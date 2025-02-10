ibdiagnet Dump Files

ibdiagnet InfiniBand Fabric Diagnostic Tool User Manual v2.21
The following dump files are generated by ibdiagnet (depending on ibdiagnet command line parameters or configuration file settings).

Filename

Description

ibdiagnet2.log

Log file

ibdiagnet2.aports

APorts dump file

ibdiagnet2.lst

Fabric links in LST format

ibdiagnet2.net_dump

Fabric link dump including split cable mapping and FEC info

ibdiagnet2.net_dump_agg

Fabric link dump including split cable mapping and FEC info (aggregated by APort )

ibdiagnet2.net_dump_ext

Extended fabric link dump with FEC, BER and additional phy data

ibdiagnet2.sm

Subnet Managers

ibdiagnet2.pm

IB spec compliant Ports Counters

ibdiagnet2.pm_agg

IB spec compliant Ports Counters (aggregated by APort )

ibdiagnet2.mlnx_cntrs

Mellanox Diagnostic counters

ibdiagnet2.fdbs

Unicast FDBs

Note: Dump disabled by default (*).

ibdiagnet2.mcfdbs

Multicast FDBs

ibdiagnet2.ar

Adaptive routing tables

Note: Dump disabled by default (*).

ibdiagnet2.far

Adaptive routing tables including SHIELD settings

ibdiagnet2.far_flid

Adaptive routing tables including only non-local FLIDs

ibdiagnet2.rn

SHIELD configuration tables

ibdiagnet2.rnc

SHIELD counters (Old file, disable by default)

ibdiagnet2.rnc2

SHIELD, SHIELDv2, HBF counters

ibdiagnet2.nodes_info

Nodes Information (FW version, etc)

ibdiagnet2.db_csv

ibdiagnet internal database

ibdiagnet2.pkey

Pkey tables

ibdiagnet2.ppcc

Port Programmable Congestion Control file

ibdiagnet2.vports

Virtualization:

ibdiagnet2.vport_pkeys

virtualization pkey tables

ibdiagnet2.aguid

alias GUIDs (ConnectX-3 only)

ibdiagnet2.slvl

SLVL tables of the fabric switches

ibdiagnet2.cables

Cable info

Ibdiagnet2.flid

FLIDs configuration details

ibdiagnet2.rails

"rails optimized" validation tests details

ibdiagnet2.sharp

ibdiagnet.sharp_pm

SHARP data

ibdiagnet2.ibnetdiscover

Discovered network in "ibnetdiscover" format

ibdiagnet2.iblinkinfo

Discovered network in "iblinkinfo" format

ibdiagnet2.guid

A "scope file" created by Scope Builder

*If dump is disabled by default, use ‘—enable_output’ to enable dump.
