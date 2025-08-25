ibdiagnet Dump Files
The following dump files are generated by ibdiagnet (depending on ibdiagnet command line parameters or configuration file settings).
Filename
Description
ibdiagnet2.log
Log file
ibdiagnet2.aports
APorts dump file
ibdiagnet2.lst
Fabric links in LST format
ibdiagnet2.net_dump
Fabric link dump including split cable mapping and FEC info
ibdiagnet2.net_dump_agg
Fabric link dump including split cable mapping and FEC info (aggregated by APort )
ibdiagnet2.net_dump_ext
Extended fabric link dump with FEC, BER and additional phy data
ibdiagnet2.sm
Subnet Managers
ibdiagnet2.pm
IB spec compliant Ports Counters
ibdiagnet2.pm_agg
IB spec compliant Ports Counters (aggregated by APort )
ibdiagnet2.mlnx_cntrs
Mellanox Diagnostic counters
ibdiagnet2.fdbs
Unicast FDBs
Note: Dump disabled by default (*).
ibdiagnet2.mcfdbs
Multicast FDBs
ibdiagnet2.ar
Adaptive routing tables
Note: Dump disabled by default (*).
ibdiagnet2.far
Adaptive routing tables including SHIELD settings
ibdiagnet2.far_flid
Adaptive routing tables including only non-local FLIDs
ibdiagnet2.rn
SHIELD configuration tables
ibdiagnet2.rnc
SHIELD counters (Old file, disable by default)
ibdiagnet2.rnc2
SHIELD, SHIELDv2, HBF counters
ibdiagnet2.nodes_info
Nodes Information (FW version, etc)
ibdiagnet2.db_csv
ibdiagnet internal database
ibdiagnet2.pkey
Pkey tables
ibdiagnet2.ppcc
Port Programmable Congestion Control file
ibdiagnet2.vports
Virtualization:
ibdiagnet2.vport_pkeys
virtualization pkey tables
ibdiagnet2.aguid
alias GUIDs (ConnectX-3 only)
ibdiagnet2.slvl
SLVL tables of the fabric switches
ibdiagnet2.cables
Cable info
Ibdiagnet2.flid
FLIDs configuration details
ibdiagnet2.rails
"rails optimized" validation tests details
ibdiagnet2.sharp
ibdiagnet.sharp_pm
SHARP data
ibdiagnet2.ibnetdiscover
Discovered network in "ibnetdiscover" format
ibdiagnet2.iblinkinfo
Discovered network in "iblinkinfo" format
ibdiagnet2.guid
A "scope file" created by Scope Builder
*If dump is disabled by default, use
‘—enable_output’ to enable dump.