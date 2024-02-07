universe-infra-workload-controller
universe-infra-workload-controller is a Kubernetes operator built with operator-sdk.
The operator reconcile multiple internal CRDs and its main role is to provision resources defined in tenant and admin rules if they match Workload.
Main registry:
harbor.mellanox.com/cloud-orchestration-dev/universe-infra-workload-controller:0.5.0-dev
Alternative registry:
nvcr.io/nvstaging/doca/universe-infra-workload-controller:0.5.0-dev
|
Name
|
Description
|
Default value
|admin-resources-namespace
|namespace for resources created by admin rules
|universe
|max-concurrent-reconciles
|maximum allowed parallel reconciliation for each controller
|10
