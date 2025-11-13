On This Page
Pinouts Description
The following table lists the NC-SI management interface pinout descriptions. For further details, please refer to NC-SI Sideband Interface.
Pin Name
Pin Description
GND
Ground
RBT_RDX0
Receive data.
Data signals from the network controller to the BMC.
RBT_RDX1
RBT_CRS_DV
Carrier sense/receive data validly
GND
Ground
RBT_TX0
Transmit data.
Data signals from the BMC to the network controller
RBT_TX1
RBT_TX_EN
Transmit enable
RBT_REF_CLK
RBT Reference clock
GND
Ground
ARB_OUT
NC-SI hardware arbitration output
ARB_IN
NC-SI hardware arbitration input
GND
Ground
I2C_CLK0
I2C clock (Debug)
I2C_SDA0
I2C Data (Debug)
PKG_ID0
NC-SI PKG_ID [0]
PKG_ID1
NC-SI PKG_ID [1]
RBT_ISOLATE_N
The signal used to indicate the board has powered and is ready for the NC-SI physical layer connection to be present
FNP
ConnectX Flash is NOT present
enable_inband_recovery
PCIe operatiin live fish mode
PPS IN
PPS input for timing applications
PPS OUT
PPS output for timing applications
RSVD3
Reserved
RSVD4
Reserved
RSVD5
Reserved
RSVD6
Reserved
RSVD7
Reserved
RSVD8
Reserved
RSVD9
Reserved
RSVD10
Reserved
The tables below list the MCIO connector pinout descriptions, per SuperNIC OPN. For further details, please refer to MCIO Connector.
Default (Socket-Direct) Pinouts for 900-9X81Q-00CN-ST0 and 900-9X81E-00EX-ST0 SuperNICs
Additional Electrical Information
Description/Direction
Pin
Pin
Description/Direction
Additional Electrical Information
GND
A1
B1
GND
PERp0
A2
B2
PETp0
PERn0
A3
B3
PETn0
GND
A4
B4
GND
PERp1
A5
B5
PETp1
PERn1
A6
B6
PETn1
GND
A7
B7
GND
Logic: Open-drain
Voltage Level: 3.3VPresence of PU/PD: PU 100k ohm
SMBUS_SCL (IN)
A8
B8
3V3_AUX (IN)
Logic: Same power requirements as 3V3_AUX in PCIe spec
Voltage Level: 3.3V
Logic: Open-drain
Voltage Level: 3.3VPresence of PU/PD: PU 100k ohm
SMBUS_SDA (BID)
A9
B9
FLEXIO0_A
Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm
GND
A10
B10
GND
Logic: Push-pull, active low
Voltage Level: 3.3V
PERST_A_N (IN)
A11
B11
REFCLK_A_Dp (IN)
Logic: PCIe REFCLK IN
Logic: Active low
Voltage Level: 3.3V
Presence of PU/PD: PD 200 ohmRecommended implementation on System level: PU 100k ohm
CBL_PRES_A (OUT)
A12
B12
REFCLK_A_Dn (IN)
Logic: PCIe REFCLK IN
GND
A13
B13
GND
PERp2
A14
B14
PETp2
PERn2
A15
B15
PETn2
GND
A16
B16
GND
PERp3
A17
B17
PETp3
PERn3
A18
B18
PETn3
GND
A19
B19
GND
PERp4
A20
B20
PETp4
PERn4
A21
B21
PETn4
GND
A22
B22
GND
PERp5
A23
B23
PETp5
PERn5
A24
B24
PETn5
GND
A25
B25
GND
Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm
FLEXIO3_A/I2C_M_SDA_A (NC)
A26
B26
FLEXIO1_A/REFCLK_B_Dp
Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm
Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm
FLEXIO4_A/I2C_M_SCL_A (NC)
A27
B27
FLEXIO2_A/REFCLK_B_Dn
Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm
GND
A28
B28
GND
Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm
PERST_B_N (IN)
A29
B29
FLEXIO7_A
Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm
Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm
CBL_PRES_B (OUT)
A30
B30
FLEXIO8_A
Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm
GND
A31
B31
GND
PERp6
A32
B32
PETp6
PERn6
A33
B33
PETn6
GND
A34
B34
GND
PERp7
A35
B35
PETp7
PERn7
A36
B36
PETn7
GND
A37
B37
GND
Key
GND
A38
B38
GND
PERp8
A39
B39
PETp8
PERn8
A40
B40
PETn8
GND
A41
B41
GND
PERp9
A42
B42
PETp9
PERn9
A43
B43
PETn9
GND
A44
B44
GND
PERp10
A45
B45
PETp10
PERn10
A46
B46
PETn10
GND
A47
B47
GND
PERp11
A48
B48
PETp11
PERn11
A49
B49
PETn11
GND
A50
B50
GND
PERp12
A51
B51
PETp12
PERn12
A52
B52
PETn12
GND
A53
B53
GND
PERp13
A54
B54
PETp13
PERn13
A55
B55
PETn13
GND
A56
B56
GND
PERp14
A57
B57
PETp14
PERn14
A58
B58
PETn14
GND
A59
B59
GND
PERp15
A60
B60
PETp15
PERn15
A61
B61
PETn15
GND
A62
B62
GND
Switch Mode Pinouts for 900-9X81E-00EX-DT0 SuperNICs
Additional Electrical Information
Direction
Description/Direction
Pin
Pin
Description/Direction
Additional Electrical Information
GND
A1
B1
GND
PERp0
A2
B2
PETp0
PERn0
A3
B3
PETn0
GND
A4
B4
GND
PERp1
A5
B5
PETp1
PERn1
A6
B6
PETn1
GND
A7
B7
GND
Logic: Same power requirements as 3V3_AUX in PCIe spec
Voltage Level: 3.3V
OUT
3V3_AUX (OUT)
A8
B8
SMBUS_SCL_A (OUT)
Logic: Open-drain
Voltage Level: 3.3VPresence of PU/PD: PU 45.3k ohm
Logic: Open-drain
Voltage Level: 3.3VRecommended implementation on System level: PU resistor
IN
VPP_INT_N (IN)
A9
B9
SMBUS_SDA_A (BID)
Logic: Open-drain
Voltage Level: 3.3VPresence of PU/PD: PU 45.3k ohm
GND
A10
B10
GND
Logic: PCIe REFCLK OUT
OUT
REFCLK_A_Dp (OUT)
A11
B11
PERST_A_N (OUT)
Logic: Push-pull, active low
Voltage Level: 3.3V
Logic: PCIe REFCLK OUT
OUT
REFCLK_A_Dn (OUT)
A12
B12
CBL_PRES_A (IN)
Logic: Active low
Voltage Level: 3.3VPresence of PU/PD: PU 45.3k ohmPD 200 ohm
GND
A13
B13
GND
PERp2
A14
B14
PETp2
PERn2
A15
B15
PETn2
GND
A16
B16
GND
PERp3
A17
B17
PETp3
PERn3
A18
B18
PETn3
GND
A19
B19
GND
PERp4
A20
B20
PETp4
PERn4
A21
B21
PETn4
GND
A22
B22
GND
PERp5
A23
B23
PETp5
PERn5
A24
B24
PETn5
GND
A25
B25
GND
Logic: Open-drain
Voltage Level: 3.3VPresence of PU/PD: PU 1.5k ohm
BID
VPP_SDA_A
A26
B26
FLEXIO3_A /PWRBRK/SER_CLK(NC)
Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm
Logic: Open-drain
Voltage Level: 3.3VPresence of PU/PD: PU 1.5k ohm
OUT
VPP_SCL_A
A27
B27
FLEXIO4_A /WAKE/SER_CAPTURE(NC)
Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm
GND
A28
B28
GND
Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm
FLEXIO7_A/USB2_A_Dp /SER_DO(NC)
A29
B29
PERST_B_N
Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm
Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm
FLEXIO8_A/USB2_A_Dn/SER_DI(NC)
A30
B30
CBL_PRES_B
Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm
GND
A31
B31
GND
PERp6
A32
B32
PETp6
PERn6
A33
B33
PETn6
GND
A34
B34
GND
PERp7
A35
B35
PETp7
PERn7
A36
B36
PETn7
GND
A37
B37
GND
Key
GND
A38
B38
GND
PERp8
A39
B39
PETp8
PERn8
A40
B40
PETn8
GND
A41
B41
GND
PERp9
A42
B42
PETp9
PERn9
A43
B43
PETn9
GND
A44
B44
GND
PERp10
A45
B45
PETp10
PERn10
A46
B46
PETn10
GND
A47
B47
GND
PERp11
A48
B48
PETp11
PERn11
A49
B49
PETn11
GND
A50
B50
GND
PERp12
A51
B51
PETp12
PERn12
A52
B52
PETn12
GND
A53
B53
GND
PERp13
A54
B54
PETp13
PERn13
A55
B55
PETn13
GND
A56
B56
GND
PERp14
A57
B57
PETp14
PERn14
A58
B58
PETn14
GND
A59
B59
GND
PERp15
A60
B60
PETp15
PERn15
A61
B61
PETn15
GND
A62
B62
GND