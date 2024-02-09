NVIDIA HPC-X Software Toolkit Rev 2.18.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Accelerator Software  NVIDIA HPC-X Software Toolkit Rev 2.18.0  User Manual Revision History

User Manual Revision History

Revision

Date

Section

Change

Rev 2.17.1

December 12, 2023

No changes were made to this version.

N/A

Rev 2.17

November 5, 2023

No changes were made to this version.

N/A

Rev 2.16

August 10, 2023

TL/UCP Special Service Worker

Updated

Rev 2.15

May 04, 2023

No changes were made to this version.

N/A

Rev 2.12

July 31, 2022

No changes were made to this version.

N/A

Rev 2.11

May 4, 2022

Unified Collective Communication (UCC)

New section

IB Router

Removed section

Important Note

Updated

Configuring UCX with XPMEM

Updated

Tuning UCX Settings

Updated

Adaptive Routing

Updated

Multi-Rail

Updated

PCIe Relaxed Ordering Support

Updated

ucx_perftest

Updated client-side example

Running ClusterKit via Script

Updated example

Rev 2.10

December 5, 2021

OpenSHMEM MCA Parameters for shmem_quiet, shmem_fence and shmem_barrier_all

New section

© Copyright 2023, NVIDIA. Last updated on Feb 9, 2024
content here