Validated and Supported Cables and Switches

NA 200GE 980-9I54C-00V001 MCP1650-V001E30 Mellanox Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG EOL [HVM]

NA 200GE 980-9I54D-00V002 MCP1650-V002E26 Mellanox Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG EOL [HVM]

NA 200GE 980-9I54H-00V00A MCP1650-V00AE30 Mellanox Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG EOL [HVM]

NA 200GE 980-9I54I-00V01A MCP1650-V01AE30 Mellanox Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG EOL [HVM]

NA 200GE 980-9I54L-00V02A MCP1650-V02AE26 Mellanox Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG EOL [HVM]

HDR 200GE 980-9I39E-00H001 MCP7H50-H001R30 Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1m HVM

HDR 200GE 980-9I549-00H002 MCP1650-H002E26 Nvidia Passive Copper cable,up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 2m HVM

HDR 200GE 980-9I54A-00H00A MCP1650-H00AE30 Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 0.5m HVM

HDR 200GE 980-9I46K-00H001 MCP7Y60-H001 NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1m, fin to flat MP

HDR 200GE 980-9I46L-00H002 MCP7Y60-H002 NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 2m, fin to flat MP

HDR 400GE 980-9I93N-00H001 MCP7Y70-H001 NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1m, fin to flat MP

HDR 400GE 980-9I93O-00H002 MCP7Y70-H002 NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 2m, fin to flat MP

HDR NA 980-9I055-00H000 MMS1W50-HM Mellanox transceiver, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LC-LC, 1310nm, FR4 MP

HDR 200GE 980-9I548-00H001 MCP1650-H001E30 Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1m HVM