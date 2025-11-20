Validation of SM configuration for HCAs

IBUtils2 Utility Documentation v2.24.0
Ibdiagnet is checking that all HCAs have the same SM configurations for some features.

Features are:

  • OOOSLMask (ar_sl_mask) (by default)

  • adaptive_timeout_sl_mask (by default)

  • virt_enabled (by default, avoid --skip virt)

  • sl2vl (-r)

  • VL Arbitration (-r)

  • CC: (--congestion_control)

    • CongestionHCAGeneralSettings

    • CongestionHCARPParameters

    • CongestionHCANPParameters

    • CongestionHCAAlgoConfig

    • CongestionHCAConfigParams

Info

This validation will be start automatically by data that received by ibdiagnet

This validation can be skipped with '--skip hca_cfg_check'

Command line to get all parameters
 
   ibdiagnet -r --congestion_control

Every field has a separated warning and there is also a new line in the 'Fabric Summary'

Examples:

ibdiagnet2.log:

-W- Post Reports SM Configuration Validations finished with warnings
-W- Field 'OOOSLMask' has 2 different values across the fabric [0,1]
-W- Field 'AdaptiveTimeoutSLMask' has 2 different values across the fabric [2,3]
-W- Field 'SL2VL_0' has 3 different values across the fabric [2,3,4]
-W- Field 'SL2VL_1' has 2 different values across the fabric [2,3]
-W- Field 'SL2VL_2' has 4 different values across the fabric [2,3,4,5]
-I- All other warnings can be found in ibdiagnet2.db_csv

ibdiagnet2.db_csv:

Scope,NodeGUID,PortGUID,PortNumber,EventName,Summary
CLUSTER,0x00,0x00,0x00,DIFFERENT_VALUE_BY_SM_CONFIGURATION,"Field 'OOOSLMask' has 2 different values across the fabric [0,1]"
CLUSTER,0x00,0x00,0x00,DIFFERENT_VALUE_BY_SM_CONFIGURATION,"Field 'AdaptiveTimeoutSLMask' has 2 different values across the fabric [2,3]"
CLUSTER,0x00,0x00,0x00,DIFFERENT_VALUE_BY_SM_CONFIGURATION,"Field 'SL2VL_0' has 3 different values across the fabric [2,3,4]"
CLUSTER,0x00,0x00,0x00,DIFFERENT_VALUE_BY_SM_CONFIGURATION,"Field 'SL2VL_1' has 2 different values across the fabric [2,3]"
CLUSTER,0x00,0x00,0x00,DIFFERENT_VALUE_BY_SM_CONFIGURATION,"Field 'SL2VL_2' has 4 different values across the fabric [2,3,4,5]"
...

Fabric Summary:

Post Reports SM Configuration Validations: 82 fields have different value across the fabric.

        

Post Reports SM Configuration Validations: 82 fields have different value across the fabric.
