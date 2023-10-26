Document Revision History
Date
Document Revision
Description
August 15, 2023
2.1
First release for version 23.7.0. Updated:
June 2023
2.0
First release for version 23.5.0. Updated:
Added NVIDIA IPAM Plugin to:
May 2023
1.9
First release for version 23.4.0. Updated:
April 2023
1.8
Updated:
February 2023
First release for version 23.1.0. Updated:
December 2022
1.7
Added:
November 2022
Updated:
Added:
August 2022
1.6
Updated:
Added:
June 2022
1.5
Updated:
Added:
February 2022
1.4
In Network Operator:
January 2022
1.3
Updated "Network Operator Deployment with a Host Device Network" in Network Operator.
December 2021
1.2
Updated the following sub-sections in Network Operator
August 2021
1.1
Updated System Requirements in Network Operator.
July 2021
1.0
Initial release