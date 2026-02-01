Validated and Supported Cables and Switches

NVIDIA ConnectX-7 Adapter Cards Firmware Release Notes v28.47.1026 (October 2025 GA Release)
Validated and Supported Cables and Modules

Cables Lifecycle Legend

Lifecycle Phase

Definition

EOL

End of Life

LTB

Last Time Buy

HVM

GA level

MP

GA level

P-Rel

GA level

Preliminary

Engineering Sample

Prototype

Engineering Sample

InfiniBand/Ethernet Support

Note

Upon firmware upgrade, after reset, the default port configuration could be changed.

To set the right configuration, run:

mlxconfig -d <mst device> s LINK_TYPE_P1=1/2 LINK_TYPE_P2=1/2

where:

  • LINK_TYPE_P1 - sets the configuring protocol for port 1
  • LINK_TYPE_P2 - sets the configuring protocol for port 2

  • (1/2) - values used for the different protocols:

    • 1 – for InfiniBand
    • 2 - for Ethernet

NDR / 400GbE / 800GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

NDR

800GE

980-9I603-00N004

MCA4J80-N004-FTF

NVIDIA Active copper cable, 800(2x400) Gbps to 800(2x400) Gbps, OSFP to OSFP, 4m, fin to flat

Prototype

NDR

800GE

980-9I603-00N005

MCA4J80-N005-FTF

NVIDIA Active copper cable, 800(2x400) Gbps to 800(2x400) Gbps, OSFP to OSFP, 5m, fin to flat

Prototype

NDR

800GE

980-9I603-00N006

MCA4J80-N006-FTF

NVIDIA Active copper cable, 800(2x400) Gbps to 800(2x400) Gbps, OSFP to OSFP, 6m, fin to flat

Prototype

NDR

800GE

980-9I603-00N06A

MCA4J80-N06A-FTF

NVIDIA Active copper cable, 800(2x400) Gbps to 800(2x400) Gbps, OSFP to OSFP, 6.5m, fin to flat

Prototype

NA

400GE

980-9I693-F4NS00

MMA1Z00-NS400-T

SINGLE PORT TRANSCEIVER, 400GBPS,400GbE, QSFP112, MPO12 APC, 850NM MMF, UP TO 50M, FLAT TOP

P-Rel

NDR

N/A

980-9I601-00N003

MCA4J80-N003-FTF

NVIDIA Active copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 3m, flat to finned

MP

NDR

N/A

980-9I948-00N004

MCA7J60-N004

NVIDIA active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 4m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I949-00N005

MCA7J60-N005

NVIDIA active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 5m

P-Rel

NDR

NA

980-9IA0H-00N001

MCP4Y10-N001-FTF

NVIDIA Passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 1m, flat to finned

MP

NDR

NA

980-9IA0L-00N00A

MCP4Y10-N00A-FLT

NVIDIA Passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 0.5m, flat top

MP

NDR

N/A

980-9I50D-00N004

MCA7J70-N004

NVIDIA active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 4m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I50E-00N005

MCA7J70-N005

NVIDIA active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 5m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I76G-00N004

MCA7J75-N004

NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 4m

Prototype

NDR

N/A

980-9I76H-00N005

MCA7J75-N005

NVIDIA Active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 5m

Prototype

N/A

400GE

980-9I35O-00W001

MCP1660-W001E30

NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 1m, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9I35P-00W002

MCP1660-W002E26

NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 2m, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9I35Q-00W003

MCP1660-W003E26

NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 3m, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9I35R-00W00A

MCP1660-W00AE30

NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 0.5m, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9I35S-00W01A

MCP1660-W01AE30

NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 1.5m, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9I35T-00W02A

MCP1660-W02AE26

NVIDIA Direct Attach Copper cable, 400GbE, 400Gb/s, QSFP-DD, 2.5m, 26AWG

EOL [P-Rel]

NDR

N/A

980-9IA0G-00N001

MCP4Y10-N001-FLT

NVIDIA Passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 1m, flat top

MP

NDR

N/A

980-9IA0J-00N002

MCP4Y10-N002-FLT

NVIDIA passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 2m, flat top

MP

NDR

N/A

980-9IA0R-00N01A

MCP4Y10-N01A-FLT

NVIDIA passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 1.5m, flat top

MP

N/A

400GE

980-9I48Y-00W001

MCP7F60-W001R30

NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 4x100Gb/s, QSFP-DD to 4xQSFP56, 1m, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9I48Z-00W002

MCP7F60-W002R26

NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 4x100Gb/s, QSFP-DD to 4xQSFP56, 2m, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9I822-00W02A

MCP7F60-W02AR26

NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 4x100Gb/s, QSFP-DD to 4xQSFP56, 2.5m, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9IA3S-00W001

MCP7H60-W001R30

NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 2x200Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP56, 1m, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9IA3T-00W002

MCP7H60-W002R26

NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 2x200Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP56, 2m, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9IA3U-00W003

MCP7H60-W003R26

NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 2x200Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP56, 3m, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9IA3V-00W01A

MCP7H60-W01AR30

NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 2x200Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP56, 1.5m, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

400GE

980-9IA3W-00W02A

MCP7H60-W02AR26

NVIDIA DAC splitter cable, 400GbE, 400Gb/s to 2x200Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP56, 2.5m, 26AWG

EOL [P-Rel]

NDR

N/A

980-9I432-00N001

MCP7Y00-N001

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP,1m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I433-00N001

MCP7Y00-N001-FLT

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP,1m, flat top

P-Rel

NDR

N/A

980-9I924-00N002

MCP7Y00-N002

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 2m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I925-00N002

MCP7Y00-N002-FLT

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 2m, flat top

P-Rel

NDR

N/A

980-9I92N-00N003

MCP7Y00-N003

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 3m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I926-00N01A

MCP7Y00-N01A

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP,1.5m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I927-00N01A

MCP7Y00-N01A-FLT

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP,1.5m, flat top

P-Rel

NDR

N/A

980-9I92O-00N02A

MCP7Y00-N02A

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 2.5m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I928-00N001

MCP7Y10-N001

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,1m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I929-00N002

MCP7Y10-N002

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,2m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I80P-00N003

MCP7Y10-N003

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,3m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I80A-00N01A

MCP7Y10-N01A

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,1.5m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I80Q-00N02A

MCP7Y10-N02A

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,2.5m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I80B-00N001

MCP7Y40-N001

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 1m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I80C-00N002

MCP7Y40-N002

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 2m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I75R-00N003

MCP7Y40-N003

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 3m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I75D-00N01A

MCP7Y40-N01A

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 1.5m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I75S-00N02A

MCP7Y40-N02A

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 2.5m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I75E-00N001

MCP7Y50-N001

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 1m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I75F-00N001

MCP7Y50-N001-FLT

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 1m, flat top

P-Rel

NDR

N/A

980-9I46G-00N002

MCP7Y50-N002

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 2m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I46H-00N002

MCP7Y50-N002-FLT

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 2m, flat top

P-Rel

NDR

N/A

980-9I46T-00N003

MCP7Y50-N003

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 3m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I46I-00N01A

MCP7Y50-N01A

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 1.5m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I46J-00N01A

MCP7Y50-N01A-FLT

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 1.5m, flat top

P-Rel

NDR

N/A

980-9I46U-00N02A

MCP7Y50-N02A

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 2.5m

P-Rel

NDR

N/A

980-9I73U-000003

MFP7E10-N003

NVIDIA passive fiber cable, MMF , MPO12 APC to MPO12 APC, 3m

MP

NDR

N/A

980-9I73V-000005

MFP7E10-N005

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 5m

MP

NDR

N/A

980-9I57W-000007

MFP7E10-N007

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m

MP

NDR

N/A

980-9I57X-00N010

MFP7E10-N010

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m

MP

NDR

N/A

980-9I57Y-000015

MFP7E10-N015

NVIDIA passive fiber cable, MMF , MPO12 APC to MPO12 APC, 15m

MP

NDR

N/A

980-9I57Z-000020

MFP7E10-N020

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m

MP

NDR

N/A

980-9I573-00N025

MFP7E10-N025

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 25m

MP

NDR

N/A

980-9I570-00N030

MFP7E10-N030

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m

MP

NDR

N/A

980-9I570-00N035

MFP7E10-N035

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 35m

MP

NDR

N/A

980-9I570-00N040

MFP7E10-N040

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 40m

MP

NDR

N/A

980-9I57Y-00N050

MFP7E10-N050

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m

MP

NDR

N/A

980-9I571-00N003

MFP7E20-N003

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 3m

MP

NDR

N/A

980-9I572-00N005

MFP7E20-N005

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 5m

MP

NDR

N/A

980-9I573-00N007

MFP7E20-N007

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 7m

MP

NDR

N/A

980-9I554-00N010

MFP7E20-N010

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 10m

MP

NDR

N/A

980-9I555-00N015

MFP7E20-N015

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 15m

MP

NDR

N/A

980-9I556-00N020

MFP7E20-N020

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 20m

MP

NDR

N/A

980-9I557-00N030

MFP7E20-N030

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 30m

MP

NDR

N/A

980-9I55Z-00N050

MFP7E20-N050

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 50m

MP

NDR

N/A

980-9I559-00N002

MFP7E30-N002

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 2m

MP

NDR

N/A

980-9I55A-00N003

MFP7E30-N003

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 3m

MP

NDR

N/A

980-9I55B-00N005

MFP7E30-N005

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 5m

MP

NDR

N/A

980-9I58C-00N007

MFP7E30-N007

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m

MP

NDR

N/A

980-9I58D-00N010

MFP7E30-N010

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m

MP

NDR

N/A

980-9I58E-00N015

MFP7E30-N015

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 15m

MP

NDR

N/A

980-9I58F-00N020

MFP7E30-N020

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m

MP

NDR

N/A

980-9I58G-00N030

MFP7E30-N030

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m

MP

NDR

N/A

980-9I580-00N030

MFP7E30-N040

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 40m

MP

NDR

N/A

980-9I58H-00N050

MFP7E30-N050

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m

MP

NDR

N/A

980-9I581-00N050

MFP7E30-N060

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 60m

MP

NDR

N/A

980-9I582-00N050

MFP7E30-N070

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 70m

MP

NDR

N/A

980-9I58I-00N100

MFP7E30-N100

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 100m

MP

NDR

N/A

980-9I58J-00N150

MFP7E30-N150

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 150m

MP

NDR

N/A

980-9I58K-00N003

MFP7E40-N003

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 3m

MP

NDR

N/A

980-9I58L-00N005

MFP7E40-N005

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 5m

MP

NDR

N/A

980-9I58M-00N007

MFP7E40-N007

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 7m

MP

NDR

N/A

980-9I58N-00N010

MFP7E40-N010

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 10m

MP

NDR

N/A

980-9I56O-00N015

MFP7E40-N015

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 15m

MP

NDR

N/A

980-9I56P-00N020

MFP7E40-N020

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 20m

MP

NDR

N/A

980-9I56Q-00N030

MFP7E40-N030

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 30m

MP

NDR

N/A

980-9I56R-000050

MFP7E40-N050

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 50m

MP

NDR

N/A

980-9I693-00NS00

MMA1Z00-NS400

NVIDIA single port transceiver, 400Gbps,NDR, QSFP112, MPO12 APC, 850nm MMF, up to 50m, flat top

P-Rel

NDR

N/A

980-9I51A-00NS00

MMA4Z00-NS-FLT*

NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,2xNDR, OSFP, 2xMPO12 APC, 850nm MMF, up to 50m, flat top

MP

NDR

N/A

980-9I51S-00NS00

MMA4Z00-NS400

NVIDIA single port transceiver, 400Gbps,NDR, OSFP, MPO12 APC, 850nm MMF, up to 50m, flat top

MP

NDR

N/A

980-9I51C-00NS00

MMA4Z00-NV4-FLT

NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,4xNVlink4, OSFP, 2xMPO12 APC, 850nm, flat top

Prototype

N/A

400GE

980-9I16Y-00W000

MMS1V00-WM

NVIDIA transceiver, 400GbE, QSFP-DD, MPO, 1310nm, DR4

MP

NDR

N/A

980-9I30F-00NS00

MMS4X00-NL400

NVIDIA single port transceiver, 400Gbps,NDR, OSFP, MPO12 APC, 1310nm SMF, up to 30m, flat top

EOL [Prototype]

NDR

N/A

980-9I30G-00NM00

MMS4X00-NM

NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,2xNDR, OSFP, 2xMPO, 1310nm SMF, up to 500m, finned

MP

NDR

N/A

980-9I301-00NM00

MMS4X00-NM-FLT

NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,2xNDR, OSFP, 2xMPO12 APC, 1310nm SMF, up to 500m, flat top

Prototype

NDR

N/A

980-9I30H-00NM00

MMS4X00-NS

NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,2xNDR, OSFP, 2xMPO12 APC, 1310nm SMF, up to 100m, finned

MP

NDR

N/A

980-9I30I-00NM00

MMS4X00-NS-FLT

NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,2xNDR, OSFP, 2xMPO12 APC, 1310nm SMF, up to 100m, flat top

MP

NDR

N/A

980-9I31N-00NM00

MMS4X00-NS400

NVIDIA single port transceiver, 400Gbps,NDR, OSFP, MPO12 APC, 1310nm SMF, up to 100m, flat top

MP

NDR

NA

980-9I30L-00N000

MMS4X50-NM

NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps, 2xFR4, 2xNDR, OSFP, 2xLC-LC, 1310nm SMF, up to 2km, finned

P-Rel

NDR

NA

NDR

NA

NDR

NA

980-9I068-00NM00

MMS1X00-NS400

NVIDIA single port transceiver, 400Gbps, NDR, QSFP112, MPO, 1310nm SMF, up to 500m, flat top

Early BOM

NA

400GE

980-9I51S-F4NS00

MMA4Z00-NS400-T

SINGLE PORT TRANSCEIVER, 400GBPS,400GbE, OSFP, MPO12 APC, 850NM MMF, UP TO 50M, FLAT TOP

P-Rel

Note

* MMA4Z00-NS-FLT transceiver is used with the following ConnectX-7 adapter cards ONLY: MCX750500B-0D0K / MCX750500C-0D0K / MCX750500B-0D00 / MCX750500C-0D00.

HDR / 200GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

HDR

NA

980-9I45A-09H035

MFS1S00-H035V

Mellanox active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, 35m

MP

HDR

NA

980-9I45G-09H090

MFS1S00-H090V

Mellanox active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, 90m

LTB [MP]

HDR

NA

980-9I45O-00H200

MFS1S00-H200E

Mellanox active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 200m

EOL [EVT]

HDR

200GE

980-9I548-00H001

MCP1650-H001E30

Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1m

HVM

HDR

200GE

980-9I549-00H002

MCP1650-H002E26

Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 2m

HVM

HDR

200GE

980-9I54A-00H00A

MCP1650-H00AE30

Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 0.5m

HVM

HDR

200GE

980-9I54B-00H01A

MCP1650-H01AE30

Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1.5 m

HVM

N/A

200GE

980-9I54C-00V001

MCP1650-V001E30

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I54D-00V002

MCP1650-V002E26

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I54G-00V003

MCP1650-V003E26

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I54H-00V00A

MCP1650-V00AE30

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I54I-00V01A

MCP1650-V01AE30

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I54L-00V02A

MCP1650-V02AE26

NVIDIA Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG

LTB [HVM]

HDR

200GE

980-9I39E-00H001

MCP7H50-H001R30

Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1m

HVM

HDR

200GE

980-9I99F-00H002

MCP7H50-H002R26

Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 2m

HVM

HDR

200GE

980-9I98G-00H01A

MCP7H50-H01AR30

Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1.5m

HVM

N/A

200GE

980-9I98H-00V001

MCP7H50-V001R30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1m, 30AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I98I-00V002

MCP7H50-V002R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2m, 26AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I98J-00V003

MCP7H50-V003R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 3m, 26AWG

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I98K-00V01A

MCP7H50-V01AR30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 1.5m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I98M-00V02A

MCP7H50-V02AR26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, colored, 2.5m, 26AWG

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I98O-00V002

MCP7H60-C002

NVIDIA DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2m

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9IA3P-00V003

MCP7H60-C003

NVIDIA DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 3m

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9IA3X-00V001

MCP7H70-V001R30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1m, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9IA3Y-00V002

MCP7H70-V002R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2m, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9I43Z-00V003

MCP7H70-V003R26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4x4SFP56, colored, 3m, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9I430-00V01A

MCP7H70-V01AR30

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to 4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 1.5m, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

200GE

980-9I431-00V02A

MCP7H70-V02AR26

NVIDIA passive copper hybrid cable, 200GbE 200Gb/s to4x50Gb/s, QSFP56 to 4xSFP56, colored, 2.5m, 26AWG

EOL [P-Rel]

HDR

200GE

980-9I46K-00H001

MCP7Y60-H001

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I46L-00H002

MCP7Y60-H002

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 2m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I93M-00H01A

MCP7Y60-H01A

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1.5m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I93N-00H001

MCP7Y70-H001

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I93O-00H002

MCP7Y70-H002

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 2m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I47P-00H01A

MCP7Y70-H01A

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1.5m, fin to flat

MP

HDR

N/A

980-9I41X-00H003

MFA7U10-H003

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 3m

P-Rel

HDR

N/A

980-9I11Z-00H005

MFA7U10-H005

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 5m

P-Rel

HDR

N/A

980-9I111-00H010

MFA7U10-H010

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 10m

P-Rel

HDR

N/A

980-9I113-00H015

MFA7U10-H015

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 15m

P-Rel

HDR

N/A

980-9I115-00H020

MFA7U10-H020

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 20m

P-Rel

HDR

N/A

980-9I117-00H030

MFA7U10-H030

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 30m

P-Rel

HDR

N/A

980-9I124-00H003

MFS1S00-H003E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I457-00H003

MFS1S00-H003V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 3m

MP

HDR

N/A

980-9I45A-00H005

MFS1S00-H005E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I45D-00H005

MFS1S00-H005V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 5m

MP

HDR

N/A

980-9I45G-00H010

MFS1S00-H010E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I45J-00H010

MFS1S00-H010V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 10m

MP

HDR

N/A

980-9I45M-00H015

MFS1S00-H015E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I45O-00H015

MFS1S00-H015V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 15m

MP

HDR

N/A

980-9I45R-00H020

MFS1S00-H020E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I45T-00H020

MFS1S00-H020V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 20m

MP

HDR

N/A

980-9I45Y-00H030

MFS1S00-H030E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I440-00H030

MFS1S00-H030V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 30m

MP

HDR

N/A

980-9I455-00H050

MFS1S00-H050E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I447-00H050

MFS1S00-H050V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 50m

MP

HDR

N/A

980-9I44G-00H100

MFS1S00-H100E

NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I44H-00H100

MFS1S00-H100V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 100m

MP

HDR

200GE

980-9I44K-00H130

MFS1S00-H130V

Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 130m

MP

N/A

200GE

980-9I44P-00V003

MFS1S00-V003E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I45Q-00V005

MFS1S00-V005E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I45R-00V010

MFS1S00-V010E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I44S-00V015

MFS1S00-V015E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I44T-00V020

MFS1S00-V020E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I44U-00V030

MFS1S00-V030E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I44V-00V050

MFS1S00-V050E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m

LTB [HVM]

N/A

200GE

980-9I44W-00V100

MFS1S00-V100E

NVIDIA active fiber cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

HDR

N/A

980-9I452-00H003

MFS1S50-H003E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 3m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I445-00H003

MFS1S50-H003V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 3m

HVM

HDR

N/A

980-9I956-00H005

MFS1S50-H005E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 5m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I969-00H005

MFS1S50-H005V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 5m

HVM

HDR

N/A

980-9I95A-00H010

MFS1S50-H010E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I96D-00H010

MFS1S50-H010V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 10m

HVM

HDR

N/A

980-9I95E-00H015

MFS1S50-H015E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 15m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I96H-00H015

MFS1S50-H015V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 15m

HVM

HDR

N/A

980-9I95I-00H020

MFS1S50-H020E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I96L-00H020

MFS1S50-H020V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 20m

HVM

HDR

N/A

980-9I95M-00H030

MFS1S50-H030E

NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I96P-00H030

MFS1S50-H030V

Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 30m

HVM

N/A

200GE

980-9I95Q-00V003

MFS1S50-V003E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 3m

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I96R-00V005

MFS1S50-V005E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 5m

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I96S-00V010

MFS1S50-V010E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 10m

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I96T-00V015

MFS1S50-V015E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 15m

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I95U-00V020

MFS1S50-V020E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 20m

EOL [HVM]

N/A

200GE

980-9I95V-00V030

MFS1S50-V030E

NVIDIA active fiber splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, LSZH, black pulltab, 30m

EOL [HVM]

HDR

N/A

980-9I17S-00HS00

MMA1T00-HS

NVIDIA transceiver, HDR, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m

HVM

N/A

200GE

980-9I20T-00V000

MMA1T00-VS

NVIDIA transceiver, 200GbE, up to 200Gb/s, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m

HVM

HDR

N/A

980-9I055-00H000

MMS1W50-HM

NVIDIA transceiver, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LC-LC, 1310nm, FR4

MP

HDR

N/A

980-9I41X-00H003

MFA7U10-H003

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 3m

P-Rel

HDR

N/A

980-9I11Z-00H005

MFA7U10-H005

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 5m

P-Rel

HDR

N/A

980-9I111-00H010

MFA7U10-H010

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 10m

P-Rel

HDR

N/A

980-9I113-00H015

MFA7U10-H015

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 15m

P-Rel

HDR

N/A

980-9I115-00H020

MFA7U10-H020

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 20m

P-Rel

HDR

N/A

980-9I117-00H030

MFA7U10-H030

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 30m

P-Rel

HDR

NA

980-9I45E-09H070

MFS1S00-H070V

NVIDIA active optical cable, up to 200Gb/s IB HDR, QSFP56, LSZH, 70m

MP

HDR

NA

980-9I41Y-00H003

MFA7U10-H003-FLT

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 3m, flat top

P-Rel

HDR

NA

980-9I110-00H005

MFA7U10-H005-FLT

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 5m, flat top

P-Rel

HDR

NA

980-9I112-00H010

MFA7U10-H010-FLT

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 10m, flat top

P-Rel

HDR

NA

980-9I114-00H015

MFA7U10-H015-FLT

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 15m, flat top

P-Rel

HDR

NA

980-9I116-00H020

MFA7U10-H020-FLT

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 20m, flat top

P-Rel

HDR

NA

980-9I118-00H030

MFA7U10-H030-FLT

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 30m, flat top

P-Rel

HDR100 Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

HDR100

NA

980-9I41Z-00H003

MFA7U40-H003

NVIDIA AOC splitter, 200(2x100)Gbps to 2x100Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 3m, fin to flat

P-Rel

HDR100

NA

980-9I111-00H005

MFA7U40-H005

NVIDIA AOC splitter, 200(2x100)Gbps to 2x100Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 5m, fin to flat

P-Rel

HDR100

NA

980-9I113-00H010

MFA7U40-H010

NVIDIA AOC splitter, 200(2x100)Gbps to 2x100Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 10m, fin to flat

P-Rel

HDR100

NA

980-9I115-00H015

MFA7U40-H015

NVIDIA AOC splitter, 200(2x100)Gbps to 2x100Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 15m, fin to flat

P-Rel

HDR100

NA

980-9I117-00H020

MFA7U40-H020

NVIDIA AOC splitter, 200(2x100)Gbps to 2x100Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 20m, fin to flat

P-Rel

HDR100

NA

980-9I119-00H030

MFA7U40-H030

NVIDIA AOC splitter, 200(2x100)Gbps to 2x100Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 30m, fin to flat

P-Rel

EDR / 100GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

N/A

100GE

980-9I90Z-00C000

FTLC9152RGPL

100Gb/s Transceiver, QSFP28, LC-LC, 850nm SWDM4 up to 100m Over Multi-Mode Fiber

EOL [MP]

N/A

100GE

980-9I62O-00C001

MCP1600-C001

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1m 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I620-00C001

MCP1600-C001E30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N

HVM

N/A

100GE

980-9I62S-00C001

MCP1600-C001LZ

NVIDIA Passive Copper Cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, 1m, LSZH, 30AWG

EOL [MP]

N/A

100GE

980-9I621-00C002

MCP1600-C002

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2m 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I622-00C002

MCP1600-C002E26N

NVIDIA® Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 26AWG, CA-N

Preliminary

N/A

100GE

980-9I62V-00C002

MCP1600-C002E30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N

HVM

N/A

100GE

980-9I62X-00C003

MCP1600-C003

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3m 28AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I62Z-00C003

MCP1600-C003E26N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I620-00C003

MCP1600-C003E30L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L

HVM

N/A

100GE

980-9I622-00C003

MCP1600-C003LZ

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, 3m, LSZH, 26AWG

EOL [MP]

N/A

100GE

980-9I625-00C005

MCP1600-C005E26L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L

HVM

N/A

100GE

980-9I627-00C00A

MCP1600-C00AE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I629-00C00B

MCP1600-C00BE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, Black, 30AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I62B-00C01A

MCP1600-C01A

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 1.5m 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I62C-00C01A

MCP1600-C01AE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N

HVM

N/A

100GE

980-9I62G-00C02A

MCP1600-C02A

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 2.5m 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I62H-00C02A

MCP1600-C02AE26N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I62I-00C02A

MCP1600-C02AE30L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28,2.5m, Black, 30AWG, CA-L

HVM

N/A

100GE

980-9I62M-00C03A

MCP1600-C03A

NVIDIA Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, PVC, 3.5m 26AWG

EOL [P-Rel]

EDR

100GE

980-9I62P-00C001

MCP1600-E001

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m 30AWG

EOL [HVM]

EDR

N/A

980-9I62Q-00E001

MCP1600-E001E30

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG

HVM

EDR

100GE

980-9I62S-00C002

MCP1600-E002

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2m 28AWG

EOL [HVM]

EDR

N/A

980-9I62T-00E002

MCP1600-E002E26

NVIDIA® Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 26AWG

Preliminary

EDR

N/A

980-9I62U-00E002

MCP1600-E002E30

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG

HVM

EDR

100GE

980-9I62V-00C003

MCP1600-E003

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG

EOL [HVM]

EDR

N/A

980-9I62W-00E003

MCP1600-E003E26

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG

HVM

EDR

N/A

980-9I62Y-00E004

MCP1600-E004E26

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 4m, Black, 26AWG

EOL [HVM]

EDR

N/A

980-9I62Z-00E005

MCP1600-E005E26

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG

HVM

EDR

N/A

980-9I620-00E00A

MCP1600-E00A

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m 30AWG

EOL [HVM]

EDR

N/A

980-9I621-00E00A

MCP1600-E00AE30

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG

EOL [HVM]

EDR

N/A

980-9I622-00E00B

MCP1600-E00BE30

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, Black, 30AWG

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

EDR

100GE

980-9I623-00C01A

MCP1600-E01A

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m 30AWG

EOL [HVM]

EDR

N/A

980-9I624-00E01A

MCP1600-E01AE30

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG

HVM

EDR

N/A

980-9I625-00E01C

MCP1600-E01BE30

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.25m, Black, 30AWG

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

EDR

100GE

980-9I626-00C02A

MCP1600-E02A

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2.5m 26AWG

EOL [HVM]

EDR

N/A

980-9I627-00E02A

MCP1600-E02AE26

NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, Black, 26AWG

HVM

N/A

100GE

980-9I645-00C001

MCP7F00-A001R

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 1m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I486-00C001

MCP7F00-A001R30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48A-00C002

MCP7F00-A002R

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs, 2m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I48B-00C002

MCP7F00-A002R30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48G-00C003

MCP7F00-A003R26N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I48H-00C003

MCP7F00-A003R30L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48J-00C005

MCP7F00-A005R26L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48M-00C01A

MCP7F00-A01AR

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, colored pulltabs,1.5m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I48N-00C01A

MCP7F00-A01AR30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48S-00C02A

MCP7F00-A02AR26N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I48T-00C02A

MCP7F00-A02AR30L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I48U-00C02A

MCP7F00-A02ARLZ

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 2.5m, LSZH, Colored, 28AWG

EOL [P-Rel]

N/A

100GE

980-9I48X-00C03A

MCP7F00-A03AR26L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3.5m, Colored, 26AWG, CA-L

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I61C-00C005

MCP7H00-G00000

NVIDIA® passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m, Colored, 26AWG, CA-L

Preliminary

N/A

100GE

980-9I99G-00C001

MCP7H00-G001R30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I99K-00C002

MCP7H00-G002R26N

NVIDIA® passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 26AWG, CA-N

Preliminary

N/A

100GE

980-9I99L-00C002

MCP7H00-G002R30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I99Q-00C003

MCP7H00-G003R26N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I39R-00C003

MCP7H00-G003R30L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m, Colored, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I99S-00C004

MCP7H00-G004R26L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 4m, Colored, 26AWG, CA-L

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I99X-00C01A

MCP7H00-G01AR30N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 1.5m, Colored, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I994-00C02A

MCP7H00-G02AR26N

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I395-00C02A

MCP7H00-G02AR30L

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 100Gb/s to 2x50Gb/s, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m, Colored, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I13S-00C003

MFA1A00-C003

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m

HVM

N/A

100GE

980-9I13X-00C005

MFA1A00-C005

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m

HVM

N/A

100GE

980-9I134-00C010

MFA1A00-C010

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m

HVM

N/A

100GE

980-9I13A-00C015

MFA1A00-C015

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m

HVM

N/A

100GE

980-9I13F-00C020

MFA1A00-C020

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m

HVM

N/A

100GE

980-9I13N-00C030

MFA1A00-C030

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m

HVM

N/A

100GE

980-9I130-00C050

MFA1A00-C050

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m

HVM

N/A

100GE

980-9I13B-00C100

MFA1A00-C100

NVIDIA active fiber cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m

LTB [HVM]

EDR

N/A

980-9I13D-00E001

MFA1A00-E001

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m

HVM

EDR

N/A

980-9I13F-00E003

MFA1A00-E003

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m

HVM

EDR

N/A

980-9I13J-00E005

MFA1A00-E005

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m

HVM

EDR

N/A

980-9I13M-00E007

MFA1A00-E007

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 7m

LTB [HVM]

EDR

N/A

980-9I13O-00E010

MFA1A00-E010

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m

HVM

EDR

N/A

980-9I13R-00E010

MFA1A00-E010_FF

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

EDR

N/A

980-9I13S-00E015

MFA1A00-E015

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m

HVM

EDR

N/A

980-9I13V-00E020

MFA1A00-E020

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m

HVM

EDR

N/A

980-9I13Y-00E030

MFA1A00-E030

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m

HVM

EDR

N/A

980-9I133-00E050

MFA1A00-E050

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m

HVM

EDR

N/A

980-9I135-00E100

MFA1A00-E100

NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m

LTB [HVM]

N/A

100GE

980-9I37H-00C003

MFA7A20-C003

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I37I-00C005

MFA7A20-C005

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 5m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I40J-00C010

MFA7A20-C010

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 10m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I40K-00C020

MFA7A20-C020

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 20m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I40L-00C002

MFA7A20-C02A

NVIDIA® active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 2.5m

Preliminary

N/A

100GE

980-9I40M-00C003

MFA7A20-C03A

NVIDIA® active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 2x50GbE, QSFP28 to 2xQSFP28, 3.5m

Preliminary

N/A

100GE

980-9I40N-00C003

MFA7A50-C003

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 3m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I40O-00C005

MFA7A50-C005

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 5m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I49P-00C010

MFA7A50-C010

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 10m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I49Q-00C015

MFA7A50-C015

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 15m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I49R-00C020

MFA7A50-C020

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 20m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I49S-00C030

MFA7A50-C030

NVIDIA active fiber hybrid solution, ETH 100GbE to 4x25GbE, QSFP28 to 4xSFP28, 30m

EOL [HVM]

N/A

100GE

980-9I149-00CS00

MMA1B00-C100D

NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m, DDMI

HVM

N/A

100GE

980-9I17D-00CS00

MMA1B00-C100T

NVIDIA® transceiver, 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, up to 100m, OTU4

Preliminary

EDR

N/A

980-9I17L-00E000

MMA1B00-E100

NVIDIA transceiver, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m

HVM

N/A

100GE

980-9I17P-00CR00

MMA1L10-CR

NVIDIA optical transceiver, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, LR4 up to 10km

HVM

N/A

100GE

980-9I17Q-00CM00

MMA1L30-CM

NVIDIA optical module, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, CWDM4, up to 2km

MP

N/A

100GE

980-9I16X-00C000

MMS1C10-CM

NVIDIA active optical module, 100Gb/s, QSFP, MPO, 1310nm, PSM4, up to 500m

EOL [MP]

N/A

100GE

980-9I042-00C000

MMS1V70-CM

NVIDIA transceiver, 100GbE, QSFP28, LC-LC, 1310nm, DR1

P-Rel

N/A

100GE

980-9I53X-00C000

SPQ-CE-ER-CDFL-M

40km 100G QSFP28 ER Optical Transceiver

P-Rel

N/A

100GE

980-9I63F-00CM00

X65406

NVIDIA® optical module, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, CWDM4, up to 2km

Preliminary

Note

EDR links raise with RS-FEC.

FDR / 56GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

FDR

56GE

980-9I679-00L004

MC2207126-004

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 4m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I67A-00L003

MC2207128-003

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I67C-00L02A

MC2207128-0A2

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2.5m

EOL [MP]

FDR

56GE

980-9I67D-00L001

MC2207130-001

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I67E-00L002

MC2207130-002

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 2m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I67F-00L00A

MC2207130-00A

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 0.5m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I67G-00L01A

MC2207130-0A1

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 1.5m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I15U-00L003

MC220731V-003

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 3m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I15V-00L005

MC220731V-005

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 5m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I15W-00L010

MC220731V-010

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 10m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I15X-00L015

MC220731V-015

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 15m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I15Y-00L020

MC220731V-020

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 20m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I15Z-00L025

MC220731V-025

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 25m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I150-00L030

MC220731V-030

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 30m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I151-00L040

MC220731V-040

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 40m

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

FDR

56GE

980-9I152-00L050

MC220731V-050

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 50m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I153-00L075

MC220731V-075

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 75m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I154-00L100

MC220731V-100

NVIDIA active fiber cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 100m

EOL [HVM]

FDR

56GE

980-9I675-00L001

MCP170L-F001

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1m

EOL [P-Rel]

FDR

56GE

980-9I678-00L00A

MCP170L-F00A

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m

EOL [P-Rel]

FDR

56GE

980-9I679-00L01A

MCP170L-F01A

NVIDIA passive copper cable, VPI, up to 56Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m

EOL [P-Rel][HIBERN/ATE]

50GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

N/A

50GE

980-9I79O-00G000

MAM1Q00A-QSA56

NVIDIA cable module, ETH 50GbE, 200Gb/s to 50Gb/s, QSFP56 to SFP56

EOL [POR]

N/A

50GE

980-9I873-00G001

MCP2M50-G001E30

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

50GE

980-9I874-00G002

MCP2M50-G002E26

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

50GE

980-9I875-00G003

MCP2M50-G003E26

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 3m, black pulltab, 26AWG

EOL [P-Rel]

N/A

50GE

980-9I876-00G00A

MCP2M50-G00AE30

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

50GE

980-9I877-00G01A

MCP2M50-G01AE30

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG

EOL [P-Rel]

N/A

50GE

980-9I878-00G02A

MCP2M50-G02AE26

NVIDIA Passive Copper cable, 50GbE, 50Gb/s, SFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG

EOL [P-Rel]

40GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

NA

40GE

980-9I72H-00B010

MCA7J70-C003

NVIDIA passive fiber hybrid cable, MPO to 8xLC, 10m

Preliminary

25GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

N/A

25GE

980-9I78I-00A000

MAM1Q00A-QSA28

NVIDIA cable module, ETH 25GbE, 100Gb/s to 25Gb/s, QSFP28 to SFP28

HVM

N/A

25GE

980-9I63J-00A001

MCP2M00-A001

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63L-00A001

MCP2M00-A001E30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9I63M-00A002

MCP2M00-A002

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63N-00A002

MCP2M00-A002E26N

NVIDIA® Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 26AWG, CA-N

Preliminary

N/A

25GE

980-9I63O-00A002

MCP2M00-A002E30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9I63R-00A003

MCP2M00-A003E26N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63S-00A003

MCP2M00-A003E30L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9I63T-00A004

MCP2M00-A004E26L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 4m, Black, 26AWG, CA-L

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63V-00A005

MCP2M00-A005E26L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9I63W-00A00A

MCP2M00-A00A

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, 30AWG

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63X-00A00A

MCP2M00-A00AE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I63Z-00A01A

MCP2M00-A01AE30N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9I631-00A02A

MCP2M00-A02AE26N

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I632-00A02A

MCP2M00-A02AE30L

NVIDIA Passive Copper cable, ETH, up to 25Gb/s, SFP28, 2.5m, Black, 30AWG, CA-L

LTB [HVM]

N/A

25GE

980-9IA1T-00A003

MFA2P10-A003

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 3m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I53W-00A005

MFA2P10-A005

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 5m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I53Z-00A007

MFA2P10-A007

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 7m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I532-00A010

MFA2P10-A010

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 10m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I535-00A015

MFA2P10-A015

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 15m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I536-00A020

MFA2P10-A020

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 20m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I539-00A030

MFA2P10-A030

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 30m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I53A-00A050

MFA2P10-A050

NVIDIA active optical cable 25GbE, SFP28, 50m

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I094-00AR00

MMA2L20-AR

NVIDIA optical transceiver, 25GbE, 25Gb/s, SFP28, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km

MP

N/A

25GE

980-9I595-00AM00

MMA2P00-AS

NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR

HVM

N/A

25GE

980-9I34B-00AS00

MMA2P00-AS-SP

NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 100m, single package

EOL [HVM]

N/A

25GE

980-9I34D-00AS00

MMA2P00-AS_FF

NVIDIA transceiver, 25GbE, SFP28, LC-LC, 850nm, SR, up to 100m

EOL [HVM]

10GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

N/A

10GE

980-9I71G-00J000

MAM1Q00A-QSA

NVIDIA cable module, ETH 10GbE, 40Gb/s to 10Gb/s, QSFP to SFP+

HVM

N/A

10GE

980-9I65P-00J005

MC2309124-005

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 5m

EOL [P-Rel]

N/A

10GE

980-9I65Q-00J007

MC2309124-007

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 7m

EOL [P-Rel]

N/A

10GE

980-9I65R-00J001

MC2309130-001

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 1m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I65S-00J002

MC2309130-002

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 2m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I65T-00J003

MC2309130-003

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 3m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I65U-00J00A

MC2309130-00A

NVIDIA passive copper hybrid cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, QSFP to SFP+, 0.5m

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

N/A

10GE

980-9I682-00J004

MC3309124-004

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 4m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I683-00J005

MC3309124-005

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 5m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I684-00J006

MC3309124-006

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 6m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I685-00J007

MC3309124-007

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 7m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I686-00J001

MC3309130-001

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I688-00J002

MC3309130-002

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68B-00J003

MC3309130-003

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68F-00J00A

MC3309130-00A

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 0.5m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68G-00J01A

MC3309130-0A1

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68H-00J02A

MC3309130-0A2

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68B-00J002

MCP2100-X002B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Blue Pulltab, Connector Label

EOL [HVM][HIBERN/ATE]

N/A

10GE

980-9I68C-00J003

MCP2100-X003B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Blue Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68F-00J002

MCP2104-X002B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68G-00J003

MCP2104-X003B

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 3m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68H-00J01A

MCP2104-X01AB

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 1.5m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

980-9I68I-00J02A

MCP2104-X02AB

NVIDIA passive copper cable, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, 2.5m, Black Pulltab, Connector Label

EOL [HVM]

N/A

10GE

MFM1T02A-LR-F

MFM1T02A-LR-F

NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 1310nm, LR up to 10km

HVM

N/A

10GE

MFM1T02A-SR-F

MFM1T02A-SR-F

NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m

HVM

N/A

10GE

MFM1T02A-SR-P

MFM1T02A-SR-P

NVIDIA optical module, ETH 10GbE, 10Gb/s, SFP+, LC-LC, 850nm, SR up to 300m

HVM

1GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA P/N

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

N/A

1GE

980-9I270-00IM00

MC3208011-SX

NVIDIA Optical module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, LC-LC, SX 850nm, up to 500m

EOL [P-Rel]

N/A

1GE

980-9I251-00IS00

MC3208411-T

NVIDIA module, ETH 1GbE, 1Gb/s, SFP, Base-T, up to 100m

HVM

Supported 3rd Party Cables and Modules

Note

Third-party devices that have not been qualified by NVIDIA may be used; however, please be aware that no performance guarantees are provided.

Any issues that arise will require initiating a new feature request process for third-party support.

Data RateCable OPNDescription
100GE
FTLC1151RDPL
TRANSCIEVER 100GBE QSFP LR4
100GE
AFBR-89CDDZ
TRANSCIEVER 100GBE QSFP SR4
100GE
10137498-2010LF
PASSIVE COPPER CABLE ETH 100GBE QSFP 1M
100GE
10137498-2005LF
HPE 100G 2M COPPER CABLE
100GE
10137499-4050LF
PASSIVE COPPER CABLE ETH 100GBE QSFP 5M
FDR
FTL414QB2N-E5
TRANSCIEVER FDR QSFP SR4
100GE
CAB-Q-Q-100G-3M
PASSIVE COPPER CABLE ETH 100GBE QSFP 3M
10GE
FTLX8570D3BCL-C2
TRANSCIEVER 10GBE SFP SR
40GE
L45593-D118-B50
PASSIVE COPPER CABLE ETH 40GBE QSFP 3M
100GE
FCBN425QE1C10-C1
AOC 100GBE QSFP 1M
40GE
QSFP-H40G-CU1M
PASSIVE COPPER CABLE ETH 40GBE QSFP 1M
40GE
QSFP-40G-SR-BD
TRANSCIEVER 40GBE QSFP BI DIRECTIONAL (BIDIR)
100GE
SO-QSFP28-LR4
TRANSCIEVER 100GBE QSFP LR4
100GE
QSFP-40/100-SRBD
TRANSCIEVER 100GBE QSFP BI DIRECTIONAL (BIDIR)
100GE
FTLC9152RGPL
TRANSCEIVER 100GBE QSFP SWDM4
10GE
QSFP-4SFP10G-CU5M
QSFP-4SFP10G-CU5M
100GE
TR-FC13L-N00
100G QSFP28 OPTICAL TRANSCEIVERS QSFP28 LR4
40GE
AFBR-7QER15Z-CS1
CISCO 40GE 15M AOC
10GE---100GE
FCBN425QE1C30-C1
CISCO FINISAR CABLE ASSY QSFP28 M-M 30M
40GE
QAOC-40G4F1A25-C
CISCO-DELTA 25M 40GBE AOC
40GE
QSFP-H40G-CU1M
QSFP-H40G-CU1M
25GE
SFP-H25G-CU2M
15M (49FT) AVAGO AFBR-7QER15Z COMPATIBLE 40G QSFP+ ACTIVE OPTICAL CABLE
100GE
NDAAFJ-C102
CISCO AMPHENOL SF-NDAAFJ100G-005M
100GE
TR-VC13T-N00
INNOLIGHT 100G OPTICAL TRANSCEIVER QSFP28 PSM4 TR-VC13T-N00,UP TO 2KM TRANSMISSI
100GE
FCBR425QF1C01
CBL ASSY 4X25G ETH QSFP 1M
100GE
FTLC9551REPM
100M PARALLEL MMF 100G QSFP28 OPTICAL TRANSCEIVER
100GE
RTXM420-550
MPO TYPE 210 M OM3 300 M OM4
100GE
RTXM420-551
100M PARALLEL MMF 100G QSFP28 OPTICAL TRANSCEIVER
100GE
FTLC9551REPM-H1
QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE HIGH-SPEED INPUT-OUTPUT CONNECTORS 100G ETHERNET OFNP 1 METER
100GE
FOQQD33P00001
QSFP28 CWDM4, SINGLE RATE PULL TAB 100GBE 2KM OPTICAL TRANSCEIVER
100GE
LQ210CR-CPA2
QSFP28 CWDM4, SINGLE RATE PULL TAB 100GBE 2KM OPTICAL TRANSCEIVER
40GE
FTL410QD2C-HZ
40BASE-SR4/10GBASE-SR 300M QSFP+ GEN2 OPTICAL TRANSCEIVER MODULE
100GE
FCBN425QE1C01
100G QUADWIRE QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE
100GE
AFBR-89CDDZ-JU1
100G QUADWIRE QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE
40GE
QSFP-40G-SRBD
ARISTA NETWORKS QSFP-40G-SRBD COMPATIBLE 40GBASE-SR BI-DIRECTIONAL QSFP+ OPTICAL TRANSCEIVER MODULE FOR DUPLEX MMF
100GE
AFBR-89CEDZ
100GBE QSFP28 PLUGGABLE, PARALLEL FIBER-OPTICS TRANSCEIVER MODULE, EXTENDED REACH 300M
100GE
FTLC9555REPM3-E6
FIBER OPTIC TRANSMITTERS, RECEIVERS, TRANSCEIVERS XCVR,QSFP28,100M,100GBASE-SR4
100GE
FCBR425QF1C03
4X25G, FULL-DUPLEX, ETHERNET, QSFP CABLE ENDS
100GE
FOQQD33P00009
CABLE ASSEMBLY, QSFP TO QSFP, OM 3 PLENUM, ACTIVE OPTICAL, 100GBPS, 2M
100GE
FOQQD33P00010
CABLE ASSEMBLY, QSFP TO QSFP, OM 3 PLENUM, ACTIVE OPTICAL, 100GBPS, 3M
100GE
NDAAFF-C403
CABLE ASSEMBLY UL 20276 3M 30AWG QSFP+ TO QSFP+ 38 TO 38 POS M-M BAG
100GE
NDAAFJ-M203
QSFP28GB 26AWG, 3METER PASSIVE
100GE
NDARHF-M206
QSFP28 TO 2X QSFP28 COPPER SPLITTER CABLE ASSEMBLIES 100G/200G, HIGH SPEED INPUT OUTPUT CONNECTORS, QSFP28GB 30AWG, 2.5METER PASSIVE.
100GE
AQPA9N09ADLN0817
ACTIVE OPTICAL CABLE 100G QSFP28
100GE
AQPA9N12ADLN0778
QSFP28 AOC 100G MMF 850NM TRANSCEIVER
100GE
AQPA9N35ADLN0817
ACTIVE OPTICAL CABLE 100G QSFP28
100GE
AQPMANQ4EDMA0784
QSFP28 100G SMF 500M TRANSCEIVER
100GE
AQPMANQ4EDMA0871
QSFP28 100G SMF 500M TRANSCEIVER
40GE
AFBR-79EBPZ-HP8
40G BIDIRECTIONAL MMF QSFP+ TRANSCEIVER MODULE
100GE
AFBR-89CDDZ-CS1
AVAGO AFBR-89CDDZ COMPATIBLE 100GBASE-SR4 QSFP28 850NM
40GE
NDCCGJ-C402
15M (49FT) AVAGO AFBR-7QER15Z COMPATIBLE 40G QSFP+ ACTIVE OPTICAL CABLE
100GE
DHZZjj-KCCC-030
200G QSFP56 TO 2X100G QSFP56 DIRECT ATTACH CABLE
40GE
L45593-D118-D30
PASSIVE COPPER CABLE ETH 40GBE QSFP 3M
100GE
SFBR-89BDDZ-CS2
100G AOM BIDI
100GE
SFBR-89BDDZ-CS4
100G AOM BIDI
100GE
SQF1002L4LNC101P
CISCO-SUMITOMO 100GBE AOM
100GE
ET7402-SR4
100G QSFP28 OPTICAL TRANSCEIVER
100GE
FCBN425QE2C05
4X25G, FULL-DUPLEX, ETHERNET, QSFP CABLE ENDS
100GE
FCBR425QE1C10-HP
FIBRE OPTIC CABLE ASSEMBLIES 4X25G, FULL-DUPLEX, ETHERNET, QSFP CABLE ENDS
40GE
DQF8501-4C01
QSFP+ SR4 4X10.3125GB/S QSFP+ SR4 ACTIVE OPTICAL CABLE
100GE
DQF8503-4C01
4X25.78GB/S QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE
100GE
DQF8503-4C05
4X25.78GB/S QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE
100GE
10137628-4050LF
HPE 100GBE QSFP28 DAC 5M CABLE - 100GB/S DIRECT ATTACH COPPER QUAD
200GE
R5Z83A
200GB QSFP56 MPO SR4 100M
100GE
RTXM420-005
QSFP28 100G
400GE
C-DQ8FNM005-N00
MELLANOX SELECT 400GBE QSFP-DD AOC 5M
400GE
C-DQ8FNM050-N00
MELLANOX SELECT 400GBE QSFP-DD AOC 5M
100GE
TF-FC010-N00
100G OPTICAL TRANSCEIVER QSFP28 PARALLEL ACTIVE OPTICAL CABLE
40GE
606770005
INTEL QSFP 40GBASE CR4
400GE
QDD-400G-SR8
400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 850NM 100M DOM MTP/MPO-16 MMF OPTICAL TRANSCEIVER MODULE
400GE
DMQ8811A-EC05
QSFP-DD AOC 100M
100GE
DQF8503-4C23
QSFP28 AOCS 7M
100GE
TR-ZC13T-N00
QSFP28 FR1 (PAM4)
100GE
1002971151
ZQSFP+-TO-ZQSFP+ CABLE ASSEMBLY, 30 AWG, 1.50M LENGTH
100GE
1003461071
ZQSFP+TO 2ZQSFP+50G CBL ASSY 0.7
100GE
1003461076
ZQSFP+-TO-2 ZQSFP+ PASSIVE CABLE ASSEMBLY, 100 GBPS-TO-(2) 50 GBPS
100GE
1003461101
ZQSFP+ TO 2ZQSFP+ 50G CBL
100GE
1003461106
ZQSFP+-TO-2 ZQSFP+ PASSIVE CABLE ASSEMBLY, 100 GBPS-TO-(2) 50 GBPS, LOW-SMOKE ZERO-HALOGEN CABLE, 30 AWG, 1.0M LENGTH
100GE
1003463156
ZQSFP+-TO-2 ZQSFP+ PASSIVE CABLE ASSEMBLY, 100 GBPS-TO-(2) 50 GBPS, LOW-SMOKE ZERO-HALOGEN CABLE, 26 AWG, 1.50M LENGTH
100GE
1003463301
ZQSFP+-TO-2 ZQSFP+ PASSIVE CABLE ASSEMBLY, 100 GBPS-TO-(2) 50 GBPS, 26 AWG, 3.0M LENGTH
100GE
1AT-3Q4M01XX-12A
QSFP28 100G ACTIVE CABLE/MODULE
100GE
1AT-3Q3Q9211-01A
100G QSFP28 CWDM4 PN: 1AT-3Q3Q9211-01A TRANSCEIVER MODULE
100GE
ATRQ-A007
QSFP28 AOCS 7M
100GE
DQF8503-4C07
7M 100GB/S QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLES AOC DQF8503-4C10 100GBE
100GE
DQF8503-4C10
10M 100GB/S QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLES AOC DQF8503-4C10 100GBE
100GE
FCBN425QE2C07
100GBASE-AOC QSFP28 TO QSFP28 DIRECT ATTACH CABLE, 7M
100GE
FCBN425QE2C10
100GBASE-AOC QSFP28 TO QSFP28 DIRECT ATTACH CABLE, 10M
40GE
FTL4C1QE1C
40G LR4 QSFP+, UP TO 10KM SINGLE MODE TRANSCEIVER
200GE
L6WQF102-SD-R
3M DAC, 200G TO 2X100G
100GE
NDARXJ-B303
3M DAC, 200G TO 2X100G
100GE
RTXM420-010
QSFP28 AOCS 10M
100GE
SPQCEERCDFLM
100G ER QSFP28, UP TO 40KM SINGLE MODE TRANSCEIVER
100GE
SPQCELRCDFB
100G LR4 QSFP28, UP TO 10KM SINGLE MODE TRANSCEIVER
100GE
QSFP-SR4-AJ
100GE
AQPLBND3EDLA1457
100G FR1
100GE
EOLQ-131HG-O-026
100G FR1
200GE
MFS1S00-H030V
200G AOC
200GE
MFS1S00-H003V
200G AOC
100GE
SPTSLP3SLCDF
100G DR1
200GE
R5Z84A
200GB QSFP56 LC CWDM4 FR4 XCVR
100GE
QSFP28-FR-C
QSFP28, FR, 1310NM, 100G, 2KM, SMF, LC, DDM
100GE
QSFP28-SR4-AJ
QSFP28, SR4, 850NM, 100G, 100M, MMF, MPO12, C-TEMP
100GE
SPTSBP4LLCDF
QSFP28 100G LR4
100GE
JNP-QSFP-100G-LR
100GBASE LR4 QSFP28 TRANSCEIVER, LC, 10KM OVER SMF, JNP-QSFP-100G-LR4-LU
40GE
JNP-QSFP-40G-LR4
40GBASE-LR4 QSFP+ 1310NM 10KM LC OVER SMF, JNP-QSFP-40G-LR4-LU
100GE
QSFP-100G-CWDM4
100GBASE CWDM4 QSFP TRANSCEIVER, LC, 2KM OVER SMF, JNP-QSFP-100G-CWDM4-LU
100GE
QSFP-100G-SR4-I
100GBASE-SR4 QSFP, MPO, 100M OVER OM4 MMF INDUSTRIAL TEMPERATURE RANGE, QSFP-100G-SR4-I-LU
100GE
QSFP-100G-SR4-LU
100GBASE-SR4 QSFP, QSFP-100G-SR4-LU
100GE
SPTSBP4LLCDF
QSFP28 100G LR4
400GE
SPTSHP2PMCBE
400GBASE-DR4 , 500M
100GE
QSFP-100G-DR-LU
100GBASE DR QSFP TRANSCEIVER, LC, 500M OVER SMF, QSFP-100G-DR-S-LU
200GE
RTXM500-905
400G-2X200G SPLIT 5M AOC CABLES (400G QSFP-DD BREAKING OUT TO 2X 200G QSFP56)
200GE
DEF8504-2C06-MB3
QSFP-DD ACTIVE OPTICAL CABLE (AOC) TO 2XQSFP-28 ACTIVE OPTICAL CABLE BREAK-OUT
100GE
NDYSV2-0003
400G TO 4X 100G QSFP DD - 4X QSFP56 CABLE ASSEMBLY, LINEAR ACTIVE, 30AWG, 3M, 56G / LANE, JACKET
100GE
NDYSV2-0008
400G TO 4X 100G QSFP DD - 4X QSFP CABLE ASSEMBLY, LINEAR ACTIVE, 30AWG, 2.5M, 56G / LANE, JACKET
200GE
NDYRYH-0003
400GGTO 2X200FG QSFP DD - 2X QSFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 3M, 56G / LANE, JACKET
200GE
DME8811-EC07
400G-2X200G SPLIT 7M AOC CABLES (400G QSFP-DD BREAKING OUT TO 2X 200G QSFP56
100GE
NDYSYF-0001
400G TO 4X100G QSFP DD - 4X QSFP56 CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 30AWG, 1M
200GE
NDYRYF-0001
400G TO 2X200G, QSFP DD - 2X QSFP56 CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 30AWG, 1M
200GE
NDYRYH-0002
400G TO 2X200G, QSFP DD - 2X QSFP56 CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 2M
100GE
TR-ZC13H-NML
100G QSFP28 DR1 TRANSCEIVER
100GE
FCBN425QE2C02
HPE (FINISAR PN FCBN425QE2C02) 100G QUADWIRE QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE, 2M
100GE
S2T38A
HPE (FINISAR PN FCBN425QN2C05 ) 100G QSFP28 5M E-TEMP AOC
100GE
DQF8503-4C03
QSFP28 100G ACTIVE OPTICAL CABLE (AOC),3M, MM
100GE
FCBN425QF1C01
QSFP28 100G ACTIVE OPTICAL CABLE (AOC), 1M, MM
100GE
FCBN425QE2C30
HPE (FINISAR PN FCBN425QE2C30) 100G QUADWIRE  QSFP28 ACTIVE OPTICAL CABLE, 30M
200GE
NDYRFH-0003
AMPHENOL QSFP DD - 2X QSFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 3M, 28G / LANE, JACKET
100GE
NDAAFF-0003
AMPHENOL 100G, QSFP28 CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 30AWG, 3M, 28G / LANE, JACKET
200GE
R8M49A
HPE 400GBE TO 2X200G QSFP-DD TO 2XQSFP56 5M ACTIVE OPTICAL CABLE
200GE
R8M50A
HPE 400GBE TO 2X200G, QSFP-DD TO 2XQSFP56 15M ACTIVE OPTICAL CABLE
200GE
NDAAXG-0002
AMPHENOL 200G QSFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 28AWG, 2M, 56G / LANE, JACKET
200GE
NDYRYF-0006
AMPHENOL 400G TO 2X200G QSFP DD - 2X QSFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 30AWG, 0.5M, 56G / LANE, JACKET
100GE
NDYSYH-0003
AMPHENOL  400G TO 4X100G, QSFP DD - 4X QSFP CABLE ASSEMBLY, PASSIVE, 27AWG, 3M, 56G / LANE, JACKET
400GE
AAQD2QP2400C003
AOI 400G BREAKOUT TO 2X200G BREAKOUT AOC
400GE
AQQLBCQ4EDLA1729
AOI 400G FR4 QSFP112 MODULE
400GE
ATRF-C020
HGTECH 200G QSFP56 AOC 20M
100GE
ATRQ-A010
HGTECH 100G QSFP28 AOC 10M
400GE
C-DQF8FNMxxx-N00
INNOLIGHT 400G QSFP-DD TO 2X200G QSFP56 BREAKOUT AOC
400GE
C-GD4CNS010-N00
INNOLIGHT 400G QSFP112 TO 400G QSFP-DD AOC
800GE
C-OSG8CNSxxx-N00
INNOLIGHT 800G DR8 OSFP TO 2X400G QSFP112 DR4 BREAKOUT AOC
400GE
CTF4XFR4CS1-01
INNOLIGHT 400G-FR4 MODULE
400GE
EOLO-134HG-5H-B
EOPTOLINK 400G OSFP DR4 MODULE
800GE
EOLO-138HG-5H-DR2
EOPTOLINK 800G OSFP MODULE
200GE
EOLQ-132HG-5H-M3
EOPTOLINK 200G QSFP112 DR2 MODULE
100GE
FCBN425QE1C30-C1
QUADWIRE 100GBE QSFP28 30M AOC
400GE
FCBN950QE1C05
FINISAR 400G QSFP-DD TO 2X200G QSFP56 BREAKOUT AOC 5M
400GE
FCBN950QE1C20
FINISAR 400G QSFP-DD TO 2X200G QSFP56 BREAKOUT AOC 20M
400GE
QDD-2Q200-CU3M
CISCO 400G QSFP-DD TO 2X200G BREAKOUT DAC 3M
400GE
QDD-4ZQ100-CU1M
CISCO 400G QSFP-DD TO 4X100G BREAKOUT DAC 1M
100GE
QSFP-100G-AOC30M
CISCO 100G QSFP28 AOC 30M
200GE
QSFP-200-CU3M
CISCO 200G QSFP56 DAC 3M
100GE
QSFP28-LR4-AJ
CISCO 100G LR4 QSFP28 MODULE
100GE
RTXM420-007
ACCELINK 100G QSFP28 AOCS 7M
200GE
RTXM500-301-F1 
ACCELINK 200G QSFP56 SR4
400GE
RTXM500-910
ACCELINK 400G QSFP-DD TO 2X200G QSFP56 BREAKOUT AOC 10M
200GE
RTXM600-338-R0
ACCELINK 200G QSFP112 VR2 MODULE
400GE
RTXM600-610
ACCELINK 400G QSFP-DD TO QSFP112 AOC
800GE
RTXM600-710
ACCELINK 800G OSFP TO 2X400G QSFP112 BREAKOUT AOC
200GE
T-FX4FNS-N00 
INNOLIGHT 200G QSFP56 SR4 MODULE
200GE
T-GP2CNH-NR0
INNOLIGHT 200G QSFP112 DR2 MODULE, MPO-12
400GE
T-GQ4CNT-N00
INNOLIGHT 400G QSFP112 FR4 MODULE, LC
200GE
TR-HM4M085V-CF21
CREALIGHT 200G QSFP112 VR2 MODULE
400GE
T-RS4CNH-NFL
INNOLIGHT 400G (BRCM LASER)
400GE
T-RS4CNH-NFM
INNOLIGHT 400G (SUMI LASER)
800GE
T-RS8CNT-NMT
INNOLIGHT 800G DR8 OSFP RHS, DUAL MPO-12 APC
100GE
FTLC9555REPM3-HD
FINISAR 100G SR4 MODULE
200GE
QSFP-200-CU3M
200G QSFP56 TO QSFP56 PASSIVE COPPER CABLE, 3M
200GE
EOLQ-132HG-5H-M3
EOPTOLINK 200G DR2 QSFP112
200GE
T-GP2CNH-NR0
INNOLIGHT 200G DR2 QSFP112
800GE
EOLO-138HG-5H-DR2
EOPTOLINK 800G 2XDR4 MODULE
400GE
T-OH4CNT-N00
INNOLIGHT 400G DR4+ QSFP112 MODULE
400GE
EOLO-134HG-5H-DR2
EOPTOLINK 400G DR4 MODULE
100GE
740-088320
JUNIPER 100G FR1 QSFP28 MODULE
800GE
CAC8XXXX1A2B ?C2-XA
CREDO 800G OSFP TO 2X400G OSFP ACC
400GE
OM3638SX100
HUAWEI 400G QSFP112 SR4 MODULE
400GE
MTRQ-4S105
GENUINE 400G QSFP112 SR4 MODULE
100GE
DMM8211X-DCxx
ACCELINK 100G AOC QSFP56 TO DSFP
100GE
RTXM520-2xx
ACCELINK 100G AOC QSFP56 TO DSFP
200GE
QSFP-200G-SR4-S
CISCO 200G SR4 MODULE
200GE
MTRQ-2D504-01
HGTECH QSFP112 DR2 MODULE
200GE
HM4M085V-CXXX
CREALIGHT 200G SR2 QSFP112 MODULE
200GE
MTRQ-2V054-01
HGTECH 200G VR2 QSFP112 MODULE
800GE
CAC8XXXX1A2N ?C1-XA
CREDO 800G OSFP TO 2X400G QSFP112 ACC
10GE
DM7053
METHOD ELECTRONICS 10G BASE-T
400GE
LMQ8621-PC+
HISENSE 400G QSFP112 SR4
400GE
AQF400C11311S50
ATI 400G DR4 QSFP112
200GE
NJAAKK-N911
AMPHENOL 200G DAC
400GE
EOLQ-134HG-5H-M1
EOPTOLINK 400G DR4 QSFP112
400GE
C-DQF8FNM005-N00
INNOLIGHT 400G QSFP-DD TO 2X200G AOC

Tested Switches

NDR / 400GbE Switches

Speed

NVIDIA SKU

Legacy OPN

Description

NDR

920-9B210-00FN-xxx

QM9790

NVIDIA Quantum-2 based NDR InfiniBand EVB Switch, 64 NDR ports, 32 OSFP ports, non-blocking switching capacity of 51.2Tbps, 2 Power Supplies (AC), Standard depth, Unmanaged, P2C airflow, Rail Kit, RoHS6

NDR

920-9B210-00FN-xxx

QM9700

NVIDIA Quantum 2 based NDR InfiniBand Switch, 64 NDR ports, 32 OSFP ports, 2 Power Supplies (AC), Standard depth, Managed, P2C airflow, Rail Kit

400GbE

920-9N42F-00RI-xxx

SN5600

NVIDIA Spectrum-4 based 800GbE 2U Open Ethernet switch with ONIE and NOS Authentication, 64 OSFP ports and 1 SFP28 port, 2 power supplies (AC), x86 CPU, Secure-boot, standard depth, C2P airflow, Tool-less Rail Kit

400GbE

920-9N301-00xB-xxx

SN4700

NVIDIA Spectrum-3 based 400GbE, 1U Open Ethernet switch, 32xQSFP-DD ports, x86 CPU, standard depth

400GbE

920-9N312-00xB-xxx

SN4410

NVIDIA Spectrum-3 based 400GbE 1U Open Ethernet switch, 24 QSFPDD28 and 8 QSFP-DD ports, 2 Power Supplies (AC), x86 CPU, standard depth

400GbE

N/A

Wedge 400

Meta: Wedge 400-48X 400GbE Data Center Switch

400GbE

N/A

Cisco Nexus 3432D-S

Cisco Nexus 3432D-S, 32 fixed 400-Gigabit Ethernet QSFP-DD ports with backward compatibility for QSFP56, QSFP28, and QSFP+

HDR / 200GbE Switches

Speed

NVIDIA SKU

Legacy OPN

Description

HDR

920-9B110-00FH-xxx

MQM8700

NVIDIA Quantum HDR InfiniBand Switch, 40 QSFP56 ports, 2 Power Supplies (AC), x86 dual core, standard depth, P2C airflow, Rail Kit

HDR

920-9B110-00FH-xxx

MQM8790

NVIDIA Quantum HDR InfiniBand Switch, 40 QSFP56 ports, 2 Power Supplies (AC), unmanaged, standard depth, P2C airflow, Rail Kit

200GbE

920-9N302-00xA-xxx

MSN4600V

NVIDIA Spectrum-3 based 200GbE 2U Open Ethernet switch, 64 QSFP56 ports, 2 Power Supplies (AC), x86 CPU, standard depth

200GbE

920-9N210-C1x7-xxx

MSN3700

NVIDIA Spectrum-2 based 200GbE Open Ethernet switch, 32 QSFP56 ports, x86 CPU, standard depth

100GbE Switches

Speed

NVIDIA SKU

Legacy OPN

Description

100GbE

920-9N302-00xA-xxx /

920-9N302-00x7-xxx

SN4600-XXXX

64-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System

100GbE

920-9N201-00x7-xxx

SN3700C-XXXX

32-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System

100GbE

920-9N213-00x7-xxx

SN3420-XXXX

48 SFP + 12 QSFP ports Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System

100GbE

920-9N101-00x7-xxx

SN2700-XXXX

32-port Non-blocking 100GbE Open Ethernet Switch System

100GbE

N/A

QFX5200-32C-32

32-port 100GbE Ethernet Switch System

100GbE

N/A

7060CX-32S

32-port 100GbE Ethernet Switch System

100GbE

N/A

3232C

32-port 100GbE Ethernet Switch System

100GbE

N/A

N9K-C9236C

36-port 100GbE Ethernet Switch System

100GbE

N/A

93180YC-EX

48-port 25GbE + 6-port 100GbE Ethernet Switch System

100GbE

N/A

S6820-56HF

H3C S6850-56HF L3 Ethernet Switch with 48 SFP28 Ports and 8 QSFP28 Ports

100GbE

N/A

BMS T7032-IX7

32 QSFP28 ports support for 10/25/40/50/100GbE
