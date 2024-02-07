universe-infra-provisioning-bootp
universe-infra-provisioning-bootp includes two components: dnsmasq and httpd.
Dnsmasq provides DNS service for DPU hosts.
Httpd provides a HTTP service for DPUs to download bfb/firmware images.
Main registry:
harbor.mellanox.com/cloud-orchestration-dev/universe-infra-provisioning-dnsmasq:0.5.0-dev
httpd:10.7
Alternative registry:
nvcr.io/nvstaging/doca/universe-infra-provisioning-dnsmasq:0.5.0-dev
httpd:10.7
universe-infra-provisioning-bootp reads settings from ConfigMap which mounted as volume to the POD
