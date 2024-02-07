universe-infra-provisioning-ironic
universe-infra-provisioning-ironic consists of an API and plug-ins for managing and provisioning physical machines in a security-aware and fault-tolerant manner.
Main registry:
harbor.mellanox.com/cloud-orchestration-dev/universe-infra-provisioning-ironic:0.5.0-dev
harbor.mellanox.com/cloud-orchestration-dev/universe-infra-provisioning-ironic-init:0.5.0-dev
harbor.mellanox.com/cloud-orchestration-dev/universe-infra-provisioning-ironic-inspector:0.5.0-dev
Alternative registry:
nvcr.io/nvstaging/doca/universe-infra-provisioning-ironic:0.5.0-dev
nvcr.io/nvstaging/doca/universe-infra-provisioning-ironic-init:0.5.0-dev
nvcr.io/nvstaging/doca/universe-infra-provisioning-ironic-inspector:0.5.0-dev
universe-infra-provisioning-ironic reads settings from ConfigMap which mounted as volume to the POD