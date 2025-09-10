MPO/LC Cable Requirements
The below table details NVIDIA Single-Mode (SM) and Multi-Mode (MM) cabling requirements:
Parameter
MPO MM Patch/Trunk
MPO SM Patch/Trunk
LC SM Patch/Trunk
Connector
Type and Grade
MPO low loss or MTP Elite, Green Tab
MPO low loss or MTP Elite, Green Tab
LC low loass grade B per IEC 61753-1, blue housing.
IL (Max)
0.35dB
0.35dB
0.25dB
RL (Max)
-35dB
-60dB
-55dB
Gender
Female for patch, Male for Trunk
Female for patch, Male for Trunk
N/A
End face polish
APC
APC
UPC
Spec compliance
IEC 61754-7 and EIA/TIA-604-5 (FOCIS-5)
IEC 61754-7 and EIA/TIA-604-5 (FOCIS-5)
IEC 61754-20, TIA 604-10-A (LC)
Fiber
Grade
OM3: L≤30m
OM4: 30m<L≤50m
OS2
OS2
Attenuation
3 dB/km
0.4 dB/km
0.4dB/Km
Spec compliance
ITU-T G.651.1
ITU-T G.652D and G.657.A1
ITU-T G.652D and G.657.A1
Cable
Fiber count per strand
8 (12 is allowed)
8 (12 is allowed)
1 (Simplex connector)
2 (Duplex connector)
Jacket
Ø3.0mm-2.0mm, Aqua
Patch: LSZH-OFNR
Trunk: OFNP*
Ø3.0mm-2.0mm, Yellow
Patch: LSZH-OFNR
Trunk: OFNP*
Ø3.0mm-2.0mm, Yellow
Patch: LSZH-OFNR
Trunk: OFNP*
Operational Temp.
0C-70C
0C-70C
0C-70C
Polarity
Type-B, per TIA-568
Type-B, per TIA-568
A-B polarity, per TIA-568
Spec compliance
Telcordia GR-409-CORE, GR-1435, ROHS
Telcordia GR-409-CORE, GR-326/GR-1435, ROHS
Telcordia GR-409-CORE, GR-326/GR-1435, ROHS
NVIDIA end-to-end requirements
Max Interfaces (connectors) throughout an optical link
4
4
4
MPO/MTP adapter type (patch panel)
TYPE A (KEY UP – KEY DOWN)
Complies to GR-1435
TYPE A (KEY UP – KEY DOWN)
Complies to GR-1435
A-B adapter, per TIA-568
Max Length
50m
500m
2Km
Max IL
2dB
2dB
2dB