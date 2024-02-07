Network Operator Application Notes 23.10.0 - Sphinx Test
universe-infra-provisioning-baremetal-operator implements a Kubernetes API for managing bare metal hosts and DPU hosts.

Repository

Images

Main registry:

harbor.mellanox.com/cloud-orchestration-dev/universe-infra-provisioning-baremetal-operator:0.5.0-dev

Alternative registry:

nvcr.io/nvstaging/doca/universe-infra-provisioning-baremetal-operator:0.5.0-dev

Parameters

Name

Description

Default value
webhook-port webhook Server port (set to 0 to disable) 0
