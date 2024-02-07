universe-infra-provisioning-baremetal-operator
universe-infra-provisioning-baremetal-operator implements a Kubernetes API for managing bare metal hosts and DPU hosts.
Main registry:
harbor.mellanox.com/cloud-orchestration-dev/universe-infra-provisioning-baremetal-operator:0.5.0-dev
Alternative registry:
nvcr.io/nvstaging/doca/universe-infra-provisioning-baremetal-operator:0.5.0-dev
|
Name
|
Description
|
Default value
|webhook-port
|webhook Server port (set to 0 to disable)
|0
