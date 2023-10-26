Network Operator Application Notes 23.7.0
Document Revision History

Date

Document Revision

Description

August 15, 2023

2.1

First release for version 23.7.0. Updated:

June 2023

2.0

First release for version 23.5.0. Updated:

Added NVIDIA IPAM Plugin to:

May 2023

1.9

First release for version 23.4.0. Updated:

April 2023

1.8

Updated:

February 2023

First release for version 23.1.0. Updated:

December 2022

1.7

Added:

November 2022

Updated:

Added:

August 2022

1.6

Updated:

Added:

June 2022

1.5

Updated:

Added:

February 2022

1.4

In Network Operator:

  • Added "Tested Network Adapters"

  • Updated "Prerequisites"

  • Updated "Network Operator Deployment with a Host Device Network"

January 2022

1.3

Updated "Network Operator Deployment with a Host Device Network" in Network Operator.

December 2021

1.2

Updated the following sub-sections in Network Operator

August 2021

1.1

Updated System Requirements in Network Operator.

July 2021

1.0

Initial release
