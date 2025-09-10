NVIDIA Interconnect Structured Cabling Requirements for InfiniBand NDR/XDR and 400/800G ETH Solutions
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Interconnect  NVIDIA Interconnect Structured Cabling Requirements for InfiniBand NDR/XDR and 400/800G ETH Solutions  MPO/LC Cable Requirements

MPO/LC Cable Requirements

The below table details NVIDIA Single-Mode (SM) and Multi-Mode (MM) cabling requirements:

Parameter

MPO MM Patch/Trunk

MPO SM Patch/Trunk

LC SM Patch/Trunk

Connector

Type and Grade

MPO low loss or MTP Elite, Green Tab

MPO low loss or MTP Elite, Green Tab

LC low loass grade B per IEC 61753-1, blue housing.

IL (Max)

0.35dB

0.35dB

0.25dB

RL (Max)

-35dB

-60dB

-55dB

Gender

Female for patch, Male for Trunk

Female for patch, Male for Trunk

N/A

End face polish

APC

APC

UPC

Spec compliance

IEC 61754-7 and EIA/TIA-604-5 (FOCIS-5)

IEC 61754-7 and EIA/TIA-604-5 (FOCIS-5)

IEC 61754-20, TIA 604-10-A (LC)

Fiber

Grade

OM3: L≤30m

OM4: 30m<L≤50m

OS2

OS2

Attenuation

3 dB/km

0.4 dB/km

0.4dB/Km

Spec compliance

ITU-T G.651.1

ITU-T G.652D and G.657.A1

ITU-T G.652D and G.657.A1

Cable

Fiber count per strand

8 (12 is allowed)

8 (12 is allowed)

1 (Simplex connector)

2 (Duplex connector)

Jacket

Ø3.0mm-2.0mm, Aqua

Patch: LSZH-OFNR

Trunk: OFNP*

  • EU environmental regulation concern (normally contain Halogens)

Ø3.0mm-2.0mm, Yellow

Patch: LSZH-OFNR

Trunk: OFNP*

  • EU environmental regulation concern (normally contain Halogens)

Ø3.0mm-2.0mm, Yellow

Patch: LSZH-OFNR

Trunk: OFNP*

  • EU environmental regulation concern (normally contain Halogens)

Operational Temp.

0C-70C

0C-70C

0C-70C

Polarity

Type-B, per TIA-568

Type-B, per TIA-568

A-B polarity, per TIA-568

Spec compliance

Telcordia GR-409-CORE, GR-1435, ROHS

Telcordia GR-409-CORE, GR-326/GR-1435, ROHS

Telcordia GR-409-CORE, GR-326/GR-1435, ROHS

NVIDIA end-to-end requirements

Max Interfaces (connectors) throughout an optical link

4

4

4

MPO/MTP adapter type (patch panel)

TYPE A (KEY UP – KEY DOWN)

Complies to GR-1435

TYPE A (KEY UP – KEY DOWN)

Complies to GR-1435

A-B adapter, per TIA-568

Max Length

50m

500m

2Km

Max IL

2dB

2dB

2dB
© Copyright 2025, NVIDIA. Last updated on Sep 10, 2025.
content here