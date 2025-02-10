Validation of SM configuration for HCAs
Ibdiagnet is checking that all HCAs have the same SM configurations for some features.
OOOSLMask (ar_sl_mask) (by default)
adaptive_timeout_sl_mask (by default)
virt_enabled (by default, avoid --skip virt)
sl2vl (-r)
VL Arbitration (-r)
CC: (--congestion_control)
CongestionHCAGeneralSettings
CongestionHCARPParameters
CongestionHCANPParameters
CongestionHCAAlgoConfig
CongestionHCAConfigParams
This validation will be start automatically by data that received by ibdiagnet
This validation can be skipped with '--skip hca_cfg_check'
Command line to get all parameters
ibdiagnet -r --congestion_control
Every field has a separated warning and there is also a new line in the 'Fabric Summary'
ibdiagnet2.log:
-W- Post Reports SM Configuration Validations finished with warnings
-W- Field 'OOOSLMask' has 2 different values across the fabric [0,1]
-W- Field 'AdaptiveTimeoutSLMask' has 2 different values across the fabric [2,3]
-W- Field 'SL2VL_0' has 3 different values across the fabric [2,3,4]
-W- Field 'SL2VL_1' has 2 different values across the fabric [2,3]
-W- Field 'SL2VL_2' has 4 different values across the fabric [2,3,4,5]
-I- All other warnings can be found in ibdiagnet2.db_csv
ibdiagnet2.db_csv:
Scope,NodeGUID,PortGUID,PortNumber,EventName,Summary
CLUSTER,0x00,0x00,0x00,DIFFERENT_VALUE_BY_SM_CONFIGURATION,"Field 'OOOSLMask' has 2 different values across the fabric [0,1]"
CLUSTER,0x00,0x00,0x00,DIFFERENT_VALUE_BY_SM_CONFIGURATION,"Field 'AdaptiveTimeoutSLMask' has 2 different values across the fabric [2,3]"
CLUSTER,0x00,0x00,0x00,DIFFERENT_VALUE_BY_SM_CONFIGURATION,"Field 'SL2VL_0' has 3 different values across the fabric [2,3,4]"
CLUSTER,0x00,0x00,0x00,DIFFERENT_VALUE_BY_SM_CONFIGURATION,"Field 'SL2VL_1' has 2 different values across the fabric [2,3]"
CLUSTER,0x00,0x00,0x00,DIFFERENT_VALUE_BY_SM_CONFIGURATION,"Field 'SL2VL_2' has 4 different values across the fabric [2,3,4,5]"
...
Fabric Summary:
Post Reports SM Configuration Validations: 82 fields have different value across the fabric.
