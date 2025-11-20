Changes and New Features
v.2.24.0
Added support for CPO.
Added support for Multi-Cast Private LFT.
Added support for GPU devices.
Updated routing analysis in XDR fabrics.
Added support for PPLM register.
Added support for ARHC and ARHR HCA registers.
Added support for new PEMI layouts.
Updated PEMI section numbering according to PRM.
Disabled by default PEMI SNR and PEMI OEDP.
Disabled by default SLRG, SLRP, SLRIP, and SLSIR registers.
Disabled Diagnostic Data Pages; using Access Registers only.
Changed PDDR cable register timeout to long timeout.
Updated APort file.
Updated fetch mechanism for all MADs.
Reduced the number of recurring MAD fetch errors.
Added delta for Performance Histogram Port Data.
Added delta for Performance Histogram Buffer Data.
Added Template GUID to Physical Hierarchy section.