Advanced Configuration
This page contains advanced configuration documentation for the DOCA Platform Framework (DPF). These guides cover advanced topics and configurations for power users and administrators.
DPU Services - Documentation for DPF DPU services including Argus, Blueman, Firefly, and DOCA Telemetry Service
Host Trusted with Non Kubernetes Workers - Installation guides for DPF Host Trusted with workers that are not part of a Kubernetes cluster
Using Private Registries - Configuration for using private container registries
Zero Trust Advanced Configuration - Advanced configuration for the DPF Zero Trust
Observability Guide - Configuration to enable observability in DPF
Secondary CNI support for HBN-OVNK use case - Documentation for enabling secondary CNI support for Host Based Networking and OVN Kubernetes
Host Trusted Multi-DPU support OVN-Kubernetes and HBN Services - Guide that describes how to target particular DPUs for provisioning and service orchestration of OVN-Kubernetes and HBN Services.