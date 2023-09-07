NVIDIA UFM Entreprise Appliance Software User Manual v1.1.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Software  Management Software  NVIDIA UFM Entreprise Appliance Software User Manual v1.1.0  Installation Notes

On This Page

Installation Notes

Supported NVIDIA Externally Managed Switches

Type

Model

Firmware Version

NDR switches

  • MQM9790

31.2010.2110

HDR switches

  • MQM8790

31.2010.2110

EDR switches

  • SB7790

  • SB7890

15.2008.2946

FDR switches

  • SX6025

  • SX6015

  • SX6005

11.1500.0106

Supported NVIDIA Internally Managed Switches

Type

Model

Tested OS Version

NDR switches

  • MQM9700

MLNX-OS 3.10.2202

HDR switches

  • MQ8700

  • MCS8500

  • TQ8100-HS2F

  • TQ8200-HS2F

MLNX-OS 3.10.2202

EDR switches

  • SB7700

  • SB7780

  • SB7800

  • CS7500

  • CS7510

  • CS7520

MLNX-OS 3.6.5010

FDR switches

  • SX6012

  • SX6018

  • SX6036

  • SX6506

  • SX6512

  • SX6518

  • SX6536

  • SX1012

  • SX6710

  • SX6720

  • SX1700

  • SX1710

MLNX-OS 3.6.8008

Long-haul

  • MTX6100

  • MTX6240

  • MTX6280

MLNX-OS 3.6.8008

InfiniBand-Ethernet Gateways

SX6036G (FDR)

MLNX-OS 3.6.8008

Warning

For supported HCAs per MLNX_OFED version, please refer to MLNX_OFED Release Notes.

UFM GUI Client Requirements

The platform and GUI requirements are detailed in the following tables:

Platform

Details

Browser

Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera or Safari

Memory

  • Minimum: 2 GB

  • Recommended: 4 GB

© Copyright 2023, NVIDIA. Last updated on Sep 7, 2023
content here