User Manual Revision History
|
Revision
|
Date
|
Section
|
Change
|
Rev 2.16
|
August 10, 2023
|
Updated
|
Rev 2.15
|
May 04, 2023
|
No changes were made to this version.
|
N/A
|
Rev 2.12
|
July 31, 2022
|
No changes were made to this version.
|
N/A
|
Rev 2.11
|
May 4, 2022
|
New section
|
IB Router
|
Removed section
|
Updated
|
Updated
|
Updated
|
Updated
|
Updated
|
Updated
|
Updated client-side example
|
Updated example
|
Rev 2.10
|
December 5, 2021
|
OpenSHMEM MCA Parameters for shmem_quiet, shmem_fence and shmem_barrier_all
|
New section