universe-infra-workload-manager
universe-infra-workload-manager serves Workload service of universe.workload.v1 GRPC API.
Main registry:
harbor.mellanox.com/cloud-orchestration-dev/universe-infra-workload-manager:0.5.0-dev
Alternative registry:
nvcr.io/nvstaging/doca/universe-infra-workload-manager:0.5.0-dev
|
Name
|
Description
|
Default value
|bind-address
|GPRC server bind address, e.g.: tcp://127.0.0.1:9090, unix:///var/lib/foo
|tcp://:9090
