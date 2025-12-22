NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC Firmware Release Notes v40.47.1088 (2025 LTS U1)
Validated and Supported Cables and Switches

Validated and Supported Cables and Modules

Cables Lifecycle Legend

Lifecycle Phase

Definition

EOL

End of Life

LTB

Last Time Buy

HVM

GA level

MP

GA level

P-Rel

GA level

Preliminary

Engineering Sample

Prototype

Engineering Sample

Note

For information on any cable limitations, please refer to Known Issues section.

Note

The cables below are supported by all of the Supported Devices when used with a compatible connector. Use of copper cables on mezzanine board platforms requires NVIDIA approval for the specific product architecture.


XDR / 800GbE / 1600GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA SKU

Marketing Description

LifeCycle Phase

XDR

1600GE

980-9IAM1-00X001

NVIDIA Active copper cable, 1600Gbps to 1600Gbps, OSFP, 1.1m, RHS to RHS, standard package

P-Rel

XDR

800GE

980-9IAT0-00XM00

NVIDIA single port transceiver for ConnectX-8 Mezz Card, 800Gbps,OSFP, MPO, 1310nm SMF, EML, up to 500m, RHS

EVT

NDR / 400GbE / 800GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA SKU

Legacy P/N

Marketing Description

LifeCycle Phase

NA

400GE

980-9I31M-00NM00

MMS4X00-NM400-T

NVIDIA single port transceiver, 400Gbps,400GbE, OSFP, MPO12 APC, 1310nm SMF , up to 500m, flat top

Prototype

NDR

NA

980-9I924-00N002

MCP7Y00-N002

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 2m

P-Rel

NDR

NA

980-9I926-00N01A

MCP7Y00-N01A

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP,1.5m

P-Rel

NDR

NA

980-9I92O-00N02A

MCP7Y00-N02A

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 2.5m

P-Rel

NDR

NA

980-9I73U-000003

MFP7E10-N003

NVIDIA passive fiber cable, MMF , MPO12 APC to MPO12 APC, 3m

MP

NDR

NA

980-9I73V-000005

MFP7E10-N005

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 5m

MP

NDR

NA

980-9I57W-000007

MFP7E10-N007

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m

MP

NDR

NA

980-9I57X-00N010

MFP7E10-N010

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m

MP

NDR

NA

980-9I57Y-000015

MFP7E10-N015

NVIDIA passive fiber cable, MMF , MPO12 APC to MPO12 APC, 15m

MP

NDR

NA

980-9I57Z-000020

MFP7E10-N020

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m

MP

NDR

NA

980-9I570-00N030

MFP7E10-N030

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m

MP

NDR

NA

980-9I570-00N035

MFP7E10-N035

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 35m

MP

NDR

NA

980-9I570-00N040

MFP7E10-N040

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 40m

MP

NDR

NA

980-9I57Y-00N050

MFP7E10-N050

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m

MP

NDR

NA

980-9I571-00N003

MFP7E20-N003

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 3m

MP

NDR

NA

980-9I572-00N005

MFP7E20-N005

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 5m

MP

NDR

NA

980-9I573-00N007

MFP7E20-N007

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 7m

MP

NDR

NA

980-9I554-00N010

MFP7E20-N010

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 10m

MP

NDR

NA

980-9I555-00N015

MFP7E20-N015

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 15m

MP

NDR

NA

980-9I556-00N020

MFP7E20-N020

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 20m

MP

NDR

NA

980-9I557-00N030

MFP7E20-N030

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 30m

MP

NDR

NA

980-9I55Z-00N050

MFP7E20-N050

NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 50m

MP

NDR

NA

980-9I55A-00N003

MFP7E30-N003

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 3m

MP

NDR

NA

980-9I55B-00N005

MFP7E30-N005

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 5m

MP

NDR

NA

980-9I58C-00N007

MFP7E30-N007

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m

MP

NDR

NA

980-9I58D-00N010

MFP7E30-N010

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m

MP

NDR

NA

980-9I58E-00N015

MFP7E30-N015

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 15m

MP

NDR

NA

980-9I58F-00N020

MFP7E30-N020

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m

MP

NDR

NA

980-9I58G-00N030

MFP7E30-N030

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m

MP

NDR

NA

980-9I580-00N030

MFP7E30-N040

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 40m

MP

NDR

NA

980-9I58H-00N050

MFP7E30-N050

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m

MP

NDR

NA

980-9I581-00N050

MFP7E30-N060

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 60m

MP

NDR

NA

980-9I582-00N050

MFP7E30-N070

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 70m

MP

NDR

NA

980-9I58I-00N100

MFP7E30-N100

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 100m

MP

NDR

NA

980-9I58J-00N150

MFP7E30-N150

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 150m

MP

NDR

NA

980-9I58K-00N003

MFP7E40-N003

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 3m

MP

NDR

NA

980-9I58L-00N005

MFP7E40-N005

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 5m

MP

NDR

NA

980-9I58M-00N007

MFP7E40-N007

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 7m

MP

NDR

NA

980-9I58N-00N010

MFP7E40-N010

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 10m

MP

NDR

NA

980-9I56O-00N015

MFP7E40-N015

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 15m

MP

NDR

NA

980-9I56P-00N020

MFP7E40-N020

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 20m

MP

NDR

NA

980-9I56Q-00N030

MFP7E40-N030

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 30m

MP

NDR

NA

980-9I56R-000050

MFP7E40-N050

NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 50m

MP

NDR

NA

980-9I601-00N003

MCA4J80-N003-FTF

NVIDIA Active copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 3m, flat to finned

MP

NDR

NA

980-9IA0J-00N002

MCP4Y10-N002-FLT

NVIDIA passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 2m, flat top

MP

NDR

NA

980-9IA0L-00N00A

MCP4Y10-N00A-FLT

NVIDIA Passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 0.5m, flat top

MP

NDR

NA

980-9IA0R-00N01A

MCP4Y10-N01A-FLT

NVIDIA passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 1.5m, flat top

MP

NDR

NA

980-9I433-00N001

MCP7Y00-N001-FLT

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP,1m, flat top

P-Rel

NDR

NA

980-9I925-00N002

MCP7Y00-N002-FLT

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 2m, flat top

P-Rel

NDR

NA

980-9I927-00N01A

MCP7Y00-N01A-FLT

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP,1.5m, flat top

P-Rel

NDR

800GE

980-9I929-00N002

MCP7Y10-N002

NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xQSFP112,2m, fin to flat

P-Rel

NDR

800GE

980-9I80A-00N01A

MCP7Y10-N01A

NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xQSFP112,1.5m, fin to flat

P-Rel

NDR

800GE

980-9I80Q-00N02A

MCP7Y10-N02A

NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xQSFP112,2.5m, fin to flat

P-Rel

NDR

800GE

980-9I80C-00N002

MCP7Y40-N002

NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xQSFP112, 2m, fin to flat

P-Rel

NDR

800GE

980-9I75D-00N01A

MCP7Y40-N01A

NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xQSFP112, 1.5m, fin to flat

P-Rel

NDR

800GE

980-9I75S-00N02A

MCP7Y40-N02A

NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xQSFP112, 2.5m, fin to flat

P-Rel

NDR

800GE

980-9I46G-00N002

MCP7Y50-N002

NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xOSFP, 2m, fin to flat

P-Rel

NDR

800GE

980-9I46I-00N01A

MCP7Y50-N01A

NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xOSFP, 1.5m, fin to flat

P-Rel

NDR

800GE

980-9I46U-00N02A

MCP7Y50-N02A

NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xOSFP, 2.5m, fin to flat

P-Rel

NDR

800GE

980-9I75F-00N001

MCP7Y50-N001-FLT

NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xOSFP, 1m, flat to flat

P-Rel

NDR

800GE

980-9I46H-00N002

MCP7Y50-N002-FLT

NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xOSFP, 2m, flat to flat

P-Rel

NDR

800GE

980-9I46J-00N01A

MCP7Y50-N01A-FLT

NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xOSFP, 1.5m, flat to flat

P-Rel

NDR

NA

980-9I600-00N003

MCA4J80-N003-FLT

Active copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 3m, flat top

MP

NDR

800GE

980-9I948-00N004

MCA7J60-N004

NVIDIA active copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xOSFP, 4m, fin to flat

P-Rel

NDR

800GE

980-9I949-00N005

MCA7J60-N005

NVIDIA active copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xOSFP, 5m, fin to flat

P-Rel

NDR

800GE

980-9I81B-00N004

MCA7J65-N004

NVIDIA Active copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xQSFP112, 4m, fin to flat

P-Rel

NDR

800GE

980-9I81C-00N005

MCA7J65-N005

NVIDIA Active copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xQSFP112, 5m, fin to flat

P-Rel

NDR

NA

980-9IA0G-00N001

MCP4Y10-N001-FLT

NVIDIA Passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 1m, flat top

MP

NDR

NA

980-9IA0H-00N001

MCP4Y10-N001-FTF

NVIDIA Passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 1m, flat to finned

MP

NDR

NA

980-9I432-00N001

MCP7Y00-N001

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP,1m

P-Rel

NDR

NA

980-9I92N-00N003

MCP7Y00-N003

NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 3m

P-Rel

NDR

800GE

980-9I928-00N001

MCP7Y10-N001

NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xQSFP112,1m, fin to flat

P-Rel

NDR

800GE

980-9I80P-00N003

MCP7Y10-N003

NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 2x400Gbps, OSFP to 2xQSFP112,3m, fin to flat

P-Rel

NDR

800GE

980-9I80B-00N001

MCP7Y40-N001

NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xQSFP112, 1m, fin to flat

P-Rel

NDR

800GE

980-9I75R-00N003

MCP7Y40-N003

NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xQSFP112, 3m, fin to flat

P-Rel

NDR

800GE

980-9I75E-00N001

MCP7Y50-N001

NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xOSFP, 1m, fin to flat

P-Rel

NDR

800GE

980-9I46T-00N003

MCP7Y50-N003

NVIDIA passive copper splitter cable, 800(2x400)Gbps to 4x200Gbps, OSFP to 4xOSFP, 3m, fin to flat

P-Rel

NDR

400GE

980-9I693-00NS00

MMA1Z00-NS400

NVIDIA single port transceiver, 400Gbps, QSFP112, MPO12 APC, 850nm MMF, up to 50m, flat top

P-Rel

NDR

800GE

980-9I51A-00NS00

MMA4Z00-NS-FLT

NVIDIA twin port transceiver, 800(2x400)Gbps, OSFP, 2xMPO12 APC, 850nm MMF, up to 50m, flat top

MP

NDR

400GE

980-9I51S-00NS00

MMA4Z00-NS400

NVIDIA single port transceiver, 400Gbps, OSFP, MPO12 APC, 850nm MMF, up to 50m, flat top

MP

NDR

NA

980-9I068-00NM00

MMS1X00-NS400

NVIDIA single port transceiver, 400Gbps, NDR, QSFP112, MPO, 1310nm SMF, up to 500m, flat top

Prototype

NDR

NA

980-9I301-00NM00

MMS4X00-NM-FLT

NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,2xNDR, OSFP, 2xMPO12 APC, 1310nm SMF, up to 500m, flat top

P-Rel

NDR

NA

980-9I30I-00NM00

MMS4X00-NS-FLT

NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,2xNDR, OSFP, 2xMPO12 APC, 1310nm SMF, up to 100m, flat top

MP

NDR

400GE

980-9I31N-00NM00

MMS4X00-NS400

NVIDIA single port transceiver, 400Gbps, OSFP, MPO12 APC, 1310nm SMF, up to 100m, flat top

MP

NA

400GE

980-9I693-F4NS00

MMA1Z00-NS400-T

SINGLE PORT TRANSCEIVER, 400GBPS,400GbE, QSFP112, MPO12 APC, 850NM MMF, UP TO 50M, FLAT TOP

P-Rel

NA

400GE

980-9I51S-F4NS00

MMA4Z00-NS400-T

SINGLE PORT TRANSCEIVER, 400GBPS,400GbE, OSFP, MPO12 APC, 850NM MMF, UP TO 50M, FLAT TOP

P-Rel

HDR / 200GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA SKU

Legacy P/N

Marketing Description

LifeCycle Phase

NA

200GE

980-9I54C-00V001

MCP1650-V001E30

Mellanox Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1m, black pulltab, 30AWG

EOL [HVM]

NA

200GE

980-9I54D-00V002

MCP1650-V002E26

Mellanox Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2m, black pulltab, 26AWG

EOL [HVM]

NA

200GE

980-9I54H-00V00A

MCP1650-V00AE30

Mellanox Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 0.5m, black pulltab, 30AWG

EOL [HVM]

NA

200GE

980-9I54I-00V01A

MCP1650-V01AE30

Mellanox Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 1.5m, black pulltab, 30AWG

EOL [HVM]

NA

200GE

980-9I54L-00V02A

MCP1650-V02AE26

Mellanox Passive Copper cable, 200GbE, 200Gb/s, QSFP56, LSZH, 2.5m, black pulltab, 26AWG

EOL [HVM]

HDR

200GE

980-9I39E-00H001

MCP7H50-H001R30

Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1m

HVM

HDR

200GE

980-9I549-00H002

MCP1650-H002E26

Nvidia Passive Copper cable,up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 2m

HVM

HDR

200GE

980-9I54A-00H00A

MCP1650-H00AE30

Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 0.5m

HVM

HDR

200GE

980-9I46K-00H001

MCP7Y60-H001

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1m, fin to flat

MP

HDR

200GE

980-9I46L-00H002

MCP7Y60-H002

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 2m, fin to flat

MP

HDR

400GE

980-9I93N-00H001

MCP7Y70-H001

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1m, fin to flat

MP

HDR

400GE

980-9I93O-00H002

MCP7Y70-H002

NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 2m, fin to flat

MP

HDR

NA

980-9I055-00H000

MMS1W50-HM

Mellanox transceiver, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LC-LC, 1310nm, FR4

MP

HDR

200GE

980-9I548-00H001

MCP1650-H001E30

Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1m

HVM

HDR

200GE

980-9I54B-00H01A

MCP1650-H01AE30

Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1.5 m

HVM

EDR / 100GbE Cables

IB Data Rate

Eth Data Rate

NVIDIA SKU

Legacy P/N

Marketing Description

LifeCycle Phase

NA

100GE

980-9I62V-00C002

MCP1600-C002E30N

Mellanox Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG, CA-N

HVM

NA

100GE

980-9I620-00C003

MCP1600-C003E30L

Mellanox Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 30AWG, CA-L

HVM

NA

100GE

980-9I62C-00C01A

MCP1600-C01AE30N

Mellanox Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG, CA-N

HVM

NA

100GE

980-9I62I-00C02A

MCP1600-C02AE30L

Mellanox Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28,2.5m, Black, 30AWG, CA-L

HVM

EDR

NA

980-9I62Q-00E001

MCP1600-E001E30

Mellanox Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG

HVM

EDR

NA

980-9I62Z-00E005

MCP1600-E005E26

Mellanox Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG

HVM

NA

100GE

980-9I620-00C001

MCP1600-C001E30N

Mellanox Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG, CA-N

HVM

NA

100GE

980-9I625-00C005

MCP1600-C005E26L

Mellanox Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG, CA-L

HVM

NA

100GE

980-9I62Z-00C003

MCP1600-C003E26N

Mellanox Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG, CA-N

EOL [HVM]

NA

100GE

980-9I627-00C00A

MCP1600-C00AE30N

Mellanox Passive Copper cable, ETH 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG, CA-N

EOL [HVM]

EDR

100GE

980-9I62V-00C003

MCP1600-E003

Mellanox Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG

EOL [HVM]

EDR

NA

980-9I62U-00E002

MCP1600-E002E30

Mellanox Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG

HVM

Supported 3rd Party Cables and Modules

Note

Third-party devices that have not been qualified by NVIDIA may be used; however, please be aware that no performance guarantees are provided.

Any issues that arise will require initiating a new feature request process for third-party support.

Data Rate

Cable OPN

Description

800GE

C-OSG8CNSxxx-N00

INNOLIGHT 800G DR8 OSFP TO 2X400G QSFP112 DR4 BREAKOUT AOC

800GE

EOLO-138HG-5H-DR2

EOPTOLINK 800G OSFP MODULE

800GE

RTXM600-710

ACCELINK 800G OSFP TO 2X400G QSFP112 BREAKOUT AOC

800GE

T-RS8CNT-NMT

INNOLIGHT 800G DR8 OSFP RHS, DUAL MPO-12 APC

800GE

EOLO-138HG-5H-DR2

EOPTOLINK 800G 2XDR4 MODULE

800GE

AGP800C11311S50

ACCELIGHT 2X400G DR4 OSFP MODULE

800GE

FTCE4517E1PCA-2N

CREDO 800G OSFP TO 2X400G QSFP112 ACC

400GE

AQQLBCQ4EDLA1729

AOI 400G FR4 QSFP112 MODULE

400GE

ATRF-C020

HGTECH 200G QSFP56 AOC 20M

400GE

C-GD4CNS010-N00

INNOLIGHT 400G QSFP112 TO 400G QSFP-DD AOC

400GE

CTF4XFR4CS1-01

INNOLIGHT 400G-FR4 MODULE

400GE

EOLO-134HG-5H-B

EOPTOLINK 400G OSFP DR4 MODULE

400GE

RTXM600-610

ACCELINK 400G QSFP-DD TO QSFP112 AOC

400GE

T-GQ4CNT-N00

INNOLIGHT 400G QSFP112 FR4 MODULE, LC

400GE

T-RS4CNH-NFL

INNOLIGHT 400G (BRCM LASER)

400GE

T-RS4CNH-NFM

INNOLIGHT 400G (SUMI LASER)

400GE

T-OH4CNT-N00

INNOLIGHT 400G DR4+ QSFP112 MODULE

400GE

EOLO-134HG-5H-DR2

EOPTOLINK 400G DR4 MODULE

200GE

EOLQ-132HG-5H-M3

EOPTOLINK 200G QSFP112 DR2 MODULE

200GE

QSFP-200-CU3M

CISCO 200G QSFP56 DAC 3M

200GE

RTXM500-301-F1

ACCELINK 200G QSFP56 SR4

200GE

RTXM600-338-R0

ACCELINK 200G QSFP112 VR2 MODULE

200GE

T-FX4FNS-N00

INNOLIGHT 200G QSFP56 SR4 MODULE

200GE

T-GP2CNH-NR0

INNOLIGHT 200G QSFP112 DR2 MODULE, MPO-12

200GE

TR-HM4M085V-CF21

CREALIGHT 200G QSFP112 VR2 MODULE

200GE

QSFP-200-CU3M

200G QSFP56 TO QSFP56 PASSIVE COPPER CABLE, 3M

200GE

EOLQ-132HG-5H-M3

EOPTOLINK 200G DR2 QSFP112

200GE

T-GP2CNH-NR0

INNOLIGHT 200G DR2 QSFP112


Tested Switches

XDR / 800GbE Switches

Speed

NVIDIA SKU

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

XDR

920-9B34F-00RX-FS0

Q3200-RA

Quantum-3 based Two-Adjoining XDR InfiniBand Switches, Q3200-RA, 2U, with 36 XDR Ports over 18 OSFP cages per Switch, 4 Power Supplies (Power Cords Not Included), Standard Depth, Managed, C2P Airflow, Rail Kit

Prototype

XDR

920-9B36F-00RX-8S0

Q3400-RA

NVIDIA Quantum-3 based XDR InfiniBand Switch, Q3400-RA, 4U, 144 XDR Ports over 72 OSFP Cages, 8 Power Supplies (Power Cords Not Included), Standard Depth, Managed, C2P Airflow, Rail Kit

Prototype

800GbE

920-9N42F-00RI-xxx

SN5600

NVIDIA Spectrum-4 based 800GbE 2U Open Ethernet switch with ONIE and NOS Authentication, 64 OSFP ports and 1 SFP28 port, 2 power supplies (AC), x86 CPU, Secure-boot, standard depth, C2P airflow, Tool-less Rail Kit

P-Rel

NDR / 400GbE Switches

Speed

NVIDIA SKU

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

NDR

920-9B210-00FN-xxx

QM9700

NVIDIA Quantum 2 based NDR InfiniBand Switch, 64 NDR ports, 32 OSFP ports, 2 Power Supplies (AC), Standard depth, Managed, P2C airflow, Rail Kit

MP

400GbE

920-9N301-00xB-xxx

SN4700

NVIDIA Spectrum-3 based 400GbE, 1U Open Ethernet switch, 32xQSFP-DD ports, x86 CPU, standard depth

MP

HDR / 200GbE Switches

Speed

NVIDIA SKU

Legacy OPN

Description

LifeCycle Phase

200GbE

920-9N201-00F7-0N1

MSN3700

NVIDIA Spectrum-2 based 100GbE 1U Open Ethernet Switch with ONIE, 32 QSFP28 ports, 2 Power Supplies (AC), x86 CPU, standard depth, P2C airflow, Rail Kit

EOL

