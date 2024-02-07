universe-infra-resource-manager
Chart version: 0.5.0-dev
AppVersion: 0.5.0-dev
Description: A Helm chart for universe-infra-resource-manager
global(object): global settings for chart
Default:
{ "image": { "registry": null, "tag": null } }
nameOverride(string): overrides chart name
Default:
""
fullnameOverride(string): overrides generated fullName for release
Default:
""
imagePullSecrets(list): imagePullSecrets to add to the Pod spec
Default:
[]
manager(object): configuration for manager container
Default: see default values for nested options
manager.image.registry(string): registry for manager image
Default:
""
manager.image.repository(string): manager image name
Default:
"universe-infra-resource-manager"
manager.image.pullPolicy(string): pullPolicy for manager image
Default:
"IfNotPresent"
manager.image.tag(string): tag for manager image if not set, Helm chart appVersion will be used as tag
Default:
""
manager.securityContext(object): securityContext for manager container
Default:
{ "allowPrivilegeEscalation": false }
manager.resources(object): resources for manager container
Default:
{ "limits": { "cpu": "200m", "memory": "300Mi" }, "requests": { "cpu": "100m", "memory": "200Mi" } }
podAnnotations(object): podAnnotations to add to the Pod spec
Default:
{}
podSecurityContext(object): podSecurityContext to add to the Pod spec
Default:
{ "runAsNonRoot": true }
nodeSelector(object): nodeSelector to add to the Pod spec
Default:
{}
tolerations(list): tolerations to add to the Pod spec
Default:
[]
affinity(object): affinity to add to the Pod spec
Default:
{}
service(object): service configuration for resource-manager Pod
Default: see default values for nested options
service.name(string): override for Service name
Default: if not set explicitly Helm release name will be used
service.type(string): service type
Default:
"ClusterIP"
service.targetPort(int): application port
Default:
9090
service.port(int): service port
Default:
9090
rbac(object): RBAC configuration for resource-manager Pod
Default: see default values for nested options
rbac.serviceAccount.create(bool): enables or disables creation of the ServiceAccount
Default:
true
rbac.serviceAccount.name(string): override for default ServiceAccount name
Default: if not set explicitly Helm release name will be used
rbac.role.create(bool): enables or disables creation of the ClusterRole
Default:
true
rbac.role.name(string): override for default ServiceAccount name
Default: if not set explicitly Helm release name + “-role” will be used
rbac.roleBinding.create(bool): enables or disables creation of the ClusterRoleBinding
Default:
true
rbac.roleBinding.name(string): override for default ServiceAccount name
Default: if not set explicitly Helm release name + “-role-binding” will be used