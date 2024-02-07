Network Operator Application Notes 23.10.0 - Sphinx Test
universe-infra-provisioning-bootp includes two components: dnsmasq and httpd.

Dnsmasq provides DNS service for DPU hosts.

Httpd provides a HTTP service for DPUs to download bfb/firmware images.

Repository

Images

Main registry:

harbor.mellanox.com/cloud-orchestration-dev/universe-infra-provisioning-dnsmasq:0.5.0-dev

httpd:10.7

Alternative registry:

nvcr.io/nvstaging/doca/universe-infra-provisioning-dnsmasq:0.5.0-dev

httpd:10.7

Parameters

universe-infra-provisioning-bootp reads settings from ConfigMap which mounted as volume to the POD
