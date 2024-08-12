NVIDIA Networking Server-Side Documentation of Flexboot v3.7.500 & UEFI v14.35.15
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Software  Firmware Management  NVIDIA Networking Server-Side Documentation of Flexboot v3.7.500 & UEFI v14.35.15  Exiting FlexBoot User Interface

Exiting FlexBoot User Interface

To exit FlexBoot User Interface press ESC from the System Setup menu.

worddavba015071c7bb7be2835c57946bf3a23b-version-1-modificationdate-1723452650233-api-v2.png

© Copyright 2024, NVIDIA. Last updated on Aug 12, 2024
content here