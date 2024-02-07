Network Operator Application Notes 23.10.0 - Sphinx Test
universe-infra-workload-controller is a Kubernetes operator built with operator-sdk.

The operator reconcile multiple internal CRDs and its main role is to provision resources defined in tenant and admin rules if they match Workload.

Repository

Images

Main registry:

harbor.mellanox.com/cloud-orchestration-dev/universe-infra-workload-controller:0.5.0-dev

Alternative registry:

nvcr.io/nvstaging/doca/universe-infra-workload-controller:0.5.0-dev

Parameters

Name

Description

Default value
admin-resources-namespace namespace for resources created by admin rules universe
max-concurrent-reconciles maximum allowed parallel reconciliation for each controller 10
