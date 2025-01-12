NVIDIA HPC-X Software Toolkit Rev 2.22.0
User Manual Revision History

Revision

Date

Section

Change

Rev 2.21.1

December 24, 2024

No changes were made to this version.

N/A

Rev 2.21.0

November 07, 2024

NCCL-RDMA-SHARP Plugins

Updated

Table under Adaptive Routing

Updated

Multi-Node NVLINK (MNNVL)

Added

hw_dcs and dcs_hybrid under Tuning UCX Settings

Added

DPU Transport (GGA)

Added

Rev 2.20.0

August 14, 204

ClusterKit

New section

Rev 2.19.0

May 5, 2024

Running, Configuring and Rebuilding HPC-X

Updated

HCOLL

Updated

NCCL-RDMA-SHARP Plugins

Updated overview

CPU/GPU Bcast

New section

On-demand Paging (ODP)

New section

Unified Communication - X Framework Library

Updated

Loading KNEM Module

Removed section

Rev 2.18.0

February 9, 2024

No changes were made to this version.

N/A

Rev 2.17.1

December 12, 2023

No changes were made to this version.

N/A

Rev 2.17

November 5, 2023

No changes were made to this version.

N/A

Rev 2.16

August 10, 2023

TL/UCP Special Service Worker

Updated

Rev 2.15

May 04, 2023

No changes were made to this version.

N/A

Rev 2.12

July 31, 2022

No changes were made to this version.

N/A

Rev 2.11

May 4, 2022

Unified Collective Communication (UCC)

New section

IB Router

Removed section

Important Note

Updated

Configuring UCX with XPMEM

Updated

Tuning UCX Settings

Updated

Adaptive Routing

Updated

Multi-Rail

Updated

PCIe Relaxed Ordering Support

Updated

ucx_perftest

Updated client-side example

Running ClusterKit via Script

Updated example

Rev 2.10

December 5, 2021

OpenSHMEM MCA Parameters for shmem_quiet, shmem_fence and shmem_barrier_all

New section

