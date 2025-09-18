On This Page
Validated and Supported Cables and Switches
Cables Lifecycle Legend
Lifecycle Phase
Definition
EOL
End of Life
LTB
Last Time Buy
HVM
GA level
MP
GA level
P-Rel
GA level
Preliminary
Engineering Sample
Prototype
Engineering Sample
For information on any cable limitations, please refer to Known Issues section.
The cables below are supported by all of the Supported Devices when used with a compatible connector. Use of copper cables on mezzanine board platforms requires NVIDIA approval for the specific product architecture.
XDR / 800GbE / 1600GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA SKU
Marketing Description
LifeCycle Phase
XDR
NA
980-9IAH0-00XM00
NVIDIA twin port transceiver, 1600Gbps,OSFP, 2xMPO, 1310nm SMF, EML, up to 500m, RHS
EVT
XDR
NA
980-9IAI0-00XM00
NVIDIA single port transceiver, 800Gbps,OSFP DR4, MPO APC, 1310nm SMF, up to 500m, RHS, Low Power
EVT
XDR
NA
980-9IAU0-00XM00
NVIDIA twin port transceiver, 2xDR4, 1600Gbps, OSFP, 2xMPO(APC), 1310nm SMF, up to 500m, RHS, Gen2
Pre-Sale
XDR
NA
980-9IAY0-00XM00
NVIDIA single port transceiver, DR4, 800Gbps, OSFP, MPO(APC), 1310nm SMF, up to 500m, RHS, Gen2
Pre-Sale
XDR
1600GE
980-9IAM1-00X001
NVIDIA Active copper cable, 1600Gbps to 1600Gbps, OSFP, 1.1m, RHS to RHS, standard package
P-Rel
XDR
1600GE
980-9IAM2-00X001
NVIDIA Active copper cable, 1600Gbps to 1600Gbps, OSFP, 1.1m, RHS to RHS
P-Rel
XDR
800GE
980-9IAT0-00XM00
NVIDIA single port transceiver for ConnectX-8 Mezz Card, 800Gbps,OSFP, MPO, 1310nm SMF, EML, up to 500m, RHS
EVT
XDR
1600GE
980-9IAM4-00X001
NVIDIA Active copper cable, 1600Gbps to 1600Gbps, OSFP, 1.1m, RHS to RHS, new backshell
P-Rel
XDR
1600GE
980-9IAO5-00X001
NVIDIA Active copper splitter cable, 1600Gb/s to 2x800Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 1m, IHS to RHS
Prototype
NDR / 400GbE / 800GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA SKU
Legacy P/N
Marketing Description
LifeCycle Phase
NA
400GE
980-9I31M-00NM00
MMS4X00-NM400-T
NVIDIA single port transceiver, 400Gbps,400GbE, OSFP, MPO12 APC, 1310nm SMF , up to 500m, flat top
Prototype
NDR
NA
980-9IA0I-00N002
MCP4Y10-N002
NVIDIA passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 2m
MP
NDR
NA
980-9IA0K-00N00A
MCP4Y10-N00A
NVIDIA passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 0.5m
MP
NDR
NA
980-9IA0Q-00N01A
MCP4Y10-N01A
NVIDIA passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 1.5m
MP
NDR
NA
980-9I924-00N002
MCP7Y00-N002
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 2m
P-Rel
NDR
NA
980-9I926-00N01A
MCP7Y00-N01A
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP,1.5m
P-Rel
NDR
NA
980-9I92O-00N02A
MCP7Y00-N02A
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 2.5m
P-Rel
NDR
NA
980-9I73U-000003
MFP7E10-N003
NVIDIA passive fiber cable, MMF , MPO12 APC to MPO12 APC, 3m
MP
NDR
NA
980-9I73V-000005
MFP7E10-N005
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 5m
MP
NDR
NA
980-9I57W-000007
MFP7E10-N007
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m
MP
NDR
NA
980-9I57X-00N010
MFP7E10-N010
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m
MP
NDR
NA
980-9I57Y-000015
MFP7E10-N015
NVIDIA passive fiber cable, MMF , MPO12 APC to MPO12 APC, 15m
MP
NDR
NA
980-9I57Z-000020
MFP7E10-N020
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m
MP
NDR
NA
980-9I570-00N030
MFP7E10-N030
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m
MP
NDR
NA
980-9I570-00N035
MFP7E10-N035
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 35m
MP
NDR
NA
980-9I570-00N040
MFP7E10-N040
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 40m
MP
NDR
NA
980-9I57Y-00N050
MFP7E10-N050
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m
MP
NDR
NA
980-9I571-00N003
MFP7E20-N003
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 3m
MP
NDR
NA
980-9I572-00N005
MFP7E20-N005
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 5m
MP
NDR
NA
980-9I573-00N007
MFP7E20-N007
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 7m
MP
NDR
NA
980-9I554-00N010
MFP7E20-N010
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 10m
MP
NDR
NA
980-9I555-00N015
MFP7E20-N015
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 15m
MP
NDR
NA
980-9I556-00N020
MFP7E20-N020
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 20m
MP
NDR
NA
980-9I557-00N030
MFP7E20-N030
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 30m
MP
NDR
NA
980-9I55Z-00N050
MFP7E20-N050
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 50m
MP
NDR
NA
980-9I55A-00N003
MFP7E30-N003
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 3m
MP
NDR
NA
980-9I55B-00N005
MFP7E30-N005
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 5m
MP
NDR
NA
980-9I58C-00N007
MFP7E30-N007
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m
MP
NDR
NA
980-9I58D-00N010
MFP7E30-N010
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m
MP
NDR
NA
980-9I58E-00N015
MFP7E30-N015
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 15m
MP
NDR
NA
980-9I58F-00N020
MFP7E30-N020
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m
MP
NDR
NA
980-9I58G-00N030
MFP7E30-N030
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m
MP
NDR
NA
980-9I580-00N030
MFP7E30-N040
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 40m
MP
NDR
NA
980-9I58H-00N050
MFP7E30-N050
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m
MP
NDR
NA
980-9I581-00N050
MFP7E30-N060
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 60m
MP
NDR
NA
980-9I582-00N050
MFP7E30-N070
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 70m
MP
NDR
NA
980-9I58I-00N100
MFP7E30-N100
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 100m
MP
NDR
NA
980-9I58J-00N150
MFP7E30-N150
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 150m
MP
NDR
NA
980-9I58K-00N003
MFP7E40-N003
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 3m
MP
NDR
NA
980-9I58L-00N005
MFP7E40-N005
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 5m
MP
NDR
NA
980-9I58M-00N007
MFP7E40-N007
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 7m
MP
NDR
NA
980-9I58N-00N010
MFP7E40-N010
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 10m
MP
NDR
NA
980-9I56O-00N015
MFP7E40-N015
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 15m
MP
NDR
NA
980-9I56P-00N020
MFP7E40-N020
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 20m
MP
NDR
NA
980-9I56Q-00N030
MFP7E40-N030
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 30m
MP
NDR
NA
980-9I56R-000050
MFP7E40-N050
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 50m
MP
NDR
NA
980-9I601-00N003
MCA4J80-N003-FTF
NVIDIA Active copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 3m, flat to finned
MP
NDR
NA
980-9IA0J-00N002
MCP4Y10-N002-FLT
NVIDIA passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 2m, flat top
MP
NDR
NA
980-9IA0L-00N00A
MCP4Y10-N00A-FLT
NVIDIA Passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 0.5m, flat top
MP
NDR
NA
980-9IA0R-00N01A
MCP4Y10-N01A-FLT
NVIDIA passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 1.5m, flat top
MP
NDR
NA
980-9I433-00N001
MCP7Y00-N001-FLT
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP,1m, flat top
P-Rel
NDR
NA
980-9I925-00N002
MCP7Y00-N002-FLT
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 2m, flat top
P-Rel
NDR
NA
980-9I927-00N01A
MCP7Y00-N01A-FLT
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP,1.5m, flat top
P-Rel
NDR
800GE
980-9I929-00N002
MCP7Y10-N002
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xQSFP112,2m, fin to flat
P-Rel
NDR
800GE
980-9I80A-00N01A
MCP7Y10-N01A
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xQSFP112,1.5m, fin to flat
P-Rel
NDR
800GE
980-9I80Q-00N02A
MCP7Y10-N02A
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xQSFP112,2.5m, fin to flat
P-Rel
NDR
800GE
980-9I80C-00N002
MCP7Y40-N002
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xQSFP112, 2m, fin to flat
P-Rel
NDR
800GE
980-9I75D-00N01A
MCP7Y40-N01A
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xQSFP112, 1.5m, fin to flat
P-Rel
NDR
800GE
980-9I75S-00N02A
MCP7Y40-N02A
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xQSFP112, 2.5m, fin to flat
P-Rel
NDR
800GE
980-9I46G-00N002
MCP7Y50-N002
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xOSFP, 2m, fin to flat
P-Rel
NDR
800GE
980-9I46I-00N01A
MCP7Y50-N01A
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xOSFP, 1.5m, fin to flat
P-Rel
NDR
800GE
980-9I46U-00N02A
MCP7Y50-N02A
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xOSFP, 2.5m, fin to flat
P-Rel
NDR
800GE
980-9I603-00N004
MCA4J80-N004-FTF
NVIDIA Active copper cable, 800(2x400) Gbps to 800(2x400) Gbps, OSFP to OSFP, 4m, fin to flat
Prototype
NDR
800GE
980-9I603-00N005
MCA4J80-N005-FTF
NVIDIA Active copper cable, 800(2x400) Gbps to 800(2x400) Gbps, OSFP to OSFP, 5m, fin to flat
Prototype
NDR
800GE
980-9I603-00N006
MCA4J80-N006-FTF
NVIDIA Active copper cable, 800(2x400) Gbps to 800(2x400) Gbps, OSFP to OSFP, 6m, fin to flat
Prototype
NDR
800GE
980-9I75F-00N001
MCP7Y50-N001-FLT
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xOSFP, 1m, flat to flat
P-Rel
NDR
800GE
980-9I46H-00N002
MCP7Y50-N002-FLT
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xOSFP, 2m, flat to flat
P-Rel
NDR
800GE
980-9I46J-00N01A
MCP7Y50-N01A-FLT
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xOSFP, 1.5m, flat to flat
P-Rel
NDR
NA
980-9I600-00N003
MCA4J80-N003-FLT
Active copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 3m, flat top
MP
NDR
800GE
980-9I948-00N004
MCA7J60-N004
NVIDIA active copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xOSFP, 4m, fin to flat
P-Rel
NDR
800GE
980-9I949-00N005
MCA7J60-N005
NVIDIA active copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xOSFP, 5m, fin to flat
P-Rel
NDR
800GE
980-9I81B-00N004
MCA7J65-N004
NVIDIA Active copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xQSFP112, 4m, fin to flat
P-Rel
NDR
800GE
980-9I81C-00N005
MCA7J65-N005
NVIDIA Active copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xQSFP112, 5m, fin to flat
P-Rel
NDR
NA
980-9IA0F-00N001
MCP4Y10-N001
NVIDIA passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 1m
MP
NDR
NA
980-9IA0G-00N001
MCP4Y10-N001-FLT
NVIDIA Passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 1m, flat top
MP
NDR
NA
980-9IA0H-00N001
MCP4Y10-N001-FTF
NVIDIA Passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 1m, flat to finned
MP
NDR
NA
980-9I432-00N001
MCP7Y00-N001
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP,1m
P-Rel
NDR
NA
980-9I92N-00N003
MCP7Y00-N003
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 3m
P-Rel
NDR
800GE
980-9I928-00N001
MCP7Y10-N001
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xQSFP112,1m, fin to flat
P-Rel
NDR
800GE
980-9I80P-00N003
MCP7Y10-N003
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xQSFP112,3m, fin to flat
P-Rel
NDR
800GE
980-9I80B-00N001
MCP7Y40-N001
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xQSFP112, 1m, fin to flat
P-Rel
NDR
800GE
980-9I75R-00N003
MCP7Y40-N003
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xQSFP112, 3m, fin to flat
P-Rel
NDR
800GE
980-9I75E-00N001
MCP7Y50-N001
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xOSFP, 1m, fin to flat
P-Rel
NDR
800GE
980-9I46T-00N003
MCP7Y50-N003
NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xOSFP, 3m, fin to flat
P-Rel
NDR
400GE
980-9I693-00NS00
MMA1Z00-NS400
NVIDIA single port transceiver, 400Gbps, QSFP112, MPO12 APC, 850nm MMF, up to 50m, flat top
P-Rel
NDR
800GE
980-9I51A-00NS00
MMA4Z00-NS-FLT
NVIDIA twin port transceiver, 800(2x400)Gbps, OSFP, 2xMPO12 APC, 850nm MMF, up to 50m, flat top
MP
NDR
400GE
980-9I51S-00NS00
MMA4Z00-NS400
NVIDIA single port transceiver, 400Gbps, OSFP, MPO12 APC, 850nm MMF, up to 50m, flat top
MP
NDR
NA
980-9I068-00NM00
MMS1X00-NS400
NVIDIA single port transceiver, 400Gbps, NDR, QSFP112, MPO, 1310nm SMF, up to 500m, flat top
Prototype
NDR
NA
980-9I301-00NM00
MMS4X00-NM-FLT
NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,2xNDR, OSFP, 2xMPO12 APC, 1310nm SMF, up to 500m, flat top
P-Rel
NDR
NA
980-9I30I-00NM00
MMS4X00-NS-FLT
NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,2xNDR, OSFP, 2xMPO12 APC, 1310nm SMF, up to 100m, flat top
MP
NDR
400GE
980-9I31N-00NM00
MMS4X00-NS400
NVIDIA single port transceiver, 400Gbps, OSFP, MPO12 APC, 1310nm SMF, up to 100m, flat top
MP
NA
400GE
980-9I693-F4NS00
MMA1Z00-NS400-T
SINGLE PORT TRANSCEIVER, 400GBPS,400GbE, QSFP112, MPO12 APC, 850NM MMF, UP TO 50M, FLAT TOP
P-Rel
NA
400GE
980-9I51S-F4NS00
MMA4Z00-NS400-T
SINGLE PORT TRANSCEIVER, 400GBPS,400GbE, OSFP, MPO12 APC, 850NM MMF, UP TO 50M, FLAT TOP
P-Rel
HDR / 200GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA SKU
Legacy P/N
Marketing Description
LifeCycle Phase
NA
200GE
980-9I54C-00V001
MCP1650-V001E30
Mellanox Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG
EOL [HVM]
NA
200GE
980-9I54D-00V002
MCP1650-V002E26
Mellanox Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG
EOL [HVM]
NA
200GE
980-9I54H-00V00A
MCP1650-V00AE30
Mellanox Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG
EOL [HVM]
NA
200GE
980-9I54I-00V01A
MCP1650-V01AE30
Mellanox Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG
EOL [HVM]
NA
200GE
980-9I54L-00V02A
MCP1650-V02AE26
Mellanox Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG
EOL [HVM]
HDR
200GE
980-9I39E-00H001
MCP7H50-H001R30
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1m
HVM
HDR
200GE
980-9I549-00H002
MCP1650-H002E26
Nvidia Passive Copper cable,up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 2m
HVM
HDR
200GE
980-9I54A-00H00A
MCP1650-H00AE30
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 0.5m
HVM
HDR
200GE
980-9I46K-00H001
MCP7Y60-H001
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1m, fin to flat
MP
HDR
200GE
980-9I46L-00H002
MCP7Y60-H002
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 2m, fin to flat
MP
HDR
400GE
980-9I93N-00H001
MCP7Y70-H001
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1m, fin to flat
MP
HDR
400GE
980-9I93O-00H002
MCP7Y70-H002
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 2m, fin to flat
MP
HDR
NA
980-9I055-00H000
MMS1W50-HM
Mellanox transceiver, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LC-LC, 1310nm, FR4
MP
HDR
200GE
980-9I548-00H001
MCP1650-H001E30
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1m
HVM
HDR
200GE
980-9I54B-00H01A
MCP1650-H01AE30
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1.5 m
HVM
EDR / 100GbE Cables
IB Data Rate
Eth Data Rate
NVIDIA SKU
Legacy P/N
Marketing Description
LifeCycle Phase
NA
100GE
980-9I62V-00C002
MCP1600-C002E30N
Mellanox Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N
HVM
NA
100GE
980-9I620-00C003
MCP1600-C003E30L
Mellanox Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L
HVM
NA
100GE
980-9I62C-00C01A
MCP1600-C01AE30N
Mellanox Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N
HVM
NA
100GE
980-9I62I-00C02A
MCP1600-C02AE30L
Mellanox Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28,2.5m, Black, 30AWG, CA-L
HVM
EDR
NA
980-9I62Q-00E001
MCP1600-E001E30
Mellanox Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG
HVM
EDR
NA
980-9I62Z-00E005
MCP1600-E005E26
Mellanox Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG
HVM
NA
100GE
980-9I620-00C001
MCP1600-C001E30N
Mellanox Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N
HVM
NA
100GE
980-9I625-00C005
MCP1600-C005E26L
Mellanox Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L
HVM
NA
100GE
980-9I62Z-00C003
MCP1600-C003E26N
Mellanox Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N
EOL [HVM]
NA
100GE
980-9I627-00C00A
MCP1600-C00AE30N
Mellanox Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N
EOL [HVM]
EDR
100GE
980-9I62V-00C003
MCP1600-E003
Mellanox Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG
EOL [HVM]
EDR
NA
980-9I62U-00E002
MCP1600-E002E30
Mellanox Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG
HVM
EDR
NA
980-9I62W-00E003
MCP1600-E003E26
Mellanox Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG
HVM
EDR
NA
980-9I624-00E01A
MCP1600-E01AE30
Mellanox Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG
HVM
Supported 3rd Party Cables and Modules
Third-party devices that have not been qualified by NVIDIA may be used; however, please be aware that no performance guarantees are provided.
Any issues that arise will require initiating a new feature request process for third-party support.
Data Rate
Cable OPN
Description
800GE
C-OSG8CNSxxx-N00
INNOLIGHT 800G DR8 OSFP TO 2X400G QSFP112 DR4 BREAKOUT AOC
800GE
EOLO-138HG-5H-DR2
EOPTOLINK 800G OSFP MODULE
800GE
RTXM600-710
ACCELINK 800G OSFP TO 2X400G QSFP112 BREAKOUT AOC
800GE
T-RS8CNT-NMT
INNOLIGHT 800G DR8 OSFP RHS, DUAL MPO-12 APC
800GE
EOLO-138HG-5H-DR2
EOPTOLINK 800G 2XDR4 MODULE
800GE
AGP800C11311S50
ACCELIGHT 2X400G DR4 OSFP MODULE
800GE
FTCE4517E1PCA-2N
CREDO 800G OSFP TO 2X400G QSFP112 ACC
400GE
AQQLBCQ4EDLA1729
AOI 400G FR4 QSFP112 MODULE
400GE
ATRF-C020
HGTECH 200G QSFP56 AOC 20M
400GE
C-GD4CNS010-N00
INNOLIGHT 400G QSFP112 TO 400G QSFP-DD AOC
400GE
CTF4XFR4CS1-01
INNOLIGHT 400G-FR4 MODULE
400GE
EOLO-134HG-5H-B
EOPTOLINK 400G OSFP DR4 MODULE
400GE
RTXM600-610
ACCELINK 400G QSFP-DD TO QSFP112 AOC
400GE
T-GQ4CNT-N00
INNOLIGHT 400G QSFP112 FR4 MODULE, LC
400GE
T-RS4CNH-NFL
INNOLIGHT 400G (BRCM LASER)
400GE
T-RS4CNH-NFM
INNOLIGHT 400G (SUMI LASER)
400GE
T-OH4CNT-N00
INNOLIGHT 400G DR4+ QSFP112 MODULE
400GE
EOLO-134HG-5H-DR2
EOPTOLINK 400G DR4 MODULE
200GE
EOLQ-132HG-5H-M3
EOPTOLINK 200G QSFP112 DR2 MODULE
200GE
QSFP-200-CU3M
CISCO 200G QSFP56 DAC 3M
200GE
RTXM500-301-F1
ACCELINK 200G QSFP56 SR4
200GE
RTXM600-338-R0
ACCELINK 200G QSFP112 VR2 MODULE
200GE
T-FX4FNS-N00
INNOLIGHT 200G QSFP56 SR4 MODULE
200GE
T-GP2CNH-NR0
INNOLIGHT 200G QSFP112 DR2 MODULE, MPO-12
200GE
TR-HM4M085V-CF21
CREALIGHT 200G QSFP112 VR2 MODULE
200GE
QSFP-200-CU3M
200G QSFP56 TO QSFP56 PASSIVE COPPER CABLE, 3M
200GE
EOLQ-132HG-5H-M3
EOPTOLINK 200G DR2 QSFP112
200GE
T-GP2CNH-NR0
INNOLIGHT 200G DR2 QSFP112
Tested Switches
XDR / 800GbE Switches
Speed
NVIDIA SKU
Legacy OPN
Description
LifeCycle Phase
XDR
920-9B34F-00RX-FS0
Q3200-RA
Quantum-3 based Two-Adjoining XDR InfiniBand Switches, Q3200-RA, 2U, with 36 XDR Ports over 18 OSFP cages per Switch, 4 Power Supplies (Power Cords Not Included), Standard Depth, Managed, C2P Airflow, Rail Kit
Prototype
XDR
920-9B36F-00RX-8S0
Q3400-RA
NVIDIA Quantum-3 based XDR InfiniBand Switch, Q3400-RA, 4U, 144 XDR Ports over 72 OSFP Cages, 8 Power Supplies (Power Cords Not Included), Standard Depth, Managed, C2P Airflow, Rail Kit
Prototype
800GbE
920-9N42F-00RI-xxx
SN5600
NVIDIA Spectrum-4 based 800GbE 2U Open Ethernet switch with ONIE and NOS Authentication, 64 OSFP ports and 1 SFP28 port, 2 power supplies (AC), x86 CPU, Secure-boot, standard depth, C2P airflow, Tool-less Rail Kit
P-Rel
NDR / 400GbE Switches
Speed
NVIDIA SKU
Legacy OPN
Description
LifeCycle Phase
NDR
920-9B210-00FN-xxx
QM9700
NVIDIA Quantum 2 based NDR InfiniBand Switch, 64 NDR ports, 32 OSFP ports, 2 Power Supplies (AC), Standard depth, Managed, P2C airflow, Rail Kit
MP
400GbE
920-9N301-00xB-xxx
SN4700
NVIDIA Spectrum-3 based 400GbE, 1U Open Ethernet switch, 32xQSFP-DD ports, x86 CPU, standard depth
MP
HDR / 200GbE Switches
Speed
NVIDIA SKU
Legacy OPN
Description
LifeCycle Phase
200GbE
920-9N201-00F7-0N1
MSN3700
NVIDIA Spectrum-2 based 100GbE 1U Open Ethernet Switch with ONIE, 32 QSFP28 ports, 2 Power Supplies (AC), x86 CPU, standard depth, P2C airflow, Rail Kit
EOL