Installation Notes
|
Type
|
Model
|
Firmware Version
|
NDR switches
|
|
31.2010.2110
|
HDR switches
|
|
31.2010.2110
|
EDR switches
|
|
15.2008.2946
|
FDR switches
|
|
11.1500.0106
|
Type
|
Model
|
Tested OS Version
|
NDR switches
|
|
MLNX-OS 3.10.2202
|
HDR switches
|
|
MLNX-OS 3.10.2202
|
EDR switches
|
|
MLNX-OS 3.6.5010
|
FDR switches
|
|
MLNX-OS 3.6.8008
|
Long-haul
|
|
MLNX-OS 3.6.8008
|
InfiniBand-Ethernet Gateways
|
SX6036G (FDR)
|
MLNX-OS 3.6.8008
For supported HCAs per MLNX_OFED version, please refer to MLNX_OFED Release Notes.
The platform and GUI requirements are detailed in the following tables:
|
Platform
|
Details
|
Browser
|
Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera or Safari
|
Memory
|