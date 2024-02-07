Network Operator Application Notes 23.10.0 - Sphinx Test
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Software  Cloud Orchestration  Network Operator Application Notes 23.10.0 - Sphinx Test  universe-infra-workload-manager

universe-infra-workload-manager

universe-infra-workload-manager serves Workload service of universe.workload.v1 GRPC API.

Repository

Images

Main registry:

harbor.mellanox.com/cloud-orchestration-dev/universe-infra-workload-manager:0.5.0-dev

Alternative registry:

nvcr.io/nvstaging/doca/universe-infra-workload-manager:0.5.0-dev

Parameters

Name

Description

Default value
bind-address GPRC server bind address, e.g.: tcp://127.0.0.1:9090, unix:///var/lib/foo tcp://:9090
Previous universe-infra-workload-controller
Next universe-infra-workload-rule-manager
© Copyright 2023, NVIDIA. Last updated on Feb 7, 2024
content here