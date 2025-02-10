InfiniBand MAD-Specific Parameters
This section specifies InfiniBand parameters related to MAD sending.
Parameter
Description
--mads_timeout <mads-timeout>
Specifies the timeout (in milliseconds) for r waiting mad responses (default=500).
--mads_retries <mads-retries>
Specifies the number of mad retries in case of mad timeout (default=2).
--smp_window <num>
Specifies maximum number of QP0 MADs on wire (default=8).
--gmp_window <num>
Specifies maximum number of QP1 MADs on wire (default=128).
--max_hops <max-hops>
Specifies the maximum hops for the discovery process (default=64).
--sl <value>
Specifies the SL to be used for QP1 MADs (default=0).
Example:
ibdiagnet --mads_timeout 1000 --mads_retries 3 --gmp_window 128 --gmp_window 4096 --max_hops 64