE

980-9I40N-00C003

MFA7A50-C003

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I40O-00C005

MFA7A50-C005

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I49P-00C010

MFA7A50-C010

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 10m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I49Q-00C015

MFA7A50-C015

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 15m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I49R-00C020

MFA7A50-C020

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 20m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I49S-00C030

MFA7A50-C030

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 30m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I149-00CS00

MMA1B00-C100D

NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m, DDMI

HVM

N/A

100GE

980-9I17D-00CS00

MMA1B00-C100T

NVIDIA® transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, up to 100m, OTU4

Preliminary

EDR

N/A

980-9I17L-00E000

MMA1B00-E100

NVIDIA transceiver, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m

HVM

N/A

100GE

980-9I17P-00CR00

MMA1L10-CR

NVIDIA optical transceiver, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, LR4 up to 10km

HVM

N/A

100GE

980-9I17Q-00CM00

MMA1L30-CM

NVIDIA optical module, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, CWDM4, up to 2km

MP

N/A

100GE

980-9I16X-00C000

MMS1C10-CM

NVIDIA active optical module, 100Gb/s, QSFP, MPO, 1310nm, PSM4, up to 500m

EOL [MP]

N/A

100GE

980-9I042-00C000

MMS1V70-CM

NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, LC-LC, 1310nm, DR1

P-Rel

N/A

100GE

980-9I53X-00C000

SPQ-CE-ER-CDFL-M

40km 100G QSFP28 ER Optical Transceiver

P-Rel

N/A

100GE

980-9I63F-00CM00

X65406

NVIDIA® optical module, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, CWDM4, up to 2km

Preliminary

Note

EDR links raise with RS-FEC.

FDR / 56GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

FDR

56GE

980-9I679-00L004

MC2207126-004

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 4m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I67A-00L003

MC2207128-003

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I67C-00L02A

MC2207128-0A2

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2.5m

EOL [MP]

FDR

56GE

980-9I67D-00L001

MC2207130-001

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I67E-00L002

MC2207130-002

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I67F-00L00A

MC2207130-00A

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 0.5m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I67G-00L01A

MC2207130-0A1

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1.5m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I15U-00L003

MC220731V-003

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I15V-00L005

MC220731V-005

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 5m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I15W-00L010

MC220731V-010

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 10m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I15X-00L015

MC220731V-015

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 15m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I15Y-00L020

MC220731V-020

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 20m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I15Z-00L025

MC220731V-025

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 25m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I150-00L030

MC220731V-030

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 30m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I151-00L040

MC220731V-040

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 40m

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

FDR

56GE

980-9I152-00L050

MC220731V-050

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 50m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I153-00L075

MC220731V-075

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 75m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I154-00L100

MC220731V-100

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 100m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I675-00L001

MCP170L-F001

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1m

EOL [P-Rel]

FDR

56GE

980-9I678-00L00A

MCP170L-F00A

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m

EOL [P-Rel]

FDR

56GE

980-9I679-00L01A

MCP170L-F01A

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m

EOL [P-Rel][HIBERN/ATE]

50GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

N/A

50GE

980-9I79O-00G000

MAM1Q00A-QSA56

NVIDIA cable module, ETH 50GbE, 200Gb/s to 50Gb/s, QSFP56 to SFP56

EOL [POR]

N/A

50GE

980-9I873-00G001

MCP2M50-G001E30

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

50GE

980-9I874-00G002

MCP2M50-G002E26

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

50GE

980-9I875-00G003

MCP2M50-G003E26

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

50GE

980-9I876-00G00A

MCP2M50-G00AE30

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

50GE

980-9I877-00G01A

MCP2M50-G01AE30

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

50GE

980-9I878-00G02A

MCP2M50-G02AE26

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG

EOL [P-Rel]

40GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

NA

40GE

980-9I72H-00B010

MCA7J70-C003

NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 10m

Preliminary

25GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

N/A

25GE

980-9I78I-00A000

MAM1Q00A-QSA28

NVIDIA cable module, ETH 25GbE, 100Gb/s to 25Gb/s, QSFP28 to SFP28

HVM

N/A

25GE

980-9I63J-00A001

MCP2M00-A001

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63L-00A001

MCP2M00-A001E30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9I63M-00A002

MCP2M00-A002

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63N-00A002

MCP2M00-A002E26N

NVIDIA® Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 26AWG, CA-N

Preliminary

N/A

25GE

980-9I63O-00A002

MCP2M00-A002E30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9I63R-00A003

MCP2M00-A003E26N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63S-00A003

MCP2M00-A003E30L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9I63T-00A004

MCP2M00-A004E26L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 4m, Black, 26AWG, CA-L

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63V-00A005

MCP2M00-A005E26L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9I63W-00A00A

MCP2M00-A00A

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63X-00A00A

MCP2M00-A00AE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63Z-00A01A

MCP2M00-A01AE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9I631-00A02A

MCP2M00-A02AE26N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I632-00A02A

MCP2M00-A02AE30L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9IA1T-00A003

MFA2P10-A003

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 3m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I53W-00A005

MFA2P10-A005

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 5m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I53Z-00A007

MFA2P10-A007

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 7m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I532-00A010

MFA2P10-A010

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 10m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I535-00A015

MFA2P10-A015

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 15m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I536-00A020

MFA2P10-A020

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 20m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I539-00A030

MFA2P10-A030

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 30m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I53A-00A050

MFA2P10-A050

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 50m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I094-00AR00

MMA2L20-AR

NVIDIA optical transceiver, 25GbE, 25Gb/s, SFP28, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km

MP

N/A

25GE

980-9I595-00AM00

MMA2P00-AS

NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR

HVM

N/A

25GE

980-9I34B-00AS00

MMA2P00-AS-SP

NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 100m, single package

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I34D-00AS00

MMA2P00-AS_FF

NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 100m

EOL [HVM]

10GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

N/A

10GE

980-9I71G-00J000

MAM1Q00A-QSA

NVIDIA cable module, ETH 10GbE, 40Gb/s to 10Gb/s, QSFP to SFP+

HVM

N/A

10GE

980-9I65P-00J005

MC2309124-005

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 5m

EOL [P-Rel]

N/A

10GE

980-9I65Q-00J007

MC2309124-007

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 7m

EOL [P-Rel]

N/A

10GE

980-9I65R-00J001

MC2309130-001

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 1m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I65S-00J002

MC2309130-002

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 2m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I65T-00J003

MC2309130-003

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 3m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I65U-00J00A

MC2309130-00A

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 0.5m

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

N/A

10GE

980-9I682-00J004

MC3309124-004

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 4m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I683-00J005

MC3309124-005

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 5m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I684-00J006

MC3309124-006

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 6m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I685-00J007

MC3309124-007

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 7m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I686-00J001

MC3309130-001

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I688-00J002

MC3309130-002

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68B-00J003

MC3309130-003

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68F-00J00A

MC3309130-00A

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 0.5m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68G-00J01A

MC3309130-0A1

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68H-00J02A

MC3309130-0A2

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68B-00J002

MCP2100-X002B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Blue Pulltab, Connector Label

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

N/A

10GE

980-9I68C-00J003

MCP2100-X003B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Blue Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68F-00J002

MCP2104-X002B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68G-00J003

MCP2104-X003B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68H-00J01A

MCP2104-X01AB

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68I-00J02A

MCP2104-X02AB

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

MFM1T02A-LR-F

MFM1T02A-LR-F

NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km

HVM

N/A

10GE

MFM1T02A-SR-F

MFM1T02A-SR-F

NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m

HVM

N/A

10GE

930-9O000-0000-343

MFM1T02A-LR

NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-LR

HVM

N/A

10GE

930-9O000-0000-409

MFM1T02A-SR

NVIDIA SFP+ optical module for 10GBASE-SR

HVM

N/A

10GE

MFM1T02A-SR-P

MFM1T02A-SR-P

NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m

HVM

1GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

N/A

1GE

980-9I270-00IM00

MC3208011-SX

NVIDIA Optical module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, LC-LC, SX 850nm, up to 500m

EOL [P-Rel]

N/A

1GE

980-9I251-00IS00

MC3208411-T

NVIDIA module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, Base-T, up to 100m

HVM

Supported 3rd Party Cables and Modules

Note

Third-party devices that have not been qualified by NVIDIA may be used; however, please be aware that no performance guarantees are provided.

Any issues that arise will require initiating a new feature request process for third-party support.

Data Rate

Cables OPN

Description

800GE

C-OSG8CNSxxx-N00

INNOLIGHT 800G DR8 OSFP TO 2X400G QSFP112 DR4 BREAKOUT AOC

800GE

EOLO-138HG-5H-DR2

EOPTOLINK 800G OSFP MODULE

800GE

RTXM600-710

ACCELINK 800G OSFP TO 2X400G QSFP112 BREAKOUT AOC

800GE

T-RS8CNT-NMT

INNOLIGHT 800G DR8 OSFP RHS, DUAL MPO-12 APC

800GE

EOLO-138HG-5H-DR2

EOPTOLINK 800G 2XDR4 MODULE

800GE

CAC8XXXX1A2B ?C2-XA

CREDO 800G OSFP TO 2X400G OSFP ACC

800GE

CAC8XXXX1A2N ?C1-XA

CREDO 800G OSFP TO 2X400G QSFP112 ACC

400GE

C-DQ8FNM005-N00

MELLANOX SELECT 400GBE QSFP-DD AOC 5M

400GE

C-DQ8FNM050-N00

MELLANOX SELECT 400GBE QSFP-DD AOC 5M

400GE

QDD-400G-SR8

400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 850NM 100M DOM MTP/MPO-16 MMF OPTICAL TRANSCEIVER MODULE

400GE

DMQ8811A-EC05

QSFP-DD AOC 100M

400GE

SPTSHP2PMCBE

400GBASE-DR4 , 500M

400GE

AAQD2QP2400C003

AOI 400G BREAKOUT TO 2X200G BREAKOUT AOC

400GE

AQQLBCQ4EDLA1729

AOI 400G FR4 QSFP112 MODULE

400GE

ATRF-C020

HGTECH 200G QSFP56 AOC 20M

400GE

C-DQF8FNMxxx-N00

INNOLIGHT 400G QSFP-DD TO 2X200G QSFP56 BREAKOUT AOC (Rev 1A)

400GE

C-GD4CNS010-N00

INNOLIGHT 400G QSFP112 TO 400G QSFP-DD AOC

400GE

CTF4XFR4CS1-01

INNOLIGHT 400G-FR4 MODULE

400GE

EOLO-134HG-5H-B

EOPTOLINK 400G OSFP DR4 MODULE

400GE

FCBN950QE1C05

FINISAR 400G QSFP-DD TO 2X200G QSFP56 BREAKOUT AOC 5M (Rev A0)

400GE

FCBN950QE1C20

FINISAR 400G QSFP-DD TO 2X200G QSFP56 BREAKOUT AOC 20M

400GE

QDD-2Q200-CU3M

CISCO 400G QSFP-DD TO 2X200G BREAKOUT DAC 3M

400GE

QDD-4ZQ100-CU1M

CISCO 400G QSFP-DD TO 4X100G BREAKOUT DAC 1M

400GE

RTXM500-910

ACCELINK 400G QSFP-DD TO 2X200G QSFP56 BREAKOUT AOC 10M (Rev 10)

400GE

RTXM600-610

ACCELINK 400G QSFP-DD TO QSFP112 AOC

400GE

T-GQ4CNT-N00

INNOLIGHT 400G QSFP112 FR4 MODULE, LC

400GE

T-RS4CNH-NFL

INNOLIGHT 400G (BRCM LASER)

400GE

T-RS4CNH-NFM

INNOLIGHT 400G (SUMI LASER)

400GE

T-OH4CNT-N00

INNOLIGHT 400G DR4+ QSFP112 MODULE

400GE

EOLO-134HG-5H-DR2

EOPTOLINK 400G DR4 MODULE

400GE

OM3638SX100

HUAWEI 400G QSFP112 SR4 MODULE

400GE

MTRQ-4S105

GENUINE 400G QSFP112 SR4 MODULE

200GE

R5Z83A

200GB QSFP56 MPO SR4 100M

200GE

L6WQF102-SD-R

3M DAC, 200G TO 2X100G

200GE

MFS1S00-H030V

200G AOC

200GE

MFS1S00-H003V

200G AOC

200GE

R5Z84A

200GB QSFP56 LC CWDM4 FR4 XCVR

200GE

RTXM500-905

400G-2X200G SPLIT 5M AOC CABLES (400G QSFP-DD BREAKING OUT TO 2X 200G QSFP56) (Rev C0)

200GE

DEF8504-2C06-MB3

QSFP-DD ACTIVE OPTICAL CABLE (AOC) TO 2XQSFP-28 ACTIVE OPTICAL CABLE BREAK-OUT

200GE

NDYRYH-0003

400GGTO 2X200FG QSFP DD - 2X QSFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 3M, 56G / LANE, JACKET

200GE

DME8811-EC07

400G-2X200G SPLIT 7M AOC CABLES (400G QSFP-DD BREAKING OUT TO 2X 200G QSFP56 (Rev 12)

200GE

NDYRYF-0001

400G TO 2X200G, QSFP DD - 2X QSFP56 CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 30AWG, 1M

200GE

NDYRYH-0002

400G TO 2X200G, QSFP DD - 2X QSFP56 CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 2M

200GE

NDYRFH-0003

AMPHENOL QSFP DD - 2X QSFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 3M, 28G / LANE, JACKET

200GE

R8M49A

HPE 400GBE TO 2X200G QSFP-DD TO 2XQSFP56 5M ACTIVE OPTICAL CABLE

200GE

R8M50A

HPE 400GBE TO 2X200G, QSFP-DD TO 2XQSFP56 15M ACTIVE OPTICAL CABLE

200GE

NDAAXG-0002

AMPHENOL 200G QSFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 28AWG, 2M, 56G / LANE, JACKET

200GE

NDYRYF-0006

AMPHENOL 400G TO 2X200G QSFP DD - 2X QSFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 30AWG, 0.5M, 56G / LANE, JACKET

200GE

EOLQ-132HG-5H-M3

EOPTOLINK 200G QSFP112 DR2 MODULE

200GE

QSFP-200-CU3M

CISCO 200G QSFP56 DAC 3M

200GE

RTXM500-301-F1

ACCELINK 200G QSFP56 SR4

200GE

RTXM600-338-R0

ACCELINK 200G QSFP112 VR2 MODULE

200GE

T-FX4FNS-N00

INNOLIGHT 200G QSFP56 SR4 MODULE

200GE

T-GP2CNH-NR0

INNOLIGHT 200G QSFP112 DR2 MODULE, MPO-12

200GE

TR-HM4M085V-CF21

CREALIGHT 200G QSFP112 VR2 MODULE

200GE

QSFP-200-CU3M

200G QSFP56 TO QSFP56 PASSIVE COPPER CABLE, 3M

200GE

EOLQ-132HG-5H-M3

EOPTOLINK 200G DR2 QSFP112

200GE

T-GP2CNH-NR0

INNOLIGHT 200G DR2 QSFP112

200GE

QSFP-200G-SR4-S

CISCO 200G SR4 MODULE

200GE

MTRQ-2D504-01

HGTECH QSFP112 DR2 MODULE

200GE

HM4M085V-CXXX

CREALIGHT 200G SR2 QSFP112 MODULE

200GE

MTRQ-2V054-01

HGTECH 200G VR2 QSFP112 MODULE

100GE

FTLC1151RDPL

TRANSCIEVER 100GBE QSFP LR4

100GE

AFBR-89CDDZ

TRANSCIEVER 100GBE QSFP SR4

100GE

10137498-2010LF

PASSIVE COPPER CABLE ETH 100GBE QSFP 1M

100GE

10137498-2005LF

HPE 100G 2M COPPER CABLE

100GE

10137499-4050LF

PASSIVE COPPER CABLE ETH 100GBE QSFP 5M

100GE

CAB-Q-Q-100G-3M

PASSIVE COPPER CABLE ETH 100GBE QSFP 3M

100GE

FCBN425QE1C10-C1

AOC 100GBE QSFP 1M

100GE

SO-QSFP28-LR4

TRANSCIEVER 100GBE QSFP LR4

100GE

QSFP-40/100-SRBD

TRANSCIEVER 100GBE QSFP BI DIRECTIONAL (BIDIR)

100GE

FTLC9152RGPL

TRANSCEIVER 100GBE QSFP SWDM4

100GE

TR-FC13L-N00

100G QSFP28 OPTICAL TRANSCEIVERS QSFP28 LR4

100GE

NDAAFJ-C102

CISCO AMPHENOL SF-NDAAFJ100G-005M

100GE

TR-VC13T-N00

INNOLIGHT 100G OPTICAL TRANSCEIVER QSFP28 PSM4 TR-VC13T-N00,UP TO 2KM TRANSMISSI

100GE

FCBR425QF1C01

CBL ASSY 4X25G ETH QSFP 1M

100GE

FTLC9551REPM

100M PARALLEL MMF 100G QSFP28 OPTICAL TRANSCEIVER

100GE

RTXM420-550

MPO TYPE 210 M OM3 300 M OM4

100GE

RTXM420-551

100M PARALLEL MMF 100G QSFP28 OPTICAL TRANSCEIVER

100GE

FTLC9551REPM-H1

QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE HIGH-SPEED INPUT-OUTPUT CONNECTORS 100G ETHERNET OFNP 1 METER

100GE

FOQQD33P00001

QSFP28 CWDM4, SINGLE RATE PULL TAB 100GBE 2KM OPTICAL TRANSCEIVER

100GE

LQ210CR-CPA2

QSFP28 CWDM4, SINGLE RATE PULL TAB 100GBE 2KM OPTICAL TRANSCEIVER

100GE

FCBN425QE1C01

100G QUADWIRE QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE

100GE

AFBR-89CDDZ-JU1

100G QUADWIRE QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE

100GE

AFBR-89CEDZ

100GBE QSFP28 PLUGGABLE, PARALLEL FIBER-OPTICS TRANSCEIVER MODULE, EXTENDED REACH 300M

100GE

FTLC9555REPM3-E6

FIBER OPTIC TRANSMITTERS, RECEIVERS, TRANSCEIVERS XCVR,QSFP28,100M,100GBASE-SR4

100GE

FCBR425QF1C03

4X25G, FULL-DUPLEX, ETHERNET, QSFP CABLE ENDS

100GE

FOQQD33P00009

CABLE ASSEMBLY, QSFP TO QSFP, OM 3 PLENUM, ACTIVE OPTICAL, 100GBPS, 2M

100GE

FOQQD33P00010

CABLE ASSEMBLY, QSFP TO QSFP, OM 3 PLENUM, ACTIVE OPTICAL, 100GBPS, 3M

100GE

NDAAFF-C403

CABLE ASSEMBLY UL 20276 3M 30AWG QSFP+ TO QSFP+ 38 TO 38 POS M-M BAG

100GE

NDAAFJ-M203

QSFP28GB 26AWG, 3METER PASSIVE

100GE

NDARHF-M206

QSFP28 TO 2X QSFP28 COPPER SPLITTER CABLE ASSEMBLIES 100G/200G, HIGH SPEED INPUT OUTPUT CONNECTORS, QSFP28GB 30AWG, 2.5METER PASSIVE.

100GE

AQPA9N09ADLN0817

ACTIVE OPTICAL CABLE 100G QSFP28

100GE

AQPA9N12ADLN0778

QSFP28 AOC 100G MMF 850NM TRANSCEIVER

100GE

AQPA9N35ADLN0817

ACTIVE OPTICAL CABLE 100G QSFP28

100GE

AQPMANQ4EDMA0784

QSFP28 100G SMF 500M TRANSCEIVER

100GE

AQPMANQ4EDMA0871

QSFP28 100G SMF 500M TRANSCEIVER

100GE

AFBR-89CDDZ-CS1

AVAGO AFBR-89CDDZ COMPATIBLE 100GBASE-SR4 QSFP28 850NM

100GE

DHZZjj-KCCC-030

200G QSFP56 TO 2X100G QSFP56 DIRECT ATTACH CABLE

100GE

SFBR-89BDDZ-CS2

100G AOM BIDI

100GE

SFBR-89BDDZ-CS4

100G AOM BIDI

100GE

SQF1002L4LNC101P

CISCO-SUMITOMO 100GBE AOM

100GE

ET7402-SR4

100G QSFP28 OPTICAL TRANSCEIVER

100GE

FCBN425QE2C05

4X25G, FULL-DUPLEX, ETHERNET, QSFP CABLE ENDS

100GE

FCBR425QE1C10-HP

FIBRE OPTIC CABLE ASSEMBLIES 4X25G, FULL-DUPLEX, ETHERNET, QSFP CABLE ENDS

100GE

DQF8503-4C01

4X25.78GB/S QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE

100GE

DQF8503-4C05

4X25.78GB/S QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE

100GE

10137628-4050LF

HPE 100GBE QSFP28 DAC 5M CABLE - 100GB/S DIRECT ATTACH COPPER QUAD

100GE

RTXM420-005

QSFP28 100G

100GE

TF-FC010-N00

100G OPTICAL TRANSCEIVER QSFP28 PARALLEL ACTIVE OPTICAL CABLE

100GE

DQF8503-4C23

QSFP28 AOCS 7M

100GE

TR-ZC13T-N00

QSFP28 FR1 (PAM4)

100GE

1002971151

ZQSFP+-TO-ZQSFP+ CABLE ASSEMBLY, 30 AWG, 1.50M LENGTH

100GE

1003461071

ZQSFP+TO 2ZQSFP+50G CBL ASSY 0.7

100GE

1003461076

ZQSFP+-TO-2 ZQSFP+ PASSIVE CABLE ASSEMBLY, 100 GBPS-TO-(2) 50 GBPS

100GE

1003461101

ZQSFP+ TO 2ZQSFP+ 50G CBL

100GE

1003461106

ZQSFP+-TO-2 ZQSFP+ PASSIVE CABLE ASSEMBLY, 100 GBPS-TO-(2) 50 GBPS, LOW-SMOKE ZERO-HALOGEN CABLE, 30 AWG, 1.0M LENGTH

100GE

1003463156

ZQSFP+-TO-2 ZQSFP+ PASSIVE CABLE ASSEMBLY, 100 GBPS-TO-(2) 50 GBPS, LOW-SMOKE ZERO-HALOGEN CABLE, 26 AWG, 1.50M LENGTH

100GE

1003463301

ZQSFP+-TO-2 ZQSFP+ PASSIVE CABLE ASSEMBLY, 100 GBPS-TO-(2) 50 GBPS, 26 AWG, 3.0M LENGTH

100GE

1AT-3Q4M01XX-12A

QSFP28 100G ACTIVE CABLE/MODULE

100GE

1AT-3Q3Q9211-01A

100G QSFP28 CWDM4 PN: 1AT-3Q3Q9211-01A TRANSCEIVER MODULE

100GE

ATRQ-A007

QSFP28 AOCS 7M

100GE

DQF8503-4C07

7M 100GB/S QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLES AOC DQF8503-4C10 100GBE

100GE

DQF8503-4C10

10M 100GB/S QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLES AOC DQF8503-4C10 100GBE

100GE

FCBN425QE2C07

100GBASE-AOC QSFP28 TO QSFP28 DIRECT ATTACH CABLE, 7M

100GE

FCBN425QE2C10

100GBASE-AOC QSFP28 TO QSFP28 DIRECT ATTACH CABLE, 10M

100GE

NDARXJ-B303

3M DAC, 200G TO 2X100G

100GE

RTXM420-010

QSFP28 AOCS 10M

100GE

SPQCEERCDFLM

100G ER QSFP28, UP TO 40KM SINGLE MODE TRANSCEIVER

100GE

SPQCELRCDFB

100G LR4 QSFP28, UP TO 10KM SINGLE MODE TRANSCEIVER

100GE

QSFP-SR4-AJ

100GE

AQPLBND3EDLA1457

100G FR1

100GE

EOLQ-131HG-O-026

100G FR1

100GE

SPTSLP3SLCDF

100G DR1

100GE

QSFP28-FR-C

QSFP28, FR, 1310NM, 100G, 2KM, SMF, LC, DDM

100GE

QSFP28-SR4-AJ

QSFP28, SR4, 850NM, 100G, 100M, MMF, MPO12, C-TEMP

100GE

SPTSBP4LLCDF

QSFP28 100G LR4

100GE

JNP-QSFP-100G-LR

100GBASE LR4 QSFP28 TRANSCEIVER, LC, 10KM OVER SMF, JNP-QSFP-100G-LR4-LU

100GE

QSFP-100G-CWDM4

100GBASE CWDM4 QSFP TRANSCEIVER, LC, 2KM OVER SMF, JNP-QSFP-100G-CWDM4-LU

100GE

QSFP-100G-SR4-I

100GBASE-SR4 QSFP, MPO, 100M OVER OM4 MMF INDUSTRIAL TEMPERATURE RANGE, QSFP-100G-SR4-I-LU

100GE

QSFP-100G-SR4-LU

100GBASE-SR4 QSFP, QSFP-100G-SR4-LU

100GE

SPTSBP4LLCDF

QSFP28 100G LR4

100GE

QSFP-100G-DR-LU

100GBASE DR QSFP TRANSCEIVER, LC, 500M OVER SMF, QSFP-100G-DR-S-LU

100GE

NDYSV2-0003

400G TO 4X 100G QSFP DD - 4X QSFP56 CABLE ASSEMBLY, LINEAR ACTIVE, 30AWG, 3M, 56G / LANE, JACKET

100GE

NDYSV2-0008

400G TO 4X 100G QSFP DD - 4X QSFP CABLE ASSEMBLY, LINEAR ACTIVE, 30AWG, 2.5M, 56G / LANE, JACKET

100GE

NDYSYF-0001

400G TO 4X100G QSFP DD - 4X QSFP56 CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 30AWG, 1M

100GE

TR-ZC13H-NML

100G QSFP28 DR1 TRANSCEIVER

100GE

FCBN425QE2C02

HPE (FINISAR PN FCBN425QE2C02) 100G QUADWIRE QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE, 2M

100GE

S2T38A

HPE (FINISAR PN FCBN425QN2C05 ) 100G QSFP28 5M E-TEMP AOC

100GE

DQF8503-4C03

QSFP28 100G ACTIVE OPTICAL CABLE (AOC),3M, MM

100GE

FCBN425QF1C01

QSFP28 100G ACTIVE OPTICAL CABLE (AOC), 1M, MM

100GE

FCBN425QE2C30

HPE (FINISAR PN FCBN425QE2C30) 100G QUADWIRE QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE, 30M

100GE

NDAAFF-0003

AMPHENOL 100G, QSFP28 CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 30AWG, 3M, 28G / LANE, JACKET

100GE

NDYSYH-0003

AMPHENOL 400G TO 4X100G, QSFP DD - 4X QSFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 3M, 56G / LANE, JACKET

100GE

ATRQ-A010

HGTECH 100G QSFP28 AOC 10M

100GE

FCBN425QE1C30-C1

QUADWIRE 100GBE QSFP28 30M AOC

100GE

QSFP-100G-AOC30M

CISCO 100G QSFP28 AOC 30M

100GE

QSFP28-LR4-AJ

CISCO 100G LR4 QSFP28 MODULE

100GE

RTXM420-007

ACCELINK 100G QSFP28 AOCS 7M

100GE

FTLC9555REPM3-HD

FINISAR 100G SR4 MODULE

100GE

740-088320

JUNIPER 100G FR1 QSFP28 MODULE

100GE

DMM8211X-DCxx

ACCELINK 100G AOC QSFP56 TO DSFP

100GE

RTXM520-2xx

ACCELINK 100G AOC QSFP56 TO DSFP

40GE

L45593-D118-B50

PASSIVE COPPER CABLE ETH 40GBE QSFP 3M

40GE

QSFP-H40G-CU1M

PASSIVE COPPER CABLE ETH 40GBE QSFP 1M

40GE

QSFP-40G-SR-BD

TRANSCIEVER 40GBE QSFP BI DIRECTIONAL (BIDIR)

40GE

AFBR-7QER15Z-CS1

CISCO 40GE 15M AOC

40GE

QAOC-40G4F1A25-C

CISCO-DELTA 25M 40GBE AOC

40GE

QSFP-H40G-CU1M

QSFP-H40G-CU1M

40GE

FTL410QD2C-HZ

40BASE-SR4/10GBASE-SR 300M QSFP+ GEN2 OPTICAL TRANSCEIVER MODULE

40GE

QSFP-40G-SRBD

ARISTA NETWORKS QSFP-40G-SRBD COMPATIBLE 40GBASE-SR BI-DIRECTIONAL QSFP+ OPTICAL TRANSCEIVER MODULE FOR DUPLEX MMF

40GE

AFBR-79EBPZ-HP8

40G BIDIRECTIONAL MMF QSFP+ TRANSCEIVER MODULE

40GE

NDCCGJ-C402

15M (49FT) AVAGO AFBR-7QER15Z COMPATIBLE 40G QSFP+ ACTIVE OPTICAL CABLE

40GE

L45593-D118-D30

PASSIVE COPPER CABLE ETH 40GBE QSFP 3M

40GE

DQF8501-4C01

QSFP+ SR4 4X10.3125GB/S QSFP+ SR4 ACTIVE OPTICAL CABLE

40GE

606770005

INTEL QSFP 40GBASE CR4

40GE

FTL4C1QE1C

40G LR4 QSFP+, UP TO 10KM SINGLE MODE TRANSCEIVER

40GE

JNP-QSFP-40G-LR4

40GBASE-LR4 QSFP+ 1310NM 10KM LC OVER SMF, JNP-QSFP-40G-LR4-LU

25GE

SFP-H25G-CU2M

15M (49FT) AVAGO AFBR-7QER15Z COMPATIBLE 40G QSFP+ ACTIVE OPTICAL CABLE

10GE

FTLX8570D3BCL-C2

TRANSCIEVER 10GBE SFP SR

10GE

QSFP-4SFP10G-CU5M

QSFP-4SFP10G-CU5M

10GE---100GE

FCBN425QE1C30-C1

CISCO FINISAR CABLE ASSY QSFP28 M-M 30M

FDR

FTL414QB2N-E5

TRANSCIEVER FDR QSFP SR4


Tested Switches

NDR / 400GbE Switches

Speed

NVIDIA SKU

Legacy OPN

Description

NDR

920-9B210-00FN-xxx

QM9790

NVIDIA Quantum-2 based NDR InfiniBand EVB Switch, 64 NDR ports, 32 OSFP ports, non-blocking switching capacity of 51.2Tbps, 2 Power Supplies (AC), Standard depth, Unmanaged, P2C airflow, Rail Kit, RoHS6

NDR

920-9B210-00FN-xxx

QM9700

NVIDIA Quantum 2 based NDR InfiniBand Switch, 64 NDR ports, 32 OSFP ports, 2 Power Supplies (AC), Standard depth, Managed, P2C airflow, Rail Kit

400GbE

920-9N42F-00RI-xxx

SN5600

NVIDIA Spectrum-4 based 800GbE 2U Open Ethernet switch with ONIE and NOS Authentication, 64 OSFP ports and 1 SFP28 port, 2 power supplies (AC), x86 CPU, Secure-boot, standard depth, C2P airflow, Tool-less Rail Kit

400GbE

920-9N301-00xB-xxx

SN4700

NVIDIA Spectrum-3 based 400GbE, 1U Open Ethernet switch, 32xQSFP-DD ports, x86 CPU, standard depth

400GbE

920-9N312-00xB-xxx

SN4410

NVIDIA Spectrum-3 based 400GbE 1U Open Ethernet switch, 24 QSFPDD28 and 8 QSFP-DD ports, 2 Power Supplies (AC), x86 CPU, standard depth

400GbE

N/A

Wedge 400

Meta: Wedge 400-48X 400GbE Data Center Switch

400GbE

N/A

Cisco Nexus 3432D-S

Cisco Nexus 3432D-S, 32 fixed 400-Gigabit Ethernet QSFP-DD ports with backward compatibility for QSFP56, QSFP28, and QSFP+

HDR / 200GbE Switches

Speed

NVIDIA SKU

Legacy OPN

Description

HDR

920-9B110-00FH-xxx

MQM8700

NVIDIA Quantum HDR InfiniBand Switch, 40 QSFP56 ports, 2 Power Supplies (AC), x86 dual core, standard depth, P2C airflow, Rail Kit

HDR

920-9B110-00FH-xxx

MQM8790

NVIDIA Quantum HDR InfiniBand Switch, 40 QSFP56 ports, 2 Power Supplies (AC), unmanaged, standard depth, P2C airflow, Rail Kit

200GbE

920-9N302-00xA-xxx

MSN4600V

NVIDIA Spectrum-3 based 200GbE 2U Open Ethernet switch, 64 QSFP56 ports, 2 Power Supplies (AC), x86 CPU, standard depth

200GbE

920-9N210-C1x7-xxx

MSN3700

NVIDIA Spectrum-2 based 200GbE Open Ethernet switch, 32 QSFP56 ports, x86 CPU, standard depth

100GbE Switches

Speed

NVIDIA SKU

Legacy OPN

Description

100GbE

920-9N302-00xA-xxx /

920-9N302-00x7-xxx

SN4600-XXXX

64-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System

100GbE

920-9N201-00x7-xxx

SN3700C-XXXX

32-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System

100GbE

920-9N213-00x7-xxx

SN3420-XXXX

48 SFP + 12 QSFP ports Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System

100GbE

920-9N101-00x7-xxx

SN2700-XXXX

32-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System

100GbE

N/A

QFX5200-32C-32

32-port 100GbE Ethernet Switch System

100GbE

N/A

7060CX-32S

32-port 100GbE Ethernet Switch System

100GbE

N/A

3232C

32-port 100GbE Ethernet Switch System

100GbE

N/A

N9K-C9236C

36-port 100GbE Ethernet Switch System

100GbE

N/A

93180YC-EX

48-port 25GbE + 6-port 100GbE Ethernet Switch System

100GbE

N/A

S6820-56HF

H3C S6850-56HF L3 Ethernet Switch with 48 SFP28 Ports and 8 QSFP28 Ports

100GbE

N/A

BMS T7032-IX7

32 QSFP28 ports support for 10/25/40/50/100GbE
