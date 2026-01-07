NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC User Manual
Pinouts Description

NC-SI Sideband Interface

The following table lists the NC-SI management interface pinout descriptions. For further details, please refer to NC-SI Sideband Interface.

Pin Name

Pin Description

GND

Ground

RBT_RDX0

Receive data.

Data signals from the network controller to the BMC.

RBT_RDX1

RBT_CRS_DV

Carrier sense/receive data validly

GND

Ground

RBT_TX0

Transmit data.

Data signals from the BMC to the network controller

RBT_TX1

RBT_TX_EN

Transmit enable

RBT_REF_CLK

RBT Reference clock

GND

Ground

ARB_OUT

NC-SI hardware arbitration output

ARB_IN

NC-SI hardware arbitration input

GND

Ground

I2C_CLK0

I2C clock (Debug)

I2C_SDA0

I2C Data (Debug)

PKG_ID0

NC-SI PKG_ID [0]

PKG_ID1

NC-SI PKG_ID [1]

RBT_ISOLATE_N

The signal used to indicate the board has powered and is ready for the NC-SI physical layer connection to be present

FNP

ConnectX Flash is NOT present

enable_inband_recovery

PCIe operatiin live fish mode

PPS IN

PPS input for timing applications​

PPS OUT

PPS output for timing applications​

RSVD3

Reserved

RSVD4

Reserved

RSVD5

Reserved

RSVD6

Reserved

RSVD7

Reserved

RSVD8

Reserved

RSVD9

Reserved

RSVD10

Reserved

MCIO Interface

The tables below list the MCIO connector pinout descriptions, per SuperNIC OPN. For further details, please refer to MCIO Connector.

Default (Socket-Direct/Multi-Host) Pinouts for 900-9X91E-00EB-ST0 and 900-9X91Q-00CN-ST0 SuperNICs

Additional Electrical Information

Description/Direction

Pin

Pin

Description/Direction

Additional Electrical Information

GND

A1

B1

GND

PERp0

A2

B2

PETp0

PERn0

A3

B3

PETn0

GND

A4

B4

GND

PERp1

A5

B5

PETp1

PERn1

A6

B6

PETn1

GND

A7

B7

GND

Logic: Open-drain

Voltage Level: 3.3VPresence of PU/PD: PU 100k ohm

SMBUS_SCL (IN)

A8

B8

3V3_AUX (IN)

Logic: Same power requirements as 3V3_AUX in PCIe spec

Voltage Level: 3.3V

Logic: Open-drain

Voltage Level: 3.3VPresence of PU/PD: PU 100k ohm

SMBUS_SDA (BID)

A9

B9

FLEXIO0_A

Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm

GND

A10

B10

GND

Logic: Push-pull, active low

Voltage Level: 3.3V

PERST_A_N (IN)

A11

B11

REFCLK_A_Dp (IN)

Logic: PCIe REFCLK IN

Logic: Active low

Voltage Level: 3.3V

Presence of PU/PD: PD 200 ohmRecommended implementation on System level: PU 100k ohm

CBL_PRES_A (OUT)

A12

B12

REFCLK_A_Dn (IN)

Logic: PCIe REFCLK IN

GND

A13

B13

GND

PERp2

A14

B14

PETp2

PERn2

A15

B15

PETn2

GND

A16

B16

GND

PERp3

A17

B17

PETp3

PERn3

A18

B18

PETn3

GND

A19

B19

GND

PERp4

A20

B20

PETp4

PERn4

A21

B21

PETn4

GND

A22

B22

GND

PERp5

A23

B23

PETp5

PERn5

A24

B24

PETn5

GND

A25

B25

GND

Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm

FLEXIO3_A/I2C_M_SDA_A (NC)

A26

B26

FLEXIO1_A/REFCLK_B_Dp

Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm

Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm

FLEXIO4_A/I2C_M_SCL_A (NC)

A27

B27

FLEXIO2_A/REFCLK_B_Dn

Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm

GND

A28

B28

GND

Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm

PERST_B_N (IN)

A29

B29

FLEXIO7_A

Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm

Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm

CBL_PRES_B (OUT)

A30

B30

FLEXIO8_A

Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm

GND

A31

B31

GND

PERp6

A32

B32

PETp6

PERn6

A33

B33

PETn6

GND

A34

B34

GND

PERp7

A35

B35

PETp7

PERn7

A36

B36

PETn7

GND

A37

B37

GND

Key

GND

A38

B38

GND

PERp8

A39

B39

PETp8

PERn8

A40

B40

PETn8

GND

A41

B41

GND

PERp9

A42

B42

PETp9

PERn9

A43

B43

PETn9

GND

A44

B44

GND

PERp10

A45

B45

PETp10

PERn10

A46

B46

PETn10

GND

A47

B47

GND

PERp11

A48

B48

PETp11

PERn11

A49

B49

PETn11

GND

A50

B50

GND

PERp12

A51

B51

PETp12

PERn12

A52

B52

PETn12

GND

A53

B53

GND

PERp13

A54

B54

PETp13

PERn13

A55

B55

PETn13

GND

A56

B56

GND

PERp14

A57

B57

PETp14

PERn14

A58

B58

PETn14

GND

A59

B59

GND

PERp15

A60

B60

PETp15

PERn15

A61

B61

PETn15

GND

A62

B62

GND


Switch Mode Pinouts for 900-9X91E-00EB-DT0 SuperNICs

Additional Electrical Information

Direction

Description/Direction

Pin

Pin

Description/Direction

Additional Electrical Information

GND

A1

B1

GND

PERp0

A2

B2

PETp0

PERn0

A3

B3

PETn0

GND

A4

B4

GND

PERp1

A5

B5

PETp1

PERn1

A6

B6

PETn1

GND

A7

B7

GND

Logic: Same power requirements as 3V3_AUX in PCIe spec

Voltage Level: 3.3V

OUT

3V3_AUX (OUT)

A8

B8

SMBUS_SCL_A (OUT)

Logic: Open-drain

Voltage Level: 3.3VPresence of PU/PD: PU 45.3k ohm

Logic: Open-drain

Voltage Level: 3.3VRecommended implementation on System level: PU resistor

IN

VPP_INT_N (IN)

A9

B9

SMBUS_SDA_A (BID)

Logic: Open-drain

Voltage Level: 3.3VPresence of PU/PD: PU 45.3k ohm

GND

A10

B10

GND

Logic: PCIe REFCLK OUT

OUT

REFCLK_A_Dp (OUT)

A11

B11

PERST_A_N (OUT)

Logic: Push-pull, active low

Voltage Level: 3.3V

Logic: PCIe REFCLK OUT

OUT

REFCLK_A_Dn (OUT)

A12

B12

CBL_PRES_A (IN)

Logic: Active low

Voltage Level: 3.3VPresence of PU/PD: PU 45.3k ohmPD 200 ohm

GND

A13

B13

GND

PERp2

A14

B14

PETp2

PERn2

A15

B15

PETn2

GND

A16

B16

GND

PERp3

A17

B17

PETp3

PERn3

A18

B18

PETn3

GND

A19

B19

GND

PERp4

A20

B20

PETp4

PERn4

A21

B21

PETn4

GND

A22

B22

GND

PERp5

A23

B23

PETp5

PERn5

A24

B24

PETn5

GND

A25

B25

GND

Logic: Open-drain

Voltage Level: 3.3VPresence of PU/PD: PU 1.5k ohm

BID

VPP_SDA_A

A26

B26

FLEXIO3_A /PWRBRK/SER_CLK(NC)

Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm

Logic: Open-drain

Voltage Level: 3.3VPresence of PU/PD: PU 1.5k ohm

OUT

VPP_SCL_A

A27

B27

FLEXIO4_A /WAKE/SER_CAPTURE(NC)

Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm

GND

A28

B28

GND

Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm

FLEXIO7_A/USB2_A_Dp /SER_DO(NC)

A29

B29

PERST_B_N

Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm

Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm

FLEXIO8_A/USB2_A_Dn/SER_DI(NC)

A30

B30

CBL_PRES_B

Presence of PU/PD: PD termination 42.2 ohm

GND

A31

B31

GND

PERp6

A32

B32

PETp6

PERn6

A33

B33

PETn6

GND

A34

B34

GND

PERp7

A35

B35

PETp7

PERn7

A36

B36

PETn7

GND

A37

B37

GND

Key

GND

A38

B38

GND

PERp8

A39

B39

PETp8

PERn8

A40

B40

PETn8

GND

A41

B41

GND

PERp9

A42

B42

PETp9

PERn9

A43

B43

PETn9

GND

A44

B44

GND

PERp10

A45

B45

PETp10

PERn10

A46

B46

PETn10

GND

A47

B47

GND

PERp11

A48

B48

PETp11

PERn11

A49

B49

PETn11

GND

A50

B50

GND

PERp12

A51

B51

PETp12

PERn12

A52

B52

PETn12

GND

A53

B53

GND

PERp13

A54

B54

PETp13

PERn13

A55

B55

PETn13

GND

A56

B56

GND

PERp14

A57

B57

PETp14

PERn14

A58

B58

PETn14

GND

A59

B59

GND

PERp15

A60

B60

PETp15

PERn15

A61

B61

PETn15

GND

A62

B62

GND
