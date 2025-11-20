IBUtils2 Utility Documentation v2.24.0
InfiniBand MAD-Specific Parameters

This section specifies InfiniBand parameters related to MAD sending.

--mads_timeout <mads-timeout>

Specifies the timeout (in milliseconds) for r waiting mad responses (default=500).

--mads_retries <mads-retries>

Specifies the number of mad retries in case of mad timeout (default=2).

--smp_window <num>

Specifies maximum number of QP0 MADs on wire (default=8).

--gmp_window <num>

Specifies maximum number of QP1 MADs on wire (default=128).

--max_hops <max-hops>

Specifies the maximum hops for the discovery process (default=64).

--sl <value>

Specifies the SL to be used for QP1 MADs (default=0).

Example:

ibdiagnet --mads_timeout 1000 --mads_retries 3 --gmp_window 128 --gmp_window 4096 --max_hops 64

